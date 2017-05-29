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Номер извещения
31705113887
Уникальный номер закупки
17/2.1/0031234/ТГКраснодар
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению противоклещевой обработке (4 Лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 08:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 861 213-13-00
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
tender@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Датов Сергей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению противоклещевой обработке в Каменск - Шахтинском ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 09:30 GMT +329.05.2017 09:3029.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705113887Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению противоклещевой обработке в Каменск - Шахтинском ЛПУМГг. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705113887Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению противоклещевой обработке в Каменск - Шахтинском ЛПУМГг. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 14:0030.06.2017 14:0030.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705113887Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению противоклещевой обработке в Каменск - Шахтинском ЛПУМГг. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению противоклещевой обработке в Каменск - Шахтинском ЛПУМГ
Начальная цена
59 141,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
81.29.11
81.29.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Оказание услуг по проведению противоклещевой обработке в Ростовском ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 09:30 GMT +329.05.2017 09:3029.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705113887Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению противоклещевой обработке в Ростовском ЛПУМГг. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705113887Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению противоклещевой обработке в Ростовском ЛПУМГг. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 14:0030.06.2017 14:0030.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705113887Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению противоклещевой обработке в Ростовском ЛПУМГг. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению противоклещевой обработке в Ростовском ЛПУМГ
Начальная цена
245 015,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
81.29.11
81.29.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Оказание услуг по проведению противоклещевой обработке в Березанском ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 09:30 GMT +329.05.2017 09:3029.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705113887Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению противоклещевой обработке в Березанском ЛПУМГг. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705113887Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению противоклещевой обработке в Березанском ЛПУМГг. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 14:0030.06.2017 14:0030.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705113887Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению противоклещевой обработке в Березанском ЛПУМГг. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению противоклещевой обработке в Березанском ЛПУМГ
Начальная цена
129 055,42
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
81.29.11
81.29.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Оказание услуг по проведению противоклещевой обработке в Медико -санитарной части
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 09:30 GMT +329.05.2017 09:3029.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705113887Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению противоклещевой обработке в Медико -санитарной частиг. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705113887Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению противоклещевой обработке в Медико -санитарной частиг. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 14:0030.06.2017 14:0030.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705113887Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению противоклещевой обработке в Медико -санитарной частиг. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению противоклещевой обработке в Медико -санитарной части
Начальная цена
151 750,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
81.29.11
81.29.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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