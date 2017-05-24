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Номер извещения
31705104488
Уникальный номер закупки
17/2.2/0032970/Гбезопасн
Наименование закупки
Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов (3 лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 08:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 499 719-59-55
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
a.gershman@gazobezopasnost.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гершман Александр Борисович
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5
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Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Астраханской ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 12:00 GMT +324.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705104488Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Астраханской ВЧРоссийская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 14:0024.05.2017 14:0024.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705104488Дата и время вскрытия заявок Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Астраханской ВЧРоссийская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5
Подведение итогов не позднее
14.06.2017 15:0014.06.2017 15:0014.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705104488Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Астраханской ВЧРоссийская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201714.06.2017 15:0014.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705104488Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Астраханской ВЧРоссийская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Астраханской ВЧ
Начальная цена
242 416,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
46.69.15.000
46.69.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 100
Кол-во: 60
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 1000
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 25
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 15
Кол-во: 50
Кол-во: 1
Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Северной ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 12:00 GMT +324.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705104488Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Северной ВЧРоссийская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 14:0024.05.2017 14:0024.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705104488Дата и время вскрытия заявок Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Северной ВЧРоссийская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5
Подведение итогов не позднее
14.06.2017 15:0014.06.2017 15:0014.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705104488Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Северной ВЧРоссийская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201714.06.2017 15:0014.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705104488Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Северной ВЧРоссийская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Северной ВЧ
Начальная цена
159 766,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
46.69.15.000
46.69.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 4
Кол-во: 35
Кол-во: 85
Кол-во: 20
Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Центральной, Оренбургской и Ямальской ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 12:00 GMT +324.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705104488Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Центральной, Оренбургской и Ямальской ВЧРоссийская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 14:0024.05.2017 14:0024.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705104488Дата и время вскрытия заявок Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Центральной, Оренбургской и Ямальской ВЧРоссийская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5
Подведение итогов не позднее
14.06.2017 15:0014.06.2017 15:0014.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705104488Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Центральной, Оренбургской и Ямальской ВЧРоссийская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201714.06.2017 15:0014.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705104488Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Центральной, Оренбургской и Ямальской ВЧРоссийская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Центральной, Оренбургской и Ямальской ВЧ
Начальная цена
186 956,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
46.69.15.000
46.69.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 50
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 5
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