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Номер извещения
31705105574
Уникальный номер закупки
17/2.1/0032234/ТГЧайковск
Наименование закупки
Услуги по обучению работников по программе дополнительного профессионального образования "Газоспасатель» для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2017 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 10:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-63-68
Факс
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Адрес электронной почты
lavrenovayu@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лаврёнов Антон Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Услуги по обучению работников по программе дополнительного профессионального образования "Газоспасатель» для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 12:00 GMT +302.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705105574Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по обучению работников по программе дополнительного профессионального образования "Газоспасатель» для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2017 годуПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Дата и время вскрытия заявок
02.06.2017 12:3002.06.2017 12:3002.06.2017 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705105574Дата и время вскрытия заявок Услуги по обучению работников по программе дополнительного профессионального образования "Газоспасатель» для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2017 годуПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 15:3023.06.2017 15:3023.06.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705105574Подведение итогов не позднее Услуги по обучению работников по программе дополнительного профессионального образования "Газоспасатель» для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2017 годуПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.06.201723.06.2017 15:3023.06.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705105574Подведение итогов не позднее Услуги по обучению работников по программе дополнительного профессионального образования "Газоспасатель» для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2017 годуПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по обучению работников по программе дополнительного профессионального образования "Газоспасатель» для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2017 году
Начальная цена
2 454 351,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
85.42.19.000
85.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 127
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