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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705108543
Уникальный номер закупки
17/2.1/0022127/ПАО Газпром
Наименование закупки
Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "Новоуренгойский газохим. комплекс", ООО "Газпром добыча Ямбург", АО "Газпром центрэнергогаз")
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 19:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-92
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по уборке офисных, производственных, жилых помещений, мойке фасадов и окон ООО "Газпром добыча Ямбург", расположенных на Ямбургском НГКМ, Заполярном НГКМ, г. Новый Уренгой в 2017-2019 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 12:00 GMT +322.05.2017 12:0022.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705108543Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке офисных, производственных, жилых помещений, мойке фасадов и окон ООО "Газпром добыча Ямбург", расположенных на Ямбургском НГКМ, Заполярном НГКМ, г. Новый Уренгой в 2017-2019 гг.г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 11:4023.05.2017 11:4023.05.2017 11:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705108543Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по уборке офисных, производственных, жилых помещений, мойке фасадов и окон ООО "Газпром добыча Ямбург", расположенных на Ямбургском НГКМ, Заполярном НГКМ, г. Новый Уренгой в 2017-2019 гг.г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 20:0016.06.2017 20:0016.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705108543Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке офисных, производственных, жилых помещений, мойке фасадов и окон ООО "Газпром добыча Ямбург", расположенных на Ямбургском НГКМ, Заполярном НГКМ, г. Новый Уренгой в 2017-2019 гг.г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 20:0016.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705108543Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке офисных, производственных, жилых помещений, мойке фасадов и окон ООО "Газпром добыча Ямбург", расположенных на Ямбургском НГКМ, Заполярном НГКМ, г. Новый Уренгой в 2017-2019 гг.г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по уборке офисных, производственных, жилых помещений, мойке фасадов и окон ООО "Газпром добыча Ямбург", расположенных на Ямбургском НГКМ, Заполярном НГКМ, г. Новый Уренгой в 2017-2019 гг.
Начальная цена
516 384 755,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Наименование заказчика
ООО "Газпром НГХК"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Наименование заказчика
АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6
81.21.1
81.2
81.21
81.22
Документация лота
Кол-во: 1767
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Кол-во: 1
Кол-во: 41199
Кол-во: 1
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