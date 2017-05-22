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    Главная / Торги / Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "Газпром экспорт", ООО "Газпром инвест", ООО "Газпром проектирование", ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", ОАО "Гипроспецгаз") 31989

    Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "Газпром экспорт", ООО "Газпром инвест", ООО "Газпром проектирование", ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", ОАО "Гипроспецгаз") 31989

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.05.2017 12:0022.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705108542Дата и время окончания срока приема заявок Оказание клининговых услуг для нужд АО «Гипроспецгаз»г. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705108542

    Уникальный номер закупки

    17/2.1/0031989/ПАО Газпром

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "Газпром экспорт", ООО "Газпром инвест", ООО "Газпром проектирование", ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", ОАО "Гипроспецгаз") 31989

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.05.2017 19:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    31989.rar

    П 31989 итоги 02.06.2017.doc

    П 31989 итоги 08.06.2017.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-92

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    zakupki@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шумило Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Закупки и тендеры Услуги по комплексному обслуживанию помещений

    Закупки и тендеры Услуги по общей уборке зданий

    Закупки и тендеры Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной уборке прочие

    Ключевые слова:

    проектирование, клининг

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание клининговых услуг для нужд АО «Гипроспецгаз»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.05.2017 12:00 GMT +322.05.2017 12:0022.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705108542Дата и время окончания срока приема заявок Оказание клининговых услуг для нужд АО «Гипроспецгаз»г. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2017 11:3023.05.2017 11:3023.05.2017 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705108542Дата и время вскрытия заявок Оказание клининговых услуг для нужд АО «Гипроспецгаз»г. Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2017 16:0008.06.2017 16:0008.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705108542Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг для нужд АО «Гипроспецгаз»г. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.201708.06.2017 16:0008.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705108542Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг для нужд АО «Гипроспецгаз»г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг для нужд АО «Гипроспецгаз»

    Начальная цена

    98 379 923,97

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Гипроспецгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Гипроспецгаз"

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром проектирование»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Наименование заказчика

    Газпром экспорт
    Все закупки и тендеры Газпром экспорт

    Адрес местонахождения

    191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.

    Наименование заказчика

    «Газпром инвест»
    Все закупки и тендеры «Газпром инвест»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2

    196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава

    Классификатор ОКПД2

    81.21.1

    Услуги по общей уборке зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    81

    Деятельность по обслуживанию зданий и территорий

    81.10

    Деятельность по комплексному обслуживанию помещений

    81.21

    Деятельность по общей уборке зданий

    81.22

    Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по уборке офисных помещений, уборке жилых помещений, уборке производственных помещений, уборке бассейнов, мойке фасадов и окон, химической чистке ковровых покрытий на объектах ООО «Газпром трансгаз Санкт – Петербург» в 2017 – 2019 гг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Оказание услуг по уборке офисных помещений ООО "Газпром инвест", расположенных по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая д. 6 лит Д; ул. Шереметьевская д.13, лит А. в 2017-2019 гг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Оказание услуг по уборке офисных помещений ООО "Газпром экспорт ", расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 2а, лит. А в 2019 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Оказание клининговых услуг для нужд АО «Гипроспецгаз»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Оказание услуг по уборке офисных помещений ООО "Газпром проектирование" по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 13, лит. А, Л в 2017 - 2019 гг."

    Кол-во: 1

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