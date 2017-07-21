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Номер извещения
31705106165
Уникальный номер закупки
17/2.1/0029576/ДНадым
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Установка автозаправочная газовая на Харасавэйском ГКМ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 12:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-99-41
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
Andrienko.RV@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андриенко Роман Викторович
Место рассмотрения предложений
629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Кедровая, д. 8А, к. 104
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Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Установка автозаправочная газовая на Харасавэйском ГКМ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.07.2017 09:00 GMT +321.07.2017 09:0021.07.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705106165Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Установка автозаправочная газовая на Харасавэйском ГКМ»629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Кедровая, д. 8А, к. 104
Дата и время вскрытия заявок
21.07.2017 09:0021.07.2017 09:0021.07.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705106165Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Установка автозаправочная газовая на Харасавэйском ГКМ»629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Кедровая, д. 8А, к. 104
Подведение итогов не позднее
08.08.2017 15:0008.08.2017 15:0008.08.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705106165Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Установка автозаправочная газовая на Харасавэйском ГКМ»629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Кедровая, д. 8А, к. 104
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.08.201708.08.2017 15:0008.08.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705106165Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Установка автозаправочная газовая на Харасавэйском ГКМ»629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Кедровая, д. 8А, к. 104
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Установка автозаправочная газовая на Харасавэйском ГКМ»
Начальная цена
20 534 615,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
43.99.90.190
43.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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