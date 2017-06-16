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    Главная / Торги / Поставка сантехнической и дезинфицирующей продукции для нужд ООО "ЛОК"Витязь"

    Поставка сантехнической и дезинфицирующей продукции для нужд ООО "ЛОК"Витязь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.06.2017 09:0016.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705102144Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сантехнической и дезинфицирующей продукции для нужд ООО "ЛОК "Витязь"353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705102144

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0031284/ЛОКВитязь

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сантехнической и дезинфицирующей продукции для нужд ООО "ЛОК"Витязь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.05.2017 14:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-оздоровительный комплекс "Витязь"
    Все закупки и тендеры ООО "ЛОК "Витязь"

    Юридический адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Почтовый адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Контактный телефон

    +7 86133 2-60-73

    Факс

    Адрес электронной почты

    v.v.dzyba@lokvityaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дзыба Виктория Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле химическими продуктами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сантехнической и дезинфицирующей продукции для нужд ООО "ЛОК "Витязь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.06.2017 09:00 GMT +316.06.2017 09:0016.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705102144Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сантехнической и дезинфицирующей продукции для нужд ООО "ЛОК "Витязь"353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20

    Дата и время вскрытия заявок

    16.06.2017 10:0016.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705102144Дата и время вскрытия заявок Поставка сантехнической и дезинфицирующей продукции для нужд ООО "ЛОК "Витязь"353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20

    Подведение итогов не позднее

    06.07.2017 17:0006.07.2017 17:0006.07.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705102144Подведение итогов не позднее Поставка сантехнической и дезинфицирующей продукции для нужд ООО "ЛОК "Витязь"353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.07.201706.07.2017 17:0006.07.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705102144Подведение итогов не позднее Поставка сантехнической и дезинфицирующей продукции для нужд ООО "ЛОК "Витязь"353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сантехнической и дезинфицирующей продукции для нужд ООО "ЛОК "Витязь"

    Начальная цена

    2 959 086,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ЛОК "Витязь"
    Все закупки и тендеры ООО "ЛОК "Витязь"

    Адрес местонахождения

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Классификатор ОКПД2

    46.75.12.000

    Услуги по оптовой торговле промышленными химическими веществами

    46.73.13.000

    Услуги по оптовой торговле санитарно-техническим оборудованием

    Классификатор ОКВЭД2

    46.73

    Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

    46.75

    Торговля оптовая химическими продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Душевая кабина ER 0509T-C3(90*90) матовое стекло, высокий поддон, без крыши"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Фланец стальной 1 100-16 Гост 12820-80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Кран шаровый фланцевый КШЦФ Ду100 Ру 1,6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "ТРУБА армированная стекловолокном ф-50 K.A.S."

    Кол-во: 80

    "Позиция 5"

    "Фланец стальной 1 65-16 гост 12820-80"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Подгиб для воды нержавеющий гайка-штуцер 0,6 АКВАЛАЙН"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Фланец стальной 1 50-16 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Шланг для душа 1,5м 1/2 REMER"

    Кол-во: 350

    "Позиция 9"

    "SERIE 35 Смеситель для душа однорычажный, вертикальная ручка комплектный REMER"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Кран шаровый фланцевый КШЦФ Ду 50 Ру 1,6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Престиж-60 Тюльпан СТАРЫЙ ОСКОЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "ТРУБА армированная стекловолокном ф-90 Valfex PN25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Анимо Компакт (31004) с крышкой .DUROPLAS Сантек"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Силикон Титан (FOME PRO)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 15"

    "ТРУБА арм. стекл. ф-75 Valfex PN 25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Кран шаровый фланцевый КШЦФ Ду 80 Ру 1,6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Фланец стальной 1 80-16 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "Е-215 Сифон для душевого поддона"

    Кол-во: 50

    "Позиция 19"

    "ТРУБА армированная стекловолокном ф-63 K.A.S."

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Ролики (малый набор) 049,050,053,057,082,088,608,609"

    Кол-во: 86

    "Позиция 21"

    "Хлоритэкс, гранулы, 25кг"

    Кол-во: 46

    "Позиция 22"

    "Альгитинн, непенящийся, флакон 10л"

    Кол-во: 85

    "Позиция 23"

    "Клин Борт, гель 1л"

    Кол-во: 125

    "Позиция 24"

    "Экви-МИНУС, ведро 6кг"

    Кол-во: 50

    "Позиция 25"

    "Лонгафор, хлор в таблетках 200г, ведро 30кг"

    Кол-во: 15

    "Позиция 26"

    "Эквиталл, медленный, ведро 2кг"

    Кол-во: 45

    "Позиция 27"

    "Средство Санфор-гель 0.75л"

    Кол-во: 750

    "Позиция 28"

    "Кран шаровый фланцевый КШЦФ Ду 65 Ру 1,6 синий"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Лейка для душа 315С3 REMER"

    Кол-во: 322

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