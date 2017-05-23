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Номер извещения
31705108551
Уникальный номер закупки
17/2.1/0029546/ТГЮгорск
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте «Общежитие вахтовое на 75 мест в п. Лыхма» для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.1/0029546/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/12.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 19:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-87
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ларцев Александр Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте «Общежитие вахтовое на 75 мест в п. Лыхма» для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 12:00 GMT +323.05.2017 12:0023.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705108551Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте «Общежитие вахтовое на 75 мест в п. Лыхма» для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 10:2524.05.2017 10:2524.05.2017 10:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705108551Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте «Общежитие вахтовое на 75 мест в п. Лыхма» для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 20:0026.05.2017 20:0026.05.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705108551Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте «Общежитие вахтовое на 75 мест в п. Лыхма» для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.201726.05.2017 20:0026.05.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705108551Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте «Общежитие вахтовое на 75 мест в п. Лыхма» для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте «Общежитие вахтовое на 75 мест в п. Лыхма» для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
52 731 470,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
41.20.30.000
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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