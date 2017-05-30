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    Главная / Торги / Поставка знаков МГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0028423/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/12.05.2017)

    Поставка знаков МГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0028423/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/12.05.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705108230Дата и время окончания срока приема заявок Поставка знаков МГ для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705108230

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0028423/ТГТомск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка знаков МГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0028423/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/12.05.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.05.2017 17:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    28423 для участника.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-87

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    E.Sitnikova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ситникова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Изделия из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие группировки Эта группировка также включает: - постоянные металлические магниты

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка знаков МГ для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.05.2017 12:00 GMT +330.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705108230Дата и время окончания срока приема заявок Поставка знаков МГ для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    31.05.2017 10:3531.05.2017 10:3531.05.2017 10:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705108230Дата и время вскрытия заявок Поставка знаков МГ для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 19:0016.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705108230Подведение итогов не позднее Поставка знаков МГ для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705108230Подведение итогов не позднее Поставка знаков МГ для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка знаков МГ для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Начальная цена

    6 594 993,73

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Классификатор ОКПД2

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99.29

    Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Табличка 570х227мм, металл, 4отв креп"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Табличка 450х350мм, металл без креп, "Блок автоматики""

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "Табличка 450х200мм, металл без креп, "Не курить! Опасно""

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Табличка 450х150мм, металл без креп, "Систематически проверяй загазованность""

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Табличка 450 х 80 мм, металл оцинковка 0,55мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Табличка 450 х 150 мм, металл оцинковка 0,55мм"

    Кол-во: 18

    "Позиция 7"

    "Табличка 420мм х 120мм (метал оцинковка 0,55мм, широкоформатная сольветная печать на пленке цвет RAL-5015)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Табличка 400 х 200 мм, металл оцинковка 0,55мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Табличка 350 х 180 мм, пластик ПВХ 3мм"

    Кол-во: 600

    "Позиция 10"

    "Табличка 300х210мм, металл, "№ установки ввода метанола""

    Кол-во: 40

    "Позиция 11"

    "Табличка 300 х 200 мм, металл оцинковка 0,55мм"

    Кол-во: 1090

    "Позиция 12"

    "Табличка 297х107мм, металл, 4отв креп, "Наименование ЛПУМГ""

    Кол-во: 117

    "Позиция 13"

    "Табличка 290х127мм, металл, 4отв креп, "ФИО, ответственный""

    Кол-во: 9

    "Позиция 14"

    "Табличка 210х150мм, металл, без креп, "№ крана на площадочных объектах""

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "Табличка 200х150мм, металл, без отв. для крепления, "Аккумулятор импульсного газа""

    Кол-во: 144

    "Позиция 16"

    "Табличка 150х100мм, металл, без креп, "№ крана на площадочных объектах""

    Кол-во: 164

    "Позиция 17"

    "Табличка 140 х 140 мм, пластик ПВХ 3мм"

    Кол-во: 496

    "Позиция 18"

    "Табличка 100мм х 35мм (метал оцинковка 0,55мм, широкоформатная сольветная печать на пленке цвет RAL-9016)"

    Кол-во: 719

    "Позиция 19"

    "Плакат 1000х1000мм, с логотипом, металл, без креп, "Площадочный объект", размещается на входе"

    Кол-во: 170

    "Позиция 20"

    "Набор "Радиационная опасность"(6 стоек, 6 знаков, 1км ленты оградительной, сумка)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Информационная табличка 300*110мм Газ взрывопожароопасно!"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Знак-наклейка "Заземление" 20х20мм"

    Кол-во: 13

    "Позиция 23"

    "Знак-наклейка "Высокое Напряжение"М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Знаки опасности Класс 3 АК 305"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Знаки опасности Класс 3 АК 315"

    Кол-во: 43

    "Позиция 26"

    "Знаки маркировочные № 6"

    Кол-во: 36

    "Позиция 27"

    "Знаки маркировочные № 2"

    Кол-во: 55

    "Позиция 28"

    "Знаки маркировки ООН 33/1203"

    Кол-во: 164

    "Позиция 29"

    "Знаки маркировки ООН 30/1202"

    Кол-во: 164

    "Позиция 30"

    "Знак на пластике "Внимание! Охраняемая зона", 450х200 мм"

    Кол-во: 94

    "Позиция 31"

    "Знак Л.1 Закрепление трассы газопровода на местности металл с Z креплением полимерная окраска с обеих сторон 450х600мм СТО Газпром 2 -3.5-454-2010"

    Кол-во: 69

    "Позиция 32"

    "Указатель газопровода километровый ВРД 39-1.10-006-2000"

    Кол-во: 126

    "Позиция 33"

    "Знак "Зона действия" (700м) Шт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 34"

    "Знак дорожный 3.27 "Остановка запрещена" ГОСТ Р52290-2004 типоразмер II (700 мм) запрещающий знак ГОСТ Р52290-2004"

    Кол-во: 36

    "Позиция 35"

    "Знак дорожный "Ограничение скорости 10 км/час", металл. Круглый ф 500"

    Кол-во: 194

    "Позиция 36"

    "Знак Газоопасные работы знак предупреждающий 600х450"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Знак безопасности 300мм х 150мм (метал оцинковка 0,55мм, широкоформатная сольветная печать на пленке цвет RAL-9016)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Знак «Якорь не бросать» металлический, квадратный 1500*1500"

    Кол-во: 1702

    "Позиция 39"

    "Знак «Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» d=342 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Знак «Газ! Вход запрещен» d=342 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 41"

    "Знак "Якорь не бросать" круг 900мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 42"

    "Знак "Осторожно! Газ" тр 450 мм"

    Кол-во: 13

    "Позиция 43"

    "Знак "Осторожно газопровод" тр 710 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Знак "Остановка запрещена" Шт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 45"

    "Знак "Опасно. Ядовитые вещества." тр 450 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 46"

    "Знак "Не включать!Работают Люди" П01-1 200х100 пленка,фосфор"

    Кол-во: 16

    "Позиция 47"

    "Знак "Копать запрещается. Охранная зона кабеля", 400х300 мм, металл, двухсторонняя."

    Кол-во: 346

    "Позиция 48"

    "Знак закрепления трассы газопровода на местности (километровый) 700*1500 мм"

    Кол-во: 46

    "Позиция 49"

    "Знак "Запрещается пользоваться открытым огнем и курить" кр 560 мм"

    Кол-во: 626

    "Позиция 50"

    "Знак "Запрещается пользоваться открытым огнем и курить" кв 200 мм"

    Кол-во: 215

    "Позиция 51"

    "Знак "Закрепление трассы ГП на местности"(Охранная зона) 450*600 мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 52"

    "Знак "Заземлено" П01-10"

    Кол-во: 19

    "Позиция 53"

    "Знак "Доступ посторонним запрещен" 300*300 мм"

    Кол-во: 19

    "Позиция 54"

    "Знак "Доступ посторонним запрещен" 250*250 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Знак "Движение запрещено" Шт"

    Кол-во: 110

    "Позиция 56"

    "Знак "Газ! Вход запрещен!" кр 560 мм"

    Кол-во: 110

    "Позиция 57"

    "Знак "Вьезд запрещен""

    Кол-во: 12

    "Позиция 58"

    "Знак "Взрывоопасно" 200х200 Код W-02"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Знак " Газопровод.Переезд запрещен" круг 700"

    Кол-во: 749

    "Позиция 60"

    "Знак "Запрещается курить" Код Р01 ГОСТ Р12.4.026-2001 200х200 ГОСТ Р12.4.026-2001"

    Кол-во: 32

    "Позиция 61"

    "Знак Доступ посторонним запрещён кв 250 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 62"

    "Знак "Доступ посторонним запрещен" 300*300 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Знак " Газопровод.Переезд запрещен" круг 700мм Шт"

    Кол-во: 15

    "Позиция 64"

    "Знак Газоопасные работы знак предупреждающий 600х450"

    Кол-во: 70

    "Позиция 65"

    "Знак "Осторожно! Газ" тр 450 мм"

    Кол-во: 1035

    "Позиция 66"

    "Знак "Опасно. Ядовитые вещества." тр 450 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 67"

    "Знак "Запрещается пользоваться открытым огнем и курить" кр 560 мм"

    Кол-во: 1701

    "Позиция 68"

    "Знак "Запрещается пользоваться открытым огнем и курить" кв 200 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 69"

    "Знак "Закрепление трассы ГП на местности"(Охранная зона) 450*600 мм"

    Кол-во: 28

    "Позиция 70"

    "Знак "Движение запрещено" Шт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 71"

    "Знак "Газ! Вход запрещен!" кр 560 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Знак "Взрывоопасно" 200х200 Код W-02"

    Кол-во: 791

    "Позиция 73"

    "Табличка 600х450мм, металл, без креп, "Следи за вентиляцией""

    Кол-во: 8

    "Позиция 74"

    "Табличка 450х350мм, металл без креп, "Блок переключений""

    Кол-во: 12

    "Позиция 75"

    "Табличка 450х200мм, металл, без креп, "Работай исправным инструментом""

    Кол-во: 65

    "Позиция 76"

    "Табличка 450х150мм, металл без креп, "Систематически проверяй загазованность""

    Кол-во: 106

    "Позиция 77"

    "Знак-наклейка "Заземление" 20х20мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Знак дорожный Зона действия 350*700 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Знак "Осторожно! Газ" тр 450 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Знак "Осторожно газопровод" тр 710 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Знак "Запрещается пользоваться открытым огнем и курить" кр 560 мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 82"

    "Знак "Запрещается пользоваться открытым огнем и курить""

    Кол-во: 5

    "Позиция 83"

    "Знак "Закрепление трассы ГП на местности"(Охранная зона) 450*600 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "Знак "Газ! Вход запрещен!" кр 560 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 85"

    "Знак " Газопровод.Переезд запрещен" круг 700"

    Кол-во: 5

    "Позиция 86"

    "Табличка "Осторожно! Зона падения льда и снега"."

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Табличка "Во время грозы ближе 4 метров не приближаться". Металл. 290 х 210 мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 88"

    "Знак-наклейка 220В 15х50мм пленка"

    Кол-во: 8

    "Позиция 89"

    "Знак-наклейка "Заземление" 20х20мм"

    Кол-во: 66

    "Позиция 90"

    "Знак-наклейка "Высокое Напряжение"М"

    Кол-во: 25

    "Позиция 91"

    "Знак "Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания!" код М04 круг"

    Кол-во: 100

    "Позиция 92"

    "Знак "Работать в защитной каске". Металл. 300 х 300 мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 93"

    "Знак "Не включать!Работают Люди" П01-1 200х100 пленка,фосфор"

    Кол-во: 100

    "Позиция 94"

    "Знак "Запрещается курить". Металл. 300 х 300 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 95"

    "Знак "Заземлено" П01-10"

    Кол-во: 22

    "Позиция 96"

    "Знак "Доступ посторонним запрещен". Металл. 300 х 300 мм"

    Кол-во: 22

    "Позиция 97"

    "Табличка информационная 110ммх15мм,металл оцинковка, 0,55 мм"

    Кол-во: 22

    "Позиция 98"

    "Табличка 80х50мм, металл, без креп, "№ крана на площадочных объектах""

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "Табличка 570х432мм, металл, 4отв креп, "Технологическая схема", с логотипом"

    Кол-во: 22

    "Позиция 100"

    "Табличка 570х227мм, металл, 4отв креп"

    Кол-во: 3

    "Позиция 101"

    "Табличка 300х210мм, металл, без креп, "№ крана на площадочных объектах""

    Кол-во: 32

    "Позиция 102"

    "Табличка 300 х 200 мм, металл оцинковка 0,55мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Табличка 297х107мм, металл, 4отв креп, "Наименование ЛПУМГ""

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Табличка 290х127мм, металл, 4отв креп, "ФИО, ответственный""

    Кол-во: 20

    "Позиция 105"

    "Табличка 210х150мм, металл, без креп, "№ крана на площадочных объектах""

    Кол-во: 20

    "Позиция 106"

    "Табличка 150х100мм, металл, без креп, "№ крана на площадочных объектах""

    Кол-во: 6

    "Позиция 107"

    "Плакат 1000х1000мм, с логотипом, металл, без креп, "Площадочный объект", размещается на входе"

    Кол-во: 3

    "Позиция 108"

    "Знак "Осторожно! Газ" тр 450 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 109"

    "Знак "Опасность поражения электрическим током" W-08 ГОСТ Р12.4.026-2001 100х100 ГОСТ Р12.4.026-2001"

    Кол-во: 18

    "Позиция 110"

    "Знак "Не включать!Работают Люди" П01-1 200х100 пленка,фосфор"

    Кол-во: 200

    "Позиция 111"

    "Знак "Заземлено" П01-10"

    Кол-во: 12

    "Позиция 112"

    "Знак "Запрещается курить" Код Р01 ГОСТ Р12.4.026-2001 200х200 ГОСТ Р12.4.026-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Табличка-дополнение информационная к знаку "Осторожно! ГАЗ" СТО Газпром 2-3.5-454-2010"

    Кол-во: 35

    "Позиция 114"

    "Табличка к дорожному знаку "Остановка запрещена" ГОСТ Р 52290-2004 прямоугольник 600*330мм "Зона действия" ГОСТ Р 52290-2004"

    Кол-во: 30

    "Позиция 115"

    "Знак-наклейка "Заземление" 20х20мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 116"

    "Знак Осторожно! Газ треугольник 450мм"

    Кол-во: 35

    "Позиция 117"

    "Знак дорожный 3.27 "Остановка запрещена" ГОСТ Р52290-2004 типоразмер II (700 мм) запрещающий знак ГОСТ Р52290-2004"

    Кол-во: 24

    "Позиция 118"

    "Знак "Осторожно газопровод" тр 710 мм"

    Кол-во: 44

    "Позиция 119"

    "Знак "Запрещается пользоваться открытым огнем и курить" кр 560 мм"

    Кол-во: 38

    "Позиция 120"

    "Знак "Закрепления границ зон обслуживания" 350*700 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 121"

    "Знак "Закрепление трассы ГП на местности"(Охранная зона) 450*600 мм"

    Кол-во: 62

    "Позиция 122"

    "Знак "Доступ посторонним запрещен", ГОСТ Р 12.4.026-2001 Код знака Р06, круглый знак"

    Кол-во: 6

    "Позиция 123"

    "Знак "Газ! Вход запрещен!" кр 560 мм"

    Кол-во: 34

    "Позиция 124"

    "Знак "Взрывоопасно" 200х200 Код W-02"

    Кол-во: 30

    "Позиция 125"

    "Табличка 350х450 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 126"

    "Табличка номенклатур.пласт.А5"

    Кол-во: 96

    "Позиция 127"

    "Информационная табличка"

    Кол-во: 70

    "Позиция 128"

    "Табличка 80х50мм, металл, без креп, "№ крана на площадочных объектах""

    Кол-во: 5

    "Позиция 129"

    "Табличка 600х450мм, металл, без креп, "Наименование ГРС""

    Кол-во: 5

    "Позиция 130"

    "Табличка 600х400мм, металл, без отв. для крепления, "Установка для ввода метанола""

    Кол-во: 5

    "Позиция 131"

    "Табличка 600 х 100 мм, металл оцинковка 0,55мм"

    Кол-во: 48

    "Позиция 132"

    "Табличка 570х432мм, металл, 4отв креп, "Технологическая схема", с логотипом"

    Кол-во: 5

    "Позиция 133"

    "Знак " Газопровод.Переезд запрещен" круг 700"

    Кол-во: 4

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