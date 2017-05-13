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    Главная / Торги / Поставка электротехнической продукции и контрольно-измерительных приборов для нужд капитального ремонта дочерних предприятий ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (№ 0001/17/4.2/0018867/ГПК/ЗП/ГОС/Э/12.05.2017)

    Поставка электротехнической продукции и контрольно-измерительных приборов для нужд капитального ремонта дочерних предприятий ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (№ 0001/17/4.2/0018867/ГПК/ЗП/ГОС/Э/12.05.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2017 12:0025.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705107850Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнической продукции и контрольно-измерительных приборов для нужд капитального ремонта дочерних предприятий ПАО "Газпром"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705107850

    Уникальный номер закупки

    17/4.2/0018867/ГПК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электротехнической продукции и контрольно-измерительных приборов для нужд капитального ремонта дочерних предприятий ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (№ 0001/17/4.2/0018867/ГПК/ЗП/ГОС/Э/12.05.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.05.2017 16:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    18867 Документация для публикации.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    Zakupki@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин Константин Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Изделия резиновые и пластмассовые

    Закупки и тендеры Металлы основные

    Закупки и тендеры Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Закупки и тендеры Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое

    Закупки и тендеры Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Мебель

    Закупки и тендеры Изделия готовые прочие

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротехнической продукции и контрольно-измерительных приборов для нужд капитального ремонта дочерних предприятий ПАО "Газпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2017 12:00 GMT +325.05.2017 12:0025.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705107850Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнической продукции и контрольно-измерительных приборов для нужд капитального ремонта дочерних предприятий ПАО "Газпром"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2017 10:3526.05.2017 10:3526.05.2017 10:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705107850Дата и время вскрытия заявок Поставка электротехнической продукции и контрольно-измерительных приборов для нужд капитального ремонта дочерних предприятий ПАО "Газпром"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2017 19:0002.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705107850Подведение итогов не позднее Поставка электротехнической продукции и контрольно-измерительных приборов для нужд капитального ремонта дочерних предприятий ПАО "Газпром"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705107850Подведение итогов не позднее Поставка электротехнической продукции и контрольно-измерительных приборов для нужд капитального ремонта дочерних предприятий ПАО "Газпром"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнической продукции и контрольно-измерительных приборов для нужд капитального ремонта дочерних предприятий ПАО "Газпром"

    Начальная цена

    116 327 555,61

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    31.09.11.120

    Стеллажи, стойки, вешалки металлические

    31.01.11.129

    Шкафы металлические прочие

    28.14.20.000

    Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и аналогичной арматуры, не имеющие самостоятельных группировок

    28.14.11.120

    Клапаны регулирующие

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    27.90.33.110

    Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

    27.90.12.130

    Трубки изоляционные для электропроводки

    27.90.12.110

    Изоляторы электрические

    27.90.11.000

    Машины электрические и аппаратура специализированные

    27.40.33.130

    Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света

    27.40.21.120

    Фонари электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето

    27.40.21.110

    Светильники электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето

    27.40.15.114

    Лампы люминесцентные

    27.33.13.150

    Пускатели электромагнитные

    27.33.13.130

    Арматура кабельная

    27.33.13.120

    Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов

    27.33.11.120

    Разъединители

    27.33.11.110

    Рубильники и врубные переключатели

    27.32.14.120

    Провода для воздушных линий электропередач

    27.32.14.112

    Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение более 1 кВ

    27.32.13.199

    Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1 кВ, не включенные в другие группировки

    27.32.13.153

    Кабели зоновой связи

    27.32.13.151

    Кабели дальней связи

    27.32.13.143

    Кабели контрольные

    27.32.13.129

    Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение до 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки

    27.32.12.000

    Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники электрического тока

    27.20.22.000

    Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей

    27.12.40.000

    Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры

    27.12.31.000

    Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ

    27.12.24.130

    Реле времени

    27.12.24.110

    Реле управления промежуточные

    27.12.23.000

    Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие группировки

    27.12.10.190

    Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки

    27.11.42.000

    Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА

    27.11.24.000

    Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью от 750 Вт до 75 кВт

    26.51.82.190

    Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок

    26.51.70.190

    Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие

    26.51.66.190

    Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в другие группировки

    26.51.66.135

    Аппаратура виброизмерительная специальная

    26.51.65.000

    Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические

    26.51.63.130

    Счетчики производства или потребления электроэнергии

    26.51.63.110

    Счетчики производства или потребления газа

    26.51.53.140

    Приборы универсальные для определения состава и физико-химических свойств газов, жидкостей и твердых веществ

    26.51.53.110

    Газоанализаторы или дымоанализаторы

    26.51.52.190

    Приборы для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей и газов

    26.51.52.130

    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов

    26.51.52.120

    Приборы для измерения или контроля уровня жидкостей и газов

    26.51.52.110

    Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов

    26.51.51.120

    Пирометры

    26.51.51.110

    Термометры

    26.51.45.119

    Приборы электроизмерительные регистрирующие прочие

    26.51.12.190

    Инструменты и приборы прочие

    26.40.42.110

    Громкоговорители

    26.30.50.121

    Извещатели пожарные

    26.30.50.120

    Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации

    26.30.50.114

    Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охраннопожарные

    26.30.50.110

    Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации

    26.30.30.000

    Части и комплектующие коммуникационного оборудования

    26.30.23.000

    Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях)

    26.30.11.190

    Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки

    26.20.40.190

    Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки

    26.20.40.110

    Устройства и блоки питания вычислительных машин

    26.20.30.000

    Устройства автоматической обработки данных прочие

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    24.45.30.140

    Магний и изделия из него, сплавы на основе магния, порошки

    22.19.30.110

    Трубы, трубки из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)

    Классификатор ОКВЭД2

    22

    Производство резиновых и пластмассовых изделий

    24

    Производство металлургическое

    25

    Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

    26

    Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

    27

    Производство электрического оборудования

    28

    Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

    31

    Производство мебели

    32

    Производство прочих готовых изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светильник РСП 18BEx-125-112"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Светильник РКУ 16-250SM с/с"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Светильник под лампу накаливания настенный для жилых (бытовых) помещений НББ 64-100-019 Селена"

    Кол-во: 9

    "Позиция 4"

    "Светильник с зеркальной параболической решеткой PRB/R 418 с ЭПРА"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Двигатель BRA 200L4 УХЛ1 30кВт, 1460 об/мин IM1031"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Двигатель АИР 100л4, 4кВт, 1410 об/мин, IМ 1081"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Двигатель электрический асинхронный АИР180М4/30кВт/1500об/минВ IM1081"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Светильник аварийного освещения БС-941-2х8 УХЛ4 IP65"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Пускатель электромагнитный ПМ12-160200 В 2з+1р 220В"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Пускатель нереверсивный ПМ12-100200У2Б 220В 1з"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Реле времени РП21М-002В2. Однокомандное с выдержкой на отключение при размыкании цепи при сохранении напряжения питания. ГОСТ22557-84"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Пускатель электромагнитный ПМ12-125150УХЛ4В серия ПМ12 без теплового реле,нереверсивный,степень защиты IP20,номинальный ток 125А,напряжение 220В,применяется в качестве комплектующих изделий в схемах управления электроприводами. ТУ16-89 ИГФР.644236.0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Дроссель закрытый (независимый) 1К400ДНаТ46-008УХЛ1 220В с ИЗУ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Реле указательное РУ21 220 УХЛ4, 220В, присоединение заднее"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Рубильник ЯВЗ 34-400А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Рубильник ЯВЗ 32-250А"

    Кол-во: 11

    "Позиция 17"

    "Реле РСВ18-23 ~220В, 50Гц УХЛ4; 1-10с РСВ18-23"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "Реле РСВ18-23 ~100В, 50Гц УХЛ4; 1-10с РСВ18-23"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "Пускатель ПМЛ нереверсивный ПМЛ-4210О2Б 380В 1з+1р"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Трубка ТУТнг 80/40 черная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "Наконечник болтовой 2 НБ-150/240"

    Кол-во: 40

    "Позиция 22"

    "Трубка термоусаживаемая ТТК (3:1) 28/9"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "Трубка термоусаживаемая ТТК (3:1) 75/22"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Трубка термоусаживаемая ТТК (3:1) 44/13"

    Кол-во: 50

    "Позиция 25"

    "Хомут кабельный одноразовый из нейлона 6.6 температурой эксплуатации -40+85С прочностью на разрыв 22кг шириной 4,8мм длиной 400мм 100шт/уп белый КСС 5х400"

    Кол-во: 300

    "Позиция 26"

    "Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Кабель-канал 50х100мм Legrand"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Наконечник ТМЛ 95-(10,12)-16"

    Кол-во: 100

    "Позиция 29"

    "Наконечник кабельный ТМЛ 70-12-13"

    Кол-во: 220

    "Позиция 30"

    "Наконечник кабельный ТМЛ 50-12-10"

    Кол-во: 280

    "Позиция 31"

    "Наконечник ТМЛ 35-8-10"

    Кол-во: 250

    "Позиция 32"

    "Наконечник кабельный ТМЛ 185-16-21"

    Кол-во: 70

    "Позиция 33"

    "Наконечник кабельный ТМЛ-120-12-15,5"

    Кол-во: 70

    "Позиция 34"

    "Коробка КР-В-100d с 4-мя кабельными вводами и одной безвинтовой колодкой WAGO ПРАЦ.686465.001 ТУ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Муфта соединительная Стп-10-150/240"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Муфта КВТп-10 3х(150-240)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Кабель МКСАШп 4х4х1,2"

    Кол-во: 0

    "Позиция 39"

    "Кабель ЗКПБм 1х4х1,2 медный экран"

    Кол-во: 0

    "Позиция 40"

    "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-2-2-5000-159-П-К1/Г6-К-П"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Ограничитель импульсного перенапряжения ОПС1-B 3Р In=30kA Un=400B Im=60kA; размеры 79х68х54мм, исполнение: модульное, тип: варисторный, класс I(B), номинальное рабочее напряжение 400В, максимальное рабочее напряжение 440В, номинальный разрядный ток "

    Кол-во: 62

    "Позиция 42"

    "Трансформатор напряжения ЗНОЛП-10 ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Светильник светодиодный с призматическим рассеивателем, потолочный, 60 Вт, УХЛ4, IP20 код светильника 1060000020 PRS/S LED 595"

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "Светильник светодиодный взрывозащищенный ВЗГ-200АМС СД12х1 УХЛ ввод прямой, П-образная скоба для крепления на монтажный профиль, 220В, 15Вт, Маркировка взрывозащиты 1Ex d IIB T5, IP65"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Светильник промышленный ARCTIC 236 с ЭПРА, IP65"

    Кол-во: 8

    "Позиция 46"

    "Прожектор UMS25OH код 9852011ф.FILLIPS"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Светильник EL-ДПО-01-045-0013-20Х белый светодиодный потолочный накладной, Ecolight"

    Кол-во: 20

    "Позиция 48"

    "Светильник под ртутную лампу типа ДРЛ консольный для наружного освещения РКУ 16-250-001"

    Кол-во: 18

    "Позиция 49"

    "Светильник с ЭПРА 418 ARS/S HF код 15641830"

    Кол-во: 18

    "Позиция 50"

    "Светильник люминесцентный потолочный для общественных зданий с зеркальной параболической решеткой PRB/S 418 IP20 УХЛ4 4х18Вт G13 с электромеханическим ПРА, белый,15441810"

    Кол-во: 12

    "Позиция 51"

    "Светильник аварийного освещения БС-941-2х8 УХЛ4 IP65"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Реле Напряжения Обратной Последовательности,П/П Рнф-1М Ухл4,50Гц"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Термометр биметаллический термобаллон радиальный ТБ-2Р-(0+100)-1,5-160-10-М20х1,5 З/Г-М27х2, P=6,3МПа"

    Кол-во: 25

    "Позиция 54"

    "Датчик-реле уровня РОС101-021-И-УХЛ-0,6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Вязка двойная для крепления неизолированных проводов сечением 120-150мм2 марок А, АС и АЖ изготовленных по ГОСТ 839-80 на штыревых изоляторах опор ВЛ 6-20кВ"

    Кол-во: 150

    "Позиция 56"

    "Вязка ВС 70/95.2"

    Кол-во: 300

    "Позиция 57"

    "Соединитель ГЕРДА-СГ-22-Н-М25х1,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "Рукав металлический Ду=22мм, Оболочка пониженной горючести,Степень защиты -IP67,Хладостойкое исполнение: от -60гр.С до +80гр.С, ГЕРДА-МГ-22-нг-ХЛ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 59"

    "Хомут кабельный одноразовый из нейлона 6.6 температурой эксплуатации -40+85С прочностью на разрыв 18кг шириной 3,5мм длиной 300мм 100шт/уп белый КСС 4х300"

    Кол-во: 300

    "Позиция 60"

    "Кабель-канал 105х50 10429"

    Кол-во: 20

    "Позиция 61"

    "Муфта СТпУ-10-3х(35-50)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Муфта СТпУ-10-3х(70-120)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Муфта КВТп-10 3х(70-120)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Кабель МКСАБп 4х4х1,2"

    Кол-во: 0

    "Позиция 65"

    "Кабель ЗКПБм 1х4х1,2 медный экран"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Зажим прокалывающий SLIP 22.1 имеет изолирующий водозащитный корпус из термопластика"

    Кол-во: 100

    "Позиция 67"

    "Счетчик электрической энергии СЭТ-1М.01М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Сигнализатор погасания пламени СПП1.01-04 Фламинго в комплекте с датчиком ДП1.04м УФ, блоком сигнализации БС1.04, потребляемы ток не более 200мА, степень защиты датчика IP65, питание 24В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "Регистратор многоканальный технологический РМТ 59/- /-/В/t0040/III/A2/Т0/D2/R0/-/-/360П/ГП/-/ГС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Датчик давления 415-ДИ-Ex-8153."

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Манометр электроконтактный сигнализирующий взрывозащищенный ДМ2005Сг1Ex-У3-1,6МПа-1,5-IV-IP40-ФРШ-М20х1,5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 72"

    "Манометр электроконтактный сигнализирующий взрывозащищенный ДМ2005Сг1Ex-У3-1МПа-1,5-IV-IP40-ФРШ-М20х1,5-хомут-ЦСМ ТУ 4212-040-00225590-2001"

    Кол-во: 12

    "Позиция 73"

    "Датчик избыточного давления Метран-150TGR4(0...25 МПа) 2G 2 1 A KMS5 DZ K14/0106 M T 2 2 C B 1 1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Преобразователь интерфейса Ethernet RS-232/RS-485 Овен ЕКОН134 ,24В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "Двигатель электрический асинхронный с короткозамкнутым ротором взрывозащищенный АИМЛ112М4У2 IM3081 5,5 кВт1500 об/мин IIP54 50Гц 380В 1ExdIIBT4"

    Кол-во: 8

    "Позиция 76"

    "Электродвигатель АВРМ160 МА2 У5 IM4001 660/380В 25/3000 РВЗВ(ExdI)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Двигатель электрический асинхронный с короткозамкнутым ротором взрывозащищенный АИМЛ112М4У2 IM3081 5,5 кВт1500 об/мин IIP54 50Гц 380В 1ExdIIBT4"

    Кол-во: 36

    "Позиция 78"

    "Светильник светодиодный взрывозащищенный УСС-70 EXnRIIT6X"

    Кол-во: 29

    "Позиция 79"

    "Светильник светодиодный УСС-90 Магистраль-Ш"

    Кол-во: 8

    "Позиция 80"

    "Прожектор светодиодный RGL-180 Genius, 180Вт, угол рассеивания 140 гр."

    Кол-во: 104

    "Позиция 81"

    "Светильник LZ 1200 LED, IP65"

    Кол-во: 188

    "Позиция 82"

    "Светильник светодиодный настенный STAR NBT LED 11 silver 4000K, 11Вт IP65 код 1418000080"

    Кол-во: 49

    "Позиция 83"

    "Светильник светодиодный EVX-4060-2100 1ExdIICT4, взрывозащищенный"

    Кол-во: 7

    "Позиция 84"

    "Светильник светодиодный аварийный VIZART 2021-5 LED WH, 4,5Вт, IP20 275х153х53, код4502002470"

    Кол-во: 15

    "Позиция 85"

    "Светильник с рассеивателем RKL LED 29 код 1144000020"

    Кол-во: 29

    "Позиция 86"

    "Светильник светодиодный PRS/R ECO LED 595 Армстронг, код 1032000190"

    Кол-во: 36

    "Позиция 87"

    "Светильник ARCTIC LED 600 30w накладной IP65 SAN/SMC Артикул 1070000050 Код товара ЕТМ4373220"

    Кол-во: 20

    "Позиция 88"

    "Светильник светодиодный PRIZMA/S 1200 4000K"

    Кол-во: 50

    "Позиция 89"

    "Светильник светодиодный УСС 18, 170-264В, 2300лм, 22Вт, IP67, 5000К, УХЛ1, от -60 до +45, светодиоды NICHIA, с креплением скоба, размеры 218х214х98мм, диаметр кабельного ввода от 9 до 14 мм"

    Кол-во: 277

    "Позиция 90"

    "Прожектор светодиодный TURTLE LP01-20-W80-220V-AC-IP65 мощностью 20Вт"

    Кол-во: 32

    "Позиция 91"

    "Прожектор светодиодный СЭП.2.24.3.4, УХЛ1 240Вт 6000К IP66 800х400х60 на скобе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 92"

    "Шкаф КРУ серии К-123 С (столбовое исполнение)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Трансформатор силовой ТМГ-250/10-У1 10кВ Y/Yн-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Трансформатор силовой ОМП-10/10/0,23 УХЛ1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 95"

    "Разъединитель РЛНД.1-10Б/400 НУХЛ1 с приводом ПРН3-10 УХЛ1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 96"

    "Пускатель электромагнитный нереверсивный с реле переменного тока 1з ПМА-3200У3Б 40А 380В IP00"

    Кол-во: 72

    "Позиция 97"

    "Комплект птицезащитный ПЗУ 6-10кВ КП-1 комплектация ТМ-9"

    Кол-во: 1143

    "Позиция 98"

    "Комплект птицезащитное устройство ПЗУ-6-10кВ-МЛ(КЗ). Состав комплекта: капот - 3 шт, гофр-рукав - 6 шт, многоразовая защелка -18 шт, руководство по эксплуатации на партию ПЗУ-1 шт."

    Кол-во: 285

    "Позиция 99"

    "Изолятор ШФ-20Г с колпачком К-6"

    Кол-во: 552

    "Позиция 100"

    "Двигатель электрический асинхронный ВАСО-5-37-24 ХЛ1 37кВт,250об/мин Опросный лист №1/2016"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Регулятор давления РДУ - 100/50 Ду50 Ру100, с КОФ, по опросному листу № 22, ГРС Акъяр"

    Кол-во: 4

    "Позиция 102"

    "Регулятор давления РДУ 100/50 с комплектом ответных фланцев крепежом и прокладками, по опросному листу № 7, СГРС ДЛПУМГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Манометр электроконтактный сигнализирующий ДМ2010Сг-У2-6МПа-1,5-V-IP53-ФРШ-М20х1,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 104"

    "Манометр технический МП4-У-У2-10МПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-Пл"

    Кол-во: 16

    "Позиция 105"

    "Датчик давления Метран-150TG4(0-10МПа)2G 21 A EM S5 K14 PA LT"

    Кол-во: 8

    "Позиция 106"

    "Датчик давления Метран-150TG3(0-1,6МПа) 2G 2 1 A M5EM 2F 2 K12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 107"

    "Датчик давления Метран-150TG4(0-16 MПа) 2G 2 1 A M5 EM2F 2 K02"

    Кол-во: 4

    "Позиция 108"

    "Преобразователь электропневматический ABB Automation TEIP 11 Order No:v18311H-362110200. Установка для полевого монтажа, корпус пластик, входной ток 4-20 мА, 0-20 мА. Выходное давление 20-100 кПа, входное сопротивление 170-260 Ом, давление питание с"

    Кол-во: 4

    "Позиция 109"

    "Контроллер ОВЕН ПЛК100-220.Р-М, 220В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Уровнемер магнито-стрикционный Сенс ПМП-201А, фланец 8-80-25-НЖ, поплавок D78х74хd20-НЖ, длина чувствительного элемента 2000 мм, бензин АИ-92"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Уровнемер магнито-стрикционный Сенс ПМП-201А. Фланец 8-80-25-НЖ, поплавок D78х74хd20-НЖ, длина чувствительного элемента 2410 мм, дизтопливо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Уровнемер магнито-стрикционный Сенс ПМП-201А, фланец 8-80-25-НЖ, поплавок D78х74хd20-НЖ, длина чувствительного элемента 2810 мм, дизтопливо"

    Кол-во: 5

    "Позиция 113"

    "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50/50)-0,5-2-2-5000-1220-П-К1/Г6-К-К"

    Кол-во: 3

    "Позиция 114"

    "Сигнализатор уровня ультразвуковой СУ-1С Lпогруж. = 870 мм, в комплекте с присоединительным фланцем ДУ80, РГАУ.075227.100-05"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Контроллер питания Advanced Energy Thyro-P 2P 400-75 H ASM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-3-2-5000-С-грунт-П-К1/Г6(13-16)-О-П ВБАЛ 2.821.011 ТУ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 117"

    "Датчик газоанализатор ДАХ-М-03-СО-100мг/м3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 118"

    "Блок питания и сигнализации БПС-21М-4ВЦ (ИБЯЛ.411111.042-17) взрывозащищенный с цифровой индикацией трехканальный, ИБЯЛ.411111.042ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Контроллер программируемый логический ПЛК 150-220.И-L, кл.точ.0,5; паспорт КУВФ.421445.00 ПС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Контроллер программируемый логический ПЛК 100-24.К-М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Манометр электроконтактный сигнализирующий взрывозащищенный ДМ2005Сг1Ex-У3-1МПа-1,5-IV-IP40-ФРШ-М20х1,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 122"

    "Манометр ДМ2005Сг1Ex Т3-10,0 МПа-IV"

    Кол-во: 5

    "Позиция 123"

    "Модуль сбора данных ОВЕН МСД200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Модуль скоростного ввода аналоговых сигналов МВ110-24.8АС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "Датчик избыточного давления Метран 150-TG-3-2G-2-1-A-HR7-M5-KM-S5-2F-2-DZ-K12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 126"

    "Блок интерфейсный БИ-М2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Блок сигнализации БС-М2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 128"

    "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-3-2-5000-1020-П-К1/Г6-К-П"

    Кол-во: 3

    "Позиция 129"

    "Блок клапанный 0106 М Т 2 2 С В 1 1 2F 2"

    Кол-во: 12

    "Позиция 130"

    "Датчик термохимический к сигнализатору горючих газов СГГ-6М ИБЯЛ.413923.031-03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Преобразователь магнитный поплавковый ПМП-099-М27(85)-В540. Размер поплавка В485021. Два нижних контрольных электрода"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Вставка диэлектрическая ФГС-1П10 ТУ 3414-001-85287380-08"

    Кол-во: 78

    "Позиция 133"

    "Извещатель пламени ИПЭС-ИК/УФ (ИП312-01)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 134"

    "Аппаратура виброконтроля СВКА 1-03.09/01, датчик АНС 260-01 с длиной кабеля 3,5 м."

    Кол-во: 6

    "Позиция 135"

    "Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР исполнения ЭРСВ-440Л В Ду20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Измеритель-регулятор температуры универсальный восьмиканальный ТРМ-138-Р-ИП"

    Кол-во: 4

    "Позиция 137"

    "Сигнализатор прохождения очистного устройства, ~220В ИПЦЭ418128.002, МДПС-3, в комплекте: датчик сигнализатора ИПЦЭ418128.002-1 шт, кабель КВВГ 4х1,5 мм2 длиной 3 м в металлорукаве, клеммный соединитель диаметр подсоединяемого кабеля 13,4 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 138"

    "Сигнализатор токсичных газов в комплекте с клапаном КЭГ-9720, Ду20 СТГ-1-1 ИБЯЛ.413411.034-01 с электромагнитным клапаном Ду20"

    Кол-во: 13

    "Позиция 139"

    "Газоанализатор СГОЭС (метан)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 140"

    "Клапанный блок Метран, резьбовой, двухвентильный 0106 М Т 2 2 С С 1 1 2F 2, материал корпуса- нержавеющая сталь, соединение с процессом- наружная резьба М20х1,5, тип соединения с датчиком- внутренняя резьба М20х1,5, материал уплотнения вентиля- фтор"

    Кол-во: 27

    "Позиция 141"

    "Манометр технический МП3-УУХЛ1-10МПа-1-IP53-РШ-М20х1,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 142"

    "Манометр технический МП3-УУХЛ1-1МПа-1-IP53-РШ-М20х1,5-ЦСМ-Пл"

    Кол-во: 25

    "Позиция 143"

    "Модуль дискретного вывода МУ110-224.16Р ГОСТ Р 51841-2001 п. 5.10.2, ТУ 4217-016-46526536-2009 п. 1.2.1, 16 DO"

    Кол-во: 4

    "Позиция 144"

    "Модуль Овен МВ110-224.16ДН ввода дискретных сигналов, номинальное напряжение 220В и 24В (универсальный источник питания), 16 каналов дискретного ввода, без изоляции, потребляемая мощность 6ВА, интерфейс связи с компьютером RS-485, скорость обмена по"

    Кол-во: 4

    "Позиция 145"

    "Сигнализатор прохождения очистного устройства для монтажа в грунт МДПС-3, в составе: -датчик сигнализатора, исполнения ИПЦЭ418128.002-01 (подключение кабелем КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5 диаметр наружный с броней 13,4мм) -1шт; -блок питания и регистрации в "

    Кол-во: 6

    "Позиция 146"

    "Сигнализатор горючих газов стационарный СТМ-30-03"

    Кол-во: 14

    "Позиция 147"

    "Извещатель пожарный пламени адресный ИП 329/330-1-1-10Ех с кабельным вводом 20Е1FW"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "Кабель КПСЭСнг(А)-FRLS 1х2х1,0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 149"

    "Устройство птице защитное ПЗУ-6-10кВ-line. В комплекте: верхний кожух 1 шт., нижний кожух 1 шт., фиксатор (защелка) - 6шт."

    Кол-во: 2880

    "Позиция 150"

    "Регулятор давления газа РДУ-80-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Регулятор давления газа РДУ-Т-100/80 Са2.573.024-05 в комплекте с ответными фланцами и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Регулятор давления газа РДУ-Т-100/50 Са2.573.023-05 в комплекте с ответными фланцами и крепежом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Регулятор давления газа РДУ-Т-100/100 Са2.573.025-01 в комплекте с ответными фланцами и крепежом с ЗУ-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 154"

    "Разъединитель линейный наружной установки горизонтально-поворотного типа РЛНД-I-1-10/200УХЛ1 с неподвижным контакным выводом на поворотной колонке и с одним заземлителем со стороны поворотной колонки в комплекте с приводом ПРНЗ-10УХЛ1 ТУ 16-91 ИЖЕВ."

    Кол-во: 5

    "Позиция 155"

    "Сигнализатор прохождения разделителей акустический СПРА-4-3Д в составе: блок акустического датчика, блок анализатора, переносное устройство, центральный блок"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Светильник светодиодный уличный LL-MAG2-090-236 напряжение 176-276В, 50Гц, мощность 86Вт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 157"

    "Пункт контрольно-измерительный КПЭХЗ (СТЕКОН)2-2ПРП-12/4-БСЗ-10-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 158"

    "Пункт КИП КПЭХЗ (СТЕКОН) 2-2-12/4-БСЗ-30-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 159"

    "Пункт КИП КПЭХЗ (СТЕКОН) 2-1-12/4"

    Кол-во: 58

    "Позиция 160"

    "Термошкаф разъемный ТО-Э1150.000-ОЭ-КВСН-1000х900х1400-РГ(116)-1-16, опр.л. №464/17.058.100.01-ТГ.ОЛ5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Термошкаф разъемный ТО-Э1150.000-ОЭ-КВСН-1000х900х1400-РГ(97)-1-16, опр.л. №464/17.058.100.01-ТГ.ОЛ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Счетчик газа ротационный Delta G25 Ду50, Рдоп=16бар Qmax=40 м3/ч материал корпуса: алюминий Itron GmbH"

    Кол-во: 2

    "Позиция 163"

    "Кабель МКЭШв 4х2х0,75-0,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 164"

    "Кабель МКЭКШв 2х2х1,0-0,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 165"

    "Кабель МКЭКШв 2х2х0,75-0,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 166"

    "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50/50)-0,5-2-2-5000-720-П-К1/Г6-К-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Модуль релейный BX-REL4 с корпусом монтажным GEH MOD2 IP66 -1шт с ступенчатыми ниппелями для ввода кабеля MM SN M20 -7шт Schrack Seconet AG №20-2100004-01-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Датчик избыточного давления Метран-150 TG4 (0-1,6МПа) 2G 2 1 A М5 ЕМ 2F 2 В4 К14 ТУ 4212-022-51453097-2006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный Метран-150TG4(0-10МПа) 2G 2 1 A EM 2F 2 K12 ТУ 4212-022-51453097-2006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Манометр технический коррозионностойкий Wika232.50.160-10MPa-1-IP65-LM-М20х1,5-внешняя-контрольная красная стрелка"

    Кол-во: 14

    "Позиция 171"

    "Кассета универсальная FlexGain 19", 14 платомест, верхняя и нижняя кросс-платы, встроенная Ethernet-шина, возможность установки Ethernet-коммутатора, подключение питания и RS232 через модуль ACU, FG-R-PCM/W-E"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Модуль линейного интерфейса MEGATRANS-3L для подключения приемопередатчиков к кабельной линии связи и подачи дистанционного питания исполнения SubRack Nateks MGS-3L-RG-LIU"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "МОДУЛЬ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА MGS-3L-SRL-E1B/RS232/Eth"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Устройство защиты от импульсных перенапряжений HS 55 КАТ.НОМ.100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Устройство однофазное УЗИП SPC1.1 150 DS, 230В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "Кабель АВВГ-ХЛ 2х25-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 177"

    "Барьер искрозащиты Phoenix Contact PI-EX-RPSS артикул 2865243"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Регулятор давления газа РДГ-50В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 179"

    "Муфта МПП 0,5-1х4"

    Кол-во: 54

    "Позиция 180"

    "Муфта ГМС-4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 181"

    "Кабель МКЭКШВнг(А) 7х2х1,0"

    Кол-во: 0

    "Позиция 182"

    "Кабель МКЭКШВнг(А)-LS 7х2х1,0"

    Кол-во: 0

    "Позиция 183"

    "Кабель МКЭКШвнг(А)-LS 4х2х1.0"

    Кол-во: 0

    "Позиция 184"

    "Кабель МКЭКШвнг(А)-LS 2х2х1,0"

    Кол-во: 0

    "Позиция 185"

    "Кабель ЗКПБм 1х4х1,2 медный экран"

    Кол-во: 3

    "Позиция 186"

    "Ящик управления освещением с фотоблоком ЯУО 9602-3474.У3.1, IP54, номинальный ток 25А."

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Ящик управления освещением с фотоблоком ЯУО 9602-3474.У3.1, IP54, номинальный ток 25А."

    Кол-во: 2

    "Позиция 188"

    "Фара особовзрывозащищенная с зарядным устройством ФР-ВС Экотон-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Трансформатор однофазный масляный ОМП-10/10-У1, 10/0,23кВ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 190"

    "Светильник светодиодный уличный УСС-300-Магистраль Ш, 150-264 В, 300 Вт, 4500К/27000ЛМ УХЛ1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 191"

    "Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 3-х полюсный с приводом ПРН3-10УХЛ1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 192"

    "Заземляющее устройство УЗА-2МК04 220 В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "Аккумулятор свинцовый стационарный ТБ-400, номинальная емкость при 10-часовом режиме разряда 400 Ач. ТУ 3481-003-05758598-99"

    Кол-во: 24

    "Позиция 194"

    "Регулятор давления газа РДГ-50Н/35"

    Кол-во: 4

    "Позиция 195"

    "Регулятор давления газа РДГ-50Н/45"

    Кол-во: 6

    "Позиция 196"

    "Регулятор давления газа РДГ-80Н"

    Кол-во: 10

    "Позиция 197"

    "Регулятор давления газа РДНК-400М"

    Кол-во: 27

    "Позиция 198"

    "Регулятор давления газа РДНК-1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "Пункт КИП КПЭХЗ (СТЕКОН) 1-2-12/4-БСЗ-30-2"

    Кол-во: 16

    "Позиция 200"

    "Светильник ARS/R 418 /595/"

    Кол-во: 80

    "Позиция 201"

    "Светильник взрывозащищенный ВЗГ-200"

    Кол-во: 76

    "Позиция 202"

    "Светильник светодиодный крепление консольное УСС-36"

    Кол-во: 23

    "Позиция 203"

    "Светильник светодиодный УСС-70"

    Кол-во: 8

    "Позиция 204"

    "Протектор магниевый ПМ-20У упакованный"

    Кол-во: 29

    "Позиция 205"

    "Протектор магниевый с активатором ПМ-10У упакованный"

    Кол-во: 87

    "Позиция 206"

    "Труба гофрированная Октопус серия 10 тяжелая с протяжкой самозатухающий полипропилен внешний диаметр 50мм внутренний диаметр 39,6мм, артикул 11550 DKC"

    Кол-во: 375

    "Позиция 207"

    "Труба PVC гибкая облегченная с протяжкой 20мм 91920"

    Кол-во: 3285

    "Позиция 208"

    "Трубка ТУТ 40/20"

    Кол-во: 221

    "Позиция 209"

    "Кабель-канал 100х60"

    Кол-во: 28

    "Позиция 210"

    "Установка АУСКИД-1М автоматическая для содержания кабелей связи под избыточным газовым давлением на 5 выходов в комплекте с шлангом высокого давления 8м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 211"

    "Бокс кабельный междугородный БММ 1-2 плинт ПН-10 количество пар 20х2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 212"

    "Бокс кабельный междугородный БММ 1-2 с плинтом ПЭ-6, количеством пар 12х2"

    Кол-во: 21

    "Позиция 213"

    "Установка АУСКИД-1М автоматическая для содержания кабелей связи под избыточным газовым давлением на 5 выходов в комплекте с шлангом высокого давления 8м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 214"

    "Светильник светодиодный УСС-70"

    Кол-во: 12

    "Позиция 215"

    "Светильник ТОР236 с дроссельным ПРА"

    Кол-во: 35

    "Позиция 216"

    "Светильник светодиодный встраиваемый LL-ДВО-01-041-3110-30Д (ЛВО 4х18)"

    Кол-во: 195

    "Позиция 217"

    "Светильник светодиодный OWP LED 595 IP54"

    Кол-во: 66

    "Позиция 218"

    "Светильник РСП 38М-125У1 IExdeIIBT4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 219"

    "Светильник взрывозащищенный НСП43М-11-200 УХЛ1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 220"

    "Светильник с ЭПРА 236 ARCTIC HF (ЛСП 3902А/2х36 с ЭПРА)"

    Кол-во: 120

    "Позиция 221"

    "Светильник APS\R 418 595х595 ЭПРА"

    Кол-во: 50

    "Позиция 222"

    "Светильник консольный жку 33-150-001 e40 степень защиты оптического блока IP67, электротехнического блока IP23 Е40ДК"

    Кол-во: 8

    "Позиция 223"

    "Светильник взрывозащищенный светодиодный СВС-220-001-011ExdIICT5Gb/ExtbIIICDb"

    Кол-во: 40

    "Позиция 224"

    "Светильник взрывозащищенный НСП 47-200 IP65"

    Кол-во: 40

    "Позиция 225"

    "Труба гофрированная из полипропилена ф25мм с протяжкой цвет синий, артикул 11925"

    Кол-во: 300

    "Позиция 226"

    "Кабель МКЭКШвнг 5х2х0,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 227"

    "Светильник LZ 1200 LED, IP65"

    Кол-во: 171

    "Позиция 228"

    "Лампа энергосберегающая Т2 SPC 220V 15W E27"

    Кол-во: 229

    "Позиция 229"

    "Лампа энергосберегающая T3 SPC 30W E27 4200 Р=30Вт, цоколь Е27, цветовая температура 4200К, номинальный световой поток 1800Лм, номинальное напряжение/частота 230В/50Гц, габаритные размеры лампы диаметр 61мм, высота 150мм, средний срок службы 8000ч."

    Кол-во: 2380

    "Позиция 230"

    "Лампа энергосберегающая T2 SPC 20W E27 4200 Р=20Вт, цоколь Е27, цветовая температура 4200К, номинальный световой поток 1100Лм, номинальное напряжение/частота 230В/50Гц, габаритные размеры лампы диаметр 61мм, высота 95мм, средний срок службы 8000ч, ка"

    Кол-во: 355

    "Позиция 231"

    "Лампа люминесцентная Osram L 36 W/765 Russia G13 6400K"

    Кол-во: 1246

    "Позиция 232"

    "Лампа FL 18W/765 G13"

    Кол-во: 1336

    "Позиция 233"

    "Лампа ДНаТ-400 Е40"

    Кол-во: 45

    "Позиция 234"

    "Лампа ДНаТ-150 E40"

    Кол-во: 71

    "Позиция 235"

    "Лампа газоразрядная ДРЛ-400"

    Кол-во: 446

    "Позиция 236"

    "Лампа газоразрядная ДРЛ-250"

    Кол-во: 1481

    "Позиция 237"

    "Лампа газоразрядная ДРЛ-125"

    Кол-во: 607

    "Позиция 238"

    "Электронный ПРА АПП-4К 18/220"

    Кол-во: 137

    "Позиция 239"

    "Трансформатор силовой однофазный двухобмоточный масляный мощностью 10кВА напряжением первичным 6кВ напряжением вторичным 0,23В климатического исполнения УХЛ1 ОМП 10/6-0,23 УХЛ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 240"

    "Светильник светодиодный УСС-180 Магистраль-Ш ExnRIIT 6"

    Кол-во: 6

    "Позиция 241"

    "Светильник светодиодный встраиваемый LL-ДВО-01-041-3110-30Д (ЛВО 4х18)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 242"

    "Светильник с ЭПРА 236 ARCTIC HF (ЛСП 3902А/2х36 с ЭПРА)"

    Кол-во: 145

    "Позиция 243"

    "Светильник APS\R 418 595х595 ЭПРА"

    Кол-во: 86

    "Позиция 244"

    "Светильник LZ 1200 LED, IP65"

    Кол-во: 98

    "Позиция 245"

    "Лампа Philips SL-Electronic 20W/827 E27 230-240V"

    Кол-во: 343

    "Позиция 246"

    "Лампа Philips Master PL-E 11W/827 230-240V E27 (MASTER PL E 15W/827 E27) (12W/827 E27)"

    Кол-во: 48

    "Позиция 247"

    "Электронный ПРА АПП-4К 18/220"

    Кол-во: 272

    "Позиция 248"

    "Щит для защиты от импульсных перенапряжений для станций катодной защиты М484/2-0-Т-0-1, количество защищаемых линий нагрузки -2, с тестером для проверки разрядников, ЩЗИП-М484/2-0-Т-0-1. Опросный лист № Пр-31"

    Кол-во: 1

    "Позиция 249"

    "Термошкаф неразъемный, взрывозащищенный, ростэк ТО-Э1150.000-ОЭ-КВСН-1800х900х1700-РВ(235). Опросный лист № 2560798"

    Кол-во: 1

    "Позиция 250"

    "Термошкаф неразъемный, взрывозащищенный, ростэк 3.909.013-ОЭ-КВСН-600х600х1400-1-01. Опросный лист № 2017-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 251"

    "Плата РТ-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 252"

    "Манометр технический МП4-У-У2-1МПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-РМ-5319М"

    Кол-во: 10

    "Позиция 253"

    "Манометр технический МП3-У-У2-1МПа-1-IP53-РШ-М20х1,5-ЦСМ-демпфер-Пл"

    Кол-во: 8

    "Позиция 254"

    "Манометр технический коррозионностойкий МП4А-Кс-УХЛ1-2,5МПа-1-IP53-РШ-М20х1,5-демпфер-Пл"

    Кол-во: 16

    "Позиция 255"

    "Измеритель-регулятор ОВЕН ТРМ148-КККККККК"

    Кол-во: 16

    "Позиция 256"

    "Манометр технический МП3-У-У2-10кгс/см2-1-IP40-ОШ-М20х1,5-ЦСМ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 257"

    "Термометр специальный вибростойкий СП-В (0...+600град.С)-5-200/200 Т"

    Кол-во: 4

    "Позиция 258"

    "Счетчик воды с комплектом присоединений ВСГН-65"

    Кол-во: 2

    "Позиция 259"

    "Манометр технический коррозионностойкий МП4А-Кс-УХЛ1-250кПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-ЦСМ-демпфер"

    Кол-во: 8

    "Позиция 260"

    "Манометр технический коррозионностойкий МП4А-Кс-УХЛ1-16кгс/см2-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-демпфер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 261"

    "Манометр технический коррозионностойкий МП4А-Кс-УХЛ1-100кгс/см2-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-демпфер"

    Кол-во: 26

    "Позиция 262"

    "Манометр технический коррозионностойкий МП4А-Кс-УХЛ1-25кгс/см2-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-демпфер"

    Кол-во: 29

    "Позиция 263"

    "Манометр технический коррозионностойкий МП4А-Кс-УХЛ1-60кгс/см2-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-демпфер"

    Кол-во: 20

    "Позиция 264"

    "Разъединитель наружной установки горизонтально поворотного типа серии РЛНД-I.1-10Б/400Н УХЛ1 в трехполюсном исполнении с ручным приводом ПРНЗ-10УХЛ1, ТУ 16-521.151-83"

    Кол-во: 1

    "Позиция 265"

    "Кассета М30АЕ кросс-плата, конструктив 3U, 19""

    Кол-во: 4

    "Позиция 266"

    "Модуль NMLx-RFU/1+0/7-28-UHP-F-L-4G в конфигурации 1+0 с шириной полосы 7 - 28 МГц, диапозона 4 ГГц, активное охлаждение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 267"

    "Модуль NMLx-RFU/1+0/7-28-UHP-F-H-4G в конфигурации 1+0 с шириной полосы 7 - 28 МГц, диапозона 4 ГГц, активное охлаждение."

    Кол-во: 2

    "Позиция 268"

    "Блок NMLm-IDU-2E1-GigE/DC в конфигурации 1+1 с интерфейсами GigE 4х10/100/1000+1хSFP, 2хSFP, 2хE1 с DC питанием"

    Кол-во: 2

    "Позиция 269"

    "Блок выделения каналов с модулем радиотракта ВК-01-Д1-РТ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 270"

    "Модуль интерфейсный электрический 1хSTM-1 NMLm-miO-STM1-EL"

    Кол-во: 2

    "Позиция 271"

    "Шкаф под установку аккумуляторных батарей АБ-03 (9U)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 272"

    "Блок регенирации с радиотрактом. ВК-01-Д1-Л1/Eth-S2-PT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 273"

    "Блок бесперебойного питания БП-05 220/48В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 274"

    "Плата ИП-11"

    Кол-во: 5

    "Позиция 275"

    "Шкаф распределительный ШРН-1М-2/30 спецзамок,плинт с размыкаемыми контактами"

    Кол-во: 8

    "Позиция 276"

    "Комплект устройства оповещения УЛ-01"

    Кол-во: 7

    "Позиция 277"

    "Плата для приема/передачи 4-х протоколов Е1 и/или Ethernet ЛТ-02М СМ5.231.027.02"

    Кол-во: 6

    "Позиция 278"

    "Каркас СМ6.122.014 для крепления блоков (до 3-х блоков)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 279"

    "Плата ДП-07 СМ5.236.056"

    Кол-во: 3

    "Позиция 280"

    "Блок ВК-01-Д1-Л1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 281"

    "Блок БП-07, является источником бесперебойного питания."

    Кол-во: 1

    "Позиция 282"

    "Плата ДС-02"

    Кол-во: 6

    "Позиция 283"

    "Плата СВ-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 284"

    "Плата АС-03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 285"

    "Плата КМ-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 286"

    "Кабель соединительный КО СМ6.1140.135"

    Кол-во: 8

    "Позиция 287"

    "Плата коммутации ЕК-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 288"

    "Плата ГС-01"

    Кол-во: 5

    "Позиция 289"

    "Разъединитель наружной установки горизонтально поворотного типа серии РЛНД-I.1-10Б/400Н УХЛ1 в трехполюсном исполнении с ручным приводом ПРНЗ-10УХЛ1, ТУ 16-521.151-83"

    Кол-во: 2

    "Позиция 290"

    "Разрядник HGS100 EX (IP66), УЗИП на основе газонаполненного разрядника"

    Кол-во: 2

    "Позиция 291"

    "Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1"

    Кол-во: 0

    "Позиция 292"

    "Шкаф распределительный ШРЭ-1-16-0044-21УХЛ4-IP"

    Кол-во: 4

    "Позиция 293"

    "Щиток защиты от импульсных перенапряжений оборудования систем ЭХЗ низковольтный, комплектный. ЩЗИП-М84/27-IP30-УХЛ4. ТУ 3434-001-79740390-2007. Опр.л. 1191-90.00-ЭХЗ.ОЛ4."

    Кол-во: 3

    "Позиция 294"

    "Трансформатор силовой ТМГ-25/10-У1 10кВ Y/Yн-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 295"

    "Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 У1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 трехполюсный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 296"

    "Светильник СДБ12Х-1600М-П-54 (Астарта) светодиодный"

    Кол-во: 25

    "Позиция 297"

    "Светильник LED-38-845-23 (Alenka) светодиодный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 298"

    "Газоанализатор СГОЭС оптический, газ метан"

    Кол-во: 3

    "Позиция 299"

    "Газоанализатор СГОЭС оптический, газ метан"

    Кол-во: 6

    "Позиция 300"

    "Манометр электроконтактный сигнализирующий ДМ2005Сг-У3-1МПа-1,5-V-IP40-РШ-М20х1,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 301"

    "Манометр МП4-У У2-10,0 МПа"

    Кол-во: 12

    "Позиция 302"

    "Манометр электроконтактный сигнализирующий взрывозащищенный ДМ2005Сг1Ex-У3-250кПа-1,5-V-IP40-ФРШ-М20х1,5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 303"

    "Манометр электроконтактный сигнализирующий взрывозащищенный ДМ2005Сг1Ex-У3-2,5МПа-1,5-V-IP40-ФРШ-М20х1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 304"

    "Манометр электроконтактный сигнализирующий взрывозащищенный ДМ2005Сг1Ex-У3-1МПа-1,5-V-IP40-ФРШ-М20х1,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 305"

    "Взрывозащищенный светозвуковой оповещатель ЭКРАН-С3 К1 надпись "Газ-не входи""

    Кол-во: 2

    "Позиция 306"

    "Взрывозащищенный светозвуковой оповещатель ЭКРАН-С3 К1 надпись "Газ-не входи""

    Кол-во: 5

    "Позиция 307"

    "Оповещатель пожарный светозвуковой взрывозащищенный Экран-СЗ "Пожар""

    Кол-во: 1

    "Позиция 308"

    "Оповещатель пожарный светозвуковой взрывозащищенный Экран-СЗ "Пожар""

    Кол-во: 3

    "Позиция 309"

    "Извещатель тепловой пожарный взрывозащищенный ИП101-07е, вариант монтажной комплектации КВБ12, ОЭ, кронштейн, температурный класс A3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 310"

    "Датчик избыточного давления Метран-150TG2(0...1 МПа) 2G 2 1 А M5 EM2F 4 K03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 311"

    "Датчик избыточного давления Метран-150CG2(0-6кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-EM-D5-4-B1-K12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 312"

    "Датчик избыточного давления Метран-150TG3(0...6 МПа) 2G 2 1 A M5 EM2F 4 B1 K14"

    Кол-во: 2

    "Позиция 313"

    "Датчик избыточного давления Метран-150TG4(0...25 МПа) 2G 2 1 А M5 EM2F 2 K12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 314"

    "Датчик избыточного давления Метран-150TG4(0...25 МПа) 2G 2 1 A M5 EMS5 K03/0106 M T 2 2 C B 1 1 2F 2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 315"

    "Датчик избыточного давления Метран-150TG4(0...10 МПа) 2G 2 1 А M5 EM2F 2 K14"

    Кол-во: 10

    "Позиция 316"

    "Сигнализатор уровня жидкости ультразвуковой СУ-1С монтажная длина погружной части 2000мм ответный фланец Ду65 уровень взрывозащиты 1ExidIIAТ3 с электрообогревом рабочей зоны"

    Кол-во: 2

    "Позиция 317"

    "Термометр газовый электроконтактный ТГП-100Эк-М1-(0+150)-1-2,5-160-УХЛ4-IP40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 318"

    "Кабель КИПвЭП 2х2х0,78"

    Кол-во: 0

    "Позиция 319"

    "Блок конечных переключателей (БКП) с комплектом монтажных частей в составе: -БКП (ИГНД.468262.004) -1шт., -комплект монтажных частей (ИГНД.305651.018) -1шт."

    Кол-во: 4

    "Позиция 320"

    "Датчик разности давлений Метран-150CD4(0...250 кПа) 2 2 1 1 L3 AM5 EM S5 K14 / 0104 M T 3 2 C 1 1 VC D0 2 L4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 321"

    "Датчик избыточного давления Метран-150TG1(0...0,16 МПа) 2G 2 1 А M5S5 В1 K01 PA / 0106 M T 2 2 C B 1 1 2F 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 322"

    "Кабель КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 323"

    "Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 324"

    "Кабель КИПЭВ 1х2х0,6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 325"

    "Устройство дистанционного контроля и сигнализации УДКС 4615Р-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 326"

    "Светильник светодиодный взрывозащищенный ВЗГ-200АМС СД12х1 УХЛ ввод прямой, П-образная скоба для крепления на монтажный профиль, 220В, 15Вт, Маркировка взрывозащиты 1Ex d IIB T5, IP65"

    Кол-во: 6

    "Позиция 327"

    "Регулятор давления пилотный со встроенным шумоглушителем FL/80-SR DN80х80 ANSI600 RF в комплекте: с ответными фланцами, прокладками, крепежным комплектом, импульсными линиями, фитингами Опросный лист № ГТВ-2017-КР-0940-001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 328"

    "Сигнализатор прохождения очистного устройства ДПС-7В с клеммным соединителем КС-1 для монтажа в грунт, в составе: датчик сигнализатора (ДС), блок питания и регистрации БПР-2, набор для герметизации, комплект монтажных частей (КМЧ) для фиксации на те"

    Кол-во: 2

    "Позиция 329"

    "Регулятор давления газа прямого действия РД25-80 (Дс 20мм) Са2.573.009-08"

    Кол-во: 2

    "Позиция 330"

    "Регулятор РПО Са2.573.022 пилотный односедельный Ру10,0МПа, пределы настройки 0,1-0,8 Мпа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 331"

    "Светильник светодиодный накладной LL-ДПО-01-041-2810-20Д/Б"

    Кол-во: 25

    "Позиция 332"

    "Светильник светодиодный накладной LL-ДПО-01-041-2810-20Д/Б"

    Кол-во: 26

    "Позиция 333"

    "Трансформатор силовой ТМГ-250/10-У1 10кВ D/Yн-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 334"

    "Светильник светодиодный накладной LL-ДПО-01-041-2810-20Д/Б"

    Кол-во: 36

    "Позиция 335"

    "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-2-2-5000-1420-П-К1/Г6-К-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 336"

    "Манометр электроконтактный взрывозащищенный ЭКМ-2005-Exd-ДИ-ИМ16М-10МПа-D-IV-А17И2-t4070-24Г-42-К-13-М20-12N-Т1Ф-КР1 -ГП-ГС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 337"

    "Кабель ЗКПм 1х4х1,2 медный экран"

    Кол-во: 0

    "Позиция 338"

    "Модуль батарейный БМСИПБ1,5-3БА.9-11"

    Кол-во: 4

    "Позиция 339"

    "Источник бесперебойного питания напольный, 220В, 3000 ВА СИПБ3БА.9-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 340"

    "Двигатель электрический асинхронный АИР100L4/4кВт/1500об/мин/380В IM1081"

    Кол-во: 5

    "Позиция 341"

    "Фотореле ФР-7Н,ТУ 3425-009-49874443-07, 220В, 50Гц, 10-50 лк, IP40 (со стороны лицевой панели), длина кабеля фотодатчика 50м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 342"

    "Светильник LZ M LED 1200 5000K светодиодный потолочный с опаловым рассеивателем из поликарбоната, мощность 25 Вт, степень защиты IP65, II класс электробезопасности"

    Кол-во: 50

    "Позиция 343"

    "Прожектор ПСД-220/250-01"

    Кол-во: 5

    "Позиция 344"

    "Двигатель АИМЛ 90L4 2,2кВт, 1500 об/мин, 1ЕхdIIВТ4, IP54, IM1081(на лапах с двумя подшипниковыми щит"

    Кол-во: 1

    "Позиция 345"

    "Реле напряжения РН-111М Umin 160 -220 В Umax 230 -280 В Время АПВ 5-900с УХЛ 3.1 на DIN-рейку 35мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 346"

    "Реле РСВ18-23 ~220В, 50Гц УХЛ4; 1-10с РСВ18-23"

    Кол-во: 6

    "Позиция 347"

    "Фара особовзрывозащищенная с зарядным устройством ФР-ВС Экотон-3"

    Кол-во: 15

    "Позиция 348"

    "Светильник ЖКХ 08/100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 349"

    "Светильник ARCTIC 236"

    Кол-во: 70

    "Позиция 350"

    "Светильник LED взрывозащищённый ВЗГ-200 АМС СД 30С, УХЛ1, КСС120 (OSRAM OSLON Square)"

    Кол-во: 19

    "Позиция 351"

    "Прожектор ИО 04-1500-003"

    Кол-во: 10

    "Позиция 352"

    "Светильник под газоразрядную лампу подвесной для внутреннего освещения HBO 1х400Вт с Э/м ПРА IP23 УХЛ2 код №1315000070."

    Кол-во: 10

    "Позиция 353"

    "Прожектор ИО 04-1000-010"

    Кол-во: 10

    "Позиция 354"

    "Светильник ARS/S-418"

    Кол-во: 30

    "Позиция 355"

    "Светильник РСП 38-250 IExdeIIВТ4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 356"

    "Термометр с капилляром Wika IFC-80-2-(-40+40)-1-6-1500-пластик-IP54 ГОСТ 8.558-93 ГСИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 357"

    "Счетчик газа ( с фланцами, крепежом, фильтром) Delta G100 Dn80 Pn16 с диапазоном 1/200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 358"

    "Манометр технический коррозионностойкий Wika232.50.160-10MPa-1-IP65-LM-М20х1,5-внешняя-контрольная красная стрелка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 359"

    "Стойка открытая универсальная 19", высота 2.20м, 45U. Наименование поставщика BL-OR-45U."

    Кол-во: 2

    "Позиция 360"

    "Батарея аккумуляторная 48В 4х17 А/ч"

    Кол-во: 2

    "Позиция 361"

    "Сумматор делитель мощности, стоечного исполнения NMLm-4G/Coupler/Rack/1RU"

    Кол-во: 2

    "Позиция 362"

    "Батарея аккумуляторная 48В 4х40 А/ч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 363"

    "Кабель КИПЭВнг(A)-LS 2х2х0,6"

    Кол-во: 0

    "Позиция 364"

    "Кабель ААБл 3х70-10"

    Кол-во: 0

    "Позиция 365"

    "Вставка диэлектрическая гибкая ВД-30 Ду30мм до 10МПа до 30кВ ТУ 3414-001-55075798-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 366"

    "Пункт КИП КПЭХЗ (СТЕКОН) 2-1-8/0"

    Кол-во: 26

    "Позиция 367"

    "Пункт КИП КПЭХЗ (СТЕКОН) 2-1-12/4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 368"

    "Пункт КИП КПЭХЗ (СТЕКОН) 2-1-12/0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 369"

    "Пункт КИП КПЭХЗ (СТЕКОН) 2-2-12/4-БСЗ-10-2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 370"

    "Разъединитель наружнои установки горизонтально поворотного типа серии РГП.2-35/1000 с полимернои изоляцией, 2- два заземлителя с двух сторон, на номинальное напряжение- 35 кВт, на номинальныи ток- 1000 А, климатического исполнения- УХЛ, категории ра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 371"

    "Разъединитель наружной установки горизонтально поворотного типа серии РГП.2-35/1000 УХЛ1, с полимерной изоляцией, 2- два заземлителя с двух сторон, на номинальное напряжение- 35 кВ, на номинальный ток- 1000 А, климатического исполнения- УХЛ, категор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 372"

    "Разъединитель наружной установки горизонтально поворотного типа серии РГП.1б-35/1000 УХЛ1, с полимерной изоляцией, 1б- заземлитель со стороны подвижной колонки, на номинальное напряжение- 35 кВ, на номинальный ток- 1000 А, климатического исполнения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 373"

    "Плата ДП-07 СМ5.236.056"

    Кол-во: 1

    "Позиция 374"

    "Счетчик газа Delta G65 Dn50 Pn16 с диапазоном измерения 1/200 (в комплекте с фланцами, крепежом, фильтром)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 375"

    "Счетчик газа тз g100-80-100(фл.кр.ф.) Ду 80 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 376"

    "Термопреобразователь сопротивления ТСП 012.02-Оп(F3)-100П-А-4-1-100-6-Н-М20х1,5-1-ПА(SF)-П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 377"

    "Счетчик газа ТЗ G250-80-100 фланцы,крепеж,фильтр, прям.уч.(вх,вых),+/-2D"

    Кол-во: 1

    "Позиция 378"

    "Счетчик газа Delta G65 Dn50 Pn16 с диапазоном измерения 1/50 (в комплекте с фланцами, крепежом, фильтром) материал корпуса алюминий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 379"

    "Газоанализатор СГОЭС оптический, газ метан"

    Кол-во: 2

    "Позиция 380"

    "Щиток защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-TM-М69-(8/30/0,5+4/30/1,5)-IP30-УХЛ3 ОЛ КР 2017-6-1-16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 381"

    "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-ТМ-М69-(10/30/0,5-2/30/1,5)-IP30 ОЛ 2017-6-3-14.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 382"

    "Корпус металлический ЩМП-2-1 36 YKM41-02-31 УХЛ3. IP31"

    Кол-во: 2

    "Позиция 383"

    "Щит КИПиА 490/01.043.058.01-АТХ.Н1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 384"

    "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-М69-TNC/1-220-AC-(I+II)-IP30-УХЛ3 ОЛ 2017-6-3-14.ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 385"

    "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-ТМ-М129-IP31-УХЛ4 ОЛ 2017-11-3-1.ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 386"

    "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50/50)-0,5-2-2-5000-1220-П-К1/Г6-К-П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 387"

    "Модуль кросс-коммутации, subrack, 4хE1 120Ом, выход сигнала синхронизации (G.703.10), CRC-4, PCM30/31, CAS, в комплекте с кабелями G.703, FG-4XE-SR-NG"

    Кол-во: 1

    "Позиция 388"

    "Лампа FL 18W/765 G13"

    Кол-во: 2172

    "Позиция 389"

    "Лампа дуговая натриевая высокого давления трубчатая VIALOX NAV-T 1000 WE40 OSRAM артикул 4050300251417"

    Кол-во: 100

    "Позиция 390"

    "Cветильник AOT.OPL 236"

    Кол-во: 40

    "Позиция 391"

    "Светильник ЖКХ-08/100 10Вт, габаритные размеры: 200х100х40, светодиодный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 392"

    "Блок РМС-42, МЛТ-30/60"

    Кол-во: 11

    "Позиция 393"

    "Плата абонентская АК-03М СМ5.230.031-01"

    Кол-во: 5

    "Позиция 394"

    "Двигатель АИР 90L6УХЛ1, 1,5кВт, 1000об/мин, IM 3081(фланец)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 395"

    "Термопреобразователь ТСМУ 011.18-Exd-4/20-(-50+100)-0,5-2-2-5000-720-П-К1/Г6-К-П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 396"

    "Комплекс системы телемеханики СТН-3000 по Спецификации заказа АТГС-20151015-795 в составе: 1. Контролируемый пункт КП ГРС-6 АТГС.795.СТН-3000.КП.ГРС -1 комплект 2. Источник бесперебойного питания ИБП ~220В/=24В/=110В, 133Вт (72ч) АТГС.795.СТН-3000.И"

    Кол-во: 1

    "Позиция 397"

    "Устройство дистанционного контроля и сигнализации УДКС 4615 Р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 398"

    "Устройство дистанционного контроля и сигнализации УДКС4615С-01 по сотовой сети GSM двухпостовое"

    Кол-во: 1

    "Позиция 399"

    "Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT 2000VA SURT2000XLI"

    Кол-во: 1

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