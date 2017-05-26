Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО "Газпром переработка"

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Клапан (вентиль) запорный, угловой КС-7142 (АЗТ-10-15/250) Ду15мм Ру250кгс/см2, ручной, нипельно-фланцевый. Раб. среда - воздух и продукты его разделения, Траб. среды -50 +80С.(-200С кратковременно). Материал корпуса – углеродистая сталь. (без ответн" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Клапан обратный межфланцевый чугунный 19ч21бр Ду80мм Ру16кгс/см2, с комплектом ответных фланцев." Кол-во: 10

"Позиция 3" "Клапан обратный поворотный однодисковый стяжной 19ч21бр Ду50 Ру16, с комплектом ответных фланцев. ТУ 26-07-1490-89" Кол-во: 11

"Позиция 4" "Вентиль 15кч18п2 Ду32мм Ру16кгс/см2 муфтовый УХЛ ТУ 26-07-1429-87" Кол-во: 5

"Позиция 5" "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду25мм Ру16кгс/см2 для природного газа рабочая температура -20 +50С" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Клапан запорный проходной муфтовый 15Б1п Ду25мм Ру16кгс/см2 ТУ 26-07-1392-86" Кол-во: 65

"Позиция 7" "Клапан запорный проходной муфтовый 15Б1п Ду15мм Ру16кгс/см2 ТУ 3712-001-04606952-04" Кол-во: 85

"Позиция 8" "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду15мм Ру16кгс/см2 для природного газа рабочая температура -20 +50С ТУ 3712-002-04606952-03" Кол-во: 6

"Позиция 9" "Полумуфта БРСН004 Рабочее давление-80 МПа, резьба внутренняя К 3/8", габариты-56х35 мм, масса 0,26 кг" Кол-во: 4

"Позиция 10" "Клапан (вентиль) запорный из латуни муфтовый Ду32мм Ру16кгс/см2 предназначен для использования в системах водоснабжения и отопления на холодную (15б 3бр)и (15б1п) горячей воды. Применяются в качестве запорных устройств в системах трубопроводов для в" Кол-во: 100

"Позиция 11" "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду32мм Ру16кгс/см2 для природного газа рабочая температура -20 +50С ТУ 3712-002-04606952-03" Кол-во: 5

"Позиция 12" "Клапан (вентиль) запорный, угловой КС-7104-01 (АЗТ-10-4/250) Ду4мм Ру250кгс/см2, ручной, штуценый. Раб. среда - воздух и продукты его разделения, Траб. среды -50 +80С.(-200С кратковременно). Материал корпуса – латунь." Кол-во: 1

"Позиция 13" "Клапан обратный межфланцевый чугунный К 19ч21бр Ду150мм Ру16кгс/см2 климатическое исполнение У1, с комплектом ответных фланцев." Кол-во: 2

"Позиция 14" "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду25мм Ру16кгс/см2 для природного газа рабочая температура -20 +50С" Кол-во: 20

"Позиция 15" "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду20мм Ру16кгс/см2 для природного газа рабочая температура -20 +50С ТУ 3712-002-04606952-03" Кол-во: 20

"Позиция 16" "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду15мм Ру16кгс/см2 для природного газа рабочая температура -20 +50С ТУ 3712-002-04606952-03" Кол-во: 40

"Позиция 17" "Вентиль запорный проходной муфтовый 15кч18п Ду25мм Ру16кгс/см2." Кол-во: 5

"Позиция 18" "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду20мм Ру16кгс/см2 для природного газа рабочая температура -20 +50С ТУ 3712-002-04606952-03" Кол-во: 6

"Позиция 19" "Вентиль 15кч11р Ду50мм Ру16кгс/см2 муфтовый УХЛ ТУ 44-3-389-79" Кол-во: 36

"Позиция 20" "Клапан запорный проходной муфтовый 15кч18п Ду20мм Ру16кгс/см2 ТУ 3732-001-00218137-94" Кол-во: 12

"Позиция 21" "Клапан запорный проходной муфтовый 15кч18п Ду15мм Ру16кгс/см2 ТУ 3732-001-00218137-94" Кол-во: 77

"Позиция 22" "Клапан запорный проходной муфтовый 15Б1п Ду32мм Ру16кгс/см2 ТУ 3712-001-04606952-04" Кол-во: 3

"Позиция 23" "Клапан запорный проходной муфтовый 15Б1п Ду20мм Ру16кгс/см2 ТУ 3712-001-04606952-04" Кол-во: 112

"Позиция 24" "Полумуфта БРСД004 рабочее давление-80 МПа, резьба наружная К 3/8", габариты-74х35 мм, масса 0,24 кг" Кол-во: 4

"Позиция 25" "Клапан запорный проходной муфтовый 15Б1п Ду25мм Ру16кгс/см2 ТУ 26-07-1392-86" Кол-во: 100

"Позиция 26" "Клапан запорный проходной муфтовый 15Б1п Ду15мм Ру16кгс/см2 ТУ 3712-001-04606952-04" Кол-во: 100

"Позиция 27" "Клапан запорный проходной муфтовый 15Б1п Ду20мм Ру16кгс/см2 ТУ 3712-001-04606952-04" Кол-во: 100

"Позиция 28" "Вентиль запорный, проходной, фланцевый 15кч16п Ду50мм Ру25кгс/см2 в комплекте с ответными фланцами и крепежом. ТУ 26-07-1428-87" Кол-во: 1