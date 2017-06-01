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Номер извещения
31705099151
Уникальный номер закупки
17/2.2/0006419/МежрегионГ
Наименование закупки
Поставка расходных материалов (IT)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 17:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Почтовый адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Контактный телефон
+7 812 609-58-07
Факс
+7 812 609-57-90
Адрес электронной почты
Zakupki@mrg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алиев Садко Садуевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литер А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов (IT)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2017 17:00 GMT +301.06.2017 17:0001.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705099151Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов (IT)г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литер А
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 17:0001.06.2017 17:0001.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705099151Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов (IT)г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литер А
Подведение итогов не позднее
12.07.2017 20:0012.07.2017 20:0012.07.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705099151Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов (IT)г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литер А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов (IT)
Начальная цена
8 398 571,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
140 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром межрегионгаз»
Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»
Адрес местонахождения
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
47.78.90
46.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 80
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