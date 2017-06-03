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Номер извещения
31705102853
Уникальный номер закупки
17/2.2/0029262/Газмаш
Наименование закупки
Поставка Цанг на станок "Гидромат" для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 15:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Контактный телефон
+7 49244 7-41-40
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
bf-okz@gazprom-bs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земскова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Владимирская область, Александровский р-он, п.Балакирево, ул.Заводская, д.10
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Цанги на станок "Гидромат" для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.06.2017 17:00 GMT +303.06.2017 17:0003.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705102853Дата и время окончания срока приема заявок Цанги на станок "Гидромат" для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытовые системы"Владимирская область, Александровский р-он, п.Балакирево, ул.Заводская, д.10
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 10:0005.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705102853Дата и время вскрытия заявок Цанги на станок "Гидромат" для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытовые системы"Владимирская область, Александровский р-он, п.Балакирево, ул.Заводская, д.10
Подведение итогов не позднее
24.06.2017 17:0024.06.2017 17:0024.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705102853Подведение итогов не позднее Цанги на станок "Гидромат" для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытовые системы"Владимирская область, Александровский р-он, п.Балакирево, ул.Заводская, д.10
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.06.201724.06.2017 17:0024.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705102853Подведение итогов не позднее Цанги на станок "Гидромат" для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытовые системы"Владимирская область, Александровский р-он, п.Балакирево, ул.Заводская, д.10
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Цанги на станок "Гидромат" для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
9 273,03
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
25.73.30.180
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12
Кол-во: 3
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