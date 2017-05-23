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    Главная / Торги / Поставка общестроительных отделочных материалов и комплектующих

    Поставка общестроительных отделочных материалов и комплектующих

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.05.2017 14:0023.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705102675Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общестроительных отделочных материалов и комплектующихООО «Газпром трансгаз Махачкала»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705102675

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0031453/ТГМахачкала

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка общестроительных отделочных материалов и комплектующих

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.05.2017 15:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    17_2.2_0031453.ZIP

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-95-52

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    abdurahmanova-pg@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абдурахманова Патимат Гаджиевна

    Место рассмотрения предложений

    ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

    Закупки и тендеры Изделия крепежные и винты крепежные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка общестроительных отделочных материалов и комплектующих

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2017 14:00 GMT +323.05.2017 14:0023.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705102675Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общестроительных отделочных материалов и комплектующихООО «Газпром трансгаз Махачкала»

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2017 14:0023.05.2017 14:0023.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705102675Дата и время вскрытия заявок Поставка общестроительных отделочных материалов и комплектующихООО «Газпром трансгаз Махачкала»

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2017 14:0030.06.2017 14:0030.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705102675Подведение итогов не позднее Поставка общестроительных отделочных материалов и комплектующихООО «Газпром трансгаз Махачкала»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 14:0030.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705102675Подведение итогов не позднее Поставка общестроительных отделочных материалов и комплектующихООО «Газпром трансгаз Махачкала»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка общестроительных отделочных материалов и комплектующих

    Начальная цена

    563 733,23

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Классификатор ОКПД2

    25.94.1

    Изделия крепежные и винты крепежные

    Классификатор ОКВЭД2

    25.94

    Производство крепежных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плита гранитная 600x300x20 мм. Цвет: коричнево-красный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Плитка керамическая для пола керамогранит 300х300 сорт1 "Техногрес Профи" светло-серый"

    Кол-во: 299

    "Позиция 3"

    "Плитка керамогранит Керамогранит Grasaro G-760 P, красно-коричневый 600х600. Покрас - Глазурованный. Класс истираемости-2. Стойкость к загрязнению - 2. Вес упаковки - 33 кг. Толщина - 10 мм."

    Кол-во: 74

    "Позиция 4"

    "Плитка облицовочная 200х300 Шахтинская плитка"Ладога голубой". тип плитки:Плитка керамическая. Сорт 1"

    Кол-во: 132

    "Позиция 5"

    "Смесь сухая растворная штукатурная гипсовая для ручного нанесения на стены и потолки прочностью 3,5МПа на сжатие 1,5МПа на изгиб в мешке 30кг белая ВОЛМА-СЛОЙ"

    Кол-во: 780

    "Позиция 6"

    "ВОЛМА Цементная Штукатурка Волма-Акваслой (25кг)"

    Кол-во: 600

    "Позиция 7"

    "Затирка №07 серый 2-5мм (2кг) 790889 / 2092227"

    Кол-во: 60

    "Позиция 8"

    "Плиточный клей Юнис клей Белфикс. Фасовка 25 кг, Белый плиточный клей. Прочность сцепления 12,5 кг/см² (1,25 МПа). Время до хождения (толщина слоя до 4 мм) 24 часа. Удерживаемый вес плитки 50 кг/м². Морозостойкость не менее 100 циклов. Температура эк"

    Кол-во: 730

    "Позиция 9"

    "Плиточный клей Юнис Плюс. Фасовка 25 кг, для укладки керамической, кафельной и мозаичной плитки, плит из природного камня и керамогранита. Прочность сцепления 12,5 кг/см² (1,25 МПа). Время до хождения (толщина слоя до 4 мм) 24 часа. Удерживаемый вес "

    Кол-во: 4000

    "Позиция 10"

    "Обои Палитра. (1,06 м * 10,05 м) компакт.винил на флизелиновой основе. Фабрика: Обои ПАЛИТРА. Основа: На флизелиновой основе. Горячее тиснение"

    Кол-во: 25

    "Позиция 11"

    "Обои Палитра. (1,06 м * 10,05 м) компакт.винил на флизелиновой основе. Фабрика: Обои ПАЛИТРА. Основа: На флизелиновой основе. Горячее тиснение"

    Кол-во: 35

    "Позиция 12"

    "Профнастил С-21 Окрашенный. Ширина листа габаритная 1050 мм. Ширина листа полезная 1000 мм. Длина 6000 мм. Высота профиля 21 мм. Толщина металла 0,5 мм. Цвет зеленый. RAL 6005"

    Кол-во: 60

    "Позиция 13"

    "Профнастил С-8 Окрашенный. Ширина листа габаритная 1200 мм. Ширина листа полезная 1150 мм. Длина 6000 мм. Высота профиля 8 мм. Толщина металла 0,5 мм. Цвет слоновая кость. RAL 1015"

    Кол-во: 90

    "Позиция 14"

    "Дюбель с шурупом по дереву (размер дюбеля/размер шурупа) 8х40/4,5х40"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 15"

    "Дюбель с шурупом по дереву (размер дюбеля/размер шурупа) 6х30/3,5х35"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 16"

    "Обойный клей Метилан Универсал Премиум (500г)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Шпаклевка финишная для сухих помещений ВЕБЕР ВЕТОНИТ КР (20кг)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 18"

    "Лоток пластиковый водоотводный AQUA-TOP DN90 h100 с мет. решеткой 1000 х 135 х 100мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Саморез кровельный со сверлом DIN 7504 К и шайбой EPDM 5,5х38 мм RAL 6005"

    Кол-во: 400

    "Позиция 20"

    "Саморез кровельный со сверлом DIN 7504 К и шайбой EPDM 5,5х38 мм RAL 1015"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 21"

    "Шпаклевка KNAUF-Fugenfuller. 25кг на основе гипса для заделки швов, образуемых листами (ГКЛ), заделки на них трещин и других дефектов, тонкослойного шпаклевания плоских бетонных и оштукатуренных поверхностей, заполнения стыков сборных бетонных элемен"

    Кол-во: 89

    "Позиция 22"

    "Саморезы с дюбелями пластиковыми (30мм-100 шт., 50мм-100шт., 70мм-100шт."

    Кол-во: 300

    "Позиция 23"

    "Известь не гашенная"

    Кол-во: 500

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