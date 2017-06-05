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Номер извещения
31705110265
Уникальный номер закупки
17/2.2/0031298/ГТранс
Наименование закупки
Поставка расходных материалов и инструментов для текущего ремонта и содержания зданий и сооружений железнодорожной инфраструктуры путевого хозяйства для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" на 2017 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 11:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 3532 38-77-81
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
GoncharovaEG@oren.gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гончарова Евгения Германовна
Место рассмотрения предложений
460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне- Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов и инструментов для текущего ремонта и содержания зданий и сооружений железнодорожной инфраструктуры путевого хозяйства для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" на 2017 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 09:00 GMT +305.06.2017 09:0005.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705110265Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов и инструментов для текущего ремонта и содержания зданий и сооружений железнодорожной инфраструктуры путевого хозяйства для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" на 2017 год460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне- Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 09:0505.06.2017 09:0505.06.2017 09:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705110265Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов и инструментов для текущего ремонта и содержания зданий и сооружений железнодорожной инфраструктуры путевого хозяйства для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" на 2017 год460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне- Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара
Подведение итогов не позднее
20.06.2017 18:0020.06.2017 18:0020.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705110265Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов и инструментов для текущего ремонта и содержания зданий и сооружений железнодорожной инфраструктуры путевого хозяйства для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" на 2017 год460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне- Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.06.201720.06.2017 18:0020.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705110265Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов и инструментов для текущего ремонта и содержания зданий и сооружений железнодорожной инфраструктуры путевого хозяйства для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" на 2017 год460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне- Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов и инструментов для текущего ремонта и содержания зданий и сооружений железнодорожной инфраструктуры путевого хозяйства для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" на 2017 год
Начальная цена
1 489 248,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
46.18.1
46.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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