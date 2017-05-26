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    Главная / Торги / Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО "Газпром переработка"

    Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО "Газпром переработка"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705110913Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО "Газпром переработка"г. Сургут ул. Островского д. 16 каб. 609Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705110913

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0030523/ГПереработка

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО "Газпром переработка"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.05.2017 13:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    30523 извещение об отказе.rar

    070 Документация 30523 СМСП с изменениями 2.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 3462 75-18-88 доб. 51171

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    TurbaevaIV@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Турбаева Ирина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    г. Сургут ул. Островского д. 16 каб. 609

    Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО "Газпром переработка"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2017 10:00 GMT +326.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705110913Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО "Газпром переработка"г. Сургут ул. Островского д. 16 каб. 609

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2017 12:0026.05.2017 12:0026.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705110913Дата и время вскрытия заявок Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО "Газпром переработка"г. Сургут ул. Островского д. 16 каб. 609

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2017 13:0014.06.2017 13:0014.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705110913Подведение итогов не позднее Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО "Газпром переработка"г. Сургут ул. Островского д. 16 каб. 609

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    14.06.201714.06.2017 13:0014.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705110913Подведение итогов не позднее Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО "Газпром переработка"г. Сургут ул. Островского д. 16 каб. 609

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО "Газпром переработка"

    Начальная цена

    574 819,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.130

    Краны и клапаны шаровые

    28.14.11.120

    Клапаны регулирующие

    28.13.31.110

    Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан (вентиль) запорный, угловой КС-7142 (АЗТ-10-15/250) Ду15мм Ру250кгс/см2, ручной, нипельно-фланцевый. Раб. среда - воздух и продукты его разделения, Траб. среды -50 +80С.(-200С кратковременно). Материал корпуса – углеродистая сталь. (без ответн"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Клапан обратный межфланцевый чугунный 19ч21бр Ду80мм Ру16кгс/см2, с комплектом ответных фланцев."

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Клапан обратный поворотный однодисковый стяжной 19ч21бр Ду50 Ру16, с комплектом ответных фланцев. ТУ 26-07-1490-89"

    Кол-во: 11

    "Позиция 4"

    "Вентиль 15кч18п2 Ду32мм Ру16кгс/см2 муфтовый УХЛ ТУ 26-07-1429-87"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду25мм Ру16кгс/см2 для природного газа рабочая температура -20 +50С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Клапан запорный проходной муфтовый 15Б1п Ду25мм Ру16кгс/см2 ТУ 26-07-1392-86"

    Кол-во: 65

    "Позиция 7"

    "Клапан запорный проходной муфтовый 15Б1п Ду15мм Ру16кгс/см2 ТУ 3712-001-04606952-04"

    Кол-во: 85

    "Позиция 8"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду15мм Ру16кгс/см2 для природного газа рабочая температура -20 +50С ТУ 3712-002-04606952-03"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Полумуфта БРСН004 Рабочее давление-80 МПа, резьба внутренняя К 3/8", габариты-56х35 мм, масса 0,26 кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Клапан (вентиль) запорный из латуни муфтовый Ду32мм Ру16кгс/см2 предназначен для использования в системах водоснабжения и отопления на холодную (15б 3бр)и (15б1п) горячей воды. Применяются в качестве запорных устройств в системах трубопроводов для в"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду32мм Ру16кгс/см2 для природного газа рабочая температура -20 +50С ТУ 3712-002-04606952-03"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Клапан (вентиль) запорный, угловой КС-7104-01 (АЗТ-10-4/250) Ду4мм Ру250кгс/см2, ручной, штуценый. Раб. среда - воздух и продукты его разделения, Траб. среды -50 +80С.(-200С кратковременно). Материал корпуса – латунь."

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Клапан обратный межфланцевый чугунный К 19ч21бр Ду150мм Ру16кгс/см2 климатическое исполнение У1, с комплектом ответных фланцев."

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду25мм Ру16кгс/см2 для природного газа рабочая температура -20 +50С"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду20мм Ру16кгс/см2 для природного газа рабочая температура -20 +50С ТУ 3712-002-04606952-03"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду15мм Ру16кгс/см2 для природного газа рабочая температура -20 +50С ТУ 3712-002-04606952-03"

    Кол-во: 40

    "Позиция 17"

    "Вентиль запорный проходной муфтовый 15кч18п Ду25мм Ру16кгс/см2."

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду20мм Ру16кгс/см2 для природного газа рабочая температура -20 +50С ТУ 3712-002-04606952-03"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Вентиль 15кч11р Ду50мм Ру16кгс/см2 муфтовый УХЛ ТУ 44-3-389-79"

    Кол-во: 36

    "Позиция 20"

    "Клапан запорный проходной муфтовый 15кч18п Ду20мм Ру16кгс/см2 ТУ 3732-001-00218137-94"

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "Клапан запорный проходной муфтовый 15кч18п Ду15мм Ру16кгс/см2 ТУ 3732-001-00218137-94"

    Кол-во: 77

    "Позиция 22"

    "Клапан запорный проходной муфтовый 15Б1п Ду32мм Ру16кгс/см2 ТУ 3712-001-04606952-04"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Клапан запорный проходной муфтовый 15Б1п Ду20мм Ру16кгс/см2 ТУ 3712-001-04606952-04"

    Кол-во: 112

    "Позиция 24"

    "Полумуфта БРСД004 рабочее давление-80 МПа, резьба наружная К 3/8", габариты-74х35 мм, масса 0,24 кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Клапан запорный проходной муфтовый 15Б1п Ду25мм Ру16кгс/см2 ТУ 26-07-1392-86"

    Кол-во: 100

    "Позиция 26"

    "Клапан запорный проходной муфтовый 15Б1п Ду15мм Ру16кгс/см2 ТУ 3712-001-04606952-04"

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "Клапан запорный проходной муфтовый 15Б1п Ду20мм Ру16кгс/см2 ТУ 3712-001-04606952-04"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "Вентиль запорный, проходной, фланцевый 15кч16п Ду50мм Ру25кгс/см2 в комплекте с ответными фланцами и крепежом. ТУ 26-07-1428-87"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Вентиль 15лс67бк1 Ду20мм Ру160 муфтовый. Климатич. исполнение - УХЛ. Материал корпуса - легированная сталь."

    Кол-во: 2

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