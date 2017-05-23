Поставка общестроительных отделочных материалов и комплектующих

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Плита гранитная 600x300x20 мм. Цвет: коричнево-красный" Кол-во: 3

"Позиция 2" "Плитка керамическая для пола керамогранит 300х300 сорт1 "Техногрес Профи" светло-серый" Кол-во: 299

"Позиция 3" "Плитка керамогранит Керамогранит Grasaro G-760 P, красно-коричневый 600х600. Покрас - Глазурованный. Класс истираемости-2. Стойкость к загрязнению - 2. Вес упаковки - 33 кг. Толщина - 10 мм." Кол-во: 74

"Позиция 4" "Плитка облицовочная 200х300 Шахтинская плитка"Ладога голубой". тип плитки:Плитка керамическая. Сорт 1" Кол-во: 132

"Позиция 5" "Смесь сухая растворная штукатурная гипсовая для ручного нанесения на стены и потолки прочностью 3,5МПа на сжатие 1,5МПа на изгиб в мешке 30кг белая ВОЛМА-СЛОЙ" Кол-во: 780

"Позиция 6" "ВОЛМА Цементная Штукатурка Волма-Акваслой (25кг)" Кол-во: 600

"Позиция 7" "Затирка №07 серый 2-5мм (2кг) 790889 / 2092227" Кол-во: 60

"Позиция 8" "Плиточный клей Юнис клей Белфикс. Фасовка 25 кг, Белый плиточный клей. Прочность сцепления 12,5 кг/см² (1,25 МПа). Время до хождения (толщина слоя до 4 мм) 24 часа. Удерживаемый вес плитки 50 кг/м². Морозостойкость не менее 100 циклов. Температура эк" Кол-во: 730

"Позиция 9" "Плиточный клей Юнис Плюс. Фасовка 25 кг, для укладки керамической, кафельной и мозаичной плитки, плит из природного камня и керамогранита. Прочность сцепления 12,5 кг/см² (1,25 МПа). Время до хождения (толщина слоя до 4 мм) 24 часа. Удерживаемый вес " Кол-во: 4000

"Позиция 10" "Обои Палитра. (1,06 м * 10,05 м) компакт.винил на флизелиновой основе. Фабрика: Обои ПАЛИТРА. Основа: На флизелиновой основе. Горячее тиснение" Кол-во: 25

"Позиция 11" "Обои Палитра. (1,06 м * 10,05 м) компакт.винил на флизелиновой основе. Фабрика: Обои ПАЛИТРА. Основа: На флизелиновой основе. Горячее тиснение" Кол-во: 35

"Позиция 12" "Профнастил С-21 Окрашенный. Ширина листа габаритная 1050 мм. Ширина листа полезная 1000 мм. Длина 6000 мм. Высота профиля 21 мм. Толщина металла 0,5 мм. Цвет зеленый. RAL 6005" Кол-во: 60

"Позиция 13" "Профнастил С-8 Окрашенный. Ширина листа габаритная 1200 мм. Ширина листа полезная 1150 мм. Длина 6000 мм. Высота профиля 8 мм. Толщина металла 0,5 мм. Цвет слоновая кость. RAL 1015" Кол-во: 90

"Позиция 14" "Дюбель с шурупом по дереву (размер дюбеля/размер шурупа) 8х40/4,5х40" Кол-во: 1000

"Позиция 15" "Дюбель с шурупом по дереву (размер дюбеля/размер шурупа) 6х30/3,5х35" Кол-во: 1000

"Позиция 16" "Обойный клей Метилан Универсал Премиум (500г)" Кол-во: 20

"Позиция 17" "Шпаклевка финишная для сухих помещений ВЕБЕР ВЕТОНИТ КР (20кг)" Кол-во: 200

"Позиция 18" "Лоток пластиковый водоотводный AQUA-TOP DN90 h100 с мет. решеткой 1000 х 135 х 100мм" Кол-во: 10

"Позиция 19" "Саморез кровельный со сверлом DIN 7504 К и шайбой EPDM 5,5х38 мм RAL 6005" Кол-во: 400

"Позиция 20" "Саморез кровельный со сверлом DIN 7504 К и шайбой EPDM 5,5х38 мм RAL 1015" Кол-во: 1500

"Позиция 21" "Шпаклевка KNAUF-Fugenfuller. 25кг на основе гипса для заделки швов, образуемых листами (ГКЛ), заделки на них трещин и других дефектов, тонкослойного шпаклевания плоских бетонных и оштукатуренных поверхностей, заполнения стыков сборных бетонных элемен" Кол-во: 89

"Позиция 22" "Саморезы с дюбелями пластиковыми (30мм-100 шт., 50мм-100шт., 70мм-100шт." Кол-во: 300