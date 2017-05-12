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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и материалов для ремонта тепловозов Ямальского филиала для нужд ООО «Газпромтранс» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (№ 0001/17/2.2/0028419/ГТранс/ЗП/ГОС/Э/11.05.2017)

    Поставка запасных частей и материалов для ремонта тепловозов Ямальского филиала для нужд ООО «Газпромтранс» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (№ 0001/17/2.2/0028419/ГТранс/ЗП/ГОС/Э/11.05.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705103810Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и материалов для ремонта тепловозов Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705103810

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0028419/ГТранс

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и материалов для ремонта тепловозов Ямальского филиала для нужд ООО «Газпромтранс» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (№ 0001/17/2.2/0028419/ГТранс/ЗП/ГОС/Э/11.05.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.05.2017 18:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    28419 Документация для публикации.rar

    28419 Уведомление о продлении.doc

    28419 Ув. о комиссии 23.06.17.doc

    28419 Отказ от проведения ЗП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    Zakupki@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин Константин Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей и материалов для ремонта тепловозов Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2017 12:00 GMT +305.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705103810Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и материалов для ремонта тепловозов Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Дата и время вскрытия заявок

    06.06.2017 10:3006.06.2017 10:3006.06.2017 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705103810Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и материалов для ремонта тепловозов Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2017 19:0023.06.2017 19:0023.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705103810Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и материалов для ремонта тепловозов Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    23.06.201723.06.2017 19:0023.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705103810Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и материалов для ремонта тепловозов Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и материалов для ремонта тепловозов Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Начальная цена

    28 733 031,55

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Классификатор ОКПД2

    30.20.40.110

    Комплектующие (запасные части) железнодорожных локомотивов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.2

    Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поршень 1ПД4.04.001"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Преобразователь давления ДД-И-1.00-04"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Преобразователь первичный Д-2ММ У2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Привод агрегата двухмашинного"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Привод клапанов Д50.10.1сб"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Прокладка 2-45Д49.189.78"

    Кол-во: 40

    "Позиция 7"

    "Прокладка 222-58"

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "Прокладка 222-361-1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Прокладка 222-21-1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 10"

    "Прокладка 222-16-1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 11"

    "Прокладка 216.1496"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Прокладка 20х26"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 13"

    "Прокладка секции охлождения ТЭЗ.02.108"

    Кол-во: 400

    "Позиция 14"

    "Прокладка 120-07-2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Прокладка 12Н.00.007"

    Кол-во: 40

    "Позиция 16"

    "Прокладка 150.01.009"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Прокладка 1-7РС2.00.011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Прокладка 170-01А-2 автотормозная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Прокладка 150-01-055А-3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Прокладка 3502.00.145"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Прокладка 367-036"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "Прокладка 394.003"

    Кол-во: 80

    "Позиция 23"

    "Прокладка 394-00 (394)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 24"

    "Прокладка 4 Д49.36.05"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "Прокладка 404-007"

    Кол-во: 40

    "Позиция 26"

    "Прокладка 508-08"

    Кол-во: 40

    "Позиция 27"

    "Прокладка 5-2Д49.169.06"

    Кол-во: 50

    "Позиция 28"

    "Прокладка 6Д49.173.03-1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 29"

    "Прокладка 6Д49.173-11"

    Кол-во: 260

    "Позиция 30"

    "Прокладка 6Д49.35.30"

    Кол-во: 50

    "Позиция 31"

    "Прокладка 6Д50.29.018"

    Кол-во: 100

    "Позиция 32"

    "Подшипник 409"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Подшипник 60210"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Подшипник 941/6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Подшипник опорный 3502.00.020"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Подшипник опорный 3502.00.030"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Подшипник Ш5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Подшипник ШС12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Помпа топливоподкачивающая 2Д.100.32.010"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Насос масляный в сборе 2Д50.12-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Насос топливный в сборе с регулятором 1Д50.27 сб"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Насос топливный Д49.107спч-4"

    Кол-во: 16

    "Позиция 43"

    "Насос топливоподкачивающий Д49.115спч-05"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Насосный элемент (плунжерная пара) Д49.197.1спч-4"

    Кол-во: 60

    "Позиция 45"

    "Опора промежуточная ТЭМ2.85.50.051"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Пакеты польстерные"

    Кол-во: 140

    "Позиция 47"

    "Палец поршневой ЦВД 32.03.00.04-002"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "Палец поршневой ЦВД 32.04.00.04-008"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Патрубок переходной Д49.78.43-3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Прокладка 254-46-1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 51"

    "Прокладка 2-5Д4 9.193.29"

    Кол-во: 160

    "Позиция 52"

    "Прокладка 2-5Д49. 169.120"

    Кол-во: 80

    "Позиция 53"

    "Прокладка 2-5Д49.169.121"

    Кол-во: 40

    "Позиция 54"

    "Прокладка 2-5Д49.189.72"

    Кол-во: 40

    "Позиция 55"

    "Прокладка 26ДГ.169.076"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "Прокладка 26ДГ.169.081"

    Кол-во: 150

    "Позиция 57"

    "Прокладка 26ДГ.189.56"

    Кол-во: 80

    "Позиция 58"

    "Прокладка 270-549"

    Кол-во: 50

    "Позиция 59"

    "Прокладка 2Д100.69.041"

    Кол-во: 200

    "Позиция 60"

    "Прокладка 2ФТ.6А.1-07"

    Кол-во: 200

    "Позиция 61"

    "Прокладка 32.00.00.07-002"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Прокладка 32.00.00.08-009"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Прокладка 348.216"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "Подшипник 317"

    Кол-во: 12

    "Позиция 65"

    "Подшипник 318"

    Кол-во: 12

    "Позиция 66"

    "Подшипник 32317М"

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "Пластина клапана (проволока) 34.06.01.05-012"

    Кол-во: 900

    "Позиция 68"

    "Манжета ТГМ3.10.40.192"

    Кол-во: 20

    "Позиция 69"

    "Манжета ТЭМ-2Т.10.42.111"

    Кол-во: 15

    "Позиция 70"

    "Манжета уплотнительная 8ТХ.373.006"

    Кол-во: 20

    "Позиция 71"

    "Манометр МТ 1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "Мембрана 3-7РС2.00.023"

    Кол-во: 30

    "Позиция 73"

    "Мембрана 394-016-1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 74"

    "Мотор-редуктор стеклоочистителя 52.3730"

    Кол-во: 4

    "Позиция 75"

    "Муфта 12Н.00.014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Муфта эластичная 017.60.06.010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Наконечник распылителя Д49.85.05"

    Кол-во: 150

    "Позиция 78"

    "Насос водяной 4ВЦ 50/12"

    Кол-во: 6

    "Позиция 79"

    "Насос водяной Д50.11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Насос масляный 017.12.61.600"

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "Пластина треугольная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 82"

    "Плунжерная пара Д50.27.104сб"

    Кол-во: 6

    "Позиция 83"

    "Пневмоэлектрический датчик Усл. 418"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Подшипник 101"

    Кол-во: 4

    "Позиция 85"

    "Подшипник 105"

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "Подшипник 110"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Подшипник 1201"

    Кол-во: 3

    "Позиция 88"

    "Подшипник 200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Подшипник 218"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Подшипник 2309"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Подшипник 2312"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Подшипник 2314"

    Кол-во: 4

    "Позиция 93"

    "Подшипник 2318"

    Кол-во: 4

    "Позиция 94"

    "Подшипник 2411"

    Кол-во: 4

    "Позиция 95"

    "Подшипник 305"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "Подшипник 309"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "Подшипник 310"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "Подшипник 312"

    Кол-во: 6

    "Позиция 99"

    "Подшипник 314"

    Кол-во: 6

    "Позиция 100"

    "Секция радиаторная унифицированная ВС 0,5 7317.000"

    Кол-во: 140

    "Позиция 101"

    "Секция тонкой очистки 3Д100.63.005-1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 102"

    "Секция топливного насоса в сборе Д50.27.101сб-2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 103"

    "Стабилизатор 394-090"

    Кол-во: 4

    "Позиция 104"

    "Стекло водомерное ТЭМ2.10.11.107"

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "Топливопровод высокого давления Д49.82.1спч-4"

    Кол-во: 24

    "Позиция 106"

    "Топливопровод высокого давления Д49.82.2спч-4"

    Кол-во: 48

    "Позиция 107"

    "Трубка (стекло водомерное 2ТЭ116) (2125.10.01.153-01)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 108"

    "Трубка стекляная D15х2,52=200 ТЭМ2.10.10.153"

    Кол-во: 12

    "Позиция 109"

    "Тумблер П2Т-3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 110"

    "Турбокомпрессор ТК-30С-02-У2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 111"

    "Уплотнение 270.711"

    Кол-во: 20

    "Позиция 112"

    "Уплотнение 334.1729А-2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 113"

    "Уплотнение клапана 270.357"

    Кол-во: 20

    "Позиция 114"

    "Уплотнение клапана 270.753"

    Кол-во: 10

    "Позиция 115"

    "Устройство считывания кассеты регистрации УСК-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 116"

    "Прокладка ВУ 305/10.00.008"

    Кол-во: 10

    "Позиция 117"

    "Пластина клапана 26/03/01/00-00сб"

    Кол-во: 900

    "Позиция 118"

    "Пластина клапана ПК-3,5.08.005-01"

    Кол-во: 900

    "Позиция 119"

    "Электродвигатель калорифера ДВ75УЗ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 120"

    "Электродвигатель П42М исп.М211"

    Кол-во: 3

    "Позиция 121"

    "Электромагнит ЭТ-52 МУХЛ3 110В"

    Кол-во: 15

    "Позиция 122"

    "Электронный регулятор частоты вращения и мощности ЭРЧМ30ТЗ-10-02 (для ТЭМ7А)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Электрощетка ЭГ41 2/12,5Ч32Ч57 мм"

    Кол-во: 400

    "Позиция 124"

    "Электрощетка ЭГ-61А 2/12,5Ч40Ч52 мм"

    Кол-во: 800

    "Позиция 125"

    "Электрощётка МГ-4 (10*32*32)"

    Кол-во: 48

    "Позиция 126"

    "Рукав соединительный тормозной усл. № 369А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 127"

    "Рукав соединительный Р21"

    Кол-во: 20

    "Позиция 128"

    "Сальник ЗД100.63.086"

    Кол-во: 60

    "Позиция 129"

    "Сапун ВУ 3,5/10.10.05.000-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Прокладка регулятора давления усл. № 3РД"

    Кол-во: 20

    "Позиция 131"

    "Рукав АГС 8. ВЛ 80.03.00-19 L 2100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 132"

    "Рукав АГС 8. ВЛ 80.03.00-08 L 600"

    Кол-во: 4

    "Позиция 133"

    "Устройство исполнительное УПС-ТПС-ПО"

    Кол-во: 8

    "Позиция 134"

    "Элемент фильтрующий Реготмас 540-2-07"

    Кол-во: 800

    "Позиция 135"

    "Элемент фильтрующий 1ФТ.00.030"

    Кол-во: 300

    "Позиция 136"

    "Элемент фильтрующий «Нарва 6-4-04» ИНПРОКОМ 421"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 137"

    "Электрощетка ЭГ-4 (25*32*64)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 138"

    "Прокладка РИ 471 .04.74-20"

    Кол-во: 500

    "Позиция 139"

    "Прокладка РИ 471.04.74-02"

    Кол-во: 80

    "Позиция 140"

    "Прокладка РИ 471.04.74-04"

    Кол-во: 400

    "Позиция 141"

    "Прокладка РИ 471.04.74-06"

    Кол-во: 40

    "Позиция 142"

    "Прокладка РИ 471.04.74-08"

    Кол-во: 400

    "Позиция 143"

    "Фильтр в сборе 26.03.08.00-014сб"

    Кол-во: 4

    "Позиция 144"

    "Фильтр масла (пакет ФМ22.040)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 145"

    "Фильтр масляный 32.01.01.00-003СБ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 146"

    "Форсунка Д49.85спч"

    Кол-во: 18

    "Позиция 147"

    "Форсунка Д50-17-1сб"

    Кол-во: 6

    "Позиция 148"

    "Форсунка песочницы ОН3-64"

    Кол-во: 12

    "Позиция 149"

    "Цилиндр тормозной со встроенным регулятором ТЦР-10-75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Чехол утеплительный боковой ТЭМ2У.10.55.012"

    Кол-во: 12

    "Позиция 151"

    "Шайба муфты ТЭ1.40.20.113"

    Кол-во: 20

    "Позиция 152"

    "Шайба пружинная ТМ2.12.016"

    Кол-во: 24

    "Позиция 153"

    "Шайба ТЭМ2.82.60.166"

    Кол-во: 40

    "Позиция 154"

    "Шестерня ведущая ТЭМ2.35.10.114"

    Кол-во: 6

    "Позиция 155"

    "Шпилька 4Д49.36.03-I"

    Кол-во: 10

    "Позиция 156"

    "Щётка ЭГ-74 10х12,5х32"

    Кол-во: 300

    "Позиция 157"

    "Щеткодержатель ТЭД ЭД-118 (5ТХ 112.034)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 158"

    "Прокладка ВУ 305/10.00.015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 159"

    "Прокладка выхлопного коллектора Д50.06.028"

    Кол-во: 60

    "Позиция 160"

    "Прокладка Д49.107.16"

    Кол-во: 40

    "Позиция 161"

    "Прокладка Д50.01.049"

    Кол-во: 200

    "Позиция 162"

    "Прокладка Д50.01.050"

    Кол-во: 100

    "Позиция 163"

    "Прокладка Д50.02.012"

    Кол-во: 80

    "Позиция 164"

    "Прокладка Д50.11.028"

    Кол-во: 24

    "Позиция 165"

    "Прокладка Д50.34.055"

    Кол-во: 200

    "Позиция 166"

    "Прокладка крышки 86.13"

    Кол-во: 30

    "Позиция 167"

    "Прокладка крышки Д50.10.047"

    Кол-во: 200

    "Позиция 168"

    "Прокладка регулировочная Д49.107.34-2"

    Кол-во: 60

    "Позиция 169"

    "Прокладка регулировочная Д49.107.34-3"

    Кол-во: 60

    "Позиция 170"

    "Прокладка регулировочная Д49.107.34-4"

    Кол-во: 60

    "Позиция 171"

    "Редуктор 394-070"

    Кол-во: 3

    "Позиция 172"

    "Реле боксования РК-211"

    Кол-во: 2

    "Позиция 173"

    "Реле времени РВ1П"

    Кол-во: 2

    "Позиция 174"

    "Реле давления ТМ РД-1-ОМ-5-02"

    Кол-во: 4

    "Позиция 175"

    "Реле давления Усл. № 404"

    Кол-во: 6

    "Позиция 176"

    "Реле заземления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Реле ТРПУ1-412"

    Кол-во: 3

    "Позиция 178"

    "Реле ТРПУ1-413"

    Кол-во: 3

    "Позиция 179"

    "Ремень А 1250 на КТ-6"

    Кол-во: 60

    "Позиция 180"

    "Рукав 14Д40.108.12спч"

    Кол-во: 24

    "Позиция 181"

    "Рукав АГС 8. ВЛ 80.03.00-05 L 400"

    Кол-во: 4

    "Позиция 182"

    "Рукав АГС 8. ВЛ 80.03.00-07 L 1000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 183"

    "Прокладка РИ 471.04.74-10"

    Кол-во: 560

    "Позиция 184"

    "Прокладка ВУ 305/10.00.013"

    Кол-во: 10

    "Позиция 185"

    "Диск муфты ТЭМ 1.40.20.116"

    Кол-во: 300

    "Позиция 186"

    "Диск муфты ТЭМ2.85.60.162"

    Кол-во: 100

    "Позиция 187"

    "Диск фрикционный ТЭМ2.85.10.046"

    Кол-во: 6

    "Позиция 188"

    "Дюрит 40У38-7"

    Кол-во: 10

    "Позиция 189"

    "Замок дверной ТЭМ2.53.01.064"

    Кол-во: 12

    "Позиция 190"

    "Манжета кольцевого типа 508-12А"

    Кол-во: 30

    "Позиция 191"

    "Прокладка РИ 471.04.74-16"

    Кол-во: 40

    "Позиция 192"

    "Прокладка РИ 471.04.74-18"

    Кол-во: 100

    "Позиция 193"

    "Прокладка РИ 471.04.74-24"

    Кол-во: 50

    "Позиция 194"

    "Пружина 7РС3.03.109"

    Кол-во: 12

    "Позиция 195"

    "Распылитель Д49.85.1 спч-1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 196"

    "Распылитель Д50.17.101.сб1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 197"

    "Регулятор 4-7РС2-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 198"

    "Регулятор возбуждения автоматический АРВ-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 199"

    "Регулятор возбуждения ППС-20110-3 (ТРВ-2110-20-03)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 200"

    "Регулятор давления 3РД"

    Кол-во: 6

    "Позиция 201"

    "Регулятор напряжения безконтактный БРН-3В"

    Кол-во: 6

    "Позиция 202"

    "Кольцо 150-01-009"

    Кол-во: 24

    "Позиция 203"

    "Защелка 017.40.60.200"

    Кол-во: 30

    "Позиция 204"

    "Датчик давления ДЭМ 102-1-02-2"

    Кол-во: 15

    "Позиция 205"

    "Кольцо 108.01.04"

    Кол-во: 20

    "Позиция 206"

    "Кольцо 11Д40. 78.07"

    Кол-во: 48

    "Позиция 207"

    "Кольцо 11Д40.78.3спч"

    Кол-во: 48

    "Позиция 208"

    "Болт муфты ТЭМ1.40.20.112"

    Кол-во: 22

    "Позиция 209"

    "Болт муфты ТЭМ2 85.60.161"

    Кол-во: 24

    "Позиция 210"

    "Болт ТЭ114.30.58.102"

    Кол-во: 24

    "Позиция 211"

    "Болт ТЭ3.12.041"

    Кол-во: 24

    "Позиция 212"

    "Болт шатунный 5Д49.17.19"

    Кол-во: 3

    "Позиция 213"

    "Вал карданный ТЭМ7 017.60.23.000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 214"

    "Вал карданный ТЭМ2.85.50.035"

    Кол-во: 2

    "Позиция 215"

    "Вал карданный ТЭМ2.85.50.042"

    Кол-во: 2

    "Позиция 216"

    "Вал шестерня 017.10.61.480"

    Кол-во: 2

    "Позиция 217"

    "Валопровод вспомогательных агрегатов 2-5Д49.159 спч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "Вентиль ВВ1315 У2 110В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 219"

    "Вентилятор охлаждения тяговых двигателей передний ТЭМ2.10.60.002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 220"

    "Винт регулировочный форсунки Д.49.85.09"

    Кол-во: 50

    "Позиция 221"

    "Золотник наполнения 6.60.29.130"

    Кол-во: 10

    "Позиция 222"

    "Кабель (БЭЛ-У)-(АУУ-1Н) дл.8 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 223"

    "Калорифер ТЭМ 2 10.70.020"

    Кол-во: 2

    "Позиция 224"

    "Клапан 1 ступени ВУ 3,5/10.10.000-1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 225"

    "Клапан 1 ступени ПК 5,25 НД 32.20.01.01-005"

    Кол-во: 6

    "Позиция 226"

    "Клапан 2 ступени ВУ 3,5/10.08.000-1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 227"

    "Клапан 2 ступени ПК 5,25 32.21.01.01-002"

    Кол-во: 6

    "Позиция 228"

    "Гидроредуктор привода вентилятора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 229"

    "Гидротолкатель Д49.78.8спч-1"

    Кол-во: 240

    "Позиция 230"

    "Датчик давления ДЕМ105 Д250Б"

    Кол-во: 10

    "Позиция 231"

    "Амортизатор муфты 2Д100-32-010сб"

    Кол-во: 40

    "Позиция 232"

    "Батарея аккумуляторная 32ТН-450ТМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 233"

    "Блок БВ-120ЗУХ 3ТХ.670.104.35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 234"

    "Блок БВК-1012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 235"

    "Блок боксования ББ320АУЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 236"

    "Блок выпрямительный БВК-450АУЗ 3ТХ.670.104.14"

    Кол-во: 1

    "Позиция 237"

    "Блок силовой РЭТ-800 левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "Блок силовой РЭТ-800 правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 239"

    "Блок тахометрический БА-420УЗ 2ТХ.279.007.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 240"

    "Блок управления нагревом стекол БУНС-110"

    Кол-во: 2

    "Позиция 241"

    "Блокировочное устройство Усл. № 367 М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 242"

    "Боек"

    Кол-во: 20

    "Позиция 243"

    "Болт 2М20х130.109.38ХС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 244"

    "Болт 3М16х45.58.019"

    Кол-во: 10

    "Позиция 245"

    "Болт муфты ТЭЗ.52.057"

    Кол-во: 16

    "Позиция 246"

    "Втулка водоперепускная Д50.01.014А"

    Кол-во: 40

    "Позиция 247"

    "Втулка Д50.34.168"

    Кол-во: 12

    "Позиция 248"

    "Втулка топливного бака 017.20.02.024"

    Кол-во: 10

    "Позиция 249"

    "Втулка упругая 1-5д49.159.27-1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 250"

    "Втулка цилиндра 6Д49.36 спч 1-01"

    Кол-во: 12

    "Позиция 251"

    "Выключатель автоматический А63-МГУ3 постоянного тока 10*10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 252"

    "Выключатель автоматический А63-МГУ3 постоянного тока 25*10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 253"

    "Выключатель АЕ 253110УЗ 110В 16А"

    Кол-во: 12

    "Позиция 254"

    "Выключатель АЕ2531 12,5А"

    Кол-во: 12

    "Позиция 255"

    "Выключатель АЕ2531 20А"

    Кол-во: 12

    "Позиция 256"

    "Выключатель АЕ2532 110УЗ,110В, 25А"

    Кол-во: 12

    "Позиция 257"

    "Выключатель конечный ВПК 2112"

    Кол-во: 8

    "Позиция 258"

    "Гайка 131.30.59.143"

    Кол-во: 12

    "Позиция 259"

    "Гайка 2ТЭ116.40.20.056"

    Кол-во: 12

    "Позиция 260"

    "Гайка 6Д49.36.04"

    Кол-во: 12

    "Позиция 261"

    "Гайка муфты 2М 16х1.5.8"

    Кол-во: 20

    "Позиция 262"

    "Гайка муфты ТЭ1.55.045-1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 263"

    "Гайка муфты ТЭМ1.40.20.125"

    Кол-во: 20

    "Позиция 264"

    "Кран 3-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 265"

    "Кран 4308"

    Кол-во: 6

    "Позиция 266"

    "Кран водоспускной № 1050А (аналог 4331)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 267"

    "Кран водоспускной Усл. №94А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 268"

    "Кран вспомогательного тормоза № 254"

    Кол-во: 2

    "Позиция 269"

    "Кран индикаторный 6Д49.87спч"

    Кол-во: 5

    "Позиция 270"

    "Кран концевой Усл.№190 (4304)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 271"

    "Кран машиниста Усл. № 395"

    Кол-во: 4

    "Позиция 272"

    "Кран разобщительный № 383"

    Кол-во: 15

    "Позиция 273"

    "Кран спускной 34.10.04.00-002 сб"

    Кол-во: 12

    "Позиция 274"

    "Кран стеклоочистителя КР308"

    Кол-во: 12

    "Позиция 275"

    "Кран шаровый 4300 усл. № 372"

    Кол-во: 30

    "Позиция 276"

    "Вкладыш МОП к колесной паре 8ТХ.263.179"

    Кол-во: 41

    "Позиция 277"

    "Вкладыш шатуна Д50.24.004.-1А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 278"

    "Вставка плавкая 125А /200 220В"

    Кол-во: 80

    "Позиция 279"

    "Вставка плавкая 160А/200 220В"

    Кол-во: 80

    "Позиция 280"

    "Втулка 5Д49.17.4спч-3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 281"

    "Втулка вала привода"

    Кол-во: 20

    "Позиция 282"

    "Компрессор тормозной ПКЗ-5/25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 283"

    "Контакт 5ТХ.551.100-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 284"

    "Контакт 5ТХ.551.100-02"

    Кол-во: 10

    "Позиция 285"

    "Контактор электропневматический ПК-1416.110В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 286"

    "Контактор КПВ-604"

    Кол-во: 2

    "Позиция 287"

    "Контактор МК6-20УЗ, 110В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 288"

    "Контактор МК6-20УЗ, 75В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 289"

    "Контактор ТКПД- 114.110В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 290"

    "Контактор ТКПМ-111"

    Кол-во: 2

    "Позиция 291"

    "Контактор электромагнитный ТКПМ-111, 110В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 292"

    "Контактор электромагнитный ТКПМ-121 (КТК1-20)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 293"

    "Контактор электропневматический ПК-1146 АУ2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 294"

    "Контактор электропневматический ПК-753Б-6, 110 В"

    Кол-во: 15

    "Позиция 295"

    "Контактор электропневматический ПК-753Б-6, 75 В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 296"

    "Кран (топливный бак) 024.20.05.060"

    Кол-во: 6

    "Позиция 297"

    "Лампа РН110х8"

    Кол-во: 200

    "Позиция 298"

    "Манжета (индуктивный датчик 7РС2) 2-20×40-4"

    Кол-во: 40

    "Позиция 299"

    "Манжета 1.1-60х85-3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 300"

    "Манжета 1.2-60-85-3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 301"

    "Манжета 1-063-1 ГОСТ 6678-72"

    Кол-во: 30

    "Позиция 302"

    "Манжета 108.01.10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 303"

    "Манжета 10Д100.36.222"

    Кол-во: 20

    "Позиция 304"

    "Манжета 120-07-2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 305"

    "Манжета 135-05-21"

    Кол-во: 60

    "Позиция 306"

    "Манжета 222.06"

    Кол-во: 400

    "Позиция 307"

    "Манжета 222-11"

    Кол-во: 80

    "Позиция 308"

    "Манжета 265-133"

    Кол-во: 30

    "Позиция 309"

    "Манжета 270-313"

    Кол-во: 20

    "Позиция 310"

    "Манжета 270-317"

    Кол-во: 20

    "Позиция 311"

    "Манжета 270-769"

    Кол-во: 50

    "Позиция 312"

    "Манжета 511.06А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 313"

    "Кольцо Д49.78.55"

    Кол-во: 40

    "Позиция 314"

    "Кольцо Д50.01.015-1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 315"

    "Кольцо Д50.01.016"

    Кол-во: 220

    "Позиция 316"

    "Кольцо Д50.01.017"

    Кол-во: 80

    "Позиция 317"

    "Кольцо Д50.01003-1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 318"

    "Кольцо компенсатора 1-ПД4.18.075"

    Кол-во: 12

    "Позиция 319"

    "Кольцо малосъемное 1-5Д49.22.05"

    Кол-во: 24

    "Позиция 320"

    "Кольцо малосъемное 5Д49.22.08-4"

    Кол-во: 12

    "Позиция 321"

    "Кран шаровый усл. № 4302"

    Кол-во: 10

    "Позиция 322"

    "Кран шаровый усл. № 4325"

    Кол-во: 10

    "Позиция 323"

    "Крестовина кардана 51-2201026-02"

    Кол-во: 10

    "Позиция 324"

    "Крестовина кардана ЗИЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 325"

    "Крышка цилиндра 5Д49.78.1спч"

    Кол-во: 18

    "Позиция 326"

    "Крышка цилиндра в сборе 1ПД4А.06сб"

    Кол-во: 12

    "Позиция 327"

    "Лампа КГМ 75-600"

    Кол-во: 100

    "Позиция 328"

    "Лампа РН 60-4,8"

    Кол-во: 100

    "Позиция 329"

    "Лампа Ж 110-60 (В-22 цоколь, сван)"

    Кол-во: 480

    "Позиция 330"

    "Лампа Ж 75-60-1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 331"

    "Кольцо 2301.00.001-04"

    Кол-во: 20

    "Позиция 332"

    "Кольцо 30Д92.24-5"

    Кол-во: 400

    "Позиция 333"

    "Кольцо 367-037"

    Кол-во: 24

    "Позиция 334"

    "Кольцо 367-038"

    Кол-во: 30

    "Позиция 335"

    "Кольцо 3МД-02-07"

    Кол-во: 20

    "Позиция 336"

    "Кольцо 418-027"

    Кол-во: 24

    "Позиция 337"

    "Кольцо 4ВЦ 50/12.033"

    Кол-во: 40

    "Позиция 338"

    "Кольцо 4ВЦ 50/12.034-1 (Д49.123.06-1)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 339"

    "Кольцо 5Д49.17.07-1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 340"

    "Кольцо 5Д49.92.10"

    Кол-во: 36

    "Позиция 341"

    "Кольцо 6Д49.35.49"

    Кол-во: 60

    "Позиция 342"

    "Кольцо 6Д50.29.041"

    Кол-во: 150

    "Позиция 343"

    "Кольцо 90х125х22"

    Кол-во: 40

    "Позиция 344"

    "Кольцо Д49.123.06"

    Кол-во: 100

    "Позиция 345"

    "Кольцо Д49.78.44"

    Кол-во: 200

    "Позиция 346"

    "Кольцо Д49.78.47-1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 347"

    "Кольцо Д49.78.50-1"

    Кол-во: 160

    "Позиция 348"

    "Кольцо Д49.78.51"

    Кол-во: 50

    "Позиция 349"

    "Кольцо уплотнительное 37Д.85.37"

    Кол-во: 20

    "Позиция 350"

    "Кольцо уплотнительное 3-9ДГ.196.36"

    Кол-во: 150

    "Позиция 351"

    "Кольцо уплотнительное 4ВЦ 50/12.010-01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 352"

    "Кольцо уплотнительное 5ХМ.00.059"

    Кол-во: 12

    "Позиция 353"

    "Кольцо уплотнительное 6Д49.35.21-ИРП-1266 НТА"

    Кол-во: 30

    "Позиция 354"

    "Кольцо уплотнительное Д50.16.006-1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 355"

    "Кольцо уплотнительное Д50.17.016-1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 356"

    "Кольцо уплотнительное Д70.27.107"

    Кол-во: 160

    "Позиция 357"

    "Кольцо уплотнительное. 6Д49.169.85 ф"

    Кол-во: 100

    "Позиция 358"

    "Комплект РТИ дизеля 1-ПД4А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 359"

    "Кольцо ОН11 61/4 89.9"

    Кол-во: 20

    "Позиция 360"

    "Кольцо 185-195-46-2-2"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 361"

    "Кольцо 1Д43.9.126"

    Кол-во: 40

    "Позиция 362"

    "Кольцо 1ТК.2.13-ИРП-1225"

    Кол-во: 20

    "Позиция 363"

    "Кольцо уплотнительное 30Д.85.13-9"

    Кол-во: 600

    "Позиция 364"

    "Кольцо уплотнительное 30Д.36.08-8"

    Кол-во: 60

    "Позиция 365"

    "Кольцо уплотнительное 30Д.36.08-10ИРП-1314"

    Кол-во: 80

    "Позиция 366"

    "Кольцо уплотнительное 1А-6Д49.69.04"

    Кол-во: 60

    "Позиция 367"

    "Кольцо уплотнительное 03Д49.85.10"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 368"

    "Кольцо сальника С183.5163.12"

    Кол-во: 60

    "Позиция 369"

    "Кольцо поршневое маслосъемное Д50.04.007"

    Кол-во: 24

    "Позиция 370"

    "Кольцо поршневое маслосъемное М110 ВУ 3,5/10.04.004-02"

    Кол-во: 24

    "Позиция 371"

    "Кольцо поршневое уплотнительное У110 ВУ 3,5/10.04.003-01"

    Кол-во: 24

    "Позиция 372"

    "Кольцо поршневое уплотнительное У198ВУ 3,5/10.03.005"

    Кол-во: 24

    "Позиция 373"

    "Кольцо резиновое для втулки Д49.123.1 спч"

    Кол-во: 80

    "Позиция 374"

    "Кольцо резиновое 6Д49.128.57"

    Кол-во: 300

    "Позиция 375"

    "Кольцо резиновое 1Д40.35.74ИРП12.25"

    Кол-во: 200

    "Позиция 376"

    "Подшипник 201"

    Кол-во: 4

    "Позиция 377"

    "Подшипник 209"

    Кол-во: 4

    "Позиция 378"

    "Тумблер П2Т-9В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 379"

    "Турбокомпрессор ТК30Н17"

    Кол-во: 1

    "Позиция 380"

    "Электромагнит ЭТ-54БУЗ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 381"

    "Электропневматический клапан ЭПК-153-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 382"

    "Рукав Р-17"

    Кол-во: 8

    "Позиция 383"

    "Сальник Д50.34.114"

    Кол-во: 10

    "Позиция 384"

    "Датчик давления масла дизеля MLH016BGB 01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 385"

    "Датчик температурный ТЭМ2 ТАМ103 (ПП-2)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 386"

    "Датчик температуры МК-Т-0-120-01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 387"

    "Датчик тепловой контактный ДТК 113 (70С)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 388"

    "Датчик тепловой контактный ДТК 213 (90С))"

    Кол-во: 10

    "Позиция 389"

    "Датчик угла поворота КЛУБ ДПС-У-0,1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 390"

    "Диафрагма 34.06.00.05-006"

    Кол-во: 10

    "Позиция 391"

    "Диафрагма 110.16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 392"

    "Диафрагма 150-01-120"

    Кол-во: 10

    "Позиция 393"

    "Диафрагма 16.10.53. 020"

    Кол-во: 10

    "Позиция 394"

    "Диафрагма 170-01 -03"

    Кол-во: 10

    "Позиция 395"

    "Диафрагма 270-379"

    Кол-во: 10

    "Позиция 396"

    "Диафрагма 270-716-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 397"

    "Диафрагма 418-002"

    Кол-во: 10

    "Позиция 398"

    "Диафрагма 5ТХ.456.024"

    Кол-во: 10

    "Позиция 399"

    "Диафрагма 8ТХ.456.049"

    Кол-во: 10

    "Позиция 400"

    "Диафрагма КТ6-06-021"

    Кол-во: 100

    "Позиция 401"

    "Клапан №Э-216 ( тип 2-2)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 402"

    "Клапан нагнетательный 34.06.01.00-017"

    Кол-во: 12

    "Позиция 403"

    "Клапан обратный 526.000-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 404"

    "Клапан предохранительный Э216"

    Кол-во: 12

    "Позиция 405"

    "Клапан разгрузочный 5950-57-001сб-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 406"

    "Клапан распределительный ПК-3,5.12.000-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 407"

    "Клапан тифона 111сб"

    Кол-во: 2

    "Позиция 408"

    "Клапан топливного насоса Д49.107спч-4"

    Кол-во: 12

    "Позиция 409"

    "Кнопка КН021УЗ, исп.2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 410"

    "Колесо вентилятора 027.10.01.260"

    Кол-во: 2

    "Позиция 411"

    "Колодка тормозная гребневая ТЭМ 1.40.60.024"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 412"

    "Кольцо 006-010-25-2-3"

    Кол-во: 60

    "Позиция 413"

    "Кольцо 014-018-25-2-3"

    Кол-во: 40

    "Позиция 414"

    "Кольцо 017.20.30.225"

    Кол-во: 30

    "Позиция 415"

    "Кольцо 021-025-25-2-3"

    Кол-во: 60

    "Позиция 416"

    "Кольцо 028-033-30-2-3"

    Кол-во: 40

    "Позиция 417"

    "Кольцо 055-060-30-2-3"

    Кол-во: 30

    "Позиция 418"

    "Кольцо 065х075-58-1-2/ГОСТ9833-73"

    Кол-во: 80

    "Позиция 419"

    "Прокладка Д49.107.34"

    Кол-во: 60

    "Позиция 420"

    "Реле времени РВ2П"

    Кол-во: 2

    "Позиция 421"

    "Реле времени РЭВ-811 УЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 422"

    "Реле давления КРМ-4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 423"

    "Ремень Б 2240"

    Кол-во: 100

    "Позиция 424"

    "Дюрит 40У30-7"

    Кол-во: 10

    "Позиция 425"

    "Дюрит 40У32-5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 426"

    "Датчик давления топлива MLH016BGB 01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 427"

    "Датчик реле температуры Т35-01-03"

    Кол-во: 8

    "Позиция 428"

    "Вкладыш МОП к колесной паре 8ТХ.263.178"

    Кол-во: 41

    "Позиция 429"

    "Агрегат двухмашинный МВТ25/9+МВГ25/11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 430"

    "Манжета 545.00.05"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 431"

    "Кран шаровый усл. № 4301"

    Кол-во: 10

    "Позиция 432"

    "Комплект РТИ для регулятора 4-7РС2-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 433"

    "Компрессор КТ-6 МПС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 434"

    "Манжета 305-156"

    Кол-во: 20

    "Позиция 435"

    "Манжета 3А-Д49.97.023"

    Кол-во: 10

    "Позиция 436"

    "Прокладка 305.134"

    Кол-во: 30

    "Позиция 437"

    "Прокладка 3404.00.17"

    Кол-во: 60

    "Позиция 438"

    "Манометр ДМ 05063 10кгс/см2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 439"

    "Мембрана стабилизатора крана машиниста усл. № 394 394-011"

    Кол-во: 12

    "Позиция 440"

    "Мембрана тифона 03.45.35.017"

    Кол-во: 10

    "Позиция 441"

    "Мостик контактный 5ТК.553.005"

    Кол-во: 14

    "Позиция 442"

    "Привод тахометра 1А5Д49.147спч"

    Кол-во: 3

    "Позиция 443"

    "Кольцо уплотнительное 6Д49.36.11"

    Кол-во: 80

    "Позиция 444"

    "Кольцо уплотнительное Д42.87.08-ИРП-1225"

    Кол-во: 40

    "Позиция 445"

    "Кольцо уплотнительное Д49.107.23"

    Кол-во: 180

    "Позиция 446"

    "Кольцо уплотнительное Д49.123.3спч"

    Кол-во: 20

    "Позиция 447"

    "Кольцо уплотнительное 33Д.165.23"

    Кол-во: 160

    "Позиция 448"

    "Втулка водоперепускная Д50.01.013А"

    Кол-во: 40

    "Позиция 449"

    "Прокладка всасывающего коллектора Д50.06.018"

    Кол-во: 40

    "Позиция 450"

    "Прокладка 254-21"

    Кол-во: 20

    "Позиция 451"

    "Подшипник 407"

    Кол-во: 10

    "Позиция 452"

    "Мембрана ЗРН.11"

    Кол-во: 150

    "Позиция 453"

    "Мембрана редуктора крана машиниста усл. № 394 394-011"

    Кол-во: 12

    "Позиция 454"

    "Подшипник 204"

    Кол-во: 10

    "Позиция 455"

    "Подшипник 205"

    Кол-во: 10

    "Позиция 456"

    "Подшипник 207"

    Кол-во: 4

    "Позиция 457"

    "Стекло топливного бака ТЭМ 2.20.08.104"

    Кол-во: 8

    "Позиция 458"

    "Стеклоочиститель СЛ440Е"

    Кол-во: 12

    "Позиция 459"

    "Стержень смазочный РАПС-1 (для гребнесмазывателя ГРС 40.5)"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 460"

    "Шайба муфты ТЭ1.55.046"

    Кол-во: 20

    "Позиция 461"

    "Прокладка ВЦ 50/12.051"

    Кол-во: 10

    "Позиция 462"

    "Прокладка ВЦ 50/12.053"

    Кол-во: 10

    "Позиция 463"

    "Прокладка ВЦ 50/12.055"

    Кол-во: 10

    "Позиция 464"

    "Прокладка ВЦ 50/12.056"

    Кол-во: 10

    "Позиция 465"

    "Втулка цилиндра Д50М.01.002"

    Кол-во: 6

    "Позиция 466"

    "Кольцо поршневое (маслосъемное) М198 ВУ3,5/10.03.003"

    Кол-во: 24

    "Позиция 467"

    "Прокладка медная 34.06.00.08-007"

    Кол-во: 80

    "Позиция 468"

    "Прокладка медная КТ 6.03.016"

    Кол-во: 100

    "Позиция 469"

    "Прокладка регулировочная Д49.107.34-1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 470"

    "Реле ВЛ-50УЗ, 110В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 471"

    "Реле ВЛ-50УЗ, 75В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 472"

    "Кольцо 150-123"

    Кол-во: 24

    "Позиция 473"

    "Прокладка ВУ 305/10.00.014"

    Кол-во: 10

    "Позиция 474"

    "Диафрагма ОН11 61/9"

    Кол-во: 20

    "Позиция 475"

    "Диск муфты ТЭ3.052.055"

    Кол-во: 100

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