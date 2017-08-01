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Номер извещения
31705110498
Уникальный номер закупки
17/2.2/0006782/ДОренбург
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку комплектующих к приборам КИПиА (17/2.2/0006782/ДОренбург) (закупка только у СМСП)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 12:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Почтовый адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 73-07-56
Факс
+7 3532 73-08-85
Адрес электронной почты
k.fateev@gdo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фатеев Константин Викторович
Место рассмотрения предложений
ООО "Газпром добыча Оренбург", г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектующих к приборам КИПиА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.08.2017 08:00 GMT +301.08.2017 08:0001.08.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705110498Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих к приборам КИПиАООО "Газпром добыча Оренбург", г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2
Дата и время вскрытия заявок
01.08.2017 09:0001.08.2017 09:0001.08.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705110498Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектующих к приборам КИПиАООО "Газпром добыча Оренбург", г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2
Подведение итогов не позднее
08.08.2017 13:0008.08.2017 13:0008.08.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705110498Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих к приборам КИПиАООО "Газпром добыча Оренбург", г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих к приборам КИПиА
Начальная цена
2 838 054,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
26.51.53.110
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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