Поставка измерительных приборов, оборудования и средств связи, продукции для слаботочных систем для комплектации объектов дочерних обществ ПАО "Газпром"

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка измерительных приборов, оборудования и средств связи, продукции для слаботочных систем для комплектации объектов дочерних обществ ПАО "Газпром"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "промежуточный пункт диспетчерской связи ППДС-4, НПТВ.469453. 075 - 1шт" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Блок распределения БР-6102 (48-60В) 6-канальный" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Извещатель пожарный тепловой ИП 102-2х2 многоточечный, взрывозащищенный в составе: 1. Датчик термоэлектрический ДПТ МЕКЮ.686171.001 -370 м; 2. Блок сопряжения БС-11 (исполнение корпуса -пластмасса) Контакты реле: Неисправность -НР (норм.разом.), По" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Извещатель пожарный тепловой ИП 102-2х2 многоточечный взрывозащещенный в составе: 1. Блок сопряжения БС-11 (исполнение корпуса -пластмасса), реле Пожар -НЗСК (контакты НЗ (норм.замк.)), реле Неисправность -НРСК (контакты НР (норм.разом.)) МЕКЮ.46835" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Извещатель пожарный тепловой ИП 102-2х2 многоточечный взрывозащищенный в составе: 1. Блок сопряжения БС-11 (исполнение корпуса -пластмасса), реле Пожар -НЗСК (контакты НЗ (норм.замк.)), реле Неисправность -НРСК (контакты НР (норм.разом.)) МЕКЮ.46835" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Оповещатель пожарный взрывозащищенный звуковой ВС-07е 12-24VDC, вариант монтажной комплектации КВБ12, КВБ12" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Устройство шлейфовое контрольное УШК-01" Кол-во: 6

"Позиция 8" "Счетчик газа ротационный РСГ СИГНАЛ-50-G25-2" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Сигнализатор газовый оптический сгоэс (метан) ЖСКФ 413311.002, диапазон концентраций 0-100%НКПР, выход 4-20мА, рабочий температурный режим от -60С до + 40С, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT4, степень защиты IP66, питание от 18 до 32 В" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Сигнализатор газовый оптический сгоэс (пропан) ЖСКФ 413311.002-01, диапазон концентраций 0-100%НКПР, выход 4-20мА, рабочий температурный режим от -60С до + 40С, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT4, степень защиты IP66, питание от 18 до 32 В" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Манометр технический МП3-У-У2-10кгс/см2-1-IP53-РШ-М20х1,5" Кол-во: 15

"Позиция 12" "Термометр биметаллический термобаллон радиальный ТБ-2Р-(0+100)-1,5-80-10-М20х1,5 З/Г-М27х2, P=6,3МПа" Кол-во: 4

"Позиция 13" "Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М опросный лист 3689РД/6.6.РП.04.КСПХГ.000.26.АТ.ОЛ1 инв № 646061" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭМ (ПРОФИ-212) опросный лист 3689РД/66.РП.04.КСПХГ.000.26.АТ.ОЛ2 инв. № 645143" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Дифманометр-перепадомер ДСП-160-М1-1-0,4кгс/см2-шкала 0,4кгс/см2-25кгс/см2-У2-IP55" Кол-во: 3

"Позиция 16" "Установка электропитающая ЭПУ 48В в составе: 1.ИБП8-2.0/48Р-4.0 (без нагрузочных и аккумуляторных автоматов, силовых блоков, контроллера МПУ, GSM модема, с одним контактором 250А) (ДЕШК.436747.006-34.00)-1шт., 2.БП-2.0/48Р резонансный силовой блок 2" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Установка электропитающая ЭПУ 48В в составе: 1.ИБП8-2.0/48Р-4.0 (без нагрузочных и аккумуляторных автоматов, силовых блоков, контроллера МПУ, GSM модема, с одним контактором 250А) (ДЕШК.436747.006-34.00)-1шт., 2.БП-2.0/48Р резонансный силовой блок 2" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-3СМ НКСТ.425232.006-01 ТУ 4371-001-65983999-2010, в комплекте: устройство монтажное для крепления извещателя пожарного оптико-электронного ИП 212-3СМ в подвесной потолок НКСТ.425921.024 -1шт" Кол-во: 236

"Позиция 19" "Теплосчетчик электромагнитный ТЭМ-104/1 рабочая среда - вода Рраб=1,6 МПа, Ду 32, Qmin=0.075 м3/час, Qmax=30 м3/час" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26/В "Аякс" исполнение 20, IP66, взрывозащита 0ExiamllCT6 с выводами в металлорукаве длиной 700мм" Кол-во: 3

"Позиция 21" "Оповещатель пожарный взрывозащищенный звуковой ВС-07е 12-24VDC, вариант монтажной комплектации КВБ12, КВБ12" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Извещатель пожарный ручнойвзрывозащищенный ИП 535-07е комплект 04" Кол-во: 4

"Позиция 23" "Датчик-реле уровня РОС-101-021И-1,6" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Термометр биметаллический ТБ-2-(0+100)-1,5-160-10-М20 З/Г-М27, Pу=6,3МПа" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Термометр биметаллический термобаллон осевой ТБ-2-(0+100)-1,5-100-10-М20х1,5 З/Г-М27х2, P=6,3МПа" Кол-во: 2

"Позиция 26" "Термометр биметаллический ТБ-2Р (0...+100)-1,5-100-10-М20" Кол-во: 4

"Позиция 27" "Манометр электроконтактный сигнализирующий взрывозащищенный ДМ2005Сг1Ex-У3-10МПа-1,5-V-IP40-ФРШ-М20х1,5" Кол-во: 2

"Позиция 28" "Источник питания резервированный РИП-24 исп.06 (РИП-24-4/40М3-Р) в комплекте с аккумуляторными батареями Delta DT1240 -2шт, Delta DTM1207 -2шт." Кол-во: 1

"Позиция 29" "Сигнализатор перепада давления взрывозащищенный САДКО-44 ТЖИУ.406422.004.01 Диапазон установое срабатывания: 0,04..0,15 МПа, Устойчивость к климатическим воздействиям: -50..+70 °С, Дифференциал Руст.› 0,05 МПа, ^Pmax = 8 МПа, Pmax = 12 Мпа ТЖИУ 40642" Кол-во: 3

"Позиция 30" "Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М согласно опросного листа 3689РД/6.6.РП.04.КСПХГ.000.20.АТ.ОЛ1 инв. № 658549" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Бокс 24 исп.0 (Бокс-24/17М5) АЦДР.426491.002 в комплекте с аккумуляторными батареями необслуживаемыми 12/7Ахч DTM1207 - 2 шт." Кол-во: 1

"Позиция 32" "Источник питания резервированный РИП-24 исп.01 (РИП-24-3/7М4) в комплекте: аккумуляторные батареи Delta DTM1217 -2шт." Кол-во: 1

"Позиция 33" "Счетчик газа ротационный РСГ СИГНАЛ-40-G16-2" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Счетчик холодной воды крыльчатый СХ-20 Ду 20, Qmin-0,050 мЗ/ч, Qn- 2,5 мЗ/ч, Qmax-5,0 мЗ/ч с температурой воды от 5С до 50С" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Устройство контроля загазованности УКЗ-РУ СН4, СО и режимов, универсальное с клапаном КЗГУИ-40 НД в комплекте: 1. УКЗ-РУ-СП4(2), вариант1 - 1 шт. 2. УКЭ-РУ-СО -1 шт. 3. соединительный кабель СН-СО с разъемами - 5 м." Кол-во: 1

"Позиция 36" "Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Л опросный лист 1103.1221/Р1-КС-099-ВК.ОЛ" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М согласно опросного листа ВГД-27-04/РП-010-TM.ОЛ" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Блок распределения БР-8101 в составе: 1.Блок распределения БР 8101 (НПТВ 469453.111): 1.1.Ответные части сигнальных разъемов розетка DB-25F-1шт., 1.2.Вилка ОВ-25М-1шт., 1.3.Корпус DР-25С-1шт., 2.Ответная часть разъема питания (розетка)-1шт., 3.Кабел" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Пульт настольный цифровой диспетчерский GIT-comm с 12 кнопками прямого набора, дисплеем 2 строки по 16 знаков, номеронаборником, 4 функциональными клавишами, разъемом для подключения телефонной трубки 1HAS 004, включая настенную розетку и кабель 3 м " Кол-во: 2

"Позиция 40" "Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2У2 IP54 №1-цвет черный, 2з пуск, №2-цвет красный, 1з+1р, стоп" Кол-во: 17

"Позиция 41" "Оповещатель световой взрывозащищенный СКОПА-С, напряжение 24 В, степень защиты IP54, маркировка взрывозащиты 1ЕхmIIТ6, рабочий температурный режим от -55 до +55 С. Табло: черный фон с красным текстом "Пена не входить"" Кол-во: 2

"Позиция 42" "Оповещатель световой взрывозащищенный «СКОПА-С» , напряжение 24 В, степень защиты IP54, маркировка взрывозащиты 1ЕхmIIТ6, рабочий температурный режим от -55 до +55 °С. Табло: черный фон с красным текстом "Пена уходи"" Кол-во: 2

"Позиция 43" "Щиток ЩЗИП-ЯУО-9601 IP54 У3, Опр. л. № 00159093.425200.1765- ЭС.ОЛ9" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Щит защиты от импульсного перенапряжения ЩЗИП-Н1-1-TNS/1-220-AC-(I+II/25QF)-L-IP30-УХЛ3. Опр. л. 2562/3-3-УТЗ-БКЭС-ЭЛ.ОЛ2" Кол-во: 2

"Позиция 45" "Конвертер интерфейсов FlexCON 2xE1(G.703), 2xEthernet (10/100ВТ) встроенный VLAN switch, настольное исполнение, 36..72 В, в комплекте с кабелями, FC-SAN-2E1B/2Eth, V" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Датчик давления ЭЛЕМЕР-100 Вн/ ДИ/ 1ExdllCT6 X/ 1161/ -/ 11/ МП3/ t10(У2 -40+70)/ 015/ 0...6 МПа/ -/ 42/ К-13/ -/ БФП/ -/ M20/ СК/ ГП/ ГС" Кол-во: 3

"Позиция 47" "Аппарат телефонный взрывозащищенный ТАШ1-11 в комплекте: 1.аппарат телефонный-1шт; 2.паспорт ТАШ1.00.000-11 ПС -1шт; 3.руководство по эксплуатации ТАШ1.00.000-11 РЭ -1шт; 4.специальная отвертка для трубки-1шт; 5.специальная отвертка для крышки-1шт;" Кол-во: 2

"Позиция 48" "Щит ЩВРА 380/160 20П ввода, распределения и учета электро энергии 380/220В, длина-600мм, глубина-420мм, высота -1950мм (Опросный лист 10147-11-ЭМ.С3)" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Кросс абонентский ССКТБ-ТОМАСС в составе: Кросс стойка двухстороннего обслуживания КСДО-2-РС-1200/1200 -1 шт, Плинт LSA-PROFIL размыкаемый 2/10, маркировка 0...9, 6089 1 121-06 -128 шт, Рамка модульная 2/10, 6753 2 009-00 -11 шт, Специальный сенсорн" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Разъединитель РЛНД-2-10Б/630УХЛ1 с ПРНЗ-2-10 УХЛ1, с КМЧ 6200мм ТУ 16-91 ИВЕЖ.674212.003 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 51" "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-1004-71УХЛ3, 380В; 50Гц, навесного исполнения, номинальный ток шкафа 63А в составе: 1. выключатель автоматический ток расцепителя 16А, уставка электромагнитного расцепителя 96 А ВА21-29-340010 -16 шт.; 2. вы" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Гильза защитная 2001-02-М27х2-М20х1,5-Н10-100-25МПа" Кол-во: 2