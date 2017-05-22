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Номер извещения
31705108703
Уникальный номер закупки
17/2.2/0033100/ГЦР
Наименование закупки
Поставка запасных частей для ремонта импортных ГПА, заявленных для нужд Дочерних Обществ ПАО «Газпром» (0056/17/2.2/0033100/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/13.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.05.2017 12:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazpom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Дарья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка запасных частей для ремонта импортных ГПА, заявленных для нужд Дочерних Обществ ПАО «Газпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 09:00 GMT +322.05.2017 09:0022.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705108703Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для ремонта импортных ГПА, заявленных для нужд Дочерних Обществ ПАО «Газпром»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 10:0022.05.2017 10:0022.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705108703Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для ремонта импортных ГПА, заявленных для нужд Дочерних Обществ ПАО «Газпром»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 15:0026.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705108703Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для ремонта импортных ГПА, заявленных для нужд Дочерних Обществ ПАО «Газпром»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для ремонта импортных ГПА, заявленных для нужд Дочерних Обществ ПАО «Газпром»
Начальная цена
8 392 385,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО Газпром центрремонт
Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
28.11.33.000
28.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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Кол-во: 3
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Кол-во: 4
Кол-во: 50
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Кол-во: 30
Кол-во: 50
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