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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов (IT)

    Поставка расходных материалов (IT)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2017 17:0001.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705099151Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов (IT)г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705099151

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0006419/МежрегионГ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов (IT)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.05.2017 17:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    007_17_2.2_0006419_МежрегионГ_УИУС_Расходные материалы_IT_Изменения-ЭТП.PDF

    007_17_2.2_0006419_МежрегионГ_УИУС_Расходные материалы_IT_Продление сроков-ЭТП.PDF

    032_АСЭЗ_Документация_2.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз»
    Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»

    Юридический адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А

    Почтовый адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А

    Контактный телефон

    +7 812 609-58-07

    Факс

    +7 812 609-57-90

    Адрес электронной почты

    Zakupki@mrg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алиев Садко Садуевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по неспециализированной оптовой торговле

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов (IT)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.06.2017 17:00 GMT +301.06.2017 17:0001.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705099151Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов (IT)г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    01.06.2017 17:0001.06.2017 17:0001.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705099151Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов (IT)г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литер А

    Подведение итогов не позднее

    12.07.2017 20:0012.07.2017 20:0012.07.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705099151Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов (IT)г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.07.201712.07.2017 20:0012.07.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705099151Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов (IT)г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов (IT)

    Начальная цена

    8 398 571,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    140 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    140 000,00

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром межрегионгаз»
    Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»

    Адрес местонахождения

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А

    Классификатор ОКПД2

    47.78.90

    Услуги по розничной торговле непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    46.90

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Голубая головка для HP DJ 800 PS HP C4811A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Черная головка для HP DJ 800 PS HP C4810A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Желтый картридж для HP DJ 800 PS HP C4913A"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Розовый картридж для HP DJ 800 PS HP C4912A"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Голубой картридж для HP DJ 800 PS HP C4911A"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Черный картридж для HP DJ 800 PS HP C4844AE"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "CE980A Устройство для сбора тонера с принтеров HP CLJ CP5525xh"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Комплект переноса для CLJ 5525"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Модуль печки для CLJ 5525"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "CE273A Пурпурный картридж для принтеров HP CLJ CP5525xh"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "CE272A Желтый картридж для принтеров HP CLJ CP5525xh"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "CE271A Голубой картридж для принтеров HP CLJ CP5525xh"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "CE270A Черный картридж для принтеров HP CLJ CP5525xh"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Комплект переноса для CLJ 5550"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Модуль печки для CLJ 5550"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "C9733A Картридж пурпурный для HP CLJ 5550 серии"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "C9732A Картридж желтый для HP CLJ 5550 серии"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "C9731A Картридж голубой для HP CLJ 5550 серии"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "C9730A Картридж черный для HP CLJ 5550 серии"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Картридж черный для HP LJ 1320, (6000 стр.)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Картридж черный для LJ P1102"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "картридж для печати 2000 страниц"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Набор узла термозакрепления (220 В)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "HP CF254A, Комплект для обслуживания/узла термозакрепления HP LaserJet, 220 В 200 000 страниц"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "HP 14X, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet увеличенной емкости, Черный 17500 страниц"

    Кол-во: 15

    "Позиция 26"

    "Q7516A Картридж черный для HP LJ 5200, 12000 страниц"

    Кол-во: 80

    "Позиция 27"

    "Картридж высокой емкости"

    Кол-во: 80

    "Позиция 28"

    "Розовая головка для HP DJ 800 PS HP C4812A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Комплект запасных роликов Fujitsu CON-3540-011A"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Комплект запасных роликов Fujitsu CON-3289-003A"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Фоторецептор (WC5865) Xerox 113R00673"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Комплект скрепок Xerox 008R12898"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Фьюзерный модуль (WC5865) Xerox 109R00772"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Узел очистки ленты переноса Xerox 001R00613"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Комплект роликов подачи Xerox 604К58410"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Фьюзерный модуль (WC7854) Xerox 604К62230"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Контейнер для отработанного тонера Xerox 008R13061"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Скрепки для финишера Xerox 008R12941 008R12941"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Тонер-картридж желтый (WC7845) Xerox 006R01518"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Тонер-картридж розовый (WC7845) Xerox 006R01519"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Тонер-картридж голубой (WC7845) Xerox 006R01520"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Тонер-картридж черный (WC7845) Xerox 006R01517"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Фоторецептор (WC7845) Xerox 013R00662"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Комплект роликов 113R00718"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Печка 109R00751"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Модуль ксерографии 113R00673"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Фотобарабан Ricoh B2469510"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Тонер для Xerox 5645/5745(2 тубы)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Скрепки Ricoh 410508 тип H"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "Девелопер Ricoh B0649640 тип 24"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Тонер Ricoh тип 6210D"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Скрепки Ricoh CSC760B(3шт.)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "Девелопер Ricoh тип26"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Фотобарабан Ricoh тип 3210D"

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "Желтая головка для HP DJ 800 PS HP C4813A"

    Кол-во: 1

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    1
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