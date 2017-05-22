www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705105367
Уникальный номер закупки
17/2.1/0031179/ЛОКВитязь
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию систем и механизмов автоматической цепи, ворот и шлагбаумов, расположенных на объектах ООО «ЛОК «Витязь» в 2017-2018 г.г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 10:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Почтовый адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Контактный телефон
+7 86133 2-60-73
Факс
Адрес электронной почты
v.v.dzyba@lokvityaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дзыба Виктория Викторовна
Место рассмотрения предложений
353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию систем и механизмов автоматической цепи, ворот и шлагбаумов, расположенных на объектах ООО «ЛОК «Витязь» в 2017-2018 г.г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 09:00 GMT +322.05.2017 09:0022.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705105367Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию систем и механизмов автоматической цепи, ворот и шлагбаумов, расположенных на объектах ООО «ЛОК «Витязь» в 2017-2018 г.г.353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 10:0022.05.2017 10:0022.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705105367Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию систем и механизмов автоматической цепи, ворот и шлагбаумов, расположенных на объектах ООО «ЛОК «Витязь» в 2017-2018 г.г.353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20
Подведение итогов не позднее
30.05.2017 17:0030.05.2017 17:0030.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705105367Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию систем и механизмов автоматической цепи, ворот и шлагбаумов, расположенных на объектах ООО «ЛОК «Витязь» в 2017-2018 г.г.353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.05.201730.05.2017 17:0030.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705105367Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию систем и механизмов автоматической цепи, ворот и шлагбаумов, расположенных на объектах ООО «ЛОК «Витязь» в 2017-2018 г.г.353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию систем и механизмов автоматической цепи, ворот и шлагбаумов, расположенных на объектах ООО «ЛОК «Витязь» в 2017-2018 г.г.
Начальная цена
236 967,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ЛОК "Витязь"
Все закупки и тендеры ООО "ЛОК "Витязь"
Адрес местонахождения
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
33.14.1
33.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.