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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705103853
Уникальный номер закупки
17/2.1/0031977/ПАО Газпром
Наименование закупки
Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "Газпром трансгаз Томск", ОАО "Томскгазпром") (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 31977
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 19:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "Газпром трансгаз Томск", ОАО "Томскгазпром") (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 12:00 GMT +330.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705103853Дата и время окончания срока приема заявок Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "Газпром трансгаз Томск", ОАО "Томскгазпром") (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 11:1531.05.2017 11:1531.05.2017 11:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705103853Дата и время вскрытия заявок Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "Газпром трансгаз Томск", ОАО "Томскгазпром") (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 16:0008.06.2017 16:0008.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705103853Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "Газпром трансгаз Томск", ОАО "Томскгазпром") (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.201708.06.2017 16:0008.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705103853Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "Газпром трансгаз Томск", ОАО "Томскгазпром") (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "Газпром трансгаз Томск", ОАО "Томскгазпром") (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
Начальная цена
63 523 232,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
81.21.10.000
81.21.1
81.2
81.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 31
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Кол-во: 5016
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