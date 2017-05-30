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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и инструмента для проведения работ на скважине для нужд ООО «Газпром комплектация» (0001/17/4.2/0028205/ГПК/ЗП/ГОС/Э/12.05.2017)

    Поставка запасных частей и инструмента для проведения работ на скважине для нужд ООО «Газпром комплектация» (0001/17/4.2/0028205/ГПК/ЗП/ГОС/Э/12.05.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705108336Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части и инструмент для проведения работ на скважине196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705108336

    Уникальный номер закупки

    17/4.2/0028205/ГПК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и инструмента для проведения работ на скважине для нужд ООО «Газпром комплектация» (0001/17/4.2/0028205/ГПК/ЗП/ГОС/Э/12.05.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.05.2017 17:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0028205 Продление вскрытия 01.doc

    Для участника.rar

    0028205 Отказ от проведения ЗП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-97

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    M.Fionov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фионов Михаил Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части и инструмент для проведения работ на скважине

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.05.2017 12:00 GMT +330.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705108336Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части и инструмент для проведения работ на скважине196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    31.05.2017 13:4031.05.2017 13:4031.05.2017 13:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705108336Дата и время вскрытия заявок Запасные части и инструмент для проведения работ на скважине196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    09.06.2017 19:0009.06.2017 19:0009.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705108336Подведение итогов не позднее Запасные части и инструмент для проведения работ на скважине196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    09.06.201709.06.2017 19:0009.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705108336Подведение итогов не позднее Запасные части и инструмент для проведения работ на скважине196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части и инструмент для проведения работ на скважине

    Начальная цена

    21 370 715,21

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.92

    Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Корпус клина СПГ-120.622"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Долото III ЛД-420 М Т90 Е 047"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Шнек буровой ШБ 250-89х5-1400-200-Ш55 (S8)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 4"

    "Шнек буровой ШБ 180-89х5-1800-120-Ш55 (S6) стандарт."

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Долото III ЛД-198 М Ш55 Е 175"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Долото III ЛД-270 М Т90"

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "Долото III ЛД-250 М Ш55 Е"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Шнек телескопический ШТ36-88.8680.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Ловитель ЛТ1.00.00.000 для извлечения из скважины спускаемого инструмента, имеющего штангу с резьбой Ш19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Колокол ловильный 194ЛК-168-118Л З-147"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Колокол ловильный К-110-91/124 З-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Колокол ловильный К 82-60/103 (З-76)Л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Колокол ловильный сквозной КС-110 Л, с наружным ф127 мм, с левой ловильной резьбой ф85-110 мм, с присоединительной резьбой ВНКТ-102"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Колокол ловильный 140ЛК-124-79 З-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Колокол ловильный 140ЛК-124-79Л З-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Клапан обратный створчатый КОС-42; диаметр колонны, НКТ -60,73,89 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Клапан обратный створчатый КОС-54"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Клапан обратный стальной КОС-42х15"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Клапан обратный стальной КОС-42х15"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Клапан обратный стальной КОС-38х15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Клапан обратный стальной КОС-38х15"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Клапан обратный створчатый КОС-42 наружный диаметр 42мм, перепад давления 70МПа, с комплектом ЗИП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Клапан обратный КО-54"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Клапан обратный шаровый типа КО-42. Предназначен для предотвращения обратного перетока жидкости при работе на безмуфтовой длинномерной трубе (БДТ) с использованием колтюбинговых установок. Условный диаметр колонны, НКТ, мм 60,73,89"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Клапан дублирующий КД.00.00.000 для ниппеля посадочного 69,9 НП.Б.21.31.001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Захват цанговый номинальный размер 73,0 мм ОВТ-140 Л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Гидромотор FM40.109-19Т для ключа гидравлического ГКШ-4000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Гидромотор FM40.133/40.73 гидравлического ключа ГКШ-1500МТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Дроссель регулируемый ДРПМЭ 25х25 ХЛ, исп. II, взрывозащищенный, с электроприводом МЭМ 100/160-10У-IIВТ4-99 77559.700.04.20.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Дроссель регулируемый ДРПМЭ 50х63 ХЛ, исп. II, с электроприводом МЭМ 100/160-10У-IIВТ4-99 77559.700.07.41.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Дроссель регулируемый ДРПМЭ 50х160 ХЛ, исп. II, с электроприводом МЭМ 100/160-10У-IIВТ4-99 77559.700.07.61.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Дроссель регулируемый ДРПМЭ 50х40 ХЛ, исп. II, с электроприводом МЭМ 100/160-10У-IIВТ4-99 77559.700.07.31.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Шнек буровой ШБ 135-76х5-1800-100-Ш55 (S5) стандарт."

    Кол-во: 16

    "Позиция 34"

    "Шнек буровой ШБ 180-89х5-1800-120-Ш55 (S6) стандарт."

    Кол-во: 25

    "Позиция 35"

    "Ключ трубный цепной КЦН-3"

    Кол-во: 8

    "Позиция 36"

    "Ключ трубный цепной КЦН-2"

    Кол-во: 9

    "Позиция 37"

    "Ключ трубный цепной КЦН-1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 38"

    "Ключ одношарнирный трубный КОТ 89-132"

    Кол-во: 9

    "Позиция 39"

    "Ключ одношарнирный трубный КОТ 48-89"

    Кол-во: 12

    "Позиция 40"

    "Долото лопастное III ЛД-198 М Ш55"

    Кол-во: 9

    "Позиция 41"

    "Долото лопастное III ЛД-151 М Ш55"

    Кол-во: 9

    "Позиция 42"

    "Коронка пневмоударника для буровой установки КНШ-140 П.12.101"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Труба манифольд ТМ d=50мм L=5000мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "Комплект временного трубопровода БРС в составе: колено шарнирное ДУ50 РУ35 МПа БРС резьба БРС специальная, трапециидальная, диаметр резьбы 100 мм, шаг резьбы 12,7 мм-3 шт, трубопровод с БРС РУ35 МПа L=2000мм-1 шт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "Задвижка шиберная ЗМС-80х35 К1 ХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Задвижка шиберная ЗМС-65х35 К1 ХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Задвижка шиберная ЗМС-50х35 К1 ХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Колено шарнирное 3КШ.00.000"

    Кол-во: 60

    "Позиция 49"

    "Кран шаровой с ручным приводом КШЗ-102"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом КШЗ-102Л с левой резьбой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Подвеска клиновая АПР-89мм. АПР2-ВБМ.01.01.000.01 СБ."

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Задвижка шиберная ЗМС-65х21 К1 ХЛ с крепежом и ответными фланцами под приварку трубы 89х6, кольцо ф90"

    Кол-во: 6

    "Позиция 53"

    "Задвижка шиберная ЗМС-65х21 К1 ХЛ с крепежом и ответными фланцами под приварку трубы 89х6, кольцо ф90"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Быстроразъемное соединение БРС2" АСК 2АУ.21.000-01 (СИН10.00.000) Для соединений труб высокого давления. Размер 153/183мм; Рраб.-70МПа; Dу-50мм; соединительная резьба Cn Tr100*12,7; присоединительная резьба НКТ-60 ГОСТ633-80."

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Клапан обратный для бурильного инструмента, рабочее давление 35МПа с левой присоединительной замковой резьбой З-86 КОШ-З-86х35"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Труборез РВ-114 с пресоединительной резьбой 3-73"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Гидрораскрепитель А50М.26.00.000 сб"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Гидромотор 310.3.112.00.06"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Гидромотор 310.4.112.00.06"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Колено шарнирное 3КШ.00.000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Подвеска клиновая АПР2-ВБМ 73мм с комплектом плашек"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Ключ машинный трубный КМТв сборе (сменная челюсть 60-114 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Двигатель забойный винтовой Д1-88, наружный диаметр-88мм, длина-3225 мм,масса-110кг,присоединительная резьба З-66."

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Клапан обратный шаровой КОШТ-89х35, присоединительная резьба НКТ-89"

    Кол-во: 4

    "Позиция 65"

    "Кран шаровой КШЦ НКТ Ду 89"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "Кран шаровой КШЦ-73х35 для НКТ-73 с присоединительной резьбой НКТ 73 по"

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "Цепь КЦН-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "Рукав буровой металлонавивочный Ду 76 мм,Р 25 МПа,L= 18 м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Клапан обратный шаровой КОШЗ-88х35"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Клапан обратный шаровой КОШЗ-86х35, присоединительная резьба З-86"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Клапан обратный шаровой КОШЗ-76х35"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Клапан обратный шаровой КОШЗ-73х35, присоединительная резьба З-73"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Кран шаровый КШЗ-76х35"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Кран шаровый для бурильного инструмента КШ-З-88х35"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Кран КШЗ-86х35"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "Кран шаровый КШЗ-73х35"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "Ключ трубный машинный подвесной КТМП для труб диаметром от 40 до 168мм с подвеской КТМП.200 для работы с трубами в горизонтальном положении."

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Штроп бурильный двухструнный ШБД-80-1200"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "Гидрораскрепитель А50М.26.00.000 сб"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Гидромотор 310.4.112.00.06"

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "Гидромотор 310.2.112.00.06"

    Кол-во: 5

    "Позиция 82"

    "Кран шаровой КШЦ НКТ Ду 114"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Рукав буровой ф50 NKT(ш)60х2,5, Рраб= 250атм., ресурс наработки 700 часов, усиление 4 слоя стальной металлонавивки, внутренний слой-маслостойкая синтетическая резина, температура рабочей среды до 120гр.С, радиус изгиба 700мм, вес=90кг, длина=18м."

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Колено шарнирное 3КШ.00.000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 85"

    "Кран КШЦ 95 З-73"

    Кол-во: 8

    "Позиция 86"

    "Кран КШЗ-86х35"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Клапан обратный КОБТ 95 З-73 с приспособлением для наворота в открытом состоянии, присоединительная резьба З-73"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Вертлюг ВЭ-60 З-88Л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Гидромотор 310.2.112.00.06"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Задвижка шиберная ЗМС-65х21 К1 ХЛ с крепежом и ответными фланцами под приварку трубы 114х6, кольцо ф107,9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Рукав всасывающий Ду75 L=6000 АФНИ.302645.008-01 агрегата насосного цементировочного АНЦ-320"

    Кол-во: 8

    "Позиция 92"

    "Плашка трубная для превентора ППР2-280х35 с установленными уплотнителями (НКТ-ф168мм комплект 2 шт.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Кран шаровый КШЗ-73х35"

    Кол-во: 5

    "Позиция 94"

    "Гидромотор МРФ-160/25М1-000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом КШЗ-73х35"

    Кол-во: 10

    "Позиция 96"

    "Гидромотор 310.2.112.00.06"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "Клапан обратный КОБТ 95 З-73 с приспособлением для наворота в открытом состоянии, присоединительная резьба З-73"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "Колено шарнирное 3КШ.00.000"

    Кол-во: 15

    "Позиция 99"

    "Кран пробковый 4КМ Ду25 к цементировочному агрегату ЦА-320 ТУ 39-01-016-94"

    Кол-во: 5

    "Позиция 100"

    "Заслонка шиберная АФНИ.305365.006"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "Кран пробковый 3КМ; ДУ-50 к цементировочному агрегату ЦА-320, вид климатического исполнения насоса- У1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 102"

    "Гидромотор МРФ-400/25М1-000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Вертлюжок А50М 03.02.000сб"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Вкладыш ротора А50М.04.04.000"

    Кол-во: 7

    "Позиция 105"

    "Колено шарнирное 3КШ.00.000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 106"

    "Вращатель БМ-302Б.09.50.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Оборудование крановое БМ-302А.09.20.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Подвеска крюковая БМ-302Б.08.00.000 А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Гидроцилиндр опоры БМ-305А.04.03.000А бурильной машины БМ-205"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Скребок гидромеханический СГМ-168"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Пакер-пробка ПП-140-52-35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Пакер ПП-144-60-35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Пакер устьевой ПУ-168 (с 2-мя запасными манжетами).Рабочее давление до 70 Мпа."

    Кол-во: 5

    "Позиция 114"

    "Пакер ВПГ-01/168 НКТ-89"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Пакер 2ПВМ-140-50 НКТ-89 (колонна 168мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Шнек буровой ШБ 400-114х8-1400-350-Т90 (S8) - стандарт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 117"

    "Элеватор ЭТА-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом КШЗ-73х35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Кран шаровый КШН -73х21МПа (резьба НКТ 73)   "

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Кран шаровой КШЦ-89Р1х35 для НКТ-89 с присоединительной резьбой НКТ 89 по ГОСТ 633-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Шнек телескопический ШТ30-88.8680.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "Шнек телескопический ШТ25-88.8680.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Ясс механический ЯМ3.00.00.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Штроп бурильный двусторонний типа ШБД грузоподъемностью комплектной пары 125т длиной 1500мм ШБД-125-1500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "Овершот освобождающийся ОВТ-140, присоединительная резьба З-102 (без комплектующих), НД 139.7мм."

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Толкатель Т4.00.00.000 для клапана циркуляционного КЦЗМ.00.00.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Пробка мостовая ПМЗ-186 для обсадных колонн ф219мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Пробка мостовая заливочная ПМЗ-140-35"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Пробка мостовая ПМ-186 для обсадных колонн ф219 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Пробка мостовая ПМ-140 для обсадных колонн ф168мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Втулка предохранительная для клапана-отсекателя СКО.3.00.50.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Плашка трубная блока превенторов БП 80-70.50.00.001 с уплотнениями"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Пакер опрессовочный устьевой-168.Условный диаметр обсадной колонны-168 мм, давление опрессовки- 21МПа, длина-880 мм,масса- 65 кг. Рабочая среда- буровой раствор, нефть, вода.Присоединительные резьбовые размеры: резьба НКТ по ГОСТ 633-80, замковая рез"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Пакер опрессовочный устьевой-168.Условный диаметр обсадной колонны-168 мм, давление опрессовки- 21МПа, длина-880 мм,масса- 65 кг. Рабочая среда- буровой раствор, нефть, вода.Присоединительные резьбовые размеры: резьба НКТ по ГОСТ 633-80, замковая рез"

    Кол-во: 4

    "Позиция 135"

    "Пакер ПОУ-219 7,5МПа НКТ-89"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Отклонитель шарнирный ОШ.00.00.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Гидромотор 310.2.112.00.06"

    Кол-во: 6

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