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    Главная / Торги / Поставка электропитающего оборудования, оборудования и средств связи, продукции для слаботочных систем для комплектации объектов дочерних обществ ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/17/4.1/0030989/ГПК/ЗП/ГОС/Э/12.05.2017)

    Поставка электропитающего оборудования, оборудования и средств связи, продукции для слаботочных систем для комплектации объектов дочерних обществ ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/17/4.1/0030989/ГПК/ЗП/ГОС/Э/12.05.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705108354Дата и время окончания срока приема заявок Поставка измерительных приборов, оборудования и средств связи, продукции для слаботочных систем для комплектации объектов дочерних обществ ПАО "Газпром"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705108354

    Уникальный номер закупки

    17/4.1/0030989/ГПК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электропитающего оборудования, оборудования и средств связи, продукции для слаботочных систем для комплектации объектов дочерних обществ ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/17/4.1/0030989/ГПК/ЗП/ГОС/Э/12.05.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.05.2017 17:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0030989 Продление вскрытия 01.doc

    Для участника.rar

    0030989 Отказ от проведения ЗП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-97

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    M.Fionov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фионов Михаил Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование

    Закупки и тендеры Оборудование коммуникационное

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Закупки и тендеры Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Закупки и тендеры Батареи и аккумуляторы

    Закупки и тендеры Изделия электроустановочные

    Закупки и тендеры Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Закупки и тендеры Мебель для офисов и предприятий торговли

    Закупки и тендеры Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка измерительных приборов, оборудования и средств связи, продукции для слаботочных систем для комплектации объектов дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.05.2017 12:00 GMT +330.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705108354Дата и время окончания срока приема заявок Поставка измерительных приборов, оборудования и средств связи, продукции для слаботочных систем для комплектации объектов дочерних обществ ПАО "Газпром"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    31.05.2017 14:2031.05.2017 14:2031.05.2017 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705108354Дата и время вскрытия заявок Поставка измерительных приборов, оборудования и средств связи, продукции для слаботочных систем для комплектации объектов дочерних обществ ПАО "Газпром"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    09.06.2017 19:0009.06.2017 19:0009.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705108354Подведение итогов не позднее Поставка измерительных приборов, оборудования и средств связи, продукции для слаботочных систем для комплектации объектов дочерних обществ ПАО "Газпром"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    09.06.201709.06.2017 19:0009.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705108354Подведение итогов не позднее Поставка измерительных приборов, оборудования и средств связи, продукции для слаботочных систем для комплектации объектов дочерних обществ ПАО "Газпром"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка измерительных приборов, оборудования и средств связи, продукции для слаботочных систем для комплектации объектов дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Начальная цена

    3 603 589,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    31.01.11.129

    Шкафы металлические прочие

    28.99.3

    Оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки

    27.33.13.160

    Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты

    27.33.11.120

    Разъединители

    27.20.23.190

    Батареи аккумуляторные прочие

    27.12.23.000

    Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие группировки

    26.51.63.110

    Счетчики производства или потребления газа

    26.51.53.110

    Газоанализаторы или дымоанализаторы

    26.51.52.130

    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов

    26.51.52.110

    Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов

    26.51.51.110

    Термометры

    26.30.60.000

    Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры

    26.30.50.121

    Извещатели пожарные

    26.30.50.114

    Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охраннопожарные

    26.30.50.111

    Извещатели охранные и охранно-пожарные

    26.30.30.000

    Части и комплектующие коммуникационного оборудования

    26.30.23.000

    Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях)

    26.30.11.190

    Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки

    26.30.11.110

    Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

    26.20.40.190

    Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    27.20

    Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей

    27.33

    Производство электроустановочных изделий

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    31.01

    Производство мебели для офисов и предприятий торговли

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "промежуточный пункт диспетчерской связи ППДС-4, НПТВ.469453. 075 - 1шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Блок распределения БР-6102 (48-60В) 6-канальный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Извещатель пожарный тепловой ИП 102-2х2 многоточечный, взрывозащищенный в составе: 1. Датчик термоэлектрический ДПТ МЕКЮ.686171.001 -370 м; 2. Блок сопряжения БС-11 (исполнение корпуса -пластмасса) Контакты реле: Неисправность -НР (норм.разом.), По"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Извещатель пожарный тепловой ИП 102-2х2 многоточечный взрывозащещенный в составе: 1. Блок сопряжения БС-11 (исполнение корпуса -пластмасса), реле Пожар -НЗСК (контакты НЗ (норм.замк.)), реле Неисправность -НРСК (контакты НР (норм.разом.)) МЕКЮ.46835"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Извещатель пожарный тепловой ИП 102-2х2 многоточечный взрывозащищенный в составе: 1. Блок сопряжения БС-11 (исполнение корпуса -пластмасса), реле Пожар -НЗСК (контакты НЗ (норм.замк.)), реле Неисправность -НРСК (контакты НР (норм.разом.)) МЕКЮ.46835"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Оповещатель пожарный взрывозащищенный звуковой ВС-07е 12-24VDC, вариант монтажной комплектации КВБ12, КВБ12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Устройство шлейфовое контрольное УШК-01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Счетчик газа ротационный РСГ СИГНАЛ-50-G25-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Сигнализатор газовый оптический сгоэс (метан) ЖСКФ 413311.002, диапазон концентраций 0-100%НКПР, выход 4-20мА, рабочий температурный режим от -60С до + 40С, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT4, степень защиты IP66, питание от 18 до 32 В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Сигнализатор газовый оптический сгоэс (пропан) ЖСКФ 413311.002-01, диапазон концентраций 0-100%НКПР, выход 4-20мА, рабочий температурный режим от -60С до + 40С, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT4, степень защиты IP66, питание от 18 до 32 В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Манометр технический МП3-У-У2-10кгс/см2-1-IP53-РШ-М20х1,5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 12"

    "Термометр биметаллический термобаллон радиальный ТБ-2Р-(0+100)-1,5-80-10-М20х1,5 З/Г-М27х2, P=6,3МПа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М опросный лист 3689РД/6.6.РП.04.КСПХГ.000.26.АТ.ОЛ1 инв № 646061"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭМ (ПРОФИ-212) опросный лист 3689РД/66.РП.04.КСПХГ.000.26.АТ.ОЛ2 инв. № 645143"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Дифманометр-перепадомер ДСП-160-М1-1-0,4кгс/см2-шкала 0,4кгс/см2-25кгс/см2-У2-IP55"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Установка электропитающая ЭПУ 48В в составе: 1.ИБП8-2.0/48Р-4.0 (без нагрузочных и аккумуляторных автоматов, силовых блоков, контроллера МПУ, GSM модема, с одним контактором 250А) (ДЕШК.436747.006-34.00)-1шт., 2.БП-2.0/48Р резонансный силовой блок 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Установка электропитающая ЭПУ 48В в составе: 1.ИБП8-2.0/48Р-4.0 (без нагрузочных и аккумуляторных автоматов, силовых блоков, контроллера МПУ, GSM модема, с одним контактором 250А) (ДЕШК.436747.006-34.00)-1шт., 2.БП-2.0/48Р резонансный силовой блок 2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-3СМ НКСТ.425232.006-01 ТУ 4371-001-65983999-2010, в комплекте: устройство монтажное для крепления извещателя пожарного оптико-электронного ИП 212-3СМ в подвесной потолок НКСТ.425921.024 -1шт"

    Кол-во: 236

    "Позиция 19"

    "Теплосчетчик электромагнитный ТЭМ-104/1 рабочая среда - вода Рраб=1,6 МПа, Ду 32, Qmin=0.075 м3/час, Qmax=30 м3/час"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26/В "Аякс" исполнение 20, IP66, взрывозащита 0ExiamllCT6 с выводами в металлорукаве длиной 700мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Оповещатель пожарный взрывозащищенный звуковой ВС-07е 12-24VDC, вариант монтажной комплектации КВБ12, КВБ12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Извещатель пожарный ручнойвзрывозащищенный ИП 535-07е комплект 04"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Датчик-реле уровня РОС-101-021И-1,6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Термометр биметаллический ТБ-2-(0+100)-1,5-160-10-М20 З/Г-М27, Pу=6,3МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Термометр биметаллический термобаллон осевой ТБ-2-(0+100)-1,5-100-10-М20х1,5 З/Г-М27х2, P=6,3МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Термометр биметаллический ТБ-2Р (0...+100)-1,5-100-10-М20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Манометр электроконтактный сигнализирующий взрывозащищенный ДМ2005Сг1Ex-У3-10МПа-1,5-V-IP40-ФРШ-М20х1,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Источник питания резервированный РИП-24 исп.06 (РИП-24-4/40М3-Р) в комплекте с аккумуляторными батареями Delta DT1240 -2шт, Delta DTM1207 -2шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Сигнализатор перепада давления взрывозащищенный САДКО-44 ТЖИУ.406422.004.01 Диапазон установое срабатывания: 0,04..0,15 МПа, Устойчивость к климатическим воздействиям: -50..+70 °С, Дифференциал Руст.› 0,05 МПа, ^Pmax = 8 МПа, Pmax = 12 Мпа ТЖИУ 40642"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М согласно опросного листа 3689РД/6.6.РП.04.КСПХГ.000.20.АТ.ОЛ1 инв. № 658549"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Бокс 24 исп.0 (Бокс-24/17М5) АЦДР.426491.002 в комплекте с аккумуляторными батареями необслуживаемыми 12/7Ахч DTM1207 - 2 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Источник питания резервированный РИП-24 исп.01 (РИП-24-3/7М4) в комплекте: аккумуляторные батареи Delta DTM1217 -2шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Счетчик газа ротационный РСГ СИГНАЛ-40-G16-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Счетчик холодной воды крыльчатый СХ-20 Ду 20, Qmin-0,050 мЗ/ч, Qn- 2,5 мЗ/ч, Qmax-5,0 мЗ/ч с температурой воды от 5С до 50С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Устройство контроля загазованности УКЗ-РУ СН4, СО и режимов, универсальное с клапаном КЗГУИ-40 НД в комплекте: 1. УКЗ-РУ-СП4(2), вариант1 - 1 шт. 2. УКЭ-РУ-СО -1 шт. 3. соединительный кабель СН-СО с разъемами - 5 м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Л опросный лист 1103.1221/Р1-КС-099-ВК.ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М согласно опросного листа ВГД-27-04/РП-010-TM.ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Блок распределения БР-8101 в составе: 1.Блок распределения БР 8101 (НПТВ 469453.111): 1.1.Ответные части сигнальных разъемов розетка DB-25F-1шт., 1.2.Вилка ОВ-25М-1шт., 1.3.Корпус DР-25С-1шт., 2.Ответная часть разъема питания (розетка)-1шт., 3.Кабел"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Пульт настольный цифровой диспетчерский GIT-comm с 12 кнопками прямого набора, дисплеем 2 строки по 16 знаков, номеронаборником, 4 функциональными клавишами, разъемом для подключения телефонной трубки 1HAS 004, включая настенную розетку и кабель 3 м "

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2У2 IP54 №1-цвет черный, 2з пуск, №2-цвет красный, 1з+1р, стоп"

    Кол-во: 17

    "Позиция 41"

    "Оповещатель световой взрывозащищенный СКОПА-С, напряжение 24 В, степень защиты IP54, маркировка взрывозащиты 1ЕхmIIТ6, рабочий температурный режим от -55 до +55 С. Табло: черный фон с красным текстом "Пена не входить""

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Оповещатель световой взрывозащищенный «СКОПА-С» , напряжение 24 В, степень защиты IP54, маркировка взрывозащиты 1ЕхmIIТ6, рабочий температурный режим от -55 до +55 °С. Табло: черный фон с красным текстом "Пена уходи""

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Щиток ЩЗИП-ЯУО-9601 IP54 У3, Опр. л. № 00159093.425200.1765- ЭС.ОЛ9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Щит защиты от импульсного перенапряжения ЩЗИП-Н1-1-TNS/1-220-AC-(I+II/25QF)-L-IP30-УХЛ3. Опр. л. 2562/3-3-УТЗ-БКЭС-ЭЛ.ОЛ2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Конвертер интерфейсов FlexCON 2xE1(G.703), 2xEthernet (10/100ВТ) встроенный VLAN switch, настольное исполнение, 36..72 В, в комплекте с кабелями, FC-SAN-2E1B/2Eth, V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Датчик давления ЭЛЕМЕР-100 Вн/ ДИ/ 1ExdllCT6 X/ 1161/ -/ 11/ МП3/ t10(У2 -40+70)/ 015/ 0...6 МПа/ -/ 42/ К-13/ -/ БФП/ -/ M20/ СК/ ГП/ ГС"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "Аппарат телефонный взрывозащищенный ТАШ1-11 в комплекте: 1.аппарат телефонный-1шт; 2.паспорт ТАШ1.00.000-11 ПС -1шт; 3.руководство по эксплуатации ТАШ1.00.000-11 РЭ -1шт; 4.специальная отвертка для трубки-1шт; 5.специальная отвертка для крышки-1шт;"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Щит ЩВРА 380/160 20П ввода, распределения и учета электро энергии 380/220В, длина-600мм, глубина-420мм, высота -1950мм (Опросный лист 10147-11-ЭМ.С3)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Кросс абонентский ССКТБ-ТОМАСС в составе: Кросс стойка двухстороннего обслуживания КСДО-2-РС-1200/1200 -1 шт, Плинт LSA-PROFIL размыкаемый 2/10, маркировка 0...9, 6089 1 121-06 -128 шт, Рамка модульная 2/10, 6753 2 009-00 -11 шт, Специальный сенсорн"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Разъединитель РЛНД-2-10Б/630УХЛ1 с ПРНЗ-2-10 УХЛ1, с КМЧ 6200мм ТУ 16-91 ИВЕЖ.674212.003 ТУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-1004-71УХЛ3, 380В; 50Гц, навесного исполнения, номинальный ток шкафа 63А в составе: 1. выключатель автоматический ток расцепителя 16А, уставка электромагнитного расцепителя 96 А ВА21-29-340010 -16 шт.; 2. вы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Гильза защитная 2001-02-М27х2-М20х1,5-Н10-100-25МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Панель коммутационная Krone 19" Compact HK 32хRJ45 UTP, cat 5e, 568A/B на 32 порта 6690 1 402-32"

    Кол-во: 1

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