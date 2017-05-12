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Номер извещения
31705103810
Уникальный номер закупки
17/2.2/0028419/ГТранс
Наименование закупки
Поставка запасных частей и материалов для ремонта тепловозов Ямальского филиала для нужд ООО «Газпромтранс» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (№ 0001/17/2.2/0028419/ГТранс/ЗП/ГОС/Э/11.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 18:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-99
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудин Константин Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
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Поставка запасных частей и материалов для ремонта тепловозов Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 12:00 GMT +305.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705103810Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и материалов для ремонта тепловозов Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 10:3006.06.2017 10:3006.06.2017 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705103810Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и материалов для ремонта тепловозов Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 19:0023.06.2017 19:0023.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705103810Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и материалов для ремонта тепловозов Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей и материалов для ремонта тепловозов Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"
Начальная цена
28 733 031,55
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
30.20.40.110
46.69.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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