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Номер извещения
31705099357
Уникальный номер закупки
17/2.2/0002000/Газмаш
Наименование закупки
Поставка метизной продукция и металлорежущего инструмента для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 19:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Контактный телефон
+7 812 458-77-46
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
zakupki@gazprom-bs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гетц Яна Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петебург, Приморский проспект, 54,к1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка метизной продукции и металлорежущего инструмента для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 10:30 GMT +322.05.2017 10:3022.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705099357Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизной продукции и металлорежущего инструмента для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"г. Санкт-Петебург, Приморский проспект, 54,к1
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 11:0022.05.2017 11:0022.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705099357Дата и время вскрытия заявок Поставка метизной продукции и металлорежущего инструмента для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"г. Санкт-Петебург, Приморский проспект, 54,к1
Подведение итогов не позднее
13.06.2017 18:0013.06.2017 18:0013.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705099357Подведение итогов не позднее Поставка метизной продукции и металлорежущего инструмента для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"г. Санкт-Петебург, Приморский проспект, 54,к1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.06.201713.06.2017 18:0013.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705099357Подведение итогов не позднее Поставка метизной продукции и металлорежущего инструмента для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"г. Санкт-Петебург, Приморский проспект, 54,к1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка метизной продукции и металлорежущего инструмента для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
13 438 133,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
25.94.12.190
25.94.11
25.94
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 45
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Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 49
Кол-во: 11000
Кол-во: 600
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