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Номер извещения
31705100442
Уникальный номер закупки
17/2.2/0030573/Гперсонал
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров и бумаги
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 10:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Наметкина, д.16
Почтовый адрес
123290, Российская Федерация, Москва, 1-я Магистральная, 11/2
Контактный телефон
+7 499 940-99-32
Факс
+7 499 940-99-45
Адрес электронной почты
U.Mihailova@gazpromgeotech.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михайлова Юлия Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
1-ая Магистрадьная 11\2
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров и бумаги
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 12:00 GMT +302.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705100442Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров и бумаги1-ая Магистрадьная 11\2
Дата и время вскрытия заявок
02.06.2017 13:0002.06.2017 13:0002.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705100442Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров и бумаги1-ая Магистрадьная 11\2
Подведение итогов не позднее
15.06.2017 17:0015.06.2017 17:0015.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705100442Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров и бумаги1-ая Магистрадьная 11\2
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров и бумаги
Начальная цена
218 506,85
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром Персонал"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром Персонал"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Наметкина, д.16
123290, Российская Федерация, Москва, 1-я Магистральная, 11/2
46.49.23.000
46.49.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
Кол-во: 2000
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 8
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 60
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 200
Кол-во: 2
Кол-во: 100
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 7
Кол-во: 36
Кол-во: 36
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 200
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
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Кол-во: 40
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Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 300
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 10
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