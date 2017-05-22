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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705108542
Уникальный номер закупки
17/2.1/0031989/ПАО Газпром
Наименование закупки
Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "Газпром экспорт", ООО "Газпром инвест", ООО "Газпром проектирование", ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", ОАО "Гипроспецгаз") 31989
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 19:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-92
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание клининговых услуг для нужд АО «Гипроспецгаз»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 12:00 GMT +322.05.2017 12:0022.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705108542Дата и время окончания срока приема заявок Оказание клининговых услуг для нужд АО «Гипроспецгаз»г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 11:3023.05.2017 11:3023.05.2017 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705108542Дата и время вскрытия заявок Оказание клининговых услуг для нужд АО «Гипроспецгаз»г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 16:0008.06.2017 16:0008.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705108542Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг для нужд АО «Гипроспецгаз»г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание клининговых услуг для нужд АО «Гипроспецгаз»
Начальная цена
98 379 923,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Гипроспецгаз"
Все закупки и тендеры АО "Гипроспецгаз"
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13
Наименование заказчика
ООО «Газпром проектирование»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Наименование заказчика
Газпром экспорт
Все закупки и тендеры Газпром экспорт
Адрес местонахождения
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
81.21.1
81
81.10
81.21
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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