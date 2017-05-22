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Номер извещения
31705111030
Уникальный номер закупки
17/2.1/0028745/ТюменНИИГГ
Наименование закупки
Приобретение периодических изданий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 13:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Почтовый адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Контактный телефон
+7 3452 28-62-58
Факс
+7 3452 28-61-06
Адрес электронной почты
ElfimovaOB@tngg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Елфимова Ольга Борисовна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение периодических изданий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 12:00 GMT +322.05.2017 12:0022.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705111030Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение периодических изданийг. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 12:0022.05.2017 12:0022.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705111030Дата и время вскрытия заявок Приобретение периодических изданийг. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Подведение итогов не позднее
23.05.2017 14:0023.05.2017 14:0023.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705111030Подведение итогов не позднее Приобретение периодических изданийг. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение периодических изданий
Начальная цена
564 607,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТюменНИИгипрогаз
Все закупки и тендеры ТюменНИИгипрогаз
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
18.12.19.190
18.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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