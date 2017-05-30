Запасные части и инструмент для проведения работ на скважине

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Запасные части и инструмент для проведения работ на скважине

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Корпус клина СПГ-120.622" Кол-во: 3

"Позиция 2" "Долото III ЛД-420 М Т90 Е 047" Кол-во: 3

"Позиция 3" "Шнек буровой ШБ 250-89х5-1400-200-Ш55 (S8)" Кол-во: 25

"Позиция 4" "Шнек буровой ШБ 180-89х5-1800-120-Ш55 (S6) стандарт." Кол-во: 20

"Позиция 5" "Долото III ЛД-198 М Ш55 Е 175" Кол-во: 6

"Позиция 6" "Долото III ЛД-270 М Т90" Кол-во: 12

"Позиция 7" "Долото III ЛД-250 М Ш55 Е" Кол-во: 10

"Позиция 8" "Шнек телескопический ШТ36-88.8680.000" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Ловитель ЛТ1.00.00.000 для извлечения из скважины спускаемого инструмента, имеющего штангу с резьбой Ш19" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Колокол ловильный 194ЛК-168-118Л З-147" Кол-во: 2

"Позиция 11" "Колокол ловильный К-110-91/124 З-88" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Колокол ловильный К 82-60/103 (З-76)Л" Кол-во: 2

"Позиция 13" "Колокол ловильный сквозной КС-110 Л, с наружным ф127 мм, с левой ловильной резьбой ф85-110 мм, с присоединительной резьбой ВНКТ-102" Кол-во: 2

"Позиция 14" "Колокол ловильный 140ЛК-124-79 З-88" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Колокол ловильный 140ЛК-124-79Л З-88" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Клапан обратный створчатый КОС-42; диаметр колонны, НКТ -60,73,89 мм" Кол-во: 3

"Позиция 17" "Клапан обратный створчатый КОС-54" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Клапан обратный стальной КОС-42х15" Кол-во: 4

"Позиция 19" "Клапан обратный стальной КОС-42х15" Кол-во: 5

"Позиция 20" "Клапан обратный стальной КОС-38х15" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Клапан обратный стальной КОС-38х15" Кол-во: 5

"Позиция 22" "Клапан обратный створчатый КОС-42 наружный диаметр 42мм, перепад давления 70МПа, с комплектом ЗИП" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Клапан обратный КО-54" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Клапан обратный шаровый типа КО-42. Предназначен для предотвращения обратного перетока жидкости при работе на безмуфтовой длинномерной трубе (БДТ) с использованием колтюбинговых установок. Условный диаметр колонны, НКТ, мм 60,73,89" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Клапан дублирующий КД.00.00.000 для ниппеля посадочного 69,9 НП.Б.21.31.001" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Захват цанговый номинальный размер 73,0 мм ОВТ-140 Л" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Гидромотор FM40.109-19Т для ключа гидравлического ГКШ-4000" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Гидромотор FM40.133/40.73 гидравлического ключа ГКШ-1500МТ" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Дроссель регулируемый ДРПМЭ 25х25 ХЛ, исп. II, взрывозащищенный, с электроприводом МЭМ 100/160-10У-IIВТ4-99 77559.700.04.20.000" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Дроссель регулируемый ДРПМЭ 50х63 ХЛ, исп. II, с электроприводом МЭМ 100/160-10У-IIВТ4-99 77559.700.07.41.000" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Дроссель регулируемый ДРПМЭ 50х160 ХЛ, исп. II, с электроприводом МЭМ 100/160-10У-IIВТ4-99 77559.700.07.61.000" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Дроссель регулируемый ДРПМЭ 50х40 ХЛ, исп. II, с электроприводом МЭМ 100/160-10У-IIВТ4-99 77559.700.07.31.000" Кол-во: 2

"Позиция 33" "Шнек буровой ШБ 135-76х5-1800-100-Ш55 (S5) стандарт." Кол-во: 16

"Позиция 34" "Шнек буровой ШБ 180-89х5-1800-120-Ш55 (S6) стандарт." Кол-во: 25

"Позиция 35" "Ключ трубный цепной КЦН-3" Кол-во: 8

"Позиция 36" "Ключ трубный цепной КЦН-2" Кол-во: 9

"Позиция 37" "Ключ трубный цепной КЦН-1" Кол-во: 9

"Позиция 38" "Ключ одношарнирный трубный КОТ 89-132" Кол-во: 9

"Позиция 39" "Ключ одношарнирный трубный КОТ 48-89" Кол-во: 12

"Позиция 40" "Долото лопастное III ЛД-198 М Ш55" Кол-во: 9

"Позиция 41" "Долото лопастное III ЛД-151 М Ш55" Кол-во: 9

"Позиция 42" "Коронка пневмоударника для буровой установки КНШ-140 П.12.101" Кол-во: 10

"Позиция 43" "Труба манифольд ТМ d=50мм L=5000мм" Кол-во: 8

"Позиция 44" "Комплект временного трубопровода БРС в составе: колено шарнирное ДУ50 РУ35 МПа БРС резьба БРС специальная, трапециидальная, диаметр резьбы 100 мм, шаг резьбы 12,7 мм-3 шт, трубопровод с БРС РУ35 МПа L=2000мм-1 шт" Кол-во: 5

"Позиция 45" "Задвижка шиберная ЗМС-80х35 К1 ХЛ" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Задвижка шиберная ЗМС-65х35 К1 ХЛ" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Задвижка шиберная ЗМС-50х35 К1 ХЛ" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Колено шарнирное 3КШ.00.000" Кол-во: 60

"Позиция 49" "Кран шаровой с ручным приводом КШЗ-102" Кол-во: 2

"Позиция 50" "Кран шаровой проходной с ручным приводом КШЗ-102Л с левой резьбой" Кол-во: 2

"Позиция 51" "Подвеска клиновая АПР-89мм. АПР2-ВБМ.01.01.000.01 СБ." Кол-во: 4

"Позиция 52" "Задвижка шиберная ЗМС-65х21 К1 ХЛ с крепежом и ответными фланцами под приварку трубы 89х6, кольцо ф90" Кол-во: 6

"Позиция 53" "Задвижка шиберная ЗМС-65х21 К1 ХЛ с крепежом и ответными фланцами под приварку трубы 89х6, кольцо ф90" Кол-во: 3

"Позиция 54" "Быстроразъемное соединение БРС2" АСК 2АУ.21.000-01 (СИН10.00.000) Для соединений труб высокого давления. Размер 153/183мм; Рраб.-70МПа; Dу-50мм; соединительная резьба Cn Tr100*12,7; присоединительная резьба НКТ-60 ГОСТ633-80." Кол-во: 10

"Позиция 55" "Клапан обратный для бурильного инструмента, рабочее давление 35МПа с левой присоединительной замковой резьбой З-86 КОШ-З-86х35" Кол-во: 2

"Позиция 56" "Труборез РВ-114 с пресоединительной резьбой 3-73" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Гидрораскрепитель А50М.26.00.000 сб" Кол-во: 2

"Позиция 58" "Гидромотор 310.3.112.00.06" Кол-во: 2

"Позиция 59" "Гидромотор 310.4.112.00.06" Кол-во: 2

"Позиция 60" "Колено шарнирное 3КШ.00.000" Кол-во: 4

"Позиция 61" "Подвеска клиновая АПР2-ВБМ 73мм с комплектом плашек" Кол-во: 4

"Позиция 62" "Ключ машинный трубный КМТв сборе (сменная челюсть 60-114 мм)" Кол-во: 2

"Позиция 63" "Двигатель забойный винтовой Д1-88, наружный диаметр-88мм, длина-3225 мм,масса-110кг,присоединительная резьба З-66." Кол-во: 1

"Позиция 64" "Клапан обратный шаровой КОШТ-89х35, присоединительная резьба НКТ-89" Кол-во: 4

"Позиция 65" "Кран шаровой КШЦ НКТ Ду 89" Кол-во: 4

"Позиция 66" "Кран шаровой КШЦ-73х35 для НКТ-73 с присоединительной резьбой НКТ 73 по" Кол-во: 4

"Позиция 67" "Цепь КЦН-1" Кол-во: 5

"Позиция 68" "Рукав буровой металлонавивочный Ду 76 мм,Р 25 МПа,L= 18 м" Кол-во: 3

"Позиция 69" "Клапан обратный шаровой КОШЗ-88х35" Кол-во: 2

"Позиция 70" "Клапан обратный шаровой КОШЗ-86х35, присоединительная резьба З-86" Кол-во: 2

"Позиция 71" "Клапан обратный шаровой КОШЗ-76х35" Кол-во: 2

"Позиция 72" "Клапан обратный шаровой КОШЗ-73х35, присоединительная резьба З-73" Кол-во: 2

"Позиция 73" "Кран шаровый КШЗ-76х35" Кол-во: 2

"Позиция 74" "Кран шаровый для бурильного инструмента КШ-З-88х35" Кол-во: 2

"Позиция 75" "Кран КШЗ-86х35" Кол-во: 3

"Позиция 76" "Кран шаровый КШЗ-73х35" Кол-во: 3

"Позиция 77" "Ключ трубный машинный подвесной КТМП для труб диаметром от 40 до 168мм с подвеской КТМП.200 для работы с трубами в горизонтальном положении." Кол-во: 4

"Позиция 78" "Штроп бурильный двухструнный ШБД-80-1200" Кол-во: 3

"Позиция 79" "Гидрораскрепитель А50М.26.00.000 сб" Кол-во: 3

"Позиция 80" "Гидромотор 310.4.112.00.06" Кол-во: 5

"Позиция 81" "Гидромотор 310.2.112.00.06" Кол-во: 5

"Позиция 82" "Кран шаровой КШЦ НКТ Ду 114" Кол-во: 2

"Позиция 83" "Рукав буровой ф50 NKT(ш)60х2,5, Рраб= 250атм., ресурс наработки 700 часов, усиление 4 слоя стальной металлонавивки, внутренний слой-маслостойкая синтетическая резина, температура рабочей среды до 120гр.С, радиус изгиба 700мм, вес=90кг, длина=18м." Кол-во: 5

"Позиция 84" "Колено шарнирное 3КШ.00.000" Кол-во: 20

"Позиция 85" "Кран КШЦ 95 З-73" Кол-во: 8

"Позиция 86" "Кран КШЗ-86х35" Кол-во: 4

"Позиция 87" "Клапан обратный КОБТ 95 З-73 с приспособлением для наворота в открытом состоянии, присоединительная резьба З-73" Кол-во: 2

"Позиция 88" "Вертлюг ВЭ-60 З-88Л" Кол-во: 1

"Позиция 89" "Гидромотор 310.2.112.00.06" Кол-во: 2

"Позиция 90" "Задвижка шиберная ЗМС-65х21 К1 ХЛ с крепежом и ответными фланцами под приварку трубы 114х6, кольцо ф107,9" Кол-во: 2

"Позиция 91" "Рукав всасывающий Ду75 L=6000 АФНИ.302645.008-01 агрегата насосного цементировочного АНЦ-320" Кол-во: 8

"Позиция 92" "Плашка трубная для превентора ППР2-280х35 с установленными уплотнителями (НКТ-ф168мм комплект 2 шт.)" Кол-во: 1

"Позиция 93" "Кран шаровый КШЗ-73х35" Кол-во: 5

"Позиция 94" "Гидромотор МРФ-160/25М1-000" Кол-во: 2

"Позиция 95" "Кран шаровой проходной с ручным приводом КШЗ-73х35" Кол-во: 10

"Позиция 96" "Гидромотор 310.2.112.00.06" Кол-во: 4

"Позиция 97" "Клапан обратный КОБТ 95 З-73 с приспособлением для наворота в открытом состоянии, присоединительная резьба З-73" Кол-во: 4

"Позиция 98" "Колено шарнирное 3КШ.00.000" Кол-во: 15

"Позиция 99" "Кран пробковый 4КМ Ду25 к цементировочному агрегату ЦА-320 ТУ 39-01-016-94" Кол-во: 5

"Позиция 100" "Заслонка шиберная АФНИ.305365.006" Кол-во: 10

"Позиция 101" "Кран пробковый 3КМ; ДУ-50 к цементировочному агрегату ЦА-320, вид климатического исполнения насоса- У1" Кол-во: 5

"Позиция 102" "Гидромотор МРФ-400/25М1-000" Кол-во: 2

"Позиция 103" "Вертлюжок А50М 03.02.000сб" Кол-во: 2

"Позиция 104" "Вкладыш ротора А50М.04.04.000" Кол-во: 7

"Позиция 105" "Колено шарнирное 3КШ.00.000" Кол-во: 3

"Позиция 106" "Вращатель БМ-302Б.09.50.000" Кол-во: 1

"Позиция 107" "Оборудование крановое БМ-302А.09.20.000" Кол-во: 1

"Позиция 108" "Подвеска крюковая БМ-302Б.08.00.000 А" Кол-во: 1

"Позиция 109" "Гидроцилиндр опоры БМ-305А.04.03.000А бурильной машины БМ-205" Кол-во: 2

"Позиция 110" "Скребок гидромеханический СГМ-168" Кол-во: 2

"Позиция 111" "Пакер-пробка ПП-140-52-35" Кол-во: 1

"Позиция 112" "Пакер ПП-144-60-35" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Пакер устьевой ПУ-168 (с 2-мя запасными манжетами).Рабочее давление до 70 Мпа." Кол-во: 5

"Позиция 114" "Пакер ВПГ-01/168 НКТ-89" Кол-во: 1

"Позиция 115" "Пакер 2ПВМ-140-50 НКТ-89 (колонна 168мм)" Кол-во: 1

"Позиция 116" "Шнек буровой ШБ 400-114х8-1400-350-Т90 (S8) - стандарт." Кол-во: 10

"Позиция 117" "Элеватор ЭТА-50" Кол-во: 2

"Позиция 118" "Кран шаровой проходной с ручным приводом КШЗ-73х35" Кол-во: 1

"Позиция 119" "Кран шаровый КШН -73х21МПа (резьба НКТ 73) " Кол-во: 2

"Позиция 120" "Кран шаровой КШЦ-89Р1х35 для НКТ-89 с присоединительной резьбой НКТ 89 по ГОСТ 633-80" Кол-во: 1

"Позиция 121" "Шнек телескопический ШТ30-88.8680.000" Кол-во: 2

"Позиция 122" "Шнек телескопический ШТ25-88.8680.000" Кол-во: 1

"Позиция 123" "Ясс механический ЯМ3.00.00.000" Кол-во: 1

"Позиция 124" "Штроп бурильный двусторонний типа ШБД грузоподъемностью комплектной пары 125т длиной 1500мм ШБД-125-1500" Кол-во: 2

"Позиция 125" "Овершот освобождающийся ОВТ-140, присоединительная резьба З-102 (без комплектующих), НД 139.7мм." Кол-во: 1

"Позиция 126" "Толкатель Т4.00.00.000 для клапана циркуляционного КЦЗМ.00.00.000" Кол-во: 1

"Позиция 127" "Пробка мостовая ПМЗ-186 для обсадных колонн ф219мм" Кол-во: 2

"Позиция 128" "Пробка мостовая заливочная ПМЗ-140-35" Кол-во: 2

"Позиция 129" "Пробка мостовая ПМ-186 для обсадных колонн ф219 мм" Кол-во: 2

"Позиция 130" "Пробка мостовая ПМ-140 для обсадных колонн ф168мм" Кол-во: 2

"Позиция 131" "Втулка предохранительная для клапана-отсекателя СКО.3.00.50.000" Кол-во: 1

"Позиция 132" "Плашка трубная блока превенторов БП 80-70.50.00.001 с уплотнениями" Кол-во: 2

"Позиция 133" "Пакер опрессовочный устьевой-168.Условный диаметр обсадной колонны-168 мм, давление опрессовки- 21МПа, длина-880 мм,масса- 65 кг. Рабочая среда- буровой раствор, нефть, вода.Присоединительные резьбовые размеры: резьба НКТ по ГОСТ 633-80, замковая рез" Кол-во: 2

"Позиция 134" "Пакер опрессовочный устьевой-168.Условный диаметр обсадной колонны-168 мм, давление опрессовки- 21МПа, длина-880 мм,масса- 65 кг. Рабочая среда- буровой раствор, нефть, вода.Присоединительные резьбовые размеры: резьба НКТ по ГОСТ 633-80, замковая рез" Кол-во: 4

"Позиция 135" "Пакер ПОУ-219 7,5МПа НКТ-89" Кол-во: 2

"Позиция 136" "Отклонитель шарнирный ОШ.00.00.000" Кол-во: 1