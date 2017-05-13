Поставка электротехнической продукции и контрольно-измерительных приборов для нужд капитального ремонта дочерних предприятий ПАО "Газпром"

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка электротехнической продукции и контрольно-измерительных приборов для нужд капитального ремонта дочерних предприятий ПАО "Газпром"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Светильник РСП 18BEx-125-112" Кол-во: 10

"Позиция 2" "Светильник РКУ 16-250SM с/с" Кол-во: 5

"Позиция 3" "Светильник под лампу накаливания настенный для жилых (бытовых) помещений НББ 64-100-019 Селена" Кол-во: 9

"Позиция 4" "Светильник с зеркальной параболической решеткой PRB/R 418 с ЭПРА" Кол-во: 20

"Позиция 5" "Двигатель BRA 200L4 УХЛ1 30кВт, 1460 об/мин IM1031" Кол-во: 10

"Позиция 6" "Двигатель АИР 100л4, 4кВт, 1410 об/мин, IМ 1081" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Двигатель электрический асинхронный АИР180М4/30кВт/1500об/минВ IM1081" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Светильник аварийного освещения БС-941-2х8 УХЛ4 IP65" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Пускатель электромагнитный ПМ12-160200 В 2з+1р 220В" Кол-во: 6

"Позиция 10" "Пускатель нереверсивный ПМ12-100200У2Б 220В 1з" Кол-во: 6

"Позиция 11" "Реле времени РП21М-002В2. Однокомандное с выдержкой на отключение при размыкании цепи при сохранении напряжения питания. ГОСТ22557-84" Кол-во: 10

"Позиция 12" "Пускатель электромагнитный ПМ12-125150УХЛ4В серия ПМ12 без теплового реле,нереверсивный,степень защиты IP20,номинальный ток 125А,напряжение 220В,применяется в качестве комплектующих изделий в схемах управления электроприводами. ТУ16-89 ИГФР.644236.0" Кол-во: 4

"Позиция 13" "Дроссель закрытый (независимый) 1К400ДНаТ46-008УХЛ1 220В с ИЗУ" Кол-во: 20

"Позиция 14" "Реле указательное РУ21 220 УХЛ4, 220В, присоединение заднее" Кол-во: 5

"Позиция 15" "Рубильник ЯВЗ 34-400А" Кол-во: 3

"Позиция 16" "Рубильник ЯВЗ 32-250А" Кол-во: 11

"Позиция 17" "Реле РСВ18-23 ~220В, 50Гц УХЛ4; 1-10с РСВ18-23" Кол-во: 8

"Позиция 18" "Реле РСВ18-23 ~100В, 50Гц УХЛ4; 1-10с РСВ18-23" Кол-во: 8

"Позиция 19" "Пускатель ПМЛ нереверсивный ПМЛ-4210О2Б 380В 1з+1р" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Трубка ТУТнг 80/40 черная" Кол-во: 50

"Позиция 21" "Наконечник болтовой 2 НБ-150/240" Кол-во: 40

"Позиция 22" "Трубка термоусаживаемая ТТК (3:1) 28/9" Кол-во: 50

"Позиция 23" "Трубка термоусаживаемая ТТК (3:1) 75/22" Кол-во: 50

"Позиция 24" "Трубка термоусаживаемая ТТК (3:1) 44/13" Кол-во: 50

"Позиция 25" "Хомут кабельный одноразовый из нейлона 6.6 температурой эксплуатации -40+85С прочностью на разрыв 22кг шириной 4,8мм длиной 400мм 100шт/уп белый КСС 5х400" Кол-во: 300

"Позиция 26" "Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Кабель-канал 50х100мм Legrand" Кол-во: 10

"Позиция 28" "Наконечник ТМЛ 95-(10,12)-16" Кол-во: 100

"Позиция 29" "Наконечник кабельный ТМЛ 70-12-13" Кол-во: 220

"Позиция 30" "Наконечник кабельный ТМЛ 50-12-10" Кол-во: 280

"Позиция 31" "Наконечник ТМЛ 35-8-10" Кол-во: 250

"Позиция 32" "Наконечник кабельный ТМЛ 185-16-21" Кол-во: 70

"Позиция 33" "Наконечник кабельный ТМЛ-120-12-15,5" Кол-во: 70

"Позиция 34" "Коробка КР-В-100d с 4-мя кабельными вводами и одной безвинтовой колодкой WAGO ПРАЦ.686465.001 ТУ" Кол-во: 20

"Позиция 35" "Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0" Кол-во: 2

"Позиция 36" "Муфта соединительная Стп-10-150/240" Кол-во: 5

"Позиция 37" "Муфта КВТп-10 3х(150-240)" Кол-во: 10

"Позиция 38" "Кабель МКСАШп 4х4х1,2" Кол-во: 0

"Позиция 39" "Кабель ЗКПБм 1х4х1,2 медный экран" Кол-во: 0

"Позиция 40" "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-2-2-5000-159-П-К1/Г6-К-П" Кол-во: 2

"Позиция 41" "Ограничитель импульсного перенапряжения ОПС1-B 3Р In=30kA Un=400B Im=60kA; размеры 79х68х54мм, исполнение: модульное, тип: варисторный, класс I(B), номинальное рабочее напряжение 400В, максимальное рабочее напряжение 440В, номинальный разрядный ток " Кол-во: 62

"Позиция 42" "Трансформатор напряжения ЗНОЛП-10 ГОСТ 15150-69" Кол-во: 3

"Позиция 43" "Светильник светодиодный с призматическим рассеивателем, потолочный, 60 Вт, УХЛ4, IP20 код светильника 1060000020 PRS/S LED 595" Кол-во: 20

"Позиция 44" "Светильник светодиодный взрывозащищенный ВЗГ-200АМС СД12х1 УХЛ ввод прямой, П-образная скоба для крепления на монтажный профиль, 220В, 15Вт, Маркировка взрывозащиты 1Ex d IIB T5, IP65" Кол-во: 2

"Позиция 45" "Светильник промышленный ARCTIC 236 с ЭПРА, IP65" Кол-во: 8

"Позиция 46" "Прожектор UMS25OH код 9852011ф.FILLIPS" Кол-во: 5

"Позиция 47" "Светильник EL-ДПО-01-045-0013-20Х белый светодиодный потолочный накладной, Ecolight" Кол-во: 20

"Позиция 48" "Светильник под ртутную лампу типа ДРЛ консольный для наружного освещения РКУ 16-250-001" Кол-во: 18

"Позиция 49" "Светильник с ЭПРА 418 ARS/S HF код 15641830" Кол-во: 18

"Позиция 50" "Светильник люминесцентный потолочный для общественных зданий с зеркальной параболической решеткой PRB/S 418 IP20 УХЛ4 4х18Вт G13 с электромеханическим ПРА, белый,15441810" Кол-во: 12

"Позиция 51" "Светильник аварийного освещения БС-941-2х8 УХЛ4 IP65" Кол-во: 10

"Позиция 52" "Реле Напряжения Обратной Последовательности,П/П Рнф-1М Ухл4,50Гц" Кол-во: 2

"Позиция 53" "Термометр биметаллический термобаллон радиальный ТБ-2Р-(0+100)-1,5-160-10-М20х1,5 З/Г-М27х2, P=6,3МПа" Кол-во: 25

"Позиция 54" "Датчик-реле уровня РОС101-021-И-УХЛ-0,6" Кол-во: 2

"Позиция 55" "Вязка двойная для крепления неизолированных проводов сечением 120-150мм2 марок А, АС и АЖ изготовленных по ГОСТ 839-80 на штыревых изоляторах опор ВЛ 6-20кВ" Кол-во: 150

"Позиция 56" "Вязка ВС 70/95.2" Кол-во: 300

"Позиция 57" "Соединитель ГЕРДА-СГ-22-Н-М25х1,5" Кол-во: 10

"Позиция 58" "Рукав металлический Ду=22мм, Оболочка пониженной горючести,Степень защиты -IP67,Хладостойкое исполнение: от -60гр.С до +80гр.С, ГЕРДА-МГ-22-нг-ХЛ" Кол-во: 60

"Позиция 59" "Хомут кабельный одноразовый из нейлона 6.6 температурой эксплуатации -40+85С прочностью на разрыв 18кг шириной 3,5мм длиной 300мм 100шт/уп белый КСС 4х300" Кол-во: 300

"Позиция 60" "Кабель-канал 105х50 10429" Кол-во: 20

"Позиция 61" "Муфта СТпУ-10-3х(35-50)" Кол-во: 4

"Позиция 62" "Муфта СТпУ-10-3х(70-120)" Кол-во: 4

"Позиция 63" "Муфта КВТп-10 3х(70-120)" Кол-во: 4

"Позиция 64" "Кабель МКСАБп 4х4х1,2" Кол-во: 0

"Позиция 65" "Кабель ЗКПБм 1х4х1,2 медный экран" Кол-во: 2

"Позиция 66" "Зажим прокалывающий SLIP 22.1 имеет изолирующий водозащитный корпус из термопластика" Кол-во: 100

"Позиция 67" "Счетчик электрической энергии СЭТ-1М.01М" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Сигнализатор погасания пламени СПП1.01-04 Фламинго в комплекте с датчиком ДП1.04м УФ, блоком сигнализации БС1.04, потребляемы ток не более 200мА, степень защиты датчика IP65, питание 24В" Кол-во: 4

"Позиция 69" "Регистратор многоканальный технологический РМТ 59/- /-/В/t0040/III/A2/Т0/D2/R0/-/-/360П/ГП/-/ГС" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Датчик давления 415-ДИ-Ex-8153." Кол-во: 2

"Позиция 71" "Манометр электроконтактный сигнализирующий взрывозащищенный ДМ2005Сг1Ex-У3-1,6МПа-1,5-IV-IP40-ФРШ-М20х1,5" Кол-во: 6

"Позиция 72" "Манометр электроконтактный сигнализирующий взрывозащищенный ДМ2005Сг1Ex-У3-1МПа-1,5-IV-IP40-ФРШ-М20х1,5-хомут-ЦСМ ТУ 4212-040-00225590-2001" Кол-во: 12

"Позиция 73" "Датчик избыточного давления Метран-150TGR4(0...25 МПа) 2G 2 1 A KMS5 DZ K14/0106 M T 2 2 C B 1 1" Кол-во: 5

"Позиция 74" "Преобразователь интерфейса Ethernet RS-232/RS-485 Овен ЕКОН134 ,24В" Кол-во: 3

"Позиция 75" "Двигатель электрический асинхронный с короткозамкнутым ротором взрывозащищенный АИМЛ112М4У2 IM3081 5,5 кВт1500 об/мин IIP54 50Гц 380В 1ExdIIBT4" Кол-во: 8

"Позиция 76" "Электродвигатель АВРМ160 МА2 У5 IM4001 660/380В 25/3000 РВЗВ(ExdI)" Кол-во: 4

"Позиция 77" "Двигатель электрический асинхронный с короткозамкнутым ротором взрывозащищенный АИМЛ112М4У2 IM3081 5,5 кВт1500 об/мин IIP54 50Гц 380В 1ExdIIBT4" Кол-во: 36

"Позиция 78" "Светильник светодиодный взрывозащищенный УСС-70 EXnRIIT6X" Кол-во: 29

"Позиция 79" "Светильник светодиодный УСС-90 Магистраль-Ш" Кол-во: 8

"Позиция 80" "Прожектор светодиодный RGL-180 Genius, 180Вт, угол рассеивания 140 гр." Кол-во: 104

"Позиция 81" "Светильник LZ 1200 LED, IP65" Кол-во: 188

"Позиция 82" "Светильник светодиодный настенный STAR NBT LED 11 silver 4000K, 11Вт IP65 код 1418000080" Кол-во: 49

"Позиция 83" "Светильник светодиодный EVX-4060-2100 1ExdIICT4, взрывозащищенный" Кол-во: 7

"Позиция 84" "Светильник светодиодный аварийный VIZART 2021-5 LED WH, 4,5Вт, IP20 275х153х53, код4502002470" Кол-во: 15

"Позиция 85" "Светильник с рассеивателем RKL LED 29 код 1144000020" Кол-во: 29

"Позиция 86" "Светильник светодиодный PRS/R ECO LED 595 Армстронг, код 1032000190" Кол-во: 36

"Позиция 87" "Светильник ARCTIC LED 600 30w накладной IP65 SAN/SMC Артикул 1070000050 Код товара ЕТМ4373220" Кол-во: 20

"Позиция 88" "Светильник светодиодный PRIZMA/S 1200 4000K" Кол-во: 50

"Позиция 89" "Светильник светодиодный УСС 18, 170-264В, 2300лм, 22Вт, IP67, 5000К, УХЛ1, от -60 до +45, светодиоды NICHIA, с креплением скоба, размеры 218х214х98мм, диаметр кабельного ввода от 9 до 14 мм" Кол-во: 277

"Позиция 90" "Прожектор светодиодный TURTLE LP01-20-W80-220V-AC-IP65 мощностью 20Вт" Кол-во: 32

"Позиция 91" "Прожектор светодиодный СЭП.2.24.3.4, УХЛ1 240Вт 6000К IP66 800х400х60 на скобе" Кол-во: 4

"Позиция 92" "Шкаф КРУ серии К-123 С (столбовое исполнение)" Кол-во: 1

"Позиция 93" "Трансформатор силовой ТМГ-250/10-У1 10кВ Y/Yн-0" Кол-во: 1

"Позиция 94" "Трансформатор силовой ОМП-10/10/0,23 УХЛ1" Кол-во: 4

"Позиция 95" "Разъединитель РЛНД.1-10Б/400 НУХЛ1 с приводом ПРН3-10 УХЛ1" Кол-во: 5

"Позиция 96" "Пускатель электромагнитный нереверсивный с реле переменного тока 1з ПМА-3200У3Б 40А 380В IP00" Кол-во: 72

"Позиция 97" "Комплект птицезащитный ПЗУ 6-10кВ КП-1 комплектация ТМ-9" Кол-во: 1143

"Позиция 98" "Комплект птицезащитное устройство ПЗУ-6-10кВ-МЛ(КЗ). Состав комплекта: капот - 3 шт, гофр-рукав - 6 шт, многоразовая защелка -18 шт, руководство по эксплуатации на партию ПЗУ-1 шт." Кол-во: 285

"Позиция 99" "Изолятор ШФ-20Г с колпачком К-6" Кол-во: 552

"Позиция 100" "Двигатель электрический асинхронный ВАСО-5-37-24 ХЛ1 37кВт,250об/мин Опросный лист №1/2016" Кол-во: 2

"Позиция 101" "Регулятор давления РДУ - 100/50 Ду50 Ру100, с КОФ, по опросному листу № 22, ГРС Акъяр" Кол-во: 4

"Позиция 102" "Регулятор давления РДУ 100/50 с комплектом ответных фланцев крепежом и прокладками, по опросному листу № 7, СГРС ДЛПУМГ" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Манометр электроконтактный сигнализирующий ДМ2010Сг-У2-6МПа-1,5-V-IP53-ФРШ-М20х1,5" Кол-во: 4

"Позиция 104" "Манометр технический МП4-У-У2-10МПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-Пл" Кол-во: 16

"Позиция 105" "Датчик давления Метран-150TG4(0-10МПа)2G 21 A EM S5 K14 PA LT" Кол-во: 8

"Позиция 106" "Датчик давления Метран-150TG3(0-1,6МПа) 2G 2 1 A M5EM 2F 2 K12" Кол-во: 4

"Позиция 107" "Датчик давления Метран-150TG4(0-16 MПа) 2G 2 1 A M5 EM2F 2 K02" Кол-во: 4

"Позиция 108" "Преобразователь электропневматический ABB Automation TEIP 11 Order No:v18311H-362110200. Установка для полевого монтажа, корпус пластик, входной ток 4-20 мА, 0-20 мА. Выходное давление 20-100 кПа, входное сопротивление 170-260 Ом, давление питание с" Кол-во: 4

"Позиция 109" "Контроллер ОВЕН ПЛК100-220.Р-М, 220В" Кол-во: 1

"Позиция 110" "Уровнемер магнито-стрикционный Сенс ПМП-201А, фланец 8-80-25-НЖ, поплавок D78х74хd20-НЖ, длина чувствительного элемента 2000 мм, бензин АИ-92" Кол-во: 1

"Позиция 111" "Уровнемер магнито-стрикционный Сенс ПМП-201А. Фланец 8-80-25-НЖ, поплавок D78х74хd20-НЖ, длина чувствительного элемента 2410 мм, дизтопливо" Кол-во: 1

"Позиция 112" "Уровнемер магнито-стрикционный Сенс ПМП-201А, фланец 8-80-25-НЖ, поплавок D78х74хd20-НЖ, длина чувствительного элемента 2810 мм, дизтопливо" Кол-во: 5

"Позиция 113" "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50/50)-0,5-2-2-5000-1220-П-К1/Г6-К-К" Кол-во: 3

"Позиция 114" "Сигнализатор уровня ультразвуковой СУ-1С Lпогруж. = 870 мм, в комплекте с присоединительным фланцем ДУ80, РГАУ.075227.100-05" Кол-во: 1

"Позиция 115" "Контроллер питания Advanced Energy Thyro-P 2P 400-75 H ASM" Кол-во: 1

"Позиция 116" "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-3-2-5000-С-грунт-П-К1/Г6(13-16)-О-П ВБАЛ 2.821.011 ТУ" Кол-во: 8

"Позиция 117" "Датчик газоанализатор ДАХ-М-03-СО-100мг/м3" Кол-во: 4

"Позиция 118" "Блок питания и сигнализации БПС-21М-4ВЦ (ИБЯЛ.411111.042-17) взрывозащищенный с цифровой индикацией трехканальный, ИБЯЛ.411111.042ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 119" "Контроллер программируемый логический ПЛК 150-220.И-L, кл.точ.0,5; паспорт КУВФ.421445.00 ПС" Кол-во: 1

"Позиция 120" "Контроллер программируемый логический ПЛК 100-24.К-М" Кол-во: 1

"Позиция 121" "Манометр электроконтактный сигнализирующий взрывозащищенный ДМ2005Сг1Ex-У3-1МПа-1,5-IV-IP40-ФРШ-М20х1,5" Кол-во: 5

"Позиция 122" "Манометр ДМ2005Сг1Ex Т3-10,0 МПа-IV" Кол-во: 5

"Позиция 123" "Модуль сбора данных ОВЕН МСД200" Кол-во: 2

"Позиция 124" "Модуль скоростного ввода аналоговых сигналов МВ110-24.8АС" Кол-во: 2

"Позиция 125" "Датчик избыточного давления Метран 150-TG-3-2G-2-1-A-HR7-M5-KM-S5-2F-2-DZ-K12" Кол-во: 5

"Позиция 126" "Блок интерфейсный БИ-М2" Кол-во: 1

"Позиция 127" "Блок сигнализации БС-М2" Кол-во: 4

"Позиция 128" "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-3-2-5000-1020-П-К1/Г6-К-П" Кол-во: 3

"Позиция 129" "Блок клапанный 0106 М Т 2 2 С В 1 1 2F 2" Кол-во: 12

"Позиция 130" "Датчик термохимический к сигнализатору горючих газов СГГ-6М ИБЯЛ.413923.031-03" Кол-во: 2

"Позиция 131" "Преобразователь магнитный поплавковый ПМП-099-М27(85)-В540. Размер поплавка В485021. Два нижних контрольных электрода" Кол-во: 2

"Позиция 132" "Вставка диэлектрическая ФГС-1П10 ТУ 3414-001-85287380-08" Кол-во: 78

"Позиция 133" "Извещатель пламени ИПЭС-ИК/УФ (ИП312-01)" Кол-во: 6

"Позиция 134" "Аппаратура виброконтроля СВКА 1-03.09/01, датчик АНС 260-01 с длиной кабеля 3,5 м." Кол-во: 6

"Позиция 135" "Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР исполнения ЭРСВ-440Л В Ду20" Кол-во: 2

"Позиция 136" "Измеритель-регулятор температуры универсальный восьмиканальный ТРМ-138-Р-ИП" Кол-во: 4

"Позиция 137" "Сигнализатор прохождения очистного устройства, ~220В ИПЦЭ418128.002, МДПС-3, в комплекте: датчик сигнализатора ИПЦЭ418128.002-1 шт, кабель КВВГ 4х1,5 мм2 длиной 3 м в металлорукаве, клеммный соединитель диаметр подсоединяемого кабеля 13,4 мм" Кол-во: 2

"Позиция 138" "Сигнализатор токсичных газов в комплекте с клапаном КЭГ-9720, Ду20 СТГ-1-1 ИБЯЛ.413411.034-01 с электромагнитным клапаном Ду20" Кол-во: 13

"Позиция 139" "Газоанализатор СГОЭС (метан)" Кол-во: 7

"Позиция 140" "Клапанный блок Метран, резьбовой, двухвентильный 0106 М Т 2 2 С С 1 1 2F 2, материал корпуса- нержавеющая сталь, соединение с процессом- наружная резьба М20х1,5, тип соединения с датчиком- внутренняя резьба М20х1,5, материал уплотнения вентиля- фтор" Кол-во: 27

"Позиция 141" "Манометр технический МП3-УУХЛ1-10МПа-1-IP53-РШ-М20х1,5" Кол-во: 10

"Позиция 142" "Манометр технический МП3-УУХЛ1-1МПа-1-IP53-РШ-М20х1,5-ЦСМ-Пл" Кол-во: 25

"Позиция 143" "Модуль дискретного вывода МУ110-224.16Р ГОСТ Р 51841-2001 п. 5.10.2, ТУ 4217-016-46526536-2009 п. 1.2.1, 16 DO" Кол-во: 4

"Позиция 144" "Модуль Овен МВ110-224.16ДН ввода дискретных сигналов, номинальное напряжение 220В и 24В (универсальный источник питания), 16 каналов дискретного ввода, без изоляции, потребляемая мощность 6ВА, интерфейс связи с компьютером RS-485, скорость обмена по" Кол-во: 4

"Позиция 145" "Сигнализатор прохождения очистного устройства для монтажа в грунт МДПС-3, в составе: -датчик сигнализатора, исполнения ИПЦЭ418128.002-01 (подключение кабелем КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5 диаметр наружный с броней 13,4мм) -1шт; -блок питания и регистрации в " Кол-во: 6

"Позиция 146" "Сигнализатор горючих газов стационарный СТМ-30-03" Кол-во: 14

"Позиция 147" "Извещатель пожарный пламени адресный ИП 329/330-1-1-10Ех с кабельным вводом 20Е1FW" Кол-во: 2

"Позиция 148" "Кабель КПСЭСнг(А)-FRLS 1х2х1,0" Кол-во: 4

"Позиция 149" "Устройство птице защитное ПЗУ-6-10кВ-line. В комплекте: верхний кожух 1 шт., нижний кожух 1 шт., фиксатор (защелка) - 6шт." Кол-во: 2880

"Позиция 150" "Регулятор давления газа РДУ-80-01" Кол-во: 1

"Позиция 151" "Регулятор давления газа РДУ-Т-100/80 Са2.573.024-05 в комплекте с ответными фланцами и крепежом" Кол-во: 2

"Позиция 152" "Регулятор давления газа РДУ-Т-100/50 Са2.573.023-05 в комплекте с ответными фланцами и крепежом" Кол-во: 1

"Позиция 153" "Регулятор давления газа РДУ-Т-100/100 Са2.573.025-01 в комплекте с ответными фланцами и крепежом с ЗУ-1" Кол-во: 2

"Позиция 154" "Разъединитель линейный наружной установки горизонтально-поворотного типа РЛНД-I-1-10/200УХЛ1 с неподвижным контакным выводом на поворотной колонке и с одним заземлителем со стороны поворотной колонки в комплекте с приводом ПРНЗ-10УХЛ1 ТУ 16-91 ИЖЕВ." Кол-во: 5

"Позиция 155" "Сигнализатор прохождения разделителей акустический СПРА-4-3Д в составе: блок акустического датчика, блок анализатора, переносное устройство, центральный блок" Кол-во: 2

"Позиция 156" "Светильник светодиодный уличный LL-MAG2-090-236 напряжение 176-276В, 50Гц, мощность 86Вт" Кол-во: 6

"Позиция 157" "Пункт контрольно-измерительный КПЭХЗ (СТЕКОН)2-2ПРП-12/4-БСЗ-10-2" Кол-во: 4

"Позиция 158" "Пункт КИП КПЭХЗ (СТЕКОН) 2-2-12/4-БСЗ-30-2" Кол-во: 2

"Позиция 159" "Пункт КИП КПЭХЗ (СТЕКОН) 2-1-12/4" Кол-во: 58

"Позиция 160" "Термошкаф разъемный ТО-Э1150.000-ОЭ-КВСН-1000х900х1400-РГ(116)-1-16, опр.л. №464/17.058.100.01-ТГ.ОЛ5" Кол-во: 1

"Позиция 161" "Термошкаф разъемный ТО-Э1150.000-ОЭ-КВСН-1000х900х1400-РГ(97)-1-16, опр.л. №464/17.058.100.01-ТГ.ОЛ4" Кол-во: 1

"Позиция 162" "Счетчик газа ротационный Delta G25 Ду50, Рдоп=16бар Qmax=40 м3/ч материал корпуса: алюминий Itron GmbH" Кол-во: 2

"Позиция 163" "Кабель МКЭШв 4х2х0,75-0,5" Кол-во: 0

"Позиция 164" "Кабель МКЭКШв 2х2х1,0-0,5" Кол-во: 0

"Позиция 165" "Кабель МКЭКШв 2х2х0,75-0,5" Кол-во: 0

"Позиция 166" "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50/50)-0,5-2-2-5000-720-П-К1/Г6-К-К" Кол-во: 1

"Позиция 167" "Модуль релейный BX-REL4 с корпусом монтажным GEH MOD2 IP66 -1шт с ступенчатыми ниппелями для ввода кабеля MM SN M20 -7шт Schrack Seconet AG №20-2100004-01-02" Кол-во: 1

"Позиция 168" "Датчик избыточного давления Метран-150 TG4 (0-1,6МПа) 2G 2 1 A М5 ЕМ 2F 2 В4 К14 ТУ 4212-022-51453097-2006" Кол-во: 1

"Позиция 169" "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный Метран-150TG4(0-10МПа) 2G 2 1 A EM 2F 2 K12 ТУ 4212-022-51453097-2006" Кол-во: 1

"Позиция 170" "Манометр технический коррозионностойкий Wika232.50.160-10MPa-1-IP65-LM-М20х1,5-внешняя-контрольная красная стрелка" Кол-во: 14

"Позиция 171" "Кассета универсальная FlexGain 19", 14 платомест, верхняя и нижняя кросс-платы, встроенная Ethernet-шина, возможность установки Ethernet-коммутатора, подключение питания и RS232 через модуль ACU, FG-R-PCM/W-E" Кол-во: 1

"Позиция 172" "Модуль линейного интерфейса MEGATRANS-3L для подключения приемопередатчиков к кабельной линии связи и подачи дистанционного питания исполнения SubRack Nateks MGS-3L-RG-LIU" Кол-во: 1

"Позиция 173" "МОДУЛЬ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА MGS-3L-SRL-E1B/RS232/Eth" Кол-во: 1

"Позиция 174" "Устройство защиты от импульсных перенапряжений HS 55 КАТ.НОМ.100" Кол-во: 1

"Позиция 175" "Устройство однофазное УЗИП SPC1.1 150 DS, 230В" Кол-во: 1

"Позиция 176" "Кабель АВВГ-ХЛ 2х25-0,66" Кол-во: 0

"Позиция 177" "Барьер искрозащиты Phoenix Contact PI-EX-RPSS артикул 2865243" Кол-во: 1

"Позиция 178" "Регулятор давления газа РДГ-50В" Кол-во: 4

"Позиция 179" "Муфта МПП 0,5-1х4" Кол-во: 54

"Позиция 180" "Муфта ГМС-4" Кол-во: 3

"Позиция 181" "Кабель МКЭКШВнг(А) 7х2х1,0" Кол-во: 0

"Позиция 182" "Кабель МКЭКШВнг(А)-LS 7х2х1,0" Кол-во: 0

"Позиция 183" "Кабель МКЭКШвнг(А)-LS 4х2х1.0" Кол-во: 0

"Позиция 184" "Кабель МКЭКШвнг(А)-LS 2х2х1,0" Кол-во: 0

"Позиция 185" "Кабель ЗКПБм 1х4х1,2 медный экран" Кол-во: 3

"Позиция 186" "Ящик управления освещением с фотоблоком ЯУО 9602-3474.У3.1, IP54, номинальный ток 25А." Кол-во: 1

"Позиция 187" "Ящик управления освещением с фотоблоком ЯУО 9602-3474.У3.1, IP54, номинальный ток 25А." Кол-во: 2

"Позиция 188" "Фара особовзрывозащищенная с зарядным устройством ФР-ВС Экотон-3" Кол-во: 1

"Позиция 189" "Трансформатор однофазный масляный ОМП-10/10-У1, 10/0,23кВ" Кол-во: 7

"Позиция 190" "Светильник светодиодный уличный УСС-300-Магистраль Ш, 150-264 В, 300 Вт, 4500К/27000ЛМ УХЛ1" Кол-во: 4

"Позиция 191" "Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 3-х полюсный с приводом ПРН3-10УХЛ1" Кол-во: 3

"Позиция 192" "Заземляющее устройство УЗА-2МК04 220 В" Кол-во: 1

"Позиция 193" "Аккумулятор свинцовый стационарный ТБ-400, номинальная емкость при 10-часовом режиме разряда 400 Ач. ТУ 3481-003-05758598-99" Кол-во: 24

"Позиция 194" "Регулятор давления газа РДГ-50Н/35" Кол-во: 4

"Позиция 195" "Регулятор давления газа РДГ-50Н/45" Кол-во: 6

"Позиция 196" "Регулятор давления газа РДГ-80Н" Кол-во: 10

"Позиция 197" "Регулятор давления газа РДНК-400М" Кол-во: 27

"Позиция 198" "Регулятор давления газа РДНК-1000" Кол-во: 1

"Позиция 199" "Пункт КИП КПЭХЗ (СТЕКОН) 1-2-12/4-БСЗ-30-2" Кол-во: 16

"Позиция 200" "Светильник ARS/R 418 /595/" Кол-во: 80

"Позиция 201" "Светильник взрывозащищенный ВЗГ-200" Кол-во: 76

"Позиция 202" "Светильник светодиодный крепление консольное УСС-36" Кол-во: 23

"Позиция 203" "Светильник светодиодный УСС-70" Кол-во: 8

"Позиция 204" "Протектор магниевый ПМ-20У упакованный" Кол-во: 29

"Позиция 205" "Протектор магниевый с активатором ПМ-10У упакованный" Кол-во: 87

"Позиция 206" "Труба гофрированная Октопус серия 10 тяжелая с протяжкой самозатухающий полипропилен внешний диаметр 50мм внутренний диаметр 39,6мм, артикул 11550 DKC" Кол-во: 375

"Позиция 207" "Труба PVC гибкая облегченная с протяжкой 20мм 91920" Кол-во: 3285

"Позиция 208" "Трубка ТУТ 40/20" Кол-во: 221

"Позиция 209" "Кабель-канал 100х60" Кол-во: 28

"Позиция 210" "Установка АУСКИД-1М автоматическая для содержания кабелей связи под избыточным газовым давлением на 5 выходов в комплекте с шлангом высокого давления 8м" Кол-во: 2

"Позиция 211" "Бокс кабельный междугородный БММ 1-2 плинт ПН-10 количество пар 20х2" Кол-во: 5

"Позиция 212" "Бокс кабельный междугородный БММ 1-2 с плинтом ПЭ-6, количеством пар 12х2" Кол-во: 21

"Позиция 213" "Установка АУСКИД-1М автоматическая для содержания кабелей связи под избыточным газовым давлением на 5 выходов в комплекте с шлангом высокого давления 8м" Кол-во: 1

"Позиция 214" "Светильник светодиодный УСС-70" Кол-во: 12

"Позиция 215" "Светильник ТОР236 с дроссельным ПРА" Кол-во: 35

"Позиция 216" "Светильник светодиодный встраиваемый LL-ДВО-01-041-3110-30Д (ЛВО 4х18)" Кол-во: 195

"Позиция 217" "Светильник светодиодный OWP LED 595 IP54" Кол-во: 66

"Позиция 218" "Светильник РСП 38М-125У1 IExdeIIBT4" Кол-во: 2

"Позиция 219" "Светильник взрывозащищенный НСП43М-11-200 УХЛ1" Кол-во: 5

"Позиция 220" "Светильник с ЭПРА 236 ARCTIC HF (ЛСП 3902А/2х36 с ЭПРА)" Кол-во: 120

"Позиция 221" "Светильник APS\R 418 595х595 ЭПРА" Кол-во: 50

"Позиция 222" "Светильник консольный жку 33-150-001 e40 степень защиты оптического блока IP67, электротехнического блока IP23 Е40ДК" Кол-во: 8

"Позиция 223" "Светильник взрывозащищенный светодиодный СВС-220-001-011ExdIICT5Gb/ExtbIIICDb" Кол-во: 40

"Позиция 224" "Светильник взрывозащищенный НСП 47-200 IP65" Кол-во: 40

"Позиция 225" "Труба гофрированная из полипропилена ф25мм с протяжкой цвет синий, артикул 11925" Кол-во: 300

"Позиция 226" "Кабель МКЭКШвнг 5х2х0,5" Кол-во: 1

"Позиция 227" "Светильник LZ 1200 LED, IP65" Кол-во: 171

"Позиция 228" "Лампа энергосберегающая Т2 SPC 220V 15W E27" Кол-во: 229

"Позиция 229" "Лампа энергосберегающая T3 SPC 30W E27 4200 Р=30Вт, цоколь Е27, цветовая температура 4200К, номинальный световой поток 1800Лм, номинальное напряжение/частота 230В/50Гц, габаритные размеры лампы диаметр 61мм, высота 150мм, средний срок службы 8000ч." Кол-во: 2380

"Позиция 230" "Лампа энергосберегающая T2 SPC 20W E27 4200 Р=20Вт, цоколь Е27, цветовая температура 4200К, номинальный световой поток 1100Лм, номинальное напряжение/частота 230В/50Гц, габаритные размеры лампы диаметр 61мм, высота 95мм, средний срок службы 8000ч, ка" Кол-во: 355

"Позиция 231" "Лампа люминесцентная Osram L 36 W/765 Russia G13 6400K" Кол-во: 1246

"Позиция 232" "Лампа FL 18W/765 G13" Кол-во: 1336

"Позиция 233" "Лампа ДНаТ-400 Е40" Кол-во: 45

"Позиция 234" "Лампа ДНаТ-150 E40" Кол-во: 71

"Позиция 235" "Лампа газоразрядная ДРЛ-400" Кол-во: 446

"Позиция 236" "Лампа газоразрядная ДРЛ-250" Кол-во: 1481

"Позиция 237" "Лампа газоразрядная ДРЛ-125" Кол-во: 607

"Позиция 238" "Электронный ПРА АПП-4К 18/220" Кол-во: 137

"Позиция 239" "Трансформатор силовой однофазный двухобмоточный масляный мощностью 10кВА напряжением первичным 6кВ напряжением вторичным 0,23В климатического исполнения УХЛ1 ОМП 10/6-0,23 УХЛ1" Кол-во: 2

"Позиция 240" "Светильник светодиодный УСС-180 Магистраль-Ш ExnRIIT 6" Кол-во: 6

"Позиция 241" "Светильник светодиодный встраиваемый LL-ДВО-01-041-3110-30Д (ЛВО 4х18)" Кол-во: 60

"Позиция 242" "Светильник с ЭПРА 236 ARCTIC HF (ЛСП 3902А/2х36 с ЭПРА)" Кол-во: 145

"Позиция 243" "Светильник APS\R 418 595х595 ЭПРА" Кол-во: 86

"Позиция 244" "Светильник LZ 1200 LED, IP65" Кол-во: 98

"Позиция 245" "Лампа Philips SL-Electronic 20W/827 E27 230-240V" Кол-во: 343

"Позиция 246" "Лампа Philips Master PL-E 11W/827 230-240V E27 (MASTER PL E 15W/827 E27) (12W/827 E27)" Кол-во: 48

"Позиция 247" "Электронный ПРА АПП-4К 18/220" Кол-во: 272

"Позиция 248" "Щит для защиты от импульсных перенапряжений для станций катодной защиты М484/2-0-Т-0-1, количество защищаемых линий нагрузки -2, с тестером для проверки разрядников, ЩЗИП-М484/2-0-Т-0-1. Опросный лист № Пр-31" Кол-во: 1

"Позиция 249" "Термошкаф неразъемный, взрывозащищенный, ростэк ТО-Э1150.000-ОЭ-КВСН-1800х900х1700-РВ(235). Опросный лист № 2560798" Кол-во: 1

"Позиция 250" "Термошкаф неразъемный, взрывозащищенный, ростэк 3.909.013-ОЭ-КВСН-600х600х1400-1-01. Опросный лист № 2017-3" Кол-во: 1

"Позиция 251" "Плата РТ-01" Кол-во: 1

"Позиция 252" "Манометр технический МП4-У-У2-1МПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-РМ-5319М" Кол-во: 10

"Позиция 253" "Манометр технический МП3-У-У2-1МПа-1-IP53-РШ-М20х1,5-ЦСМ-демпфер-Пл" Кол-во: 8

"Позиция 254" "Манометр технический коррозионностойкий МП4А-Кс-УХЛ1-2,5МПа-1-IP53-РШ-М20х1,5-демпфер-Пл" Кол-во: 16

"Позиция 255" "Измеритель-регулятор ОВЕН ТРМ148-КККККККК" Кол-во: 16

"Позиция 256" "Манометр технический МП3-У-У2-10кгс/см2-1-IP40-ОШ-М20х1,5-ЦСМ" Кол-во: 20

"Позиция 257" "Термометр специальный вибростойкий СП-В (0...+600град.С)-5-200/200 Т" Кол-во: 4

"Позиция 258" "Счетчик воды с комплектом присоединений ВСГН-65" Кол-во: 2

"Позиция 259" "Манометр технический коррозионностойкий МП4А-Кс-УХЛ1-250кПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-ЦСМ-демпфер" Кол-во: 8

"Позиция 260" "Манометр технический коррозионностойкий МП4А-Кс-УХЛ1-16кгс/см2-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-демпфер" Кол-во: 2

"Позиция 261" "Манометр технический коррозионностойкий МП4А-Кс-УХЛ1-100кгс/см2-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-демпфер" Кол-во: 26

"Позиция 262" "Манометр технический коррозионностойкий МП4А-Кс-УХЛ1-25кгс/см2-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-демпфер" Кол-во: 29

"Позиция 263" "Манометр технический коррозионностойкий МП4А-Кс-УХЛ1-60кгс/см2-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-демпфер" Кол-во: 20

"Позиция 264" "Разъединитель наружной установки горизонтально поворотного типа серии РЛНД-I.1-10Б/400Н УХЛ1 в трехполюсном исполнении с ручным приводом ПРНЗ-10УХЛ1, ТУ 16-521.151-83" Кол-во: 1

"Позиция 265" "Кассета М30АЕ кросс-плата, конструктив 3U, 19"" Кол-во: 4

"Позиция 266" "Модуль NMLx-RFU/1+0/7-28-UHP-F-L-4G в конфигурации 1+0 с шириной полосы 7 - 28 МГц, диапозона 4 ГГц, активное охлаждение" Кол-во: 2

"Позиция 267" "Модуль NMLx-RFU/1+0/7-28-UHP-F-H-4G в конфигурации 1+0 с шириной полосы 7 - 28 МГц, диапозона 4 ГГц, активное охлаждение." Кол-во: 2

"Позиция 268" "Блок NMLm-IDU-2E1-GigE/DC в конфигурации 1+1 с интерфейсами GigE 4х10/100/1000+1хSFP, 2хSFP, 2хE1 с DC питанием" Кол-во: 2

"Позиция 269" "Блок выделения каналов с модулем радиотракта ВК-01-Д1-РТ" Кол-во: 5

"Позиция 270" "Модуль интерфейсный электрический 1хSTM-1 NMLm-miO-STM1-EL" Кол-во: 2

"Позиция 271" "Шкаф под установку аккумуляторных батарей АБ-03 (9U)" Кол-во: 6

"Позиция 272" "Блок регенирации с радиотрактом. ВК-01-Д1-Л1/Eth-S2-PT" Кол-во: 1

"Позиция 273" "Блок бесперебойного питания БП-05 220/48В" Кол-во: 3

"Позиция 274" "Плата ИП-11" Кол-во: 5

"Позиция 275" "Шкаф распределительный ШРН-1М-2/30 спецзамок,плинт с размыкаемыми контактами" Кол-во: 8

"Позиция 276" "Комплект устройства оповещения УЛ-01" Кол-во: 7

"Позиция 277" "Плата для приема/передачи 4-х протоколов Е1 и/или Ethernet ЛТ-02М СМ5.231.027.02" Кол-во: 6

"Позиция 278" "Каркас СМ6.122.014 для крепления блоков (до 3-х блоков)" Кол-во: 10

"Позиция 279" "Плата ДП-07 СМ5.236.056" Кол-во: 3

"Позиция 280" "Блок ВК-01-Д1-Л1" Кол-во: 3

"Позиция 281" "Блок БП-07, является источником бесперебойного питания." Кол-во: 1

"Позиция 282" "Плата ДС-02" Кол-во: 6

"Позиция 283" "Плата СВ-01" Кол-во: 4

"Позиция 284" "Плата АС-03" Кол-во: 2

"Позиция 285" "Плата КМ-10" Кол-во: 1

"Позиция 286" "Кабель соединительный КО СМ6.1140.135" Кол-во: 8

"Позиция 287" "Плата коммутации ЕК-03" Кол-во: 1

"Позиция 288" "Плата ГС-01" Кол-во: 5

"Позиция 289" "Разъединитель наружной установки горизонтально поворотного типа серии РЛНД-I.1-10Б/400Н УХЛ1 в трехполюсном исполнении с ручным приводом ПРНЗ-10УХЛ1, ТУ 16-521.151-83" Кол-во: 2

"Позиция 290" "Разрядник HGS100 EX (IP66), УЗИП на основе газонаполненного разрядника" Кол-во: 2

"Позиция 291" "Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1" Кол-во: 0

"Позиция 292" "Шкаф распределительный ШРЭ-1-16-0044-21УХЛ4-IP" Кол-во: 4

"Позиция 293" "Щиток защиты от импульсных перенапряжений оборудования систем ЭХЗ низковольтный, комплектный. ЩЗИП-М84/27-IP30-УХЛ4. ТУ 3434-001-79740390-2007. Опр.л. 1191-90.00-ЭХЗ.ОЛ4." Кол-во: 3

"Позиция 294" "Трансформатор силовой ТМГ-25/10-У1 10кВ Y/Yн-0" Кол-во: 1

"Позиция 295" "Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 У1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 трехполюсный" Кол-во: 4

"Позиция 296" "Светильник СДБ12Х-1600М-П-54 (Астарта) светодиодный" Кол-во: 25

"Позиция 297" "Светильник LED-38-845-23 (Alenka) светодиодный" Кол-во: 200

"Позиция 298" "Газоанализатор СГОЭС оптический, газ метан" Кол-во: 3

"Позиция 299" "Газоанализатор СГОЭС оптический, газ метан" Кол-во: 6

"Позиция 300" "Манометр электроконтактный сигнализирующий ДМ2005Сг-У3-1МПа-1,5-V-IP40-РШ-М20х1,5" Кол-во: 5

"Позиция 301" "Манометр МП4-У У2-10,0 МПа" Кол-во: 12

"Позиция 302" "Манометр электроконтактный сигнализирующий взрывозащищенный ДМ2005Сг1Ex-У3-250кПа-1,5-V-IP40-ФРШ-М20х1,5" Кол-во: 3

"Позиция 303" "Манометр электроконтактный сигнализирующий взрывозащищенный ДМ2005Сг1Ex-У3-2,5МПа-1,5-V-IP40-ФРШ-М20х1,5" Кол-во: 1

"Позиция 304" "Манометр электроконтактный сигнализирующий взрывозащищенный ДМ2005Сг1Ex-У3-1МПа-1,5-V-IP40-ФРШ-М20х1,5" Кол-во: 2

"Позиция 305" "Взрывозащищенный светозвуковой оповещатель ЭКРАН-С3 К1 надпись "Газ-не входи"" Кол-во: 2

"Позиция 306" "Взрывозащищенный светозвуковой оповещатель ЭКРАН-С3 К1 надпись "Газ-не входи"" Кол-во: 5

"Позиция 307" "Оповещатель пожарный светозвуковой взрывозащищенный Экран-СЗ "Пожар"" Кол-во: 1

"Позиция 308" "Оповещатель пожарный светозвуковой взрывозащищенный Экран-СЗ "Пожар"" Кол-во: 3

"Позиция 309" "Извещатель тепловой пожарный взрывозащищенный ИП101-07е, вариант монтажной комплектации КВБ12, ОЭ, кронштейн, температурный класс A3" Кол-во: 6

"Позиция 310" "Датчик избыточного давления Метран-150TG2(0...1 МПа) 2G 2 1 А M5 EM2F 4 K03" Кол-во: 1

"Позиция 311" "Датчик избыточного давления Метран-150CG2(0-6кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-EM-D5-4-B1-K12" Кол-во: 1

"Позиция 312" "Датчик избыточного давления Метран-150TG3(0...6 МПа) 2G 2 1 A M5 EM2F 4 B1 K14" Кол-во: 2

"Позиция 313" "Датчик избыточного давления Метран-150TG4(0...25 МПа) 2G 2 1 А M5 EM2F 2 K12" Кол-во: 2

"Позиция 314" "Датчик избыточного давления Метран-150TG4(0...25 МПа) 2G 2 1 A M5 EMS5 K03/0106 M T 2 2 C B 1 1 2F 2" Кол-во: 3

"Позиция 315" "Датчик избыточного давления Метран-150TG4(0...10 МПа) 2G 2 1 А M5 EM2F 2 K14" Кол-во: 10

"Позиция 316" "Сигнализатор уровня жидкости ультразвуковой СУ-1С монтажная длина погружной части 2000мм ответный фланец Ду65 уровень взрывозащиты 1ExidIIAТ3 с электрообогревом рабочей зоны" Кол-во: 2

"Позиция 317" "Термометр газовый электроконтактный ТГП-100Эк-М1-(0+150)-1-2,5-160-УХЛ4-IP40" Кол-во: 1

"Позиция 318" "Кабель КИПвЭП 2х2х0,78" Кол-во: 0

"Позиция 319" "Блок конечных переключателей (БКП) с комплектом монтажных частей в составе: -БКП (ИГНД.468262.004) -1шт., -комплект монтажных частей (ИГНД.305651.018) -1шт." Кол-во: 4

"Позиция 320" "Датчик разности давлений Метран-150CD4(0...250 кПа) 2 2 1 1 L3 AM5 EM S5 K14 / 0104 M T 3 2 C 1 1 VC D0 2 L4" Кол-во: 1

"Позиция 321" "Датчик избыточного давления Метран-150TG1(0...0,16 МПа) 2G 2 1 А M5S5 В1 K01 PA / 0106 M T 2 2 C B 1 1 2F 2" Кол-во: 1

"Позиция 322" "Кабель КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75" Кол-во: 0

"Позиция 323" "Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75" Кол-во: 0

"Позиция 324" "Кабель КИПЭВ 1х2х0,6" Кол-во: 1

"Позиция 325" "Устройство дистанционного контроля и сигнализации УДКС 4615Р-01" Кол-во: 1

"Позиция 326" "Светильник светодиодный взрывозащищенный ВЗГ-200АМС СД12х1 УХЛ ввод прямой, П-образная скоба для крепления на монтажный профиль, 220В, 15Вт, Маркировка взрывозащиты 1Ex d IIB T5, IP65" Кол-во: 6

"Позиция 327" "Регулятор давления пилотный со встроенным шумоглушителем FL/80-SR DN80х80 ANSI600 RF в комплекте: с ответными фланцами, прокладками, крепежным комплектом, импульсными линиями, фитингами Опросный лист № ГТВ-2017-КР-0940-001" Кол-во: 1

"Позиция 328" "Сигнализатор прохождения очистного устройства ДПС-7В с клеммным соединителем КС-1 для монтажа в грунт, в составе: датчик сигнализатора (ДС), блок питания и регистрации БПР-2, набор для герметизации, комплект монтажных частей (КМЧ) для фиксации на те" Кол-во: 2

"Позиция 329" "Регулятор давления газа прямого действия РД25-80 (Дс 20мм) Са2.573.009-08" Кол-во: 2

"Позиция 330" "Регулятор РПО Са2.573.022 пилотный односедельный Ру10,0МПа, пределы настройки 0,1-0,8 Мпа" Кол-во: 2

"Позиция 331" "Светильник светодиодный накладной LL-ДПО-01-041-2810-20Д/Б" Кол-во: 25

"Позиция 332" "Светильник светодиодный накладной LL-ДПО-01-041-2810-20Д/Б" Кол-во: 26

"Позиция 333" "Трансформатор силовой ТМГ-250/10-У1 10кВ D/Yн-11" Кол-во: 1

"Позиция 334" "Светильник светодиодный накладной LL-ДПО-01-041-2810-20Д/Б" Кол-во: 36

"Позиция 335" "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-2-2-5000-1420-П-К1/Г6-К-К" Кол-во: 1

"Позиция 336" "Манометр электроконтактный взрывозащищенный ЭКМ-2005-Exd-ДИ-ИМ16М-10МПа-D-IV-А17И2-t4070-24Г-42-К-13-М20-12N-Т1Ф-КР1 -ГП-ГС" Кол-во: 1

"Позиция 337" "Кабель ЗКПм 1х4х1,2 медный экран" Кол-во: 0

"Позиция 338" "Модуль батарейный БМСИПБ1,5-3БА.9-11" Кол-во: 4

"Позиция 339" "Источник бесперебойного питания напольный, 220В, 3000 ВА СИПБ3БА.9-11" Кол-во: 1

"Позиция 340" "Двигатель электрический асинхронный АИР100L4/4кВт/1500об/мин/380В IM1081" Кол-во: 5

"Позиция 341" "Фотореле ФР-7Н,ТУ 3425-009-49874443-07, 220В, 50Гц, 10-50 лк, IP40 (со стороны лицевой панели), длина кабеля фотодатчика 50м" Кол-во: 10

"Позиция 342" "Светильник LZ M LED 1200 5000K светодиодный потолочный с опаловым рассеивателем из поликарбоната, мощность 25 Вт, степень защиты IP65, II класс электробезопасности" Кол-во: 50

"Позиция 343" "Прожектор ПСД-220/250-01" Кол-во: 5

"Позиция 344" "Двигатель АИМЛ 90L4 2,2кВт, 1500 об/мин, 1ЕхdIIВТ4, IP54, IM1081(на лапах с двумя подшипниковыми щит" Кол-во: 1

"Позиция 345" "Реле напряжения РН-111М Umin 160 -220 В Umax 230 -280 В Время АПВ 5-900с УХЛ 3.1 на DIN-рейку 35мм" Кол-во: 6

"Позиция 346" "Реле РСВ18-23 ~220В, 50Гц УХЛ4; 1-10с РСВ18-23" Кол-во: 6

"Позиция 347" "Фара особовзрывозащищенная с зарядным устройством ФР-ВС Экотон-3" Кол-во: 15

"Позиция 348" "Светильник ЖКХ 08/100" Кол-во: 6

"Позиция 349" "Светильник ARCTIC 236" Кол-во: 70

"Позиция 350" "Светильник LED взрывозащищённый ВЗГ-200 АМС СД 30С, УХЛ1, КСС120 (OSRAM OSLON Square)" Кол-во: 19

"Позиция 351" "Прожектор ИО 04-1500-003" Кол-во: 10

"Позиция 352" "Светильник под газоразрядную лампу подвесной для внутреннего освещения HBO 1х400Вт с Э/м ПРА IP23 УХЛ2 код №1315000070." Кол-во: 10

"Позиция 353" "Прожектор ИО 04-1000-010" Кол-во: 10

"Позиция 354" "Светильник ARS/S-418" Кол-во: 30

"Позиция 355" "Светильник РСП 38-250 IExdeIIВТ4" Кол-во: 5

"Позиция 356" "Термометр с капилляром Wika IFC-80-2-(-40+40)-1-6-1500-пластик-IP54 ГОСТ 8.558-93 ГСИ" Кол-во: 1

"Позиция 357" "Счетчик газа ( с фланцами, крепежом, фильтром) Delta G100 Dn80 Pn16 с диапазоном 1/200" Кол-во: 1

"Позиция 358" "Манометр технический коррозионностойкий Wika232.50.160-10MPa-1-IP65-LM-М20х1,5-внешняя-контрольная красная стрелка" Кол-во: 1

"Позиция 359" "Стойка открытая универсальная 19", высота 2.20м, 45U. Наименование поставщика BL-OR-45U." Кол-во: 2

"Позиция 360" "Батарея аккумуляторная 48В 4х17 А/ч" Кол-во: 2

"Позиция 361" "Сумматор делитель мощности, стоечного исполнения NMLm-4G/Coupler/Rack/1RU" Кол-во: 2

"Позиция 362" "Батарея аккумуляторная 48В 4х40 А/ч" Кол-во: 1

"Позиция 363" "Кабель КИПЭВнг(A)-LS 2х2х0,6" Кол-во: 0

"Позиция 364" "Кабель ААБл 3х70-10" Кол-во: 0

"Позиция 365" "Вставка диэлектрическая гибкая ВД-30 Ду30мм до 10МПа до 30кВ ТУ 3414-001-55075798-01" Кол-во: 2

"Позиция 366" "Пункт КИП КПЭХЗ (СТЕКОН) 2-1-8/0" Кол-во: 26

"Позиция 367" "Пункт КИП КПЭХЗ (СТЕКОН) 2-1-12/4" Кол-во: 2

"Позиция 368" "Пункт КИП КПЭХЗ (СТЕКОН) 2-1-12/0" Кол-во: 2

"Позиция 369" "Пункт КИП КПЭХЗ (СТЕКОН) 2-2-12/4-БСЗ-10-2" Кол-во: 5

"Позиция 370" "Разъединитель наружнои установки горизонтально поворотного типа серии РГП.2-35/1000 с полимернои изоляцией, 2- два заземлителя с двух сторон, на номинальное напряжение- 35 кВт, на номинальныи ток- 1000 А, климатического исполнения- УХЛ, категории ра" Кол-во: 1

"Позиция 371" "Разъединитель наружной установки горизонтально поворотного типа серии РГП.2-35/1000 УХЛ1, с полимерной изоляцией, 2- два заземлителя с двух сторон, на номинальное напряжение- 35 кВ, на номинальный ток- 1000 А, климатического исполнения- УХЛ, категор" Кол-во: 2

"Позиция 372" "Разъединитель наружной установки горизонтально поворотного типа серии РГП.1б-35/1000 УХЛ1, с полимерной изоляцией, 1б- заземлитель со стороны подвижной колонки, на номинальное напряжение- 35 кВ, на номинальный ток- 1000 А, климатического исполнения" Кол-во: 2

"Позиция 373" "Плата ДП-07 СМ5.236.056" Кол-во: 1

"Позиция 374" "Счетчик газа Delta G65 Dn50 Pn16 с диапазоном измерения 1/200 (в комплекте с фланцами, крепежом, фильтром)" Кол-во: 1

"Позиция 375" "Счетчик газа тз g100-80-100(фл.кр.ф.) Ду 80 мм" Кол-во: 1

"Позиция 376" "Термопреобразователь сопротивления ТСП 012.02-Оп(F3)-100П-А-4-1-100-6-Н-М20х1,5-1-ПА(SF)-П" Кол-во: 1

"Позиция 377" "Счетчик газа ТЗ G250-80-100 фланцы,крепеж,фильтр, прям.уч.(вх,вых),+/-2D" Кол-во: 1

"Позиция 378" "Счетчик газа Delta G65 Dn50 Pn16 с диапазоном измерения 1/50 (в комплекте с фланцами, крепежом, фильтром) материал корпуса алюминий" Кол-во: 1

"Позиция 379" "Газоанализатор СГОЭС оптический, газ метан" Кол-во: 2

"Позиция 380" "Щиток защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-TM-М69-(8/30/0,5+4/30/1,5)-IP30-УХЛ3 ОЛ КР 2017-6-1-16" Кол-во: 1

"Позиция 381" "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-ТМ-М69-(10/30/0,5-2/30/1,5)-IP30 ОЛ 2017-6-3-14.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 382" "Корпус металлический ЩМП-2-1 36 YKM41-02-31 УХЛ3. IP31" Кол-во: 2

"Позиция 383" "Щит КИПиА 490/01.043.058.01-АТХ.Н1" Кол-во: 1

"Позиция 384" "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-М69-TNC/1-220-AC-(I+II)-IP30-УХЛ3 ОЛ 2017-6-3-14.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 385" "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-ТМ-М129-IP31-УХЛ4 ОЛ 2017-11-3-1.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 386" "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50/50)-0,5-2-2-5000-1220-П-К1/Г6-К-П" Кол-во: 1

"Позиция 387" "Модуль кросс-коммутации, subrack, 4хE1 120Ом, выход сигнала синхронизации (G.703.10), CRC-4, PCM30/31, CAS, в комплекте с кабелями G.703, FG-4XE-SR-NG" Кол-во: 1

"Позиция 388" "Лампа FL 18W/765 G13" Кол-во: 2172

"Позиция 389" "Лампа дуговая натриевая высокого давления трубчатая VIALOX NAV-T 1000 WE40 OSRAM артикул 4050300251417" Кол-во: 100

"Позиция 390" "Cветильник AOT.OPL 236" Кол-во: 40

"Позиция 391" "Светильник ЖКХ-08/100 10Вт, габаритные размеры: 200х100х40, светодиодный" Кол-во: 20

"Позиция 392" "Блок РМС-42, МЛТ-30/60" Кол-во: 11

"Позиция 393" "Плата абонентская АК-03М СМ5.230.031-01" Кол-во: 5

"Позиция 394" "Двигатель АИР 90L6УХЛ1, 1,5кВт, 1000об/мин, IM 3081(фланец)" Кол-во: 1

"Позиция 395" "Термопреобразователь ТСМУ 011.18-Exd-4/20-(-50+100)-0,5-2-2-5000-720-П-К1/Г6-К-П" Кол-во: 1

"Позиция 396" "Комплекс системы телемеханики СТН-3000 по Спецификации заказа АТГС-20151015-795 в составе: 1. Контролируемый пункт КП ГРС-6 АТГС.795.СТН-3000.КП.ГРС -1 комплект 2. Источник бесперебойного питания ИБП ~220В/=24В/=110В, 133Вт (72ч) АТГС.795.СТН-3000.И" Кол-во: 1

"Позиция 397" "Устройство дистанционного контроля и сигнализации УДКС 4615 Р" Кол-во: 1

"Позиция 398" "Устройство дистанционного контроля и сигнализации УДКС4615С-01 по сотовой сети GSM двухпостовое" Кол-во: 1