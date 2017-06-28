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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и расходных материалов к насосно-компрессорному оборудованию, бытовых насосов (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Поставка запасных частей и расходных материалов к насосно-компрессорному оборудованию, бытовых насосов (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2017 08:0028.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705111376Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и расходных материалов к насосно-компрессорному оборудованию, бытовых насосов450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705111376

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0025943/ТГУфа

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и расходных материалов к насосно-компрессорному оборудованию, бытовых насосов (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.05.2017 14:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    О продлении срока приема заявок 23_06_2017.doc

    Извещение на 23.06.2017.doc

    Закупочная документация 17_2.2_0025943 от 23.06.2017.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Контактный телефон

    +7 347 237-28-16

    Факс

    +7 347 237-56-40

    Адрес электронной почты

    dkhroulev@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хрулев Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей и расходных материалов к насосно-компрессорному оборудованию, бытовых насосов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2017 08:00 GMT +328.06.2017 08:0028.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705111376Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и расходных материалов к насосно-компрессорному оборудованию, бытовых насосов450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2017 14:0028.06.2017 14:0028.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705111376Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и расходных материалов к насосно-компрессорному оборудованию, бытовых насосов450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2017 14:1003.07.2017 14:1003.07.2017 14:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705111376Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и расходных материалов к насосно-компрессорному оборудованию, бытовых насосов450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201703.07.2017 14:1003.07.2017 14:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705111376Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и расходных материалов к насосно-компрессорному оборудованию, бытовых насосов450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и расходных материалов к насосно-компрессорному оборудованию, бытовых насосов

    Начальная цена

    2 511 302,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Не предусмотрен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Классификатор ОКПД2

    28.13.31.110

    Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос ЭЦВ-6-6,5-125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Насос циркуляционный UNIPUMP UPC 25-80 180 +резьб.соед.(мощность 225Вт, монтажная длина 180мм, внешняя резьба 1,5", сечение 1", макс.напор 8м)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Насос циркуляционный UNIPUMP UPC 25-60 180 +резьб.соед. (мощность 100Вт, монтажная длина 180мм, внешняя резьба 1,5", сечение 1", макс.напор 6м, расход воды 3,8 м3/ч)TC RU C-CN.AU30.A.01535 серии RU N0246599"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Насос центробежный ЦНЛ 50/115-1.1/2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Насос скважинный Вихрь СН-100В Напряжение питания 220В, 50Гц. Мощность 1100 Вт, высота подъема 100м, макс.производительность 2400 л/час.Диаметр вых.отверстия 1 дюйм."

    Кол-во: 7

    "Позиция 6"

    "Насос Ручеек БВО 12-40 220Вт с проводом 16м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Насос Ручеек (Малыш) БВО12-40 220ВТ с проводом 16м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Насос приводной АЗТ 5.883.430.00 Q=50л/мин (для бензоколонки НАРА-4000)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Насос одоризатора газа БОЭ-200 АЯД 2.965.031 ТУ 3696-027-00158824-2002"

    Кол-во: 12

    "Позиция 10"

    "Насос ВКС -2/26А (5,5 квт 1500 об/м)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Насос бочковой ручной FX-19B"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Насос АЯД 2.965.031 к БОЭ-200 ООО Фирма Саратовгазприборавтоматика"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Компрессор поршневой передвижной МК-3 8кг/см2, 1.5 кВт (Бежецк)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Насос циркуляционный UNIPUMP UPC 25-40 180 +резб.соед.(мощность 62Вт, монтажная длина 180мм, внешняя резьба 1,5", сечение 1", макс.напор 4м, расход воды 3,5 м3/ч) TC RU C-CN.AU30.A.01535 серии RU N0246599"

    Кол-во: 3

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