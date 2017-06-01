www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705099702
Уникальный номер закупки
17/2.1/0029404/ДЯмбург
Наименование закупки
Выполнение геодезическо - разбивочных работ на объектах капитального строительства и реконструкции Ямбургского и Заполярного НГКМ 17/2.1/0029404/ДЯмбург (ЗАКУПКА ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 06:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Контактный телефон
+7 34949 6-61-51
Факс
+7 34949 6-65-30
Адрес электронной почты
N.Gultceva@ygd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гульцева Наталия Олеговна
Место рассмотрения предложений
г. Новый Уренгой , ул. Геологоразведчиков д.9, комната 302 В
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение геодезическо - разбивочных работ на объектах капитального строительства и реконструкции Ямбургского и Заполярного НГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2017 10:00 GMT +301.06.2017 10:0001.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705099702Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение геодезическо - разбивочных работ на объектах капитального строительства и реконструкции Ямбургского и Заполярного НГКМг. Новый Уренгой , ул. Геологоразведчиков д.9, комната 302 В
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 13:0001.06.2017 13:0001.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705099702Дата и время вскрытия заявок Выполнение геодезическо - разбивочных работ на объектах капитального строительства и реконструкции Ямбургского и Заполярного НГКМг. Новый Уренгой , ул. Геологоразведчиков д.9, комната 302 В
Подведение итогов не позднее
13.06.2017 13:0013.06.2017 13:0013.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705099702Подведение итогов не позднее Выполнение геодезическо - разбивочных работ на объектах капитального строительства и реконструкции Ямбургского и Заполярного НГКМг. Новый Уренгой , ул. Геологоразведчиков д.9, комната 302 В
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.06.201713.06.2017 13:0013.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705099702Подведение итогов не позднее Выполнение геодезическо - разбивочных работ на объектах капитального строительства и реконструкции Ямбургского и Заполярного НГКМг. Новый Уренгой , ул. Геологоразведчиков д.9, комната 302 В
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение геодезическо - разбивочных работ на объектах капитального строительства и реконструкции Ямбургского и Заполярного НГКМ
Начальная цена
2 447 676,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
71.12.35.110
71.12.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.