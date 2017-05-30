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Номер извещения
31705103858
Уникальный номер закупки
17/2.1/0021735/ДНоябрьск
Наименование закупки
Оказание услуг по комплексной уборке помещений и территории ООО "Газпром добыча Ноябрьск", расположенных по адресу: ЯНАО, г.Ноябрьск ул. Советская д.19А (Спортивно - оздоровительный комплекс с крытым кортом), ул.40 лет Победы д.2 (Административно-бытовой корпус), по мойке фасадов и окон ООО "Газпром добыча Ноябрьск", расположенных по адресу: ЯНАО, г. Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2, ул.Республики д.20 в 2017–2019 гг. для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 21735
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 19:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по комплексной уборке помещений и территории ООО "Газпром добыча Ноябрьск", расположенных по адресу: ЯНАО, г.Ноябрьск ул. Советская д.19А (Спортивно - оздоровительный комплекс с крытым кортом), ул.40 лет Победы д.2 (Административно-бытовой корпус), по мойке фасадов и окон ООО "Газпром добыча Ноябрьск", расположенных по адресу: ЯНАО, г. Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2, ул.Республики д.20 в 2017–2019 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 12:00 GMT +330.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705103858Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по комплексной уборке помещений и территории ООО "Газпром добыча Ноябрьск", расположенных по адресу: ЯНАО, г.Ноябрьск ул. Советская д.19А (Спортивно - оздоровительный комплекс с крытым кортом), ул.40 лет Победы д.2 (Административно-бытовой корпус), по мойке фасадов и окон ООО "Газпром добыча Ноябрьск", расположенных по адресу: ЯНАО, г. Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2, ул.Республики д.20 в 2017–2019 гг.г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 11:2031.05.2017 11:2031.05.2017 11:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705103858Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по комплексной уборке помещений и территории ООО "Газпром добыча Ноябрьск", расположенных по адресу: ЯНАО, г.Ноябрьск ул. Советская д.19А (Спортивно - оздоровительный комплекс с крытым кортом), ул.40 лет Победы д.2 (Административно-бытовой корпус), по мойке фасадов и окон ООО "Газпром добыча Ноябрьск", расположенных по адресу: ЯНАО, г. Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2, ул.Республики д.20 в 2017–2019 гг.г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 16:0008.06.2017 16:0008.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705103858Подведение итогов не позднее Оказание услуг по комплексной уборке помещений и территории ООО "Газпром добыча Ноябрьск", расположенных по адресу: ЯНАО, г.Ноябрьск ул. Советская д.19А (Спортивно - оздоровительный комплекс с крытым кортом), ул.40 лет Победы д.2 (Административно-бытовой корпус), по мойке фасадов и окон ООО "Газпром добыча Ноябрьск", расположенных по адресу: ЯНАО, г. Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2, ул.Республики д.20 в 2017–2019 гг.г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.201708.06.2017 16:0008.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705103858Подведение итогов не позднее Оказание услуг по комплексной уборке помещений и территории ООО "Газпром добыча Ноябрьск", расположенных по адресу: ЯНАО, г.Ноябрьск ул. Советская д.19А (Спортивно - оздоровительный комплекс с крытым кортом), ул.40 лет Победы д.2 (Административно-бытовой корпус), по мойке фасадов и окон ООО "Газпром добыча Ноябрьск", расположенных по адресу: ЯНАО, г. Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2, ул.Республики д.20 в 2017–2019 гг.г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по комплексной уборке помещений и территории ООО "Газпром добыча Ноябрьск", расположенных по адресу: ЯНАО, г.Ноябрьск ул. Советская д.19А (Спортивно - оздоровительный комплекс с крытым кортом), ул.40 лет Победы д.2 (Административно-бытовой корпус), по мойке фасадов и окон ООО "Газпром добыча Ноябрьск", расположенных по адресу: ЯНАО, г. Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2, ул.Республики д.20 в 2017–2019 гг.
Начальная цена
55 342 310,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
81.21.10.000
81.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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