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Номер извещения
31705103308
Уникальный номер закупки
17/1.1/0025935/ГИнвест
Наименование закупки
Поставка оборудования для объекта "Реконструкция МГ "Серпухов-Ленинград" и МГ "Белоусово-Ленинград" (№ 0056/17/1.1/0025935/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/11.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 16:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлова Екатерина Константиновна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования для объекта "Реконструкция МГ "Серпухов-Ленинград" и МГ "Белоусово-Ленинград"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 15:00 GMT +329.05.2017 15:0029.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705103308Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для объекта "Реконструкция МГ "Серпухов-Ленинград" и МГ "Белоусово-Ленинград"г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705103308Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования для объекта "Реконструкция МГ "Серпухов-Ленинград" и МГ "Белоусово-Ленинград"г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 15:0009.06.2017 15:0009.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705103308Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для объекта "Реконструкция МГ "Серпухов-Ленинград" и МГ "Белоусово-Ленинград"г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для объекта "Реконструкция МГ "Серпухов-Ленинград" и МГ "Белоусово-Ленинград"
Начальная цена
626 765,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
35.11.10.140
27.33.11.120
27.12.10.140
26.51.52.130
26.51
27.12
27.33
35.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 22
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
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