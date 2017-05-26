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Номер извещения
31705106629
Уникальный номер закупки
17/2.2/0031455/ТГМахачкала
Наименование закупки
Поставка запасных частей комплектующих для вентиляционных систем и расходных материалов к оборудованию кондиционирования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 14:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,
Почтовый адрес
367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13
Контактный телефон
+7 8722 51-97-64
Факс
+7 8722 51-99-54
Адрес электронной почты
Adamov-UG@dgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Адамов Уллубий Гусейнович
Место рассмотрения предложений
РФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача
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Поставка запасных частей комплектующих для вентиляционных систем и расходных материалов к оборудованию кондиционирования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 14:00 GMT +326.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705106629Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей комплектующих для вентиляционных систем и расходных материалов к оборудованию кондиционированияРФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2017 14:0026.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705106629Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей комплектующих для вентиляционных систем и расходных материалов к оборудованию кондиционированияРФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 14:0030.06.2017 14:0030.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705106629Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей комплектующих для вентиляционных систем и расходных материалов к оборудованию кондиционированияРФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.201730.06.2017 14:0030.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705106629Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей комплектующих для вентиляционных систем и расходных материалов к оборудованию кондиционированияРФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей комплектующих для вентиляционных систем и расходных материалов к оборудованию кондиционирования
Начальная цена
205 296,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Адрес местонахождения
367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,
367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13
28.25.12
28.25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 23
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
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Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 23
Кол-во: 4
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