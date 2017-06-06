Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка средств гигиены для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0028402/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/12.05.2017)

    Поставка средств гигиены для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0028402/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/12.05.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2017 12:0006.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705108234Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств гигиены для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705108234

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0028402/ТГТомск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка средств гигиены для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0028402/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/12.05.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.05.2017 17:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    28402 для участника.rar

    0028402 продление 30-5-2017.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-87

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    E.Sitnikova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ситникова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка средств гигиены для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.06.2017 12:00 GMT +306.06.2017 12:0006.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705108234Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств гигиены для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2017 10:3507.06.2017 10:3507.06.2017 10:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705108234Дата и время вскрытия заявок Поставка средств гигиены для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 19:0016.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705108234Подведение итогов не позднее Поставка средств гигиены для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705108234Подведение итогов не позднее Поставка средств гигиены для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств гигиены для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Начальная цена

    5 541 123,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Классификатор ОКПД2

    17.22.11.130

    Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

    Классификатор ОКВЭД2

    17.22

    Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага туалетная Zewa Deluxe"

    Кол-во: 25

    "Позиция 2"

    "Бумага туалетная Zewa Deluxe"

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "Бумага туалетная Zewa Deluxe"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Бумага туалетная Zewa Deluxe"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "Бумажные полотенца для диспенсера в рулоне Tork Advanced Soft арт. 120067-00/2 слоя, 150 м."

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Бумажные полотенца для диспенсера в рулоне Tork Advanced Soft арт. 120067-00/2 слоя, 150 м."

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Салфетки косметичиские TORK F1 д/лица 2 сл. 100 шт/уп, арт. 1402800"

    Кол-во: 200

    "Позиция 8"

    "Салфетки для лица Zewa 100шт."

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Бумага туалетная серая без втулки"

    Кол-во: 300

    "Позиция 10"

    "Бумага туалетная серая без втулки"

    Кол-во: 65

    "Позиция 11"

    "Бумага туалетная серая без втулки"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Бумага туалетная серая без втулки"

    Кол-во: 1125

    "Позиция 13"

    "Бумага туалетная серая без втулки"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Бумага туалетная серая без втулки"

    Кол-во: 200

    "Позиция 15"

    "Бумага туалетная серая без втулки"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки""

    Кол-во: 1550

    "Позиция 17"

    "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки""

    Кол-во: 9

    "Позиция 18"

    "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки""

    Кол-во: 110

    "Позиция 19"

    "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки""

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки""

    Кол-во: 65

    "Позиция 21"

    "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки""

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки""

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки""

    Кол-во: 96

    "Позиция 24"

    "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки""

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Бумага туалетная (12 шт/уп) Zewa Плюс, 2 слоя белая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 26"

    "Бумага туалетная (12 шт/уп) Zewa Плюс, 2 слоя белая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Бумага туалетная (12 шт/уп) Zewa Плюс, 2 слоя белая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Бумага туалетная (12 шт/уп) Zewa Плюс, 2 слоя белая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Салфетки бумажные (50 шт/уп) 25 х 25см белые"

    Кол-во: 45

    "Позиция 30"

    "Салфетки бумажные (50 шт/уп) 25 х 25см белые"

    Кол-во: 40

    "Позиция 31"

    "Салфетки бумажные (50 шт/уп) 25 х 25см белые"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Салфетки бумажные (50 шт/уп) 25 х 25см белые"

    Кол-во: 30

    "Позиция 33"

    "Салфетки бумажные (50 шт/уп) 25 х 25см белые"

    Кол-во: 200

    "Позиция 34"

    "Салфетки 100 шт бумажные"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Салфетки 100 шт бумажные"

    Кол-во: 30

    "Позиция 36"

    "Полотенце бумажное бытовое Zewa"

    Кол-во: 60

    "Позиция 37"

    "Полотенце бумажное бытовое Zewa"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Полотенце бумажное бытовое Zewa"

    Кол-во: 15

    "Позиция 39"

    "Полотенце бумажное бытовое Zewa"

    Кол-во: 500

    "Позиция 40"

    "Бумага туалетная белая с втулкой"

    Кол-во: 100

    "Позиция 41"

    "Бумага туалетная белая с втулкой"

    Кол-во: 130

    "Позиция 42"

    "Бумага туалетная белая с втулкой"

    Кол-во: 276

    "Позиция 43"

    "Бумага туалетная белая с втулкой"

    Кол-во: 250

    "Позиция 44"

    "Бумага туалетная белая с втулкой"

    Кол-во: 350

    "Позиция 45"

    "Бумага туалетная белая с втулкой"

    Кол-во: 50

    "Позиция 46"

    "Бумага туалетная белая с втулкой"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 47"

    "Бумага туалетная белая с втулкой"

    Кол-во: 500

    "Позиция 48"

    "Бумага туалетная белая с втулкой"

    Кол-во: 1670

    "Позиция 49"

    "Бумага туалетная белая с втулкой"

    Кол-во: 720

    "Позиция 50"

    "Бумага туалетная белая с втулкой"

    Кол-во: 200

    "Позиция 51"

    "Бумажные полотенца для диспенсера в рулоне ТОРК (ранее EnMotion) арт. 471113/471163 /2слоя"

    Кол-во: 710

    "Позиция 52"

    "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки""

    Кол-во: 15

    "Позиция 53"

    "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки""

    Кол-во: 240

    "Позиция 54"

    "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки""

    Кол-во: 300

    "Позиция 55"

    "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки""

    Кол-во: 150

    "Позиция 56"

    "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки""

    Кол-во: 350

    "Позиция 57"

    "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки""

    Кол-во: 13

    "Позиция 58"

    "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки""

    Кол-во: 400

    "Позиция 59"

    "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки""

    Кол-во: 200

    "Позиция 60"

    "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки""

    Кол-во: 1746

    "Позиция 61"

    "Бумага туалетная (12 шт/уп) Zewa Плюс, 2 слоя белая"

    Кол-во: 150

    "Позиция 62"

    "Бумага туалетная (12 шт/уп) Zewa Плюс, 2 слоя белая"

    Кол-во: 3

    "Позиция 63"

    "Бумага туалетная (12 шт/уп) Zewa Плюс, 2 слоя белая"

    Кол-во: 275

    "Позиция 64"

    "Бумага туалетная (12 шт/уп) Zewa Плюс, 2 слоя белая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 65"

    "Бумага туалетная (12 шт/уп) Zewa Плюс, 2 слоя белая"

    Кол-во: 350

    "Позиция 66"

    "Бумага туалетная (12 шт/уп) Zewa Плюс, 2 слоя белая"

    Кол-во: 15

    "Позиция 67"

    "Бумага туалетная (12 шт/уп) Zewa Плюс, 2 слоя белая"

    Кол-во: 30

    "Позиция 68"

    "Бумага туалетная (12 шт/уп) Zewa Плюс, 2 слоя белая"

    Кол-во: 80

    "Позиция 69"

    "Бумага туалетная (12 шт/уп) Zewa Плюс, 2 слоя белая"

    Кол-во: 280

    "Позиция 70"

    "Бумажные полотенца для диспенсера в рулоне Tork Advanced Soft арт. 120067-00/2 слоя, 150 м."

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Бумажные полотенца для диспенсера в рулоне Tork Advanced Soft арт. 120067-00/2 слоя, 150 м."

    Кол-во: 1000

    "Позиция 72"

    "Бумажные полотенца для диспенсера в рулоне Tork Advanced Soft арт. 120067-00/2 слоя, 150 м."

    Кол-во: 24

    "Позиция 73"

    "Туалетная бумага "54" с втулкой, 1 слой"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 74"

    "Салфетки косметичиские TORK F1 д/лица 2 сл. 100 шт/уп, арт. 1402800"

    Кол-во: 20

    "Позиция 75"

    "Салфетки бумажные (50 шт/уп) 25 х 25см белые"

    Кол-во: 150

    "Позиция 76"

    "Салфетки бумажные (50 шт/уп) 25 х 25см белые"

    Кол-во: 50

    "Позиция 77"

    "Салфетки бумажные (50 шт/уп) 25 х 25см белые"

    Кол-во: 15

    "Позиция 78"

    "Салфетки бумажные (50 шт/уп) 25 х 25см белые"

    Кол-во: 100

    "Позиция 79"

    "Полотенце бумажное бытовое Zewa"

    Кол-во: 30

    "Позиция 80"

    "Полотенце бумажное бытовое Zewa"

    Кол-во: 150

    "Позиция 81"

    "Полотенце бумажное бытовое Zewa"

    Кол-во: 600

    "Позиция 82"

    "Полотенце бумажное бытовое Zewa"

    Кол-во: 200

    "Позиция 83"

    "Полотенце бумажное бытовое Zewa"

    Кол-во: 100

    "Позиция 84"

    "Салфетки бумажные (50 шт/уп) 25 х 25см белые"

    Кол-во: 70

    "Позиция 85"

    "Бумажные полотенца листовые узкие, Tork Premium Soft арт. 100288, 34x21 110 лист/уп."

    Кол-во: 1000

    "Позиция 86"

    "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм."

    Кол-во: 30

    "Позиция 87"

    "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм."

    Кол-во: 160

    "Позиция 88"

    "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм."

    Кол-во: 300

    "Позиция 89"

    "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм."

    Кол-во: 2800

    "Позиция 90"

    "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм."

    Кол-во: 648

    "Позиция 91"

    "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм."

    Кол-во: 945

    "Позиция 92"

    "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм."

    Кол-во: 342

    "Позиция 93"

    "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм."

    Кол-во: 140

    "Позиция 94"

    "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм."

    Кол-во: 350

    "Позиция 95"

    "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм."

    Кол-во: 40

    "Позиция 96"

    "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм."

    Кол-во: 308

    "Позиция 97"

    "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм."

    Кол-во: 5000

    "Позиция 98"

    "Бумажные полотенца листовые узкие, Tork Premium Soft арт. 100288, 34x21 110 лист/уп."

    Кол-во: 350

    "Позиция 99"

    "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм."

    Кол-во: 5500

    "Позиция 100"

    "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм."

    Кол-во: 400

    "Позиция 101"

    "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм."

    Кол-во: 500

    "Позиция 102"

    "Бумажные полотенца листовые узкие, Tork Premium Soft арт. 100288, 34x21 110 лист/уп."

    Кол-во: 150

    "Позиция 103"

    "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм."

    Кол-во: 25

    "Позиция 104"

    "Бумажные полотенца в пачке ( 200 шт/пач) ТОРК Advanced арт. 290184/2слоя, сложение ZZ, с прозрачным тиснением "листочки". Размер лис та 23х23см ± 5мм."

    Кол-во: 50

    "Позиция 105"

    "Бумага туалетная серая с втулкой"

    Кол-во: 18

    "Позиция 106"

    "Бумага туалетная серая с втулкой"

    Кол-во: 600

    "Позиция 107"

    "Бумага туалетная серая с втулкой"

    Кол-во: 800

    "Позиция 108"

    "Туалетная бумага для диспенсера в рулоне Tork mini арт. 120231/2 слоя, в мини рулонах с серым тиснением "листочки""

    Кол-во: 1054

    "Позиция 109"

    "Бумага туалетная Tork Mini 1-сл.120197"

    Кол-во: 400

    "Позиция 110"

    "Бумага туалетная Tork Mini 1-сл.120197"

    Кол-во: 480

    "Позиция 111"

    "Бумага туалетная Tork Mini 1-сл.120197"

    Кол-во: 24

    "Позиция 112"

    "Бумага туалетная ZEWA Plus (4 шт/упак) 2 слоя"

    Кол-во: 300

    "Позиция 113"

    "Полотенце бумажное в рулоне для диспенсера Lotus EnMotion Impulse арт. 471113-61 (2 слоя)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Полотенце бумажное в рулоне для диспенсера Lotus EnMotion Impulse арт. 471113-61 (2 слоя)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 115"

    "Бумага-туалетная на втулке"

    Кол-во: 2100

    "Позиция 116"

    "Бумага-туалетная на втулке"

    Кол-во: 6400

    "Позиция 117"

    "Бумага туалетная Zewa Deluxe"

    Кол-во: 100

    "Позиция 118"

    "Бумага туалетная Zewa Deluxe"

    Кол-во: 10

    "Позиция 119"

    "Бумага туалетная Zewa Deluxe"

    Кол-во: 50

    "Позиция 120"

    "Бумага туалетная Zewa Deluxe"

    Кол-во: 40

    "Позиция 121"

    "Бумага туалетная Zewa Deluxe"

    Кол-во: 30

    "Позиция 122"

    "Салфетки 100 шт бумажные"

    Кол-во: 200

    "Позиция 123"

    "Салфетки 100 шт бумажные"

    Кол-во: 150

    "Позиция 124"

    "Салфетки 100 шт бумажные"

    Кол-во: 50

    "Позиция 125"

    "Салфетки 100 шт бумажные"

    Кол-во: 60

    "Позиция 126"

    "Салфетки 100 шт бумажные"

    Кол-во: 350

    "Позиция 127"

    "Салфетка для сауны Бумажная одноразовая"

    Кол-во: 50

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить