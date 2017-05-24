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    Главная / Торги / Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов (3 лота)

    Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов (3 лота)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705104488Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Астраханской ВЧРоссийская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705104488

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0032970/Гбезопасн

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов (3 лота)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.05.2017 08:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Приложение №2_Лот 1 Техническое задание.docx

    Приложение №3 Лот 3_Методика 17_2.2_0032970_Гбезопасн.docx

    Приложение №3 Лот 2_Методика 17_2.2_0032970_Гбезопасн.docx

    Приложение №3 Лот 1_Методика 17_2.2_0032970_Гбезопасн.docx

    Приложение №2_Лот 2 Техническое задание.docx

    Приложение №1_Лот 2 Проект договора.doc

    Приложение №1_Лот3 Проект договора.doc

    Приложение №1_Лот 1 Проект договора.doc

    Документация_0060172.20032970ГбезопаснЗПГОСЭ12.05.2017.doc

    Изменения в извещении

    Приложение №2_Лот 3 Техническое задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 499 719-59-55

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    a.gershman@gazobezopasnost.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гершман Александр Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Астраханской ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2017 12:00 GMT +324.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705104488Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Астраханской ВЧРоссийская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2017 14:0024.05.2017 14:0024.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705104488Дата и время вскрытия заявок Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Астраханской ВЧРоссийская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2017 15:0014.06.2017 15:0014.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705104488Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Астраханской ВЧРоссийская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201714.06.2017 15:0014.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705104488Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Астраханской ВЧРоссийская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Астраханской ВЧ

    Начальная цена

    242 416,53

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Классификатор ОКПД2

    46.69.15.000

    Услуги по оптовой торговле производственным электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.5

    Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубка термоусаживаемая ТУТ 16/8 (синяя)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Трубка термоусаживаемая ТУТ 10/5 (синяя)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Трубка термоусаживаемая ТУТ 6/3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Стартер S(FS) 4-65W, 220-240V"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Стартер S(FS) 4-22W, 110-130V"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Вентилятор канальный венилятор накладной Ду 100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Наконечник кабельный наконечник медный луженый ТМЛ-16 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Наконечник кабельный наконечник медный луженый ТМЛ-4 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Счетчик электрической энергии НЕВА 103 1SO 5(60)A 230V 50Hz"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Счетчик электрической энергии НЕВА 303 1SO 5(60)A 3*230/400V 50Hz"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Вилка силовая вилка 014 3Р+РЕ,25А, 380В, IP44"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Стабилизатор напряжения 220-230В 3 кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Вилка штепсельная бытовая вилка прямая с/з, 16А, 220В, белая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Реле тепловое ИЭК РТИ-3353, 30-40А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Реле тепловое ИЭК РТИ-1316, 9-13А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Контакто ИЭК КТB-6400, 220В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Контакто ИЭК КМИ-49562, 95А, 220В, в оболочке"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Контакто ИЭК КМИ-22510, 25А, 220В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Контакто ИЭК КМИ-11810, 18А, 220В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Провод ТТП уличный ППэп (UTR) 4*2*0,5(0,4) PE"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "Провод ПВС 3*2,5"

    Кол-во: 60

    "Позиция 22"

    "Провод ПВС 2*1,5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "Провод ПВС 4*4"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Провод ПВС 3*4"

    Кол-во: 50

    "Позиция 25"

    "Провод П-274 2*0,5"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 26"

    "Кабельканал 40*20*2000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Кабель силовой КГ 4*6 (3*6+1)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 28"

    "Термостат Термостат RTS-3 300 16A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Аноид магниевый 120D18+10M6"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Нагревательный элемент ТЭН9кВт 8-9,0 380В, скрепка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Нагревательный элемент ТЭН4кВт,100А13/4,0Р 220В, скрепка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Нагревательный элемент ТЭН2кВт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Нагревательный элемент ТЭН резьба 1,5 кВт + под анод М6"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Нагревательный элемент ТЭН1,2-1,5кВт, фланец + под анод М6"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Трубка термоусаживаемая ТУТ 20/10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Лента фум Марка ФУМ-1. ТУ 605138886, ГОСТ 24222-80 Ширина 60мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Лента изоляционная ПВА 0.18х19мм, 20 метров"

    Кол-во: 25

    "Позиция 38"

    "Выключатель - разъединитель ВР32-35А30220 250А (рубильник)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Выключатель 2кл, о/у,20В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Выключатель 1кл, о/у, 220В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Автоматический выключатель АП50 25А 380В 50ГЦ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Автоматический выключатель АП50 50А 380В 50ГЦ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29, 25А, 1п"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29, 16А, 1п"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "Розетка силовая розетка 214 3Р+РЕ,25А, 380В, IP44"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Розетка скрытой проводки телефонная 1-местная Розетка 1м, о/у, белая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Розетка открытой проводки бытовая 1-местная Розетка 1м, с/з, о/у,16А, 220В, белая"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "Розетка открытой проводки бытовая 2-местная Розетка 2м, с/з, о/у,16А, 220В, белая"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Лампа галогеновая под прямоугольный прожектор J189 1000 Вт, 220-240В, G4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "Лампа галогеновая под прямоугольный прожектор J117 300 Вт, 220-240В, G4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Лампа галогеновая под прямоугольный прожектор G4 J78 100 Вт, 220-240В, G4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Лампа накаливания МО 220-78, 220В, 75Вт, Е27"

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "Лампа накаливания МО 36-60, 36В, 60Вт, Е27"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Лампа накаливания МО 12-60, 12В, 60Вт, Е27"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Лампа ртутная газоразрядная прямого включения ДРВ 250Вт, 220В, Е40"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Лампа ртутная газоразрядная прямого включения ДРВ 160Вт, 220В,Е27"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "Лампа ЛБ (ЛД) лампа люминесцентная FL 36w/765"

    Кол-во: 50

    "Позиция 58"

    "Лампа ЛБ (ЛД) лампа люминесцентная FL 18w/765"

    Кол-во: 50

    "Позиция 59"

    "Лампа светодиодная Космос,LED 6,5Вт,220-230В, 50Hz,4000К,Е27"

    Кол-во: 50

    "Позиция 60"

    "Лампа энергосберегающая лампа люм.компактная 15Вт,230-230В, 50Hz,4200К,Е27"

    Кол-во: 50

    "Позиция 61"

    "Лампа энергосберегающая лампа люм.компактная 15Вт,230-230В, 50Hz,4200К,Е14"

    Кол-во: 50

    "Позиция 62"

    "Дюралайт шнур светодиодный белый, 10м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Хомут атмосферостойкий 3,0*150 100шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Хомут атмосферостойкий 2,5*100 100шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Талреп кольцо-кольцо М8 DIN 1480"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "Талреп кольцо-кольцо М6 DIN 1480"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Разъем РШ-ВШ ВШ-РШ-32А-40А РВШ32-002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Заземление переносное ЗПЛ-10 Д"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Наконечник кабельный наконечник медный луженый ТМЛ-10 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 70"

    "Наконечник кабельный наконечник медный луженый ТМЛ-6 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 71"

    "Лента изоляционная ХБ 300г. дв./ст. черная"

    Кол-во: 15

    "Позиция 72"

    "Лампа светодиодная Космос,LED 6,5Вт,220-230В, 50Hz,4000К,Е14"

    Кол-во: 50

    "Позиция 73"

    "Штанга оперативная оперативная изолирующая ШО-10"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Северной ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2017 12:00 GMT +324.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705104488Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Северной ВЧРоссийская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2017 14:0024.05.2017 14:0024.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705104488Дата и время вскрытия заявок Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Северной ВЧРоссийская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2017 15:0014.06.2017 15:0014.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705104488Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Северной ВЧРоссийская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201714.06.2017 15:0014.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705104488Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Северной ВЧРоссийская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Северной ВЧ

    Начальная цена

    159 766,97

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Классификатор ОКПД2

    46.69.15.000

    Услуги по оптовой торговле производственным электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.5

    Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пуско-зарядное устройство"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Рейка DIN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Переноска"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Изолятор DIN"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Автоматический выключатель"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Щит"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Кабель"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Кабель"

    Кол-во: 200

    "Позиция 9"

    "Автоматический выключатель"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Лампа линейная люминесцентная"

    Кол-во: 35

    "Позиция 11"

    "Лампа линейная люминесцентная"

    Кол-во: 85

    "Позиция 12"

    "Лампа ртутная"

    Кол-во: 20

    Лот 3

    Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Центральной, Оренбургской и Ямальской ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2017 12:00 GMT +324.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705104488Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Центральной, Оренбургской и Ямальской ВЧРоссийская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2017 14:0024.05.2017 14:0024.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705104488Дата и время вскрытия заявок Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Центральной, Оренбургской и Ямальской ВЧРоссийская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2017 15:0014.06.2017 15:0014.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705104488Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Центральной, Оренбургской и Ямальской ВЧРоссийская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201714.06.2017 15:0014.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705104488Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Центральной, Оренбургской и Ямальской ВЧРоссийская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельно-проводниковых изделий, электротоваров и изоляционных материалов для Центральной, Оренбургской и Ямальской ВЧ

    Начальная цена

    186 956,29

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

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    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Классификатор ОКПД2

    46.69.15.000

    Услуги по оптовой торговле производственным электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.5

    Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вилка силовая 025 3Р+РЕ+N (32А 380В IP44) ТДМ, SQ0601-0006"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Провод ПВ3 6 мм², черныйПВ3, ТУ 16.К189-001-2011"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Кабель КГ 5*4 мм², ТУ 16.К73.06-93"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Лента ФУМ Лента прокладочная Ф – 4 «ПН» используется при температурах от —269°С до +250°С ширина 60 мм., Толщина 0,2мм. ГОСТ 24222-80"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Бокс навесной ЩРН-П-18 модулей, пластик IP41, PRIME, навесной, 1 ряд 18 модулей, 190х398х100, ГОСТ Р 51321.1-2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Счетчик электроэнергии ЦЭ6803В-7.5 А 3Ф 4 пр М7 Р31, ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005, ТУ 4228-010-04697185-97"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Лампа Люминесцентная, L 18W/765 G13 дневного цв. смол 4008321959669, ГОСТ Р МЭК 61195-99"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Вилка прямая каучук 2Р+РЕ 16А, 220/250 В, 16 А, IP44"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "Розетка переносная с заглушкой каучук 2Р+РЕ 16А, 220/250 В, 16 А, IP44"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Розетка 2 м СП CLASSIC 16A с/з, ГОСТ Р 51325.1-99, ГОСТ 51322.2.2-99"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Розетка 1м СП CLASSIC 16A с/з, ГОСТ Р 51325.1-99, ГОСТ 51322.2.2-99"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Кнопка "Стоп" КЕ-131 Гриб с фиксацией красный, 660 В, 10 А, ТУ 3648-001-94005788-2005"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Предохранитель 100А Вставка плавкая ПН2-100-100А, 380 В, 100 А, ТУ 3424-050-05758109-2009"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Автоматический выключатель АЕ 2046-10Р 40А, 3Ф, 400 В, ТУ 3422-001-91328404-2011"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Световой занавес светодиодный 2х6 м зеленый, влагозащищищенный, мерцающий, 220 В, 95 Вт, IP54, ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Лампа КЛЛ-PS-11 Вт-G23, 4000 К, 890 Лм, ГОСТ МЭК 61195-2002"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Лампа Светодиодная, LED, G9 , 220 В, 5 Вт, 2800 К, 400 Лм, ГОСТ МЭК 61195-2002"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Вилка Электр. с заземл. угловая Бел 16 А А101 UNIVersal, ГОСТ Р 51325.1-99, ГОСТ 51322.2.2-9"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Вилка Электр. с заземл. прям. электр. Бел 16 А А101 UNIVersal, ГОСТ Р 51325.1-99, ГОСТ 51322.2.2-99"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Вилка 32 А 3Р+N+E 380 В IP44, каб, ГОСТ Р 51325.1-99, ГОСТ 51322.2.2-99"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Розетка 3Р+Е+N 32A, 125 ГОСТ Р 51325.1-99, ГОСТ 51322.2.2-99"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Выключатель 1 кл. СП 2021 CLASSIK, ГОСТ Р 51324.1-2005"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Лампа светодиодная R50-5 Вт-220 В, 3000 К, 430Лм, Е14, ГОСТ МЭК 61195-2002"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Лампа ДНАТ 600-1, 220 В, 600 Вт, 2000 К, 75000 Лм, Е40, ГОСТ Р 53073-2008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Лампа Накаливания, МО 36-60, 36В, 60Вт, 950 Лм, Е27, ГОСТ2239-79"

    Кол-во: 50

    "Позиция 26"

    "Лампа Светодиодная, LED, 12 Вт, А 60, Е 27, 4500К ГОСТ МЭК 61195-2002"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Лампа Энергосберегающая, 220В, E27, 4000К, Е 27, 20 Вт., ГОСТ МЭК 61195-2002"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Изолента Изоляционная ПХВ, ПВХ 15мм, 20м, ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Изолента Изоляционная ХБ, 300г. черная,ГОСТ 2162-97"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Труба гофрированная ПВХ, ТУ 2247-001-97341529-2008, d 16 мм, с зондом"

    Кол-во: 100

    "Позиция 31"

    "Кабель КГ 4х4 мм², ГОСТ 22483, 4 жилы, сечение 4 мм²"

    Кол-во: 50

    "Позиция 32"

    "Удлинитель УХз16-004(КГ 3х2,5) удлинитель на катушке "БРИГАДИР", ГОСТ Р 51539-99, ном.ток 16А,220В 3500Вт,30м, КГ 3х2.5, металлическая катушка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Дроссель для люминисцентных ламп 40 Вт 1И 36/40 АВТ, ГОСТ Р МЭК 920-97, 150х42х27 мм, 220 В, 0.43 А, 50 Гц"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Лампа ртутная ДРЛ 250вт-М Е40 DRL 250 W"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Удлинитель УС-4. На катушке, кол-во розеток: 4 шт, Длина кабеля: 40 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Изолента ПВХ 15мм х 20м 15мм х 20м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Изолента М1182 ХБ 400г Хлопчато-бумажная Б 400г"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Кабель электрический КРПТ 5х10мм2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 39"

    "Эл.лампочки энергосберегающие КЭЛ-S Е27 20Вт 4200К Т3 ИЭК Е-27 20-25wat"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Эл.лампочки накаливания 95v"

    Кол-во: 40

    "Позиция 41"

    "Люминесцентная лампа TL-D36W/54-765"

    Кол-во: 25

    "Позиция 42"

    "Люминесцентная лампа TL-D 18W54-765"

    Кол-во: 25

    "Позиция 43"

    "Бокс под автоматические выключатели наружный, размером 300х200х150мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Нагревательный элемент ТЭН 3х1,5-2 кВт, 380 В, резьба Ø 45, резмер под ключ 65 мм."

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Выключатель Пр-тель: Legrand, Серия - Mosaic. Номинальное напряжение (В): 250 Количество клавиш: 1 Мод: 2 Способ монтажа: В кабель-канал Степень защиты: IP 20 Серия: Mosaic Максимальный ток нагрузки,А: 10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Выключатель Пр-тель: Legrand, Серия - Mosaic. Номинальное напряжение (В): 250 Количество клавиш: 1 Мод: 1 Способ монтажа: В кабель-канал Степень защиты: IP 20 Серия: Mosaic Максимальный ток нагрузки,А: 10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Вилка (Кабельная) Степень защиты: IP 44 Кол-во полюсов: 3P+N+E Сила тока: 32 A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Розетка Марка: PCE Степень защиты: IP 44 Кол-во полюсов: 3P+N+E Сила тока: 32 A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Розетка Степень защиты: IP 44 Кол-во полюсов: 2P+E Сила тока: 16 A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Розетка Накладная сдвоенная Открытой установки Степень защиты: IP 44-54 Сила тока: 16 A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Выключатель 1 кл. для нуружной проводки IP 44-54"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Выключатель 1 кл. для нуружной проводки СП 2021 CLASSIK 6А, 220 В."

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Розетка для наружной проводки сдвоенная 2 м, с/з, о/у, 16А, 220В, белая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Удлинитель Переносной, силовой на катушке 3000-3700Вт, Длина: 50 м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Кабель заземления (желто-зеленый) ПВ3 (ПуГВ)-16кв.мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 56"

    "Кабель заземления (желто-зеленый) ПВ3 (ПуГВ)-6кв.мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 57"

    "Провод ПВС 3х2,5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 58"

    "Наконечник Тип: НШвИ 2.5 кв.мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 59"

    "Наконечник Тип: ТМЛ 10-8-5 медный 10мм2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 60"

    "Термоусадочная трубка Тип: ТУТ 6/3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Термоусадочная трубка Тип: ТУТ 12/6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Термоусадочная трубка Тип: ТУТ 24/12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Вилка электрическая прямая с/з, 16А, 220В белая"

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "Светильник (Панель светодиодная) Длина: 595-600мм Ширина: 595-600мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Лампа светодиодная Цоколь: Е-27 Напряжение: 12V Мощность: 4-9W"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Лампа светодиодная Цоколь: GU 5.3 Напряжение: 220-265V Мощность: 2-5W"

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "Лампа светодиодная Цоколь: Е-27 Напряжение 220-265V Мощность: 10-18W"

    Кол-во: 8

    "Позиция 68"

    "Лампа светодиодная Цоколь: Е-14 Напряжение 220-265V Мощность: 3-9W"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "Выключатель 2 кл. СП 2023 CLASSIK, ГОСТ Р 51324.1-2005"

    Кол-во: 5

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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