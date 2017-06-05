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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов и инструментов для текущего ремонта и содержания зданий и сооружений железнодорожной инфраструктуры путевого хозяйства для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" на 2017 год

    Поставка расходных материалов и инструментов для текущего ремонта и содержания зданий и сооружений железнодорожной инфраструктуры путевого хозяйства для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" на 2017 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2017 09:0005.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705110265Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов и инструментов для текущего ремонта и содержания зданий и сооружений железнодорожной инфраструктуры путевого хозяйства для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" на 2017 год460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне- Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705110265

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0031298/ГТранс

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов и инструментов для текущего ремонта и содержания зданий и сооружений железнодорожной инфраструктуры путевого хозяйства для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" на 2017 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.05.2017 11:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 2 1 (Приложение № 2 в формате Excel).xlsx

    Приложение 4 СМП путь хоз.xlsx

    Извещение 31298.doc

    Документация 31298.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 3532 38-77-81

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    GoncharovaEG@oren.gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гончарова Евгения Германовна

    Место рассмотрения предложений

    460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне- Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара

    Закупки и тендеры Оренбургская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов и инструментов для текущего ремонта и содержания зданий и сооружений железнодорожной инфраструктуры путевого хозяйства для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" на 2017 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2017 09:00 GMT +305.06.2017 09:0005.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705110265Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов и инструментов для текущего ремонта и содержания зданий и сооружений железнодорожной инфраструктуры путевого хозяйства для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" на 2017 год460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне- Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    05.06.2017 09:0505.06.2017 09:0505.06.2017 09:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705110265Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов и инструментов для текущего ремонта и содержания зданий и сооружений железнодорожной инфраструктуры путевого хозяйства для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" на 2017 год460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне- Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара

    Подведение итогов не позднее

    20.06.2017 18:0020.06.2017 18:0020.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705110265Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов и инструментов для текущего ремонта и содержания зданий и сооружений железнодорожной инфраструктуры путевого хозяйства для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" на 2017 год460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне- Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201720.06.2017 18:0020.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705110265Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов и инструментов для текущего ремонта и содержания зданий и сооружений железнодорожной инфраструктуры путевого хозяйства для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" на 2017 год460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне- Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов и инструментов для текущего ремонта и содержания зданий и сооружений железнодорожной инфраструктуры путевого хозяйства для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" на 2017 год

    Начальная цена

    1 489 248,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Классификатор ОКПД2

    46.18.1

    Услуги по оптовой торговле прочими отдельными товарами за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.1

    Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хомут 25х40"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Соединитель стальной приварной СРС-6"

    Кол-во: 500

    "Позиция 3"

    "Стеллаж металлический 2000х1000х400"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Столбик дорожный сигнальный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Стриппер полуавтоматический код: 77548"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Трубка термоусадочная 10/5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Хомут 70-90 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Хомут зажимной для рукавов ДУ 125 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Хомут зажимной для рукавов ДУ 150 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Хомут оцинкованный 15х25"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Хомут оцинкованный 15х25"

    Кол-во: 150

    "Позиция 12"

    "Хомут оцинкованный 32х50"

    Кол-во: 39

    "Позиция 13"

    "Хомут оцинкованный 32х50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Трубка термоусадочная 8/4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Фильтр воздушный к воздуходувке Stihl BR 500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Хомут оцинкованный 80х100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Фильтр воздушный Реготмас (ПЗМИ-В-250ИА)""

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Фильтр масленый 201-1017038"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Фильтр маслянный SH 8114"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Флажки сигнальные в чехле (комплект)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Хомут оцинкованный 80х100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Хомут Д20"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Хомут Д35"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "Хомут проволочный СПИРО D 50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 26"

    "Хомут стальной 65-75 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "Шкаф инструментальный КД-07-И"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Щупы для мультиметров Т2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Электрошпалоподбойка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Элемент питания 3R12-4,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Ящик для инструмента пластиковый"

    Кол-во: 12

    "Позиция 32"

    "Кабель СБЗПу 3х1х0,9"

    Кол-во: 0

    "Позиция 33"

    "Кабель СБЗПу 7*0,9"

    Кол-во: 0

    "Позиция 34"

    "Кабель СБЗПу 7х2х0,9"

    Кол-во: 0

    "Позиция 35"

    "Сверло СКХ d 14"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Сверло СКХ d 16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Сверло СЦХ d 12"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Сверло СЦХ d 14"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Сверло СЦХ d 16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Петарда сигнальная"

    Кол-во: 60

    "Позиция 41"

    "Флажки сигнальные в чехле (комплект)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Хомут 08-16 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 43"

    "Хомут 08-16 мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 44"

    "Бородок"

    Кол-во: 30

    "Позиция 45"

    "Вилка кабельная СС11-4*32-051.1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Головка торцевая 24 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Головка торцевая R 36 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Головка торцевая R 41 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Диафрагма ПВ10-11,157"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Диск отрезной 350х4х22,2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Диск тримерный 22 зубов"

    Кол-во: 12

    "Позиция 52"

    "Домкрат гидравлический путевой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Домкрат реечный ДР-8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Дорожный знак "Приближение к железнодорожному переезду" 1,4,1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 55"

    "Дорожный знак "Приближение к железнодорожному переезду" 1,4,2"

    Кол-во: 12

    "Позиция 56"

    "Дорожный знак "Приближение к железнодорожному переезду" 1,4,3"

    Кол-во: 12

    "Позиция 57"

    "Дорожный знак "Приближение к железнодорожному переезду" 1,4,4"

    Кол-во: 12

    "Позиция 58"

    "Дорожный знак "Приближение к железнодорожному переезду" 1,4,5"

    Кол-во: 12

    "Позиция 59"

    "Дорожный знак "Приближение к железнодорожному переезду" 1,4,6"

    Кол-во: 12

    "Позиция 60"

    "Заземление переносное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Знак "Граница подъездного пути""

    Кол-во: 14

    "Позиция 62"

    "Знак "Начало, конец опасного места""

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Знак "Подача свистка""

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "Знак "Предельный столбик" 1,2 м"

    Кол-во: 45

    "Позиция 65"

    "Знак 1.2 "Железнодорожный переезд без шлагбаума""

    Кол-во: 22

    "Позиция 66"

    "Хомут оцинкованный 40х60"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Хомут оцинкованный 40х60"

    Кол-во: 29

    "Позиция 68"

    "Хомут оцинкованный 50х70"

    Кол-во: 15

    "Позиция 69"

    "Хомут оцинкованный 60х80"

    Кол-во: 5

    "Позиция 70"

    "Трубка термоусадочная 15/7,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Трубка термоусадочная 4/2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Трубка термоусадочная 6/3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 73"

    "Зубило 200мм по металлу"

    Кол-во: 6

    "Позиция 74"

    "Камень абразивный 150х25х32"

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "Клещи рельсозахватные с хомутом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Кольцо ПВ 10-08.141"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Кольцо ПВ 10-11.139"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Комплект щупов М-83 открытые с резьбой на наконечниках"

    Кол-во: 15

    "Позиция 79"

    "Контейнер"

    Кол-во: 8

    "Позиция 80"

    "Круг отрезной по металлу"

    Кол-во: 30

    "Позиция 81"

    "Круг отрезной по металлу 350 х 4 х 25,4 для станка"

    Кол-во: 30

    "Позиция 82"

    "Маслоотделитель ПВ10-08.520"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Молоток путевой костыльный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 84"

    "Мопед Abm Gust S 50cc"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Насадка триммерная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "Опрессовщик ручной НТН-60Р"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Патрон сверлильный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Пластина твердосплавная WCMX 050308"

    Кол-во: 60

    "Позиция 89"

    "Путевой знак "Опустить нож, открыть крылья""

    Кол-во: 10

    "Позиция 90"

    "Путевой знак "Поднять нож, закрыть крылья""

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "Розетка кабельная СС-11 4х25 052.1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Сверло O9,8 (титановое)"

    Кол-во: 70

    "Позиция 93"

    "Сверло с механическим креплением пластин d 36 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 94"

    "Цепь стальная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 95"

    "Клин к разгонщику стыков Р-25-2 левый/правый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "Аккумулятор 12V 6 а/ч"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Башмак горочный тормозной"

    Кол-во: 100

    "Позиция 98"

    "Башмак тормозной искробезопасный алюминиевый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "Знак 1.3.1 "Однопутная железная дорога""

    Кол-во: 14

    "Позиция 100"

    "Знак 1.3.2 "Многопутная железная дорога""

    Кол-во: 8

    "Позиция 101"

    "Знак дорожный «Движение без остановки запрещено»"

    Кол-во: 22

    "Позиция 102"

    "Знак переносной "Щит красного цвета""

    Кол-во: 10

    "Позиция 103"

    "Зубило"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Пластина твердосплавная (к-т)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 105"

    "Хомут 08-16 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 106"

    "Хомут 100-120 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 107"

    "Хомут 25х40"

    Кол-во: 30

    "Позиция 108"

    "Свеча зажигания Champion"

    Кол-во: 12

    "Позиция 109"

    "Свеча зажигания NGK V-Line № 6 3М3-406"

    Кол-во: 4

    "Позиция 110"

    "Сепаратор воздушно-маслянный DF 5004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Клещи шпальные"

    Кол-во: 6

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    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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