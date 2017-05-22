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    Главная / Торги / Поставка метизной продукция и металлорежущего инструмента для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Поставка метизной продукция и металлорежущего инструмента для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.05.2017 10:3022.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705099357Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизной продукции и металлорежущего инструмента для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"г. Санкт-Петебург, Приморский проспект, 54,к1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705099357

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0002000/Газмаш

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка метизной продукция и металлорежущего инструмента для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.05.2017 19:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация метизная продукция и мет инстр.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Газпром бытовые системы
    Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы

    Юридический адрес

    197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54

    Почтовый адрес

    195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7

    Контактный телефон

    +7 812 458-77-46

    Факс

    +7 812 458-77-32

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprom-bs.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гетц Яна Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петебург, Приморский проспект, 54,к1

    Закупки и тендеры Изделия крепежные и винты крепежные

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка метизной продукции и металлорежущего инструмента для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.05.2017 10:30 GMT +322.05.2017 10:3022.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705099357Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизной продукции и металлорежущего инструмента для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"г. Санкт-Петебург, Приморский проспект, 54,к1

    Дата и время вскрытия заявок

    22.05.2017 11:0022.05.2017 11:0022.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705099357Дата и время вскрытия заявок Поставка метизной продукции и металлорежущего инструмента для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"г. Санкт-Петебург, Приморский проспект, 54,к1

    Подведение итогов не позднее

    13.06.2017 18:0013.06.2017 18:0013.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705099357Подведение итогов не позднее Поставка метизной продукции и металлорежущего инструмента для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"г. Санкт-Петебург, Приморский проспект, 54,к1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.06.201713.06.2017 18:0013.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705099357Подведение итогов не позднее Поставка метизной продукции и металлорежущего инструмента для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"г. Санкт-Петебург, Приморский проспект, 54,к1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка метизной продукции и металлорежущего инструмента для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Начальная цена

    13 438 133,53

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром бытовые системы
    Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы

    Адрес местонахождения

    197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54

    195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7

    Классификатор ОКПД2

    25.94.12.190

    Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

    25.94.11

    Изделия крепежные резьбовые из черных металлов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.94

    Производство крепежных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Спиральное сверло d=1,13мм ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 81

    "Позиция 2"

    "Спиральное сверло d=1,15мм ГОСТ 10902-77 (2300-0290)"

    Кол-во: 81

    "Позиция 3"

    "Спиральное сверло d=0,72мм ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 81

    "Позиция 4"

    "Спиральное сверло d=0,73мм ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 120

    "Позиция 5"

    "Спиральное сверло d=0,68мм ГОСТ 10902-77 (2300-5046)"

    Кол-во: 120

    "Позиция 6"

    "Спиральное сверло d=3,8мм ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 120

    "Позиция 7"

    "Наконечник гайковерта PZ1 L=25мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "Магнитный наконечник 363 10L (длинна 70мм)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Магнитный наконечник М630(длинна 50мм)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 10"

    "Наконечник гайковерта РН2 L=50мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 11"

    "Наконечник гайковерта Т20 L=50мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 12"

    "Наконечник к винтам SL 1,2*6,5-25мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 13"

    "Наконечник к винтам SL 1,0*5,5-25мм"

    Кол-во: 270

    "Позиция 14"

    "Наконечник гайковерта РН2 или РН1 L=25мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 15"

    "Наконечник гайковерта Т20 L=25мм"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 16"

    "Шайба 6.01 ГОСТ 11371"

    Кол-во: 90000

    "Позиция 17"

    "Шайба 6.01.096 ГОСТ 11371"

    Кол-во: 700

    "Позиция 18"

    "Шайба 6 65Г 096 ГОСТ 6402"

    Кол-во: 690

    "Позиция 19"

    "Шайба 5.01.096 ГОСТ 6958"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 20"

    "Шайба 5 65Г 096 ГОСТ 6402"

    Кол-во: 180

    "Позиция 21"

    "Шайба 4.01.096 ГОСТ 11371"

    Кол-во: 590

    "Позиция 22"

    "Шайба 4.01. ГОСТ 11371"

    Кол-во: 110000

    "Позиция 23"

    "Шайба 4.01.096 ГОСТ 6958"

    Кол-во: 40

    "Позиция 24"

    "Спиральное сверло d=1,25мм ГОСТ 10902-77 (2300-0129)"

    Кол-во: 81

    "Позиция 25"

    "Зенкер 2320-0219 d=14мм ГОСТ21581-76"

    Кол-во: 49

    "Позиция 26"

    "Сверло d=16,25мм ГОСТ10902-77"

    Кол-во: 49

    "Позиция 27"

    "Сверло 2302-0095 d=3,3мм ГОСТ20694-75"

    Кол-во: 200

    "Позиция 28"

    "Сверло d=6мм левое ГОСТ19543-74"

    Кол-во: 120

    "Позиция 29"

    "Сверло d=13мм левое ГОСТ19543-74"

    Кол-во: 120

    "Позиция 30"

    "Сверло 2300-2702 d=2,9мм ГОСТ19544-74"

    Кол-во: 50

    "Позиция 31"

    "Сверло 2300-1049 d=9,0мм ГОСТ19544-74"

    Кол-во: 80

    "Позиция 32"

    "Сверло 2300-1022 d=4,2мм ГОСТ19544-74"

    Кол-во: 40

    "Позиция 33"

    "Сверло спиральное 2300-0230 d=15,0мм ГОСТ10902-77"

    Кол-во: 59

    "Позиция 34"

    "Сверло 2300-0187 d=7,0мм ГОСТ10902"

    Кол-во: 59

    "Позиция 35"

    "Сверло 2300-0461 d=7,0мм левое ГОСТ10902-77"

    Кол-во: 59

    "Позиция 36"

    "Сверло спиральное 2300-7545 d=4,0мм ГОСТ10902-77"

    Кол-во: 80

    "Позиция 37"

    "Зенкер d=19,0мм ГОСТ 21581-76 (2320-0239)"

    Кол-во: 65

    "Позиция 38"

    "Спиральное сверло d=5,0мм ГОСТ 19544-77 (2300-1026)"

    Кол-во: 65

    "Позиция 39"

    "Спиральное сверло d=2,50мм ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 900

    "Позиция 40"

    "Спиральное сверло d=2,25мм ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 900

    "Позиция 41"

    "Спиральное сверло d=4,3мм ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 50

    "Позиция 42"

    "Спиральное сверло d=4,5мм ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 50

    "Позиция 43"

    "Спиральное сверло d=1,45мм ГОСТ 10902-77(2300-0133)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 44"

    "Спиральное сверло d=1,24мм ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 81

    "Позиция 45"

    "Спиральное сверло d=1,38мм ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 81

    "Позиция 46"

    "Спиральное сверло d=1,23мм ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 81

    "Позиция 47"

    "Спиральное сверло d=1,10мм ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 81

    "Позиция 48"

    "Спиральное сверло d=1,29мм ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 81

    "Позиция 49"

    "Шайба 4 65Г 016 ГОСТ 6402"

    Кол-во: 460

    "Позиция 50"

    "Винт М5-6gx14.48.096 ГОСТ17473"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Винт М5-6gx12.48.096 ГОСТ17473"

    Кол-во: 441

    "Позиция 52"

    "Винт М4-6gx8.48.096 ГОСТ17473"

    Кол-во: 42000

    "Позиция 53"

    "Винт М4-6gx6.48.096 ГОСТ17473"

    Кол-во: 1680000

    "Позиция 54"

    "Винт М4-6gx6.48.096 ГОСТ1491"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 55"

    "Винт М4-6gx22.48.096 ГОСТ17473"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 56"

    "Винт М4-6gx12.48.096 ГОСТ17473"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 57"

    "Винт М4-6gx10.48.096 ГОСТ1491"

    Кол-во: 220000

    "Позиция 58"

    "Винт М3-x10 Zn6 DIN967"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 59"

    "Винт М3-x10 Zn6 DIN966"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 60"

    "Винт М3-x10 Zn6 DIN7985"

    Кол-во: 720000

    "Позиция 61"

    "Винт М3-6gx14.48.096 ГОСТ1491"

    Кол-во: 12000

    "Позиция 62"

    "Винт 4,0х12 Zn6 DIN 7982"

    Кол-во: 150000

    "Позиция 63"

    "Винт 4,5х50 Zn6 DIN 7982"

    Кол-во: 50000

    "Позиция 64"

    "Винт 4,5х45 Zn6 DIN 7982"

    Кол-во: 450000

    "Позиция 65"

    "Винт 4,5х40 Zn6 DIN 7982"

    Кол-во: 140000

    "Позиция 66"

    "Винт 4,5х35 Zn6 DIN 7982"

    Кол-во: 140000

    "Позиция 67"

    "Винт 4,5х25 Zn6 DIN 7982"

    Кол-во: 55000

    "Позиция 68"

    "Винт 4,2х9,5 ZN6 DIN 7981"

    Кол-во: 650000

    "Позиция 69"

    "Винт 4,2х25 Zn6 DIN 7981"

    Кол-во: 12000

    "Позиция 70"

    "Винт 3,5х9,5Zn6 DIN7981"

    Кол-во: 24000

    "Позиция 71"

    "Винт 2 М6-6gx35.48.096 ГОСТ17475"

    Кол-во: 123000

    "Позиция 72"

    "Винт 2 М5-6gx16.48.096 ГОСТ17475"

    Кол-во: 12000

    "Позиция 73"

    "Болт М6-6gx35.48.016 ГОСТ 7798"

    Кол-во: 130

    "Позиция 74"

    "Винт М5x8 Zn6 DIN7985"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 75"

    "Шайба 3.01.096 ГОСТ 10450"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 76"

    "Шайба 3 65Г 016 ГОСТ 6402"

    Кол-во: 5

    "Позиция 77"

    "Cкрепа Р13 (26,6х25)"

    Кол-во: 3600000

    "Позиция 78"

    "Заклепка резьбовая М8 34029.10110845"

    Кол-во: 50000

    "Позиция 79"

    "Заклепка резьбовая М6 34120.09100630"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 80"

    "Заклепка 4х8 медная"

    Кол-во: 102000

    "Позиция 81"

    "Заклепка 4х8 герметичная стальная"

    Кол-во: 90000

    "Позиция 82"

    "Заклепка 4х6 нержавейка/сталь)"

    Кол-во: 240000

    "Позиция 83"

    "Заклепка 4х8 (STEEL/STEEL)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 84"

    "Заклепка 4х8 (ALUM/STEEL)"

    Кол-во: 1900000

    "Позиция 85"

    "Заклепка 3,2х8 (ALUM/STEEL)"

    Кол-во: 240000

    "Позиция 86"

    "Заклепка 3,2х6 (ALUM/STEEL)"

    Кол-во: 1900000

    "Позиция 87"

    "Заклепка 3,2х10 (ALUM/STEEL)"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 88"

    "ГайкаМ6-6Н.016 ГОСТ 3032"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 89"

    "ГайкаМ8-6Н.5.096 ГОСТ 5927"

    Кол-во: 4700

    "Позиция 90"

    "ГайкаМ6-6Н.5.096 ГОСТ 5916"

    Кол-во: 52000

    "Позиция 91"

    "ГайкаМ6-6Н.5.096 ГОСТ 5927"

    Кол-во: 920000

    "Позиция 92"

    "ГайкаМ6-6Н.5. ГОСТ 5927"

    Кол-во: 84000

    "Позиция 93"

    "ГайкаМ5-6Н.5.096 ГОСТ 5927"

    Кол-во: 170000

    "Позиция 94"

    "ГайкаМ4-6Н.5.096 ГОСТ 5927"

    Кол-во: 720000

    "Позиция 95"

    "ГайкаМ4-6Н.5. ГОСТ 5927"

    Кол-во: 90

    "Позиция 96"

    "ГайкаМ3-6Н.5.096 ГОСТ 5927"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 97"

    "Винт 4,2х12 Zn6 DIN 968"

    Кол-во: 17000

    "Позиция 98"

    "Винт М6-6gx40.48.096 ГОСТ17473"

    Кол-во: 5

    "Позиция 99"

    "Зенкер d=16,6мм ГОСТ12489-71"

    Кол-во: 49

    "Позиция 100"

    "Винт с цилиндр. гол.М16х100 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 300

    "Позиция 101"

    "Винт с цилиндр. гол.М16х90 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 300

    "Позиция 102"

    "Винт с цилиндр. гол.М16х75 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 300

    "Позиция 103"

    "Винт с цилиндр. гол.М16х60 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 300

    "Позиция 104"

    "Винт с цилиндр. гол.М16х45 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 300

    "Позиция 105"

    "Винт с цилиндр. гол.М12х100 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 600

    "Позиция 106"

    "Винт с цилиндр. гол.М12х90 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 500

    "Позиция 107"

    "Винт с цилиндр. гол.М12х80 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 500

    "Позиция 108"

    "Винт с цилиндр. гол.М12х70 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 700

    "Позиция 109"

    "Винт с цилиндр. гол.М12х60 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 700

    "Позиция 110"

    "Винт с цилиндр. гол.М12х40 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 900

    "Позиция 111"

    "Винт с цилиндр. гол.М12х30 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 900

    "Позиция 112"

    "Винт с цилиндр. гол.М10х100 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 113"

    "Винт с цилиндр. гол.М10х90 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 1300

    "Позиция 114"

    "Винт с цилиндр. гол.М10х70 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 1400

    "Позиция 115"

    "Винт с цилиндр. гол.М10х60 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 1400

    "Позиция 116"

    "Винт с цилиндр. гол.М10х50 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 117"

    "Винт с цилиндр. гол.М10х40 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 118"

    "Винт с цилиндр. гол.М10х30 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 119"

    "Винт с цилиндр. гол.М10х20 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 120"

    "Винт с цилиндр. гол.М8х100 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 400

    "Позиция 121"

    "Винт с цилиндр. гол.М8х90 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 400

    "Позиция 122"

    "Винт с цилиндр. гол.М8х80 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 500

    "Позиция 123"

    "Винт с цилиндр. гол.М8х70 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 500

    "Позиция 124"

    "Винт с цилиндр. гол.М20х100 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 120

    "Позиция 125"

    "Штифт 12х90 ГОСТ 3128-70 DIN 7 DIN 7979"

    Кол-во: 200

    "Позиция 126"

    "Штифт 12х70 ГОСТ 3128-70 DIN 7 DIN 7979"

    Кол-во: 200

    "Позиция 127"

    "Штифт 12х60 ГОСТ 3128-70 DIN 7 DIN 7979"

    Кол-во: 200

    "Позиция 128"

    "Штифт 12х50 ГОСТ 3128-70 DIN 7 DIN 7979"

    Кол-во: 300

    "Позиция 129"

    "Штифт 12х30 ГОСТ 3128-70 DIN 7 DIN 7979"

    Кол-во: 300

    "Позиция 130"

    "Штифт 10х70 ГОСТ 3128-70 DIN 7 DIN 7979"

    Кол-во: 200

    "Позиция 131"

    "Штифт 10х50 ГОСТ 3128-70 DIN 7979 DIN 7979"

    Кол-во: 300

    "Позиция 132"

    "Штифт 10х40 ГОСТ 3128-70 DIN 7979 DIN 7979"

    Кол-во: 300

    "Позиция 133"

    "Штифт 8х70 ГОСТ3128-70 DIN 7979 DIN 7979"

    Кол-во: 200

    "Позиция 134"

    "Штифт 8х60 ГОСТ3128-70 DIN 7979"

    Кол-во: 200

    "Позиция 135"

    "Штифт 6х60 ГОСТ3128-70 DIN 7979"

    Кол-во: 200

    "Позиция 136"

    "Штифт 6х50 ГОСТ 3128-70 DIN 7979"

    Кол-во: 200

    "Позиция 137"

    "Штифт 5х30 ГОСТ3128-70 DIN 7979"

    Кол-во: 200

    "Позиция 138"

    "Шайба М10 ГОСТ 11371-80 (DIN125)"

    Кол-во: 600

    "Позиция 139"

    "Винт с цилиндр. гол.М8х40 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 600

    "Позиция 140"

    "Винт с цилиндр. гол.М8х30 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 600

    "Позиция 141"

    "Винт с цилиндр. гол.М8х20 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 600

    "Позиция 142"

    "Винт с цилиндр. гол.М6х70 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 143"

    "Винт с цилиндр. гол.М6х60 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 144"

    "Винт с цилиндр. гол.М6х50 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 145"

    "Винт с цилиндр. гол.М6х40 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 146"

    "Винт с цилиндр. гол.М6х30 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 147"

    "Винт с цилиндр. гол.М6х20 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 148"

    "Винт с цилиндр. гол.М5х50 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 250

    "Позиция 149"

    "Винт с цилиндр. гол.М5х40 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 250

    "Позиция 150"

    "Винт с цилиндр. гол.М5х30 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 250

    "Позиция 151"

    "Винт с цилиндр. гол.М5х25 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 250

    "Позиция 152"

    "Винт с цилиндр. гол.М5х20 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 240

    "Позиция 153"

    "Винт с цилиндр. гол.М5х16 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 240

    "Позиция 154"

    "Винт с цилиндр. гол.М4х40 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 150

    "Позиция 155"

    "Винт с цилиндр. гол.М4х20 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 150

    "Позиция 156"

    "Винт с цилиндр. гол.М4х16 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 150

    "Позиция 157"

    "Винт 4,2х38 Zn6 DIN 7981"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 158"

    "Шайба 8 65Г 096 ГОСТ 6402"

    Кол-во: 12000

    "Позиция 159"

    "Болт М8-6gx25.48.016 ГОСТ 7798"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 160"

    "Винт 4,5х70 Zn6 DIN7982"

    Кол-во: 150000

    "Позиция 161"

    "Шайба стопорная 4,3.01.65Г ГОСТ 10463-81 Zn DIN 6798A"

    Кол-во: 260000

    "Позиция 162"

    "Шайба М8 ГОСТ 11371-80 (DIN125)"

    Кол-во: 600

    "Позиция 163"

    "Шайба М6 ГОСТ 11371-80 (DIN125)"

    Кол-во: 600

    "Позиция 164"

    "Шайба М5 ГОСТ 11371-80 (DIN125)"

    Кол-во: 600

    "Позиция 165"

    "Гайка М12.6Н.5.096 ГОСТ 5915-70 (DIN934)"

    Кол-во: 600

    "Позиция 166"

    "Гайка М10.6Н.5.096 ГОСТ 5915-70 (DIN934)"

    Кол-во: 600

    "Позиция 167"

    "Гайка М8.6Н.5.096 ГОСТ 5915-70 (DIN934)"

    Кол-во: 600

    "Позиция 168"

    "Гайка М6.6Н.5.096 ГОСТ 5915-70 (DIN934)"

    Кол-во: 600

    "Позиция 169"

    "Гайка М5.6Н.5.096 ГОСТ 5915-70 (DIN934)"

    Кол-во: 600

    "Позиция 170"

    "Винт с потайной головкой М6-6х30 цинк ГОСТ 17475-80"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 171"

    "Винт с потайной головкой М6х16 цинк ГОСТ 17475-80"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 172"

    "Винт с цилиндр. гол.М8х60 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 600

    "Позиция 173"

    "Шуруп острый – полукольцо 4х40х60"

    Кол-во: 98000

    "Позиция 174"

    "Винт 4х12 Zn6 DIN7985"

    Кол-во: 84000

    "Позиция 175"

    "Винт 3,5х6,5 Zn6 DIN7981"

    Кол-во: 55000

    "Позиция 176"

    "Винт 3х16 Zn6 DIN7982"

    Кол-во: 34000

    "Позиция 177"

    "Гвозди с кольцевой накаткой в обойме на сварочной проволоке 2,0х30 RCN, плоская обойма с углом наклона гвоздей 16 градусов"

    Кол-во: 940000

    "Позиция 178"

    "Гвозди К2,5х50 Гост 4034-63"

    Кол-во: 150

    "Позиция 179"

    "Гвозди К1,8х32 Гост 4034-63"

    Кол-во: 140

    "Позиция 180"

    "Винт М4-6gx10.48.096 ГОСТ17473"

    Кол-во: 160000

    "Позиция 181"

    "Дюбель 8х40 S8 полипропиленовый"

    Кол-во: 99000

    "Позиция 182"

    "Шайба 6.01.099 ГОСТ 6958"

    Кол-во: 110000

    "Позиция 183"

    "Наконечник гайковерта PZ2 L=25мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 184"

    "Винт 2М5-6gx25.48.096 ГОСТ17475"

    Кол-во: 60000

    "Позиция 185"

    "Заклепка резьбовая М5 0301105007"

    Кол-во: 12000

    "Позиция 186"

    "Сверло d=10мм ГОСТ19544-74"

    Кол-во: 190

    "Позиция 187"

    "Сверло d=8,8мм ГОСТ19544-74"

    Кол-во: 40

    "Позиция 188"

    "Плашка 2650-1551 М5 шаг 0,8 ГОСТ9740-71"

    Кол-во: 45

    "Позиция 189"

    "Метчик машинно-ручной 2621-2425.2 М4 шаг 0,7 передний угол 12 -15 градусов ГОСТ3266-71"

    Кол-во: 150

    "Позиция 190"

    "Метчик машинно-ручной 2621-2427 М4-6h ГОСТ3266-81"

    Кол-во: 100

    "Позиция 191"

    "Метчик машинно-ручной 2621-2489 М6х0,75-6g шаг 0,8 ГОСТ3266-81"

    Кол-во: 150

    "Позиция 192"

    "Метчик гаечный 2640-0037-2 М5 шаг 0,8 ГОСТ1604-71"

    Кол-во: 100

    "Позиция 193"

    "Метчик 2621-1121 М5 шаг 0,8 ГОСТ3266-81"

    Кол-во: 200

    "Позиция 194"

    "Метчик 2620-1219 М8х1,25 ГОСТ3266-81"

    Кол-во: 100

    "Позиция 195"

    "Метчик гаечный 2640-0081 М8х1,25 ГОСТ1604-71"

    Кол-во: 200

    "Позиция 196"

    "Метчик 2640-0077 М8х1 ГОСТ1604-71"

    Кол-во: 49

    "Позиция 197"

    "Цепь короткозвенная М2 DIN766"

    Кол-во: 11000

    "Позиция 198"

    "Винт с цилиндр. гол.М8х50 DIN 912 внутр. 6-гр кл.проч.8,8"

    Кол-во: 600

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    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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