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Номер извещения
31705099430
Уникальный номер закупки
17/1.4/0031993/ПАО Газпром
Наименование закупки
Выполнение работ по строительству эксплуатационных скважин №№ 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 297, 298, 300, 301 Совхозного ПХГ в составе стройки "Бурение эксплуатационное на ПХГ. Совхозное ПХГ" (код стройки 056-3001439) для нужд ПАО «Газпром» (№ 0001/17/1.4/0031993/ПАО Газпром/ЗП/ГОС/Э/10.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 22:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-88
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
E.Felsner@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фельснер Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по строительству эксплуатационных скважин №№ 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 297, 298, 300, 301 Совхозного ПХГ в составе стройки "Бурение эксплуатационное на ПХГ. Совхозное ПХГ" (код стройки 056-3001439) для нужд ПАО «Газпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 10:00 GMT +324.05.2017 10:0024.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705099430Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по строительству эксплуатационных скважин №№ 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 297, 298, 300, 301 Совхозного ПХГ в составе стройки "Бурение эксплуатационное на ПХГ. Совхозное ПХГ" (код стройки 056-3001439) для нужд ПАО «Газпром»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 11:4524.05.2017 11:4524.05.2017 11:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705099430Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по строительству эксплуатационных скважин №№ 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 297, 298, 300, 301 Совхозного ПХГ в составе стройки "Бурение эксплуатационное на ПХГ. Совхозное ПХГ" (код стройки 056-3001439) для нужд ПАО «Газпром»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 20:0008.06.2017 20:0008.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705099430Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству эксплуатационных скважин №№ 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 297, 298, 300, 301 Совхозного ПХГ в составе стройки "Бурение эксплуатационное на ПХГ. Совхозное ПХГ" (код стройки 056-3001439) для нужд ПАО «Газпром»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.201708.06.2017 20:0008.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705099430Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству эксплуатационных скважин №№ 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 297, 298, 300, 301 Совхозного ПХГ в составе стройки "Бурение эксплуатационное на ПХГ. Совхозное ПХГ" (код стройки 056-3001439) для нужд ПАО «Газпром»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по строительству эксплуатационных скважин №№ 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 297, 298, 300, 301 Совхозного ПХГ в составе стройки "Бурение эксплуатационное на ПХГ. Совхозное ПХГ" (код стройки 056-3001439) для нужд ПАО «Газпром»
Начальная цена
1 778 949 923,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
41.20.20.300
41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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