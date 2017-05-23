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Номер извещения
31705110432
Уникальный номер закупки
17/2.1/0031113/ГСвязь
Наименование закупки
Поставка подписки на техническую поддержку программного обеспечения Cardon Reductor
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 11:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Контактный телефон
+7 495 719-35-70
Факс
+7 495 428-40-20
Адрес электронной почты
k.maksimov@svyaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимов Константин Павлович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Наметкина, д.16
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле программным обеспечением в специализированных магазинах
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка подписки на техническую поддержку программного обеспечения Cardon Reductor
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705110432Дата и время окончания срока приема заявок Поставка подписки на техническую поддержку программного обеспечения Cardon Reductorг. Москва, ул. Наметкина, д.16
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 11:3023.05.2017 11:3023.05.2017 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705110432Дата и время вскрытия заявок Поставка подписки на техническую поддержку программного обеспечения Cardon Reductorг. Москва, ул. Наметкина, д.16
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 12:0031.05.2017 12:0031.05.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705110432Подведение итогов не позднее Поставка подписки на техническую поддержку программного обеспечения Cardon Reductorг. Москва, ул. Наметкина, д.16
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка подписки на техническую поддержку программного обеспечения Cardon Reductor
Начальная цена
121 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром телеком"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"
Адрес местонахождения
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
62.02.30.000
47.41.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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