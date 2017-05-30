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Номер извещения
31705108336
Уникальный номер закупки
17/4.2/0028205/ГПК
Наименование закупки
Поставка запасных частей и инструмента для проведения работ на скважине для нужд ООО «Газпром комплектация» (0001/17/4.2/0028205/ГПК/ЗП/ГОС/Э/12.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 17:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-97
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
M.Fionov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фионов Михаил Юрьевич
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Закупки и тендеры Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства
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Запасные части и инструмент для проведения работ на скважине
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 12:00 GMT +330.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705108336Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части и инструмент для проведения работ на скважине196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 13:4031.05.2017 13:4031.05.2017 13:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705108336Дата и время вскрытия заявок Запасные части и инструмент для проведения работ на скважине196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 19:0009.06.2017 19:0009.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705108336Подведение итогов не позднее Запасные части и инструмент для проведения работ на скважине196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части и инструмент для проведения работ на скважине
Начальная цена
21 370 715,21
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
28.92
28.92
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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