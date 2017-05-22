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Номер извещения
31705106891
Уникальный номер закупки
17/5.3/0032845/ДНоябрьск
Наименование закупки
Капитальный ремонт грузовой техники.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 14:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Почтовый адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Контактный телефон
+7 3496 36-33-64
Факс
+7 3496 36-31-48
Адрес электронной почты
solop.na@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солоп Никита Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г.Ноябрьск ул. 40 лет Победы д.2 каб.212
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Капитальный ремонт грузовой техники.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 09:00 GMT +322.05.2017 09:0022.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705106891Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт грузовой техники.г.Ноябрьск ул. 40 лет Победы д.2 каб.212
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 09:0022.05.2017 09:0022.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705106891Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт грузовой техники.г.Ноябрьск ул. 40 лет Победы д.2 каб.212
Подведение итогов не позднее
30.05.2017 13:0030.05.2017 13:0030.05.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705106891Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт грузовой техники.г.Ноябрьск ул. 40 лет Победы д.2 каб.212
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт грузовой техники.
Начальная цена
554 937,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
45.20
45.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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