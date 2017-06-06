Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Бумага туалетная Zewa Deluxe" Кол-во: 25

"Позиция 2" "Бумага туалетная Zewa Deluxe" Кол-во: 300

"Позиция 3" "Бумага туалетная Zewa Deluxe" Кол-во: 20

"Позиция 4" "Бумага туалетная Zewa Deluxe" Кол-во: 200

"Позиция 5" "Бумажные полотенца для диспенсера в рулоне Tork Advanced Soft арт. 120067-00/2 слоя, 150 м." Кол-во: 4

"Позиция 6" "Бумажные полотенца для диспенсера в рулоне Tork Advanced Soft арт. 120067-00/2 слоя, 150 м." Кол-во: 20

"Позиция 7" "Салфетки косметичиские TORK F1 д/лица 2 сл. 100 шт/уп, арт. 1402800" Кол-во: 200

"Позиция 8" "Салфетки для лица Zewa 100шт." Кол-во: 20

"Позиция 9" "Бумага туалетная серая без втулки" Кол-во: 300

"Позиция 10" "Бумага туалетная серая без втулки" Кол-во: 65

"Позиция 11" "Бумага туалетная серая без втулки" Кол-во: 100

"Позиция 12" "Бумага туалетная серая без втулки" Кол-во: 1125

"Позиция 13" "Бумага туалетная серая без втулки" Кол-во: 50

"Позиция 14" "Бумага туалетная серая без втулки" Кол-во: 200

"Позиция 15" "Бумага туалетная серая без втулки" Кол-во: 10

"Позиция 16" "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки"" Кол-во: 1550

"Позиция 17" "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки"" Кол-во: 9

"Позиция 18" "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки"" Кол-во: 110

"Позиция 19" "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки"" Кол-во: 50

"Позиция 20" "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки"" Кол-во: 65

"Позиция 21" "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки"" Кол-во: 10

"Позиция 22" "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки"" Кол-во: 20

"Позиция 23" "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки"" Кол-во: 96

"Позиция 24" "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки"" Кол-во: 30

"Позиция 25" "Бумага туалетная (12 шт/уп) Zewa Плюс, 2 слоя белая" Кол-во: 50

"Позиция 26" "Бумага туалетная (12 шт/уп) Zewa Плюс, 2 слоя белая" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Бумага туалетная (12 шт/уп) Zewa Плюс, 2 слоя белая" Кол-во: 10

"Позиция 28" "Бумага туалетная (12 шт/уп) Zewa Плюс, 2 слоя белая" Кол-во: 5

"Позиция 29" "Салфетки бумажные (50 шт/уп) 25 х 25см белые" Кол-во: 45

"Позиция 30" "Салфетки бумажные (50 шт/уп) 25 х 25см белые" Кол-во: 40

"Позиция 31" "Салфетки бумажные (50 шт/уп) 25 х 25см белые" Кол-во: 5

"Позиция 32" "Салфетки бумажные (50 шт/уп) 25 х 25см белые" Кол-во: 30

"Позиция 33" "Салфетки бумажные (50 шт/уп) 25 х 25см белые" Кол-во: 200

"Позиция 34" "Салфетки 100 шт бумажные" Кол-во: 10

"Позиция 35" "Салфетки 100 шт бумажные" Кол-во: 30

"Позиция 36" "Полотенце бумажное бытовое Zewa" Кол-во: 60

"Позиция 37" "Полотенце бумажное бытовое Zewa" Кол-во: 10

"Позиция 38" "Полотенце бумажное бытовое Zewa" Кол-во: 15

"Позиция 39" "Полотенце бумажное бытовое Zewa" Кол-во: 500

"Позиция 40" "Бумага туалетная белая с втулкой" Кол-во: 100

"Позиция 41" "Бумага туалетная белая с втулкой" Кол-во: 130

"Позиция 42" "Бумага туалетная белая с втулкой" Кол-во: 276

"Позиция 43" "Бумага туалетная белая с втулкой" Кол-во: 250

"Позиция 44" "Бумага туалетная белая с втулкой" Кол-во: 350

"Позиция 45" "Бумага туалетная белая с втулкой" Кол-во: 50

"Позиция 46" "Бумага туалетная белая с втулкой" Кол-во: 2500

"Позиция 47" "Бумага туалетная белая с втулкой" Кол-во: 500

"Позиция 48" "Бумага туалетная белая с втулкой" Кол-во: 1670

"Позиция 49" "Бумага туалетная белая с втулкой" Кол-во: 720

"Позиция 50" "Бумага туалетная белая с втулкой" Кол-во: 200

"Позиция 51" "Бумажные полотенца для диспенсера в рулоне ТОРК (ранее EnMotion) арт. 471113/471163 /2слоя" Кол-во: 710

"Позиция 52" "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки"" Кол-во: 15

"Позиция 53" "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки"" Кол-во: 240

"Позиция 54" "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки"" Кол-во: 300

"Позиция 55" "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки"" Кол-во: 150

"Позиция 56" "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки"" Кол-во: 350

"Позиция 57" "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки"" Кол-во: 13

"Позиция 58" "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки"" Кол-во: 400

"Позиция 59" "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки"" Кол-во: 200

"Позиция 60" "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки"" Кол-во: 1746

"Позиция 61" "Бумага туалетная (12 шт/уп) Zewa Плюс, 2 слоя белая" Кол-во: 150

"Позиция 62" "Бумага туалетная (12 шт/уп) Zewa Плюс, 2 слоя белая" Кол-во: 3

"Позиция 63" "Бумага туалетная (12 шт/уп) Zewa Плюс, 2 слоя белая" Кол-во: 275

"Позиция 64" "Бумага туалетная (12 шт/уп) Zewa Плюс, 2 слоя белая" Кол-во: 100

"Позиция 65" "Бумага туалетная (12 шт/уп) Zewa Плюс, 2 слоя белая" Кол-во: 350

"Позиция 66" "Бумага туалетная (12 шт/уп) Zewa Плюс, 2 слоя белая" Кол-во: 15

"Позиция 67" "Бумага туалетная (12 шт/уп) Zewa Плюс, 2 слоя белая" Кол-во: 30

"Позиция 68" "Бумага туалетная (12 шт/уп) Zewa Плюс, 2 слоя белая" Кол-во: 80

"Позиция 69" "Бумага туалетная (12 шт/уп) Zewa Плюс, 2 слоя белая" Кол-во: 280

"Позиция 70" "Бумажные полотенца для диспенсера в рулоне Tork Advanced Soft арт. 120067-00/2 слоя, 150 м." Кол-во: 10

"Позиция 71" "Бумажные полотенца для диспенсера в рулоне Tork Advanced Soft арт. 120067-00/2 слоя, 150 м." Кол-во: 1000

"Позиция 72" "Бумажные полотенца для диспенсера в рулоне Tork Advanced Soft арт. 120067-00/2 слоя, 150 м." Кол-во: 24

"Позиция 73" "Туалетная бумага "54" с втулкой, 1 слой" Кол-во: 3000

"Позиция 74" "Салфетки косметичиские TORK F1 д/лица 2 сл. 100 шт/уп, арт. 1402800" Кол-во: 20

"Позиция 75" "Салфетки бумажные (50 шт/уп) 25 х 25см белые" Кол-во: 150

"Позиция 76" "Салфетки бумажные (50 шт/уп) 25 х 25см белые" Кол-во: 50

"Позиция 77" "Салфетки бумажные (50 шт/уп) 25 х 25см белые" Кол-во: 15

"Позиция 78" "Салфетки бумажные (50 шт/уп) 25 х 25см белые" Кол-во: 100

"Позиция 79" "Полотенце бумажное бытовое Zewa" Кол-во: 30

"Позиция 80" "Полотенце бумажное бытовое Zewa" Кол-во: 150

"Позиция 81" "Полотенце бумажное бытовое Zewa" Кол-во: 600

"Позиция 82" "Полотенце бумажное бытовое Zewa" Кол-во: 200

"Позиция 83" "Полотенце бумажное бытовое Zewa" Кол-во: 100

"Позиция 84" "Салфетки бумажные (50 шт/уп) 25 х 25см белые" Кол-во: 70

"Позиция 85" "Бумажные полотенца листовые узкие, Tork Premium Soft арт. 100288, 34x21 110 лист/уп." Кол-во: 1000

"Позиция 86" "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм." Кол-во: 30

"Позиция 87" "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм." Кол-во: 160

"Позиция 88" "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм." Кол-во: 300

"Позиция 89" "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм." Кол-во: 2800

"Позиция 90" "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм." Кол-во: 648

"Позиция 91" "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм." Кол-во: 945

"Позиция 92" "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм." Кол-во: 342

"Позиция 93" "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм." Кол-во: 140

"Позиция 94" "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм." Кол-во: 350

"Позиция 95" "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм." Кол-во: 40

"Позиция 96" "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм." Кол-во: 308

"Позиция 97" "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм." Кол-во: 5000

"Позиция 98" "Бумажные полотенца листовые узкие, Tork Premium Soft арт. 100288, 34x21 110 лист/уп." Кол-во: 350

"Позиция 99" "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм." Кол-во: 5500

"Позиция 100" "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм." Кол-во: 400

"Позиция 101" "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм." Кол-во: 500

"Позиция 102" "Бумажные полотенца листовые узкие, Tork Premium Soft арт. 100288, 34x21 110 лист/уп." Кол-во: 150

"Позиция 103" "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм." Кол-во: 25

"Позиция 104" "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм." Кол-во: 50

"Позиция 105" "Бумага туалетная серая с втулкой" Кол-во: 18

"Позиция 106" "Бумага туалетная серая с втулкой" Кол-во: 600

"Позиция 107" "Бумага туалетная серая с втулкой" Кол-во: 800

"Позиция 108" "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки"" Кол-во: 1054

"Позиция 109" "Бумага туалетная Tork Mini 1-сл.120197" Кол-во: 400

"Позиция 110" "Бумага туалетная Tork Mini 1-сл.120197" Кол-во: 480

"Позиция 111" "Бумага туалетная Tork Mini 1-сл.120197" Кол-во: 24

"Позиция 112" "Бумага туалетная ZEWA Plus (4 шт/упак) 2 слоя" Кол-во: 300

"Позиция 113" "Полотенце бумажное в рулоне для диспенсера Lotus EnMotion Impulse арт. 471113-61 (2 слоя)" Кол-во: 10

"Позиция 114" "Полотенце бумажное в рулоне для диспенсера Lotus EnMotion Impulse арт. 471113-61 (2 слоя)" Кол-во: 5

"Позиция 115" "Бумага-туалетная на втулке" Кол-во: 2100

"Позиция 116" "Бумага-туалетная на втулке" Кол-во: 6400

"Позиция 117" "Бумага туалетная Zewa Deluxe" Кол-во: 100

"Позиция 118" "Бумага туалетная Zewa Deluxe" Кол-во: 10

"Позиция 119" "Бумага туалетная Zewa Deluxe" Кол-во: 50

"Позиция 120" "Бумага туалетная Zewa Deluxe" Кол-во: 40

"Позиция 121" "Бумага туалетная Zewa Deluxe" Кол-во: 30

"Позиция 122" "Салфетки 100 шт бумажные" Кол-во: 200

"Позиция 123" "Салфетки 100 шт бумажные" Кол-во: 150

"Позиция 124" "Салфетки 100 шт бумажные" Кол-во: 50

"Позиция 125" "Салфетки 100 шт бумажные" Кол-во: 60

"Позиция 126" "Салфетки 100 шт бумажные" Кол-во: 350