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Номер извещения
31705107850
Уникальный номер закупки
17/4.2/0018867/ГПК
Наименование закупки
Поставка электротехнической продукции и контрольно-измерительных приборов для нужд капитального ремонта дочерних предприятий ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (№ 0001/17/4.2/0018867/ГПК/ЗП/ГОС/Э/12.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 16:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-99
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудин Константин Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
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Поставка электротехнической продукции и контрольно-измерительных приборов для нужд капитального ремонта дочерних предприятий ПАО "Газпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 12:00 GMT +325.05.2017 12:0025.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705107850Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнической продукции и контрольно-измерительных приборов для нужд капитального ремонта дочерних предприятий ПАО "Газпром"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2017 10:3526.05.2017 10:3526.05.2017 10:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705107850Дата и время вскрытия заявок Поставка электротехнической продукции и контрольно-измерительных приборов для нужд капитального ремонта дочерних предприятий ПАО "Газпром"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 19:0002.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705107850Подведение итогов не позднее Поставка электротехнической продукции и контрольно-измерительных приборов для нужд капитального ремонта дочерних предприятий ПАО "Газпром"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.201702.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705107850Подведение итогов не позднее Поставка электротехнической продукции и контрольно-измерительных приборов для нужд капитального ремонта дочерних предприятий ПАО "Газпром"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электротехнической продукции и контрольно-измерительных приборов для нужд капитального ремонта дочерних предприятий ПАО "Газпром"
Начальная цена
116 327 555,61
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
32.99.59.000
31.09.11.120
31.01.11.129
28.14.20.000
28.14.11.120
27.90.40.190
27.90.33.110
27.90.12.130
27.90.12.110
27.90.11.000
27.40.33.130
27.40.21.120
27.40.21.110
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27.32.14.112
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27.32.13.143
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27.32.12.000
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27.12.40.000
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27.12.23.000
27.12.10.190
27.11.42.000
27.11.24.000
26.51.82.190
26.51.70.190
26.51.66.190
26.51.66.135
26.51.65.000
26.51.63.130
26.51.63.110
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26.51.51.110
26.51.45.119
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26.30.50.121
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26.30.30.000
26.30.23.000
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26.20.40.190
26.20.40.110
26.20.30.000
25.99.29.190
24.45.30.140
22.19.30.110
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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