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Номер извещения
31705107498
Уникальный номер закупки
17/2.2/0033183/Гнадзор
Наименование закупки
Поставка аппарата рентгеновского переносного АРСЕНАЛ 200 НС направленный, постоянного потенциала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 15:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Контактный телефон
+7 495 355-98-42
Факс
Адрес электронной почты
nurgalieva@gaznadzor.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нургалиева Линара Рамильевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
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Поставка аппарата рентгеновского переносного АРСЕНАЛ 200 НС направленный, постоянного потенциала
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2017 16:00 GMT +301.06.2017 16:0001.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705107498Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аппарата рентгеновского переносного АРСЕНАЛ 200 НС направленный, постоянного потенциалаг. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 16:0001.06.2017 16:0001.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705107498Дата и время вскрытия заявок Поставка аппарата рентгеновского переносного АРСЕНАЛ 200 НС направленный, постоянного потенциалаг. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 16:0008.06.2017 16:0008.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705107498Подведение итогов не позднее Поставка аппарата рентгеновского переносного АРСЕНАЛ 200 НС направленный, постоянного потенциалаг. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аппарата рентгеновского переносного АРСЕНАЛ 200 НС направленный, постоянного потенциала
Начальная цена
1 180 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
26.51.6
26.51.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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