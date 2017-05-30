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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705103860
Уникальный номер закупки
17/2.1/0020880/ТГМосква
Наименование закупки
Оказание услуг по комплексной уборке помещений и территории ООО "Газпром трансгаз Москва", расположенных по адресу: Тамбовская область, п. Первомайский в 2017-2019 гг, для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 20880
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 19:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по комплексной уборке помещений и территории ООО "Газпром трансгаз Москва ", расположенных по адресу: Тамбовская область, п. Первомайский в 2017-2019 гг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 12:00 GMT +330.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705103860Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по комплексной уборке помещений и территории ООО "Газпром трансгаз Москва ", расположенных по адресу: Тамбовская область, п. Первомайский в 2017-2019 ггг. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 11:2531.05.2017 11:2531.05.2017 11:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705103860Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по комплексной уборке помещений и территории ООО "Газпром трансгаз Москва ", расположенных по адресу: Тамбовская область, п. Первомайский в 2017-2019 ггг. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 16:0008.06.2017 16:0008.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705103860Подведение итогов не позднее Оказание услуг по комплексной уборке помещений и территории ООО "Газпром трансгаз Москва ", расположенных по адресу: Тамбовская область, п. Первомайский в 2017-2019 ггг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.201708.06.2017 16:0008.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705103860Подведение итогов не позднее Оказание услуг по комплексной уборке помещений и территории ООО "Газпром трансгаз Москва ", расположенных по адресу: Тамбовская область, п. Первомайский в 2017-2019 ггг. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по комплексной уборке помещений и территории ООО "Газпром трансгаз Москва ", расположенных по адресу: Тамбовская область, п. Первомайский в 2017-2019 гг
Начальная цена
32 476 532,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
81.21.10.000
81.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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