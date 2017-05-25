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Номер извещения
31705112365
Уникальный номер закупки
17/2.1/0025828/ДУренгой
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: Обустройство инфраструктурных объектов ООО «Газпром добыча Уренгой» для обеспечения газомоторным топливом, 1 этап для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой». Закупка только у СМСП (0056/17/2.1/0025828/ДУренгой/ЗП/ГОС/Э/15.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 16:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Анастасия Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги инженерно-технического характера Эта группировка не включает: - услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических наук, см. 72.19.2
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Разработка проектной и рабочей документации по объекту: Обустройство инфраструктурных объектов ООО "Газпром добыча Уренгой" для обеспечения газомоторным топливом, 1 этап
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 09:00 GMT +325.05.2017 09:0025.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705112365Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной и рабочей документации по объекту: Обустройство инфраструктурных объектов ООО "Газпром добыча Уренгой" для обеспечения газомоторным топливом, 1 этапг. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 10:0025.05.2017 10:0025.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705112365Дата и время вскрытия заявок Разработка проектной и рабочей документации по объекту: Обустройство инфраструктурных объектов ООО "Газпром добыча Уренгой" для обеспечения газомоторным топливом, 1 этапг. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705112365Подведение итогов не позднее Разработка проектной и рабочей документации по объекту: Обустройство инфраструктурных объектов ООО "Газпром добыча Уренгой" для обеспечения газомоторным топливом, 1 этапг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.201702.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705112365Подведение итогов не позднее Разработка проектной и рабочей документации по объекту: Обустройство инфраструктурных объектов ООО "Газпром добыча Уренгой" для обеспечения газомоторным топливом, 1 этапг. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектной и рабочей документации по объекту: Обустройство инфраструктурных объектов ООО "Газпром добыча Уренгой" для обеспечения газомоторным топливом, 1 этап
Начальная цена
20 870 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
71.12.19.000
71.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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