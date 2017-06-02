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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и материалов для тепловозов Сургутсткого филиала для нужд ООО «Газпромтранс» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (№ 0001/17/2.2/0028420/ГТранс/ЗП/ГОС/Э/11.05.2017)

    Поставка запасных частей и материалов для тепловозов Сургутсткого филиала для нужд ООО «Газпромтранс» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (№ 0001/17/2.2/0028420/ГТранс/ЗП/ГОС/Э/11.05.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705103813Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и материалов для ремонта тепловозов Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705103813

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0028420/ГТранс

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и материалов для тепловозов Сургутсткого филиала для нужд ООО «Газпромтранс» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (№ 0001/17/2.2/0028420/ГТранс/ЗП/ГОС/Э/11.05.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.05.2017 18:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    28420 Уведомление о продлении.doc

    28420 Документация для публикации.rar

    28420 Ув. о комиссии 23.06.17.doc

    28420 Отказ от проведения ЗП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    Zakupki@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин Константин Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей и материалов для ремонта тепловозов Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.06.2017 12:00 GMT +302.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705103813Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и материалов для ремонта тепловозов Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Дата и время вскрытия заявок

    05.06.2017 10:2505.06.2017 10:2505.06.2017 10:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705103813Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и материалов для ремонта тепловозов Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2017 19:0023.06.2017 19:0023.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705103813Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и материалов для ремонта тепловозов Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    23.06.201723.06.2017 19:0023.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705103813Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и материалов для ремонта тепловозов Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и материалов для ремонта тепловозов Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Начальная цена

    10 020 744,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Классификатор ОКПД2

    30.20.40.110

    Комплектующие (запасные части) железнодорожных локомотивов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.2

    Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокладка 6Д49.35.30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Прокладка 6Д49.173-11"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Прокладка 6Д49.173.03-2 ИРП-1266 НТА"

    Кол-во: 40

    "Позиция 4"

    "Прокладка 508-08"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Прокладка 404-007"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Прокладка 4 Д49.36.05"

    Кол-во: 15

    "Позиция 7"

    "Прокладка 394.003"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Прокладка 306.161.131.0"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Прокладка 26ДГ.189.56"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Прокладка 26ДГ.169.076"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Прокладка 254-46-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Прокладка 254-21"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Прокладка 222-58"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Прокладка 222-36-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Прокладка 222-21-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Прокладка 222-16-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Прокладка 1-7РС2.00.011"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Прокладка 170-01А-2 автотормозная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Прокладка 2-5Д49.169-121"

    Кол-во: 15

    "Позиция 20"

    "Преобразователь электроэнергии ИН110/220/5000/50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Преобразователь температурыДТПМ2 (установка65С)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Преобразователь температуры ДТПМ3 (установка 85С)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Поршень 320400 01-024"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Поршень 320300 01-014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Палец 017.35.42.106"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Палец 017.35.42.103"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Обойма 1-5Д49.69.94"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Насос топливный Д49.107спч-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Нагреватель электрический ТЭН-120В-13/3.15 П220"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Нагреватель ТЭН 80А 13,5 0,5 И220"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Муфта эластичная 017.60.06.010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Муфта резинокордовая на ПК ЭМ500х130"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Мостик контактный 5ТК.553.005"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Модуль МПП9 "Буран-2,0""

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Мембрана 3РН.11"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Мембрана 3М7РС2.03.021"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Мембрана 3М7РС2.03.018"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Мембрана 3-7РС2.00.023"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Мембрана 3-7РС2.00.022 на РЧО"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Манометр МПУЗ 0-1 Мпа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Манометр МП-2УЗ 0-1,6 Мпа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Манометр МП 2У3-16"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Манжета пневматическая 1-063 ГОСТ 6678-72 (ТУ1931-90)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 44"

    "Манжета Д42.115 .6спч"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Манжета Д42 .115.4 спч"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Манжета 8Тх.373.0061"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Манжета 508-12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Манжета 305-156"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Манжета 265-133"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "Плафон ЛУЧ М-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Прокладка РИ 471.04.74-08"

    Кол-во: 50

    "Позиция 52"

    "Щетка ЭГ4 25х32х64"

    Кол-во: 50

    "Позиция 53"

    "Штангенглубинометр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Шатун 51-1004 045-02 ЛЕКБ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 55"

    "Чехол боковой на ТЭМ7А 017.10.90.110"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Цилиндр НД32.00.00.01-039"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Цилиндр ВД32.00.00.02-023"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Фильтр воздушный-пирятин для компрессора ПК-5,25"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "Фильтр 32.10.00.00-020СБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Устройство пусковое ИГ-3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 61"

    "Устройство идентификации бортового номера"

    Кол-во: 12

    "Позиция 62"

    "Уплотнение торцевое Д49.123 спчУТ.ВН 001-40-0.3-8/5-125 ПС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "Тяга в сборе 017.35.42.010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Тяга 017.35.42.330"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Тумблер ТВ1-4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 66"

    "Тумблер ТВ1-2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 67"

    "Тумблер П2Т-1В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 68"

    "Труба 6Д49.196.8 спч-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 69"

    "Топливопровод высокого давления Д49.82.2спч-4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 70"

    "Топливопровод высокого давления Д49.82.1спч-4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 71"

    "Стеклоочиститель 017.40.18.100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Плата 5066CPU OCTAGON SYSTEMS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Плата 5554 OCTAGON"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Пластина клапана 2 ступени ПК5,25 32.21.00.01-009"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Пластина клапана 1 ступени ПК5,25 32.20.00.02-009"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "Пиропатрон УП-3М"

    Кол-во: 6

    "Позиция 77"

    "Палец 32030004-002"

    Кол-во: 5

    "Позиция 78"

    "Распылитель Д49.85.1 спч-1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 79"

    "Пружина клапана 2 ступени ПК5,25 32.21.00.02-006"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Пружина клапана 1 ступени ПК5,25 32.20.00.03-006"

    Кол-во: 10

    "Позиция 81"

    "Пружина ГРС -20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Пружина 3РН.08-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Пружина 2-5ДГ.108.16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Прокладка СНП-тип IV 143х130х3,5 ТУ 2577-002-00149251-94"

    Кол-во: 20

    "Позиция 85"

    "Прокладка РИ 471.04.74-32"

    Кол-во: 30

    "Позиция 86"

    "Прокладка РИ 471.04.74-24"

    Кол-во: 50

    "Позиция 87"

    "Прокладка РИ 471.04.74-20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 88"

    "Прокладка РИ 471.04.74-17"

    Кол-во: 50

    "Позиция 89"

    "Прокладка РИ 471.04.74-16"

    Кол-во: 50

    "Позиция 90"

    "Прокладка РИ 471.04.74-10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 91"

    "Стекло водомерное ТЭМ2.10.11.107"

    Кол-во: 3

    "Позиция 92"

    "Элемент фильтрующий Реготмас 540-2-07"

    Кол-во: 150

    "Позиция 93"

    "Элемент фильтрующий 1ФТ.00.030"

    Кол-во: 10

    "Позиция 94"

    "Элемент фильтрующий «Нарва 6-4-04» ИНПРОКОМ 421"

    Кол-во: 300

    "Позиция 95"

    "Электрощетка Г14( 2/12,5х32х57)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 96"

    "Электрощетка (ЭГ14)12,5х44х40"

    Кол-во: 30

    "Позиция 97"

    "Электрощетка ЭГ-61А 2/12,5Ч40Ч52 мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 98"

    "Электрощётка ЭГ-14 (10х12,5х32)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 99"

    "Электронасос 6602.3780-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Катушка приемная ПТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Зеркало электрообогревное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Диафрагма КТ6-06-021"

    Кол-во: 3

    "Позиция 103"

    "Диафрагма 5ТХ.456.049"

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    "Диафрагма 418-002"

    Кол-во: 5

    "Позиция 105"

    "Стабилизатор усл. №395"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Соединение гибкое 5ТХ.505.052 (5ТХ.505.037)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Секция маслянного радиатора 7317.000-01У"

    Кол-во: 60

    "Позиция 108"

    "Рычаг в сборе 017.35.42.150-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Рычаг в сборе 017.35.42.150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Рукоятка бдительности РБ-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Рукав Р-17"

    Кол-во: 5

    "Позиция 112"

    "Рукав в сборе 017.35.70.080"

    Кол-во: 10

    "Позиция 113"

    "Рукав 1А-9ДГ.94.9спч-01"

    Кол-во: 5

    "Позиция 114"

    "Рукав 14Д40.108.2спч-03"

    Кол-во: 5

    "Позиция 115"

    "Рукав 14Д40.108.12спч"

    Кол-во: 5

    "Позиция 116"

    "Ремень Б 2240"

    Кол-во: 6

    "Позиция 117"

    "Ремень А-1250"

    Кол-во: 3

    "Позиция 118"

    "Ремень А-1060"

    Кол-во: 25

    "Позиция 119"

    "Реле давления РД ХХ/X/XX"

    Кол-во: 4

    "Позиция 120"

    "Редуктор усл. №395"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Регулятор напряжения вспомогательного генератора тепловоза ТЭМ7А РВНГ-110-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Кольцо 418-027"

    Кол-во: 3

    "Позиция 123"

    "Кольцо 33Д165.23"

    Кол-во: 10

    "Позиция 124"

    "Кольцо 30Д85.13.9(РТИ)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 125"

    "Кольцо 30Д36.08.8"

    Кол-во: 30

    "Позиция 126"

    "Кольцо 2-5Д49.17.08"

    Кол-во: 5

    "Позиция 127"

    "Кольцо 2301.06.107-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Кольцо 1ТК.2.13-ИРП-1225"

    Кол-во: 5

    "Позиция 129"

    "Кольцо 1Д43.9.126"

    Кол-во: 12

    "Позиция 130"

    "Кольцо 190-200-58-2-3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Кольцо 185-195-46-2-2"

    Кол-во: 250

    "Позиция 132"

    "Кольцо 150-123"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Кольцо 150-01-009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Кольцо 11ФМ.00.015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 135"

    "Кольцо 065-075-58-1-2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 136"

    "Кольцо 017.20.30.225"

    Кол-во: 5

    "Позиция 137"

    "Колодка тормозная УЛ.20.00.000"

    Кол-во: 800

    "Позиция 138"

    "Колодка тормозная гребневая ТЭМ 1.40.60.024"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 139"

    "Колесо вентилятора 017.10.61.200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Клапан холостого хода № 257Б"

    Кол-во: 2

    "Позиция 141"

    "Клапан перепускной 9Д Г. 196 . 9спч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Клапан КЭО 08/10/018/111 ЭМ00/дс/110/1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 143"

    "Клапан №Э-216 ( тип 2-2)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Клапан 2 ступени ПК-35.10А.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "Клапан 2 ступени ПК 5,25 32.21.01.01-002"

    Кол-во: 10

    "Позиция 146"

    "Клапан 1 ступени ПК-35.08.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 147"

    "Датчик реле давления ДЕМ 202-1-01-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Датчик положения коленчатого вала (191.3847 ТУ 37.459.184-96)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Датчик ДТВН-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Датчик давления масла ДДМ (ADZ-SML-10/010bar М12х1, ADZ-SML ТУ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Датчик давления воздуха питательной магистрали ДДВ (ADZ-SML-10.0 10bar M12x1 ADZ-SML ТУ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Генератор огнетушащего аэрозоля АГС"

    Кол-во: 6

    "Позиция 153"

    "Втулка 5Д49.17.6спч-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 154"

    "Втулка 1-5Д49.159.27-1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 155"

    "Вставка плавкая 250А/350 220В"

    Кол-во: 35

    "Позиция 156"

    "Вставка плавкая 160А/200 220В"

    Кол-во: 35

    "Позиция 157"

    "Вставка плавкая 125А /200 220В"

    Кол-во: 35

    "Позиция 158"

    "Воротник бортовой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 159"

    "Вольтметр М42 300 0-1кВ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 160"

    "Вкладыш МОП к колесной паре 8ТХ.263.178"

    Кол-во: 20

    "Позиция 161"

    "Вентиль ВВ-32 У2. 110В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 162"

    "Вентиль ВВ-32 75 В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 163"

    "Блок управления нагревом стекол БУНС-110"

    Кол-во: 2

    "Позиция 164"

    "Батарея аккумуляторная 48 ZeMa400 96В герметичная, свинцово-кислотная, соответствуе группе условий эксплуатации М25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 165"

    "Амперметр М42100 100-0-100 А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 166"

    "Диафрагма 170-01 -03"

    Кол-во: 5

    "Позиция 167"

    "Кран № 94 А тип 4-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 168"

    "Контактор электропневматический ПК-1146АУ2(75В) б/н"

    Кол-во: 4

    "Позиция 169"

    "Контактор электромагнитный типа МК6-20УЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "Контактор электромагнитный МК4-10У3А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Датчик температуры МК-Т-м60/60-01.1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 172"

    "Датчик температуры МК-Т-0/120-01.1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 173"

    "Датчик температуры масла (термопреобразователь)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 174"

    "Датчик температуры воды (термопреобразователь)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 175"

    "Контакт 5ТА-889"

    Кол-во: 5

    "Позиция 176"

    "Контакт 5ТХ 551.051.025.1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Комплект колец НД ПК-5,25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "Поршень 2-5Д49.108.11спч"

    Кол-во: 2

    "Позиция 179"

    "Помпа топливоподкачивающая 2Д.100.32.010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 180"

    "Подсветка манометров ППЭ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 181"

    "Прокладка РИ 471.04.74-06"

    Кол-во: 50

    "Позиция 182"

    "Прокладка РИ 471.04.74-04"

    Кол-во: 50

    "Позиция 183"

    "Прокладка РИ 471.04.74-02"

    Кол-во: 50

    "Позиция 184"

    "Датчик давления Honeywell"

    Кол-во: 5

    "Позиция 185"

    "Гребне-рельсосмазыватель ГРС-20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 186"

    "Гидроредуктор 017.60.36.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Контактор электромагнитный МК1-10ТЗА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 188"

    "Контактор МК 6-10У3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 189"

    "Контактор МК 3-10У3А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 190"

    "Контакт 8ТХ.551.072"

    Кол-во: 5

    "Позиция 191"

    "Контакт 6ТХ687.003"

    Кол-во: 5

    "Позиция 192"

    "Контакт 5ТХ.553.000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 193"

    "Контакт 5ТХ.551.100-02"

    Кол-во: 5

    "Позиция 194"

    "Контакт 5ТХ.551.100-01"

    Кол-во: 5

    "Позиция 195"

    "Контакт 5ТХ.551.026"

    Кол-во: 5

    "Позиция 196"

    "Контакт 5ТД.551.181.2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 197"

    "Диафрагма 16.10.53. 020"

    Кол-во: 10

    "Позиция 198"

    "Дешифратор сигналов АЛСН – ДКСВ-М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "Датчик угла поворота ДПС-У-0,1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "Датчик температурный ТЭМ2 ТАМ103 (ПП-2)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 201"

    "Датчик реле температуры ТАМ-103 (установка 55С)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "Кольцо 6Д49.128.57"

    Кол-во: 10

    "Позиция 203"

    "Кольцо 5Д49.92.10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 204"

    "Кольцо 4ВЦ.50/12.032-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 205"

    "Кольцо 4ВЦ 50/12.034-1 (Д49.123.06-1)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 206"

    "Кольцо 4ВЦ 50/12.033"

    Кол-во: 5

    "Позиция 207"

    "Контакт 5ТД.551.146"

    Кол-во: 5

    "Позиция 208"

    "Манжета 222-11"

    Кол-во: 5

    "Позиция 209"

    "Манжета 222.06"

    Кол-во: 5

    "Позиция 210"

    "Манжета 120-07-2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 211"

    "Манжета 1-063-1 ГОСТ 6678-72"

    Кол-во: 50

    "Позиция 212"

    "Манжета 1,1-20х40-4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 213"

    "Лампа С 110x60-1 (цоколь 22)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 214"

    "Лампа РН110х8"

    Кол-во: 300

    "Позиция 215"

    "Лампа РН 60-4,8"

    Кол-во: 20

    "Позиция 216"

    "Лампа КГМ 110-600"

    Кол-во: 150

    "Позиция 217"

    "Лампа Ж 80-60"

    Кол-во: 40

    "Позиция 218"

    "Лампа КГМ 75-600"

    Кол-во: 15

    "Позиция 219"

    "Крышка цилиндра 5Д49.78спч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 220"

    "Крестовина карданного вала ЗИЛ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 221"

    "Крестовина вала карданного 51-2201026-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 222"

    "Кран концевой (замена крана усл.№190) Усл.№ 4304"

    Кол-во: 8

    "Позиция 223"

    "Кран индикаторный 6Д49.87спч"

    Кол-во: 5

    "Позиция 224"

    "Кран водоспуск №1050А (тип 4-1 )"

    Кол-во: 2

    "Позиция 225"

    "Комплект колец ВД ПК-5,25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 226"

    "Кольцо уплотнительное Д42.87.08-3-ИРП-1225"

    Кол-во: 30

    "Позиция 227"

    "Кольцо уплотнительное 6Д49.36-17-ИРП-1338"

    Кол-во: 30

    "Позиция 228"

    "Кольцо уплотнительное 6Д49.36-11-1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 229"

    "Кольцо уплотнительное 6Д49.35.21-ИРП-1266 НТА"

    Кол-во: 30

    "Позиция 230"

    "Кольцо уплотнительное 6Д49.169.85ф"

    Кол-во: 30

    "Позиция 231"

    "Кольцо уплотнительное 5ХМ.00.059"

    Кол-во: 5

    "Позиция 232"

    "Кольцо уплотнительное 5Д49.92.17-ИРП-1266НТА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 233"

    "Кольцо уплотнительное 5Д49.78.70-ИРП-1338 НТА"

    Кол-во: 20

    "Позиция 234"

    "Кольцо уплотнительное 5Д49.22.21-ИРП-1266"

    Кол-во: 10

    "Позиция 235"

    "Кольцо уплотнительное 37Д.85.37"

    Кол-во: 5

    "Позиция 236"

    "Кольцо уплотнительное 30Д49.85.10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 237"

    "Кольцо резиновое 1Д40.35.74ИРП12.25"

    Кол-во: 150

    "Позиция 238"

    "Кольцо КУ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 239"

    "Кольцо Д49.78.72"

    Кол-во: 20

    "Позиция 240"

    "Кольцо Д49.78.71-ИРП-1266 НТА"

    Кол-во: 30

    "Позиция 241"

    "Кольцо Д49. 78. 50-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 242"

    "Кольцо Д4 9. 78. 55"

    Кол-во: 2

    "Позиция 243"

    "Кольцо В-95"

    Кол-во: 2

    "Позиция 244"

    "Кольцо В 22 69"

    Кол-во: 10

    "Позиция 245"

    "Кольцо 6Д49.36.16-ИРП-133"

    Кол-во: 10

    "Позиция 246"

    "Контакт 5ТД.551.087"

    Кол-во: 5

    "Позиция 247"

    "Контакт 5ТД.551.086"

    Кол-во: 5

    "Позиция 248"

    "Щеткодержатель ЭКАР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 249"

    "Щетки ТЭД ЭД-118 ИЛЕА 685.27.026.02 2/12х40х52"

    Кол-во: 50

    "Позиция 250"

    "Щетка EG8220"

    Кол-во: 50

    "Позиция 251"

    "Клапан 1 ступени ПК 5,25 НД 32.20.01.01-005"

    Кол-во: 10

    "Позиция 252"

    "Ремень Б-1500"

    Кол-во: 10

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    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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