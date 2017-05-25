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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705108347
Уникальный номер закупки
17/2.2/0031794/Газмаш
Наименование закупки
Поставка полиграфической продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 17:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Контактный телефон
+7 812 458-77-46
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
zakupki@gazprom-bs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гетц Яна Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, 54, к1
Закупки и тендеры Прокат листовой холоднокатаный стальной, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Каталог «Газпром бытовые системы»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 11:30 GMT +325.05.2017 11:3025.05.2017 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705108347Дата и время окончания срока приема заявок Каталог «Газпром бытовые системы»г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, 54, к1
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 12:0025.05.2017 12:0025.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705108347Дата и время вскрытия заявок Каталог «Газпром бытовые системы»г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, 54, к1
Подведение итогов не позднее
14.06.2017 18:0014.06.2017 18:0014.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705108347Подведение итогов не позднее Каталог «Газпром бытовые системы»г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, 54, к1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Каталог «Газпром бытовые системы»
Начальная цена
447 754,07
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
58.19.19.190
24.10.4
58.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 60
Кол-во: 250
Кол-во: 1000
Кол-во: 50
Кол-во: 150
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
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