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Номер извещения
31705111745
Уникальный номер закупки
17/1.4/0027306/ДУренгой
Наименование закупки
Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению и контролю за восстановлением 8-ми газоконденсатных скважин зарезкой горизонтального ствола Уренгойского НГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой» (№ 0056/17/1.4/0027306/ДУренгой/ЗП/ГОС/Э/15.05.2017) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 15:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеева Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению и контролю за восстановлением 8-ми газоконденсатных скважин зарезкой горизонтального ствола Уренгойского НГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 09:00 GMT +325.05.2017 09:0025.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705111745Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению и контролю за восстановлением 8-ми газоконденсатных скважин зарезкой горизонтального ствола Уренгойского НГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 10:0025.05.2017 10:0025.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705111745Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению и контролю за восстановлением 8-ми газоконденсатных скважин зарезкой горизонтального ствола Уренгойского НГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705111745Подведение итогов не позднее Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению и контролю за восстановлением 8-ми газоконденсатных скважин зарезкой горизонтального ствола Уренгойского НГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.201702.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705111745Подведение итогов не позднее Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению и контролю за восстановлением 8-ми газоконденсатных скважин зарезкой горизонтального ствола Уренгойского НГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению и контролю за восстановлением 8-ми газоконденсатных скважин зарезкой горизонтального ствола Уренгойского НГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой»
Начальная цена
15 768 564,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
09.10.11.190
09.10.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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