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Номер извещения
31705101705
Уникальный номер закупки
17/2.2/0026671/ТГСаратов
Наименование закупки
Поставка приборов цифровых электроизмерительных для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" (№0037/17/2.2/0026671/ТГСаратов/ЗП/ГОС/Э/12.05.2017) ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 13:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Почтовый адрес
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Контактный телефон
+7 8452 30-68-73
Факс
+7 8452 30-69-34
Адрес электронной почты
Tender@utg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гончарова Галина Гениевна
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 410052, г. Саратов, пр.50 лет Октября, 118-А, каб. 906. (Отдел подготовки и проведения конкурентных закупок)
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Поставка приборов цифровых электроизмерительных для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 10:00 GMT +302.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705101705Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приборов цифровых электроизмерительных для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" Российская Федерация, 410052, г. Саратов, пр.50 лет Октября, 118-А, каб. 906. (Отдел подготовки и проведения конкурентных закупок)
Дата и время вскрытия заявок
02.06.2017 12:0002.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705101705Дата и время вскрытия заявок Поставка приборов цифровых электроизмерительных для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" Российская Федерация, 410052, г. Саратов, пр.50 лет Октября, 118-А, каб. 906. (Отдел подготовки и проведения конкурентных закупок)
Подведение итогов не позднее
29.06.2017 23:0029.06.2017 23:0029.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705101705Подведение итогов не позднее Поставка приборов цифровых электроизмерительных для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" Российская Федерация, 410052, г. Саратов, пр.50 лет Октября, 118-А, каб. 906. (Отдел подготовки и проведения конкурентных закупок)
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.06.201729.06.2017 23:0029.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705101705Подведение итогов не позднее Поставка приборов цифровых электроизмерительных для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" Российская Федерация, 410052, г. Саратов, пр.50 лет Октября, 118-А, каб. 906. (Отдел подготовки и проведения конкурентных закупок)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка приборов цифровых электроизмерительных для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"
Начальная цена
1 405 194,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Саратов»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Саратов»
Адрес местонахождения
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
26.51.43
46.69.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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