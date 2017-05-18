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Номер извещения
31705099432
Уникальный номер закупки
17/1.1/0026639/ПАО Газпром
Наименование закупки
Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» на объектах «Сборный пункт (СП) ГП-2 Медвежьего НГКМ», «Реконструкция дожимной компрессорной станции ГП-4 Медвежьего НГКМ», «Реконструкция подстанции трансформаторной 110/6 кВ УКПГ ГП-4 Медвежьего НГКМ», «Узлы подключения шлейфов № 1, № 2 УКПГ ГП-4 Медвежьего НГКМ» стройки «Газовые промыслы Медвежьего НГКМ. Реконструкция и техперевооружение. 2-я очередь строительства» для нужд Компаний Группы Газпром (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/1.1/0026639/ПАО Газпром/ЗП/ГОС/Э/10.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 22:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-88
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
E.Felsner@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фельснер Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» на объектах «Сборный пункт (СП) ГП-2 Медвежьего НГКМ», «Реконструкция дожимной компрессорной станции ГП-4 Медвежьего НГКМ», «Реконструкция подстанции трансформаторной 110/6 кВ УКПГ ГП-4 Медвежьего НГКМ», «Узлы подключения шлейфов № 1, № 2 УКПГ ГП-4 Медвежьего НГКМ» стройки «Газовые промыслы Медвежьего НГКМ. Реконструкция и техперевооружение. 2-я очередь строительства» для нужд Компаний Группы Газпром (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 10:00 GMT +318.05.2017 10:0018.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705099432Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» на объектах «Сборный пункт (СП) ГП-2 Медвежьего НГКМ», «Реконструкция дожимной компрессорной станции ГП-4 Медвежьего НГКМ», «Реконструкция подстанции трансформаторной 110/6 кВ УКПГ ГП-4 Медвежьего НГКМ», «Узлы подключения шлейфов № 1, № 2 УКПГ ГП-4 Медвежьего НГКМ» стройки «Газовые промыслы Медвежьего НГКМ. Реконструкция и техперевооружение. 2-я очередь строительства» для нужд Компаний Группы Газпром (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 13:4518.05.2017 13:4518.05.2017 13:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705099432Дата и время вскрытия заявок Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» на объектах «Сборный пункт (СП) ГП-2 Медвежьего НГКМ», «Реконструкция дожимной компрессорной станции ГП-4 Медвежьего НГКМ», «Реконструкция подстанции трансформаторной 110/6 кВ УКПГ ГП-4 Медвежьего НГКМ», «Узлы подключения шлейфов № 1, № 2 УКПГ ГП-4 Медвежьего НГКМ» стройки «Газовые промыслы Медвежьего НГКМ. Реконструкция и техперевооружение. 2-я очередь строительства» для нужд Компаний Группы Газпром (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 19:0002.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705099432Подведение итогов не позднее Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» на объектах «Сборный пункт (СП) ГП-2 Медвежьего НГКМ», «Реконструкция дожимной компрессорной станции ГП-4 Медвежьего НГКМ», «Реконструкция подстанции трансформаторной 110/6 кВ УКПГ ГП-4 Медвежьего НГКМ», «Узлы подключения шлейфов № 1, № 2 УКПГ ГП-4 Медвежьего НГКМ» стройки «Газовые промыслы Медвежьего НГКМ. Реконструкция и техперевооружение. 2-я очередь строительства» для нужд Компаний Группы Газпром (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.201702.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705099432Подведение итогов не позднее Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» на объектах «Сборный пункт (СП) ГП-2 Медвежьего НГКМ», «Реконструкция дожимной компрессорной станции ГП-4 Медвежьего НГКМ», «Реконструкция подстанции трансформаторной 110/6 кВ УКПГ ГП-4 Медвежьего НГКМ», «Узлы подключения шлейфов № 1, № 2 УКПГ ГП-4 Медвежьего НГКМ» стройки «Газовые промыслы Медвежьего НГКМ. Реконструкция и техперевооружение. 2-я очередь строительства» для нужд Компаний Группы Газпром (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» на объектах «Сборный пункт (СП) ГП-2 Медвежьего НГКМ», «Реконструкция дожимной компрессорной станции ГП-4 Медвежьего НГКМ», «Реконструкция подстанции трансформаторной 110/6 кВ УКПГ ГП-4 Медвежьего НГКМ», «Узлы подключения шлейфов № 1, № 2 УКПГ ГП-4 Медвежьего НГКМ» стройки «Газовые промыслы Медвежьего НГКМ. Реконструкция и техперевооружение. 2-я очередь строительства» для нужд Компаний Группы Газпром (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
224 314 739,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
43.29.19.190
43.29
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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