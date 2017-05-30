Оказание услуг по комплексной уборке помещений и территории ООО "Газпром добыча Ноябрьск", расположенных по адресу: ЯНАО, г.Ноябрьск ул. Советская д.19А (Спортивно - оздоровительный комплекс с крытым кортом), ул.40 лет Победы д.2 (Административно-бытовой корпус), по мойке фасадов и окон ООО "Газпром добыча Ноябрьск", расположенных по адресу: ЯНАО, г. Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2, ул.Республики д.20 в 2017–2019 гг. для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 21735

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31705103858 Уникальный номер закупки 17/2.1/0021735/ДНоябрьск Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по комплексной уборке помещений и территории ООО "Газпром добыча Ноябрьск", расположенных по адресу: ЯНАО, г.Ноябрьск ул. Советская д.19А (Спортивно - оздоровительный комплекс с крытым кортом), ул.40 лет Победы д.2 (Административно-бытовой корпус), по мойке фасадов и окон ООО "Газпром добыча Ноябрьск", расположенных по адресу: ЯНАО, г. Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2, ул.Республики д.20 в 2017–2019 гг. для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 21735 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПАО Газпром

Все закупки и тендеры ПАО Газпром Юридический адрес 197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1 Почтовый адрес 197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1 Контактный телефон +7 812 609-30-93 Факс +7 495 719-66-61 Адрес электронной почты Zakupki@adm.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Новожилов Андрей Алексеевич Место рассмотрения предложений г. Санкт-Петербург Закупки и тендеры Услуги по общей уборке зданий Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru