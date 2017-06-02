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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров и бумаги

    Поставка канцелярских товаров и бумаги

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705100442Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров и бумаги1-ая Магистрадьная 11\2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705100442

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0030573/Гперсонал

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров и бумаги

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.05.2017 10:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация.doc

    Методика 17_2.2_0030573_Гперсонал.xml

    Техническое задание.docx

    Расчет НМЦ.xlsx

    Договор обезличенный.docx

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром Персонал"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Персонал"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Наметкина, д.16

    Почтовый адрес

    123290, Российская Федерация, Москва, 1-я Магистральная, 11/2

    Контактный телефон

    +7 499 940-99-32

    Факс

    +7 499 940-99-45

    Адрес электронной почты

    U.Mihailova@gazpromgeotech.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлова Юлия Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    1-ая Магистрадьная 11\2

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров и бумаги

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.06.2017 12:00 GMT +302.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705100442Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров и бумаги1-ая Магистрадьная 11\2

    Дата и время вскрытия заявок

    02.06.2017 13:0002.06.2017 13:0002.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705100442Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров и бумаги1-ая Магистрадьная 11\2

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2017 17:0015.06.2017 17:0015.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705100442Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров и бумаги1-ая Магистрадьная 11\2

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201715.06.2017 17:0015.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705100442Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров и бумаги1-ая Магистрадьная 11\2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров и бумаги

    Начальная цена

    218 506,85

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Персонал"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Персонал"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Наметкина, д.16

    123290, Российская Федерация, Москва, 1-я Магистральная, 11/2

    Классификатор ОКПД2

    46.49.23.000

    Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.49.33

    Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конверт С5 (162х229) "куда-кому" силикон (или аналог), 80гр"

    Кол-во: 300

    "Позиция 2"

    "Конверт С4 (229х324мм) силикон, 90гр (или аналог)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 3"

    "Упаковочная лента 48х60м коричневая 45мкм (или аналог)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Клейкая лента 12х33м 12шт/упак (или аналог)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Закладки пластиковые с клеевым краем Stepan, на линейке, 12х45 мм, 8 неоновых цветов по 25л, (или аналог)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Закладки пластиковые с клеевым краем Stepan, 12х45 мм, 5 неоновых цветов по 25л, (или аналог)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Ластик Stepan Editor-W, в картонном держателе, 42х24х11 мм, белый, (или аналог)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Линейка 30см пластиковая с держателем (или аналог)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Маркер перманентный Lesenka, круглый наконечник 2.5 мм, черный (или аналог)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Текстовыделитель MAPED FLUO PEPS CLASSIC желтый (или аналог)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Маркер для доски Lesenka, синий, круглый наконечник 2.5 мм. (или аналог)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Набор текстмаркеров Lesenka, 4 цвета, скошенный наконечник 1-4мм, (или аналог)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Ножницы Lesenka, 19.7 см, прорезиненные ручки, (или аналог)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Нож канцелярский Lesenka, ширина лезвия 18 мм, с резиновыми вставками, +2 запасных лезвия (или аналог)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Набор настольный Lesenka, 17 предметов, с вращающейся подставкой, черный (или аналог)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Папка с завязками мелованный картон 440/450 г/м (или аналог)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 17"

    "Папка-регистратор Tiralana "Морская глубина" синяя с металлической окантовкой 50мм)(или аналог)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 18"

    "Папка-регистратор Tiralana "Морская глубина" красная с металлической окантовкой 80мм (или аналог)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Калькулятор Canon AS-444 (12-разрядный) (или аналог) 2 памяти, корень, наценка, 192х140х32мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Антистеплер Lesenka (или аналог)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Бумага Berga Focus А4 (80г/м;161% СIE) 500 л/п (или аналог)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 22"

    "Бумага Berga Focus А3 (80г/м;161% СIE) 500 л/п (или аналог)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Бумага Multicopy А4 (80г/м,168%CIE) 500 л/п (или аналог)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Липк.блок 3М Post-it OPTIMA 654-OPC, "Осень", 76х76 мм, вишневая пастель, 100 листов (или аналог)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 25"

    "Бумага для заметок с клеевым краем Stepan, 38х51 мм, 3 неоновых цвета, 100л (или аналог)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Книга учета жесткая обложка бумвинил А4 96л. клетка (или аналог)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Блокнот А4 80л 211х297, спираль сверху, клетка (или аналог)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Блокнот А5, 80л,спираль,пластиковая обложка синего цвета (или аналог)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Куб для записей сменный Stepan, 9х9х9см, белый, 80гр (или аналог)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Вертикальный накопитель Uniplast , 85 мм, серый (или аналог)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "Дырокол Stepan GLOBALwork до 20 листов, с линейкой, черный, металлический корпус (или аналог)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Дырокол мощный Lesenka (или аналог), до 70 листов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Зажимы для бумаг Lesenka (или аналог), 19 мм, черные, 12 штук"

    Кол-во: 40

    "Позиция 34"

    "Зажимы для бумаг Lesenka (или аналог), 15 мм, черные, 12 штук"

    Кол-во: 40

    "Позиция 35"

    "Зажимы для бумаг Lesenka (или аналог), 25 мм, черные, 12 штук"

    Кол-во: 40

    "Позиция 36"

    "Зажимы для бумаг Lesenka (или аналог), 32 мм, черные, 12 штук"

    Кол-во: 40

    "Позиция 37"

    "Корректирующая жидкость Stepan (или аналог), с кисточкой, 20мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Корректирующая лента Stepan (или аналог), 5ммх8м"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Корректирующая ручка Stepan (или аналог), металлический наконечник, 10мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Карандаш чернографитный Stepan Сreative, HB (или аналог), с ластиком, трехгранный, заточенный, синий корпус"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Автоматический карандаш BIC Matic Classic (или аналог) 0.5мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 42"

    "Степлер KW-trio Soft-touch, до 40 листов, ассорти, снижение усил, скобы 24/6-24/8 26/6-26/8, 100 скоб, 5618 (или аналог)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Стержень шариковый PILOT RFJ-GP-F/EF-L синий (или аналог)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Грифели для автомат.карандаша 0.5мм, НВ, 12шт/уп (или аналог)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Скобы MAPED 26/6 (1000 шт) из высококачественной стали (или аналог)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "Скобы для степлера Stepan, №10, 1000 штук (или аналог)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Салфетки Чистый дом VIP-Стиль бумажные 25х25 2-сл синие 25л. (или аналог)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 48"

    "Салфетки влажные в пласт.боксе (80 шт/уп) (или аналог)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 49"

    "Салфетки чистящие для мониторов Lesenka Clean Screen, 100шт/туба (или аналог)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 50"

    "Точилка механическая с креплением 305A (или аналог)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Тетрадь А4, 96 л, клетка, гребень, серия "Тиснение под кожу" артикул (или аналог)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Штамп самонаборный 5-стр. Colop Printer С30 SET (2 кассы) (или аналог)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Штамп самонаборный 3-стр. Colop Printer С20/3 set, 38х14мм (или аналог)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Салфетки чистящие для пластика Lesenka Clean Office, 100шт/туба (или аналог)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Скоросшиватель пластиковый синий (или аналог)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 56"

    "Папка подвесная Пендафлекс А4 (евростандарт) 316х240мм ES90318 зеленая (25шт/уп) (или аналог)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Папка подвесная Пендафлекс'fool-scap'(амер.ст.) 365х240 жёлтая ES90335 25 ш/уп (или аналог)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "Картотека А6 HAN открытая вертикальная серая, на 1300 карточек, НА956/0/1/11 (внешние размеры: 128(ширина)х345(длина)х65(высота)мм) (или аналог)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Этикетки Multilabel 105х48мм 1/12 (100л) (или аналог)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 60"

    "Батарейка DURACELL АА MN 1500 (LR06) BL4 (или аналог)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 61"

    "Батарейка DURACELL MN 2400 ААА (LR03) BL4 (или аналог)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 62"

    "Степлер Stepan GLOBALwork, для скоб №24/6, до 20 листов, черный, металлический корпус, (или аналог)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Папка-регистратор Prisma 80 мм (или аналог)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "Файл-карман с перфорацией А4+ матовый 40мкм (100шт/уп) (или аналог)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 65"

    "Папка с зажимом сбоку, с карманом,пластик.0,7мм, синий,Buro (или аналог)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "Папка уголок жёсткая синяя Е310/Е-180 (или аналог)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 67"

    "Папка на 2-х кольцах А4 35мм темно-синяя Bantex (или аналог)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Папка-регистратор Expert Classic 75мм черный (или аналог)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Папка регистратор Expert Classic 50мм черная (или аналог)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "Папка-уголок с 3 отделениями E-356 150мкм (или аналог)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Папка-конверт на кнопке 240х340мм, А4 (или аналог)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 72"

    "Папка-короб архивная на резинке 40мм, Buro синий (или аналог)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 73"

    "Вертикальный накопитель Uniplast , 70 мм, черный (или аналог)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Ручка шарик.автомат.син.Pilot Acroball с рез..держ.BPAB-15F d0.7мм,толщ.лин.0,28мм (или аналог)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 75"

    "Ручка гелевая автоматическая PILOT "G-2" BL-G2-5 синяя d шарика 0.5 мм толщина линии 0,3 мм (или аналог)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 76"

    "Ручка гелевая Lesenka, синяя, диаметр шарика 0,7 мм, с металлизированным наконечником (или аналог)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Ручка гелевая Lesenka, красная, диаметр шарика 0,7 мм, с металлизированным наконечником (или аналог)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "Ручка гелевая Lesenka, черная, диаметр шарика 0,7 мм, с металлизированным наконечником (или аналог)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 79"

    "Разделитель на 5 цветов А4 ES-15266 пластик (или аналог)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Разделитель 105х240 мм картонный, зеленый, 100 шт/уп, Stepan, (или аналог) (или аналог)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Скрепки, 50 мм, 50 штук (или аналог)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 82"

    "Скрепки 25мм цветные с виниловым покрытием 100шт. (или аналог)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 83"

    "Скрепки 50мм цветные (50шт/уп) (или аналог)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 84"

    "Тетрадь А5, 96 л.,клетка,обл.картон, спираль (или аналог)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Скрепки Глобус, 22 мм, 100 штук (или аналог)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 86"

    "Конверт Е65 (110х220мм) силикон, 80гр (или аналог)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 87"

    "Корзина для бумаг, 14 литров, черный, Uniplast (или аналог)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 88"

    "Клей-карандаш Stepan (или аналог), 21г, PVP"

    Кол-во: 20

    "Позиция 89"

    "Штемпельная краска Colop Stamp Pad ink 801 25мл синяя (или аналог)"

    Кол-во: 10

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    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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