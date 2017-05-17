Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка лакокрасочной продукции

    Поставка лакокрасочной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2017 10:0017.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705098953Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочной продукцииРФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.БулачаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705098953

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0031454/ТГМахачкала

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лакокрасочной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.05.2017 17:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    4_Размещение на сайте.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-95-64

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    Kadieva-AB@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кадиева Айшат Бамматгереевна

    Место рассмотрения предложений

    РФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лакокрасочной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2017 10:00 GMT +317.05.2017 10:0017.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705098953Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочной продукцииРФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2017 10:0017.05.2017 10:0017.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705098953Дата и время вскрытия заявок Поставка лакокрасочной продукцииРФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2017 14:0030.06.2017 14:0030.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705098953Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочной продукцииРФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 14:0030.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705098953Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочной продукцииРФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочной продукции

    Начальная цена

    553 593,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Классификатор ОКПД2

    20.30

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Классификатор ОКВЭД2

    20.30.2

    Производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Водно-дисперсионная акриловая фасадная краска Универсал Текс. Фасовка: 13 кг; Базис: A; Цвет: белая; Глянец: матовая.Для окраски фасадов зданий и сооружений по минеральным поверхностям (бетонные основы, цементные штукатурки, не глянцевая строительная"

    Кол-во: 2392

    "Позиция 2"

    "Эмаль НЦ-132 темно-зеленая"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Эмаль НЦ-132 красная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Эмаль аэрозоль черная 500мл"

    Кол-во: 42

    "Позиция 5"

    "Эмаль аэрозоль красная 500мл"

    Кол-во: 35

    "Позиция 6"

    "Эмаль ПФ-115 Профи Текс темно-зеленая (изумрудная) для окраски металлических, деревянных и других поверхностей"

    Кол-во: 21

    "Позиция 7"

    "Эмаль ПФ-115 темно-зеленая. Фасовка 2,7 кг. Ленинградские Краски ОПТИМУМ. Для окраски дерева, металла (загрунтованного либо ранее окрашенного, т.е. без ржавчины) и оштукатуренных поверхностей по сфере применения подходит как для внутренних так и для "

    Кол-во: 54

    "Позиция 8"

    "Эмаль ПФ-115 Темно-Синяя. Фасовка 2,7 кг. Ленинградские Краски ОПТИМУМ. Для окраски дерева, металла (загрунтованного либо ранее окрашенного, т.е. без ржавчины) и оштукатуренных поверхностей по сфере применения подходит как для внутренних так и для на"

    Кол-во: 18

    "Позиция 9"

    "Эмаль ПФ-115 черная. Фасовка 2,7 кг. Ленинградские Краски ОПТИМУМ. Для окраски дерева, металла (загрунтованного либо ранее окрашенного, т.е. без ржавчины) и оштукатуренных поверхностей по сфере применения подходит как для внутренних так и для наружны"

    Кол-во: 27

    "Позиция 10"

    "Эмаль ПФ-115 Шоколадная. Фасовка 2,7 кг. Ленинградские Краски ОПТИМУМ. Для окраски дерева, металла (загрунтованного либо ранее окрашенного, т.е. без ржавчины) и оштукатуренных поверхностей по сфере применения подходит как для внутренних так и для нар"

    Кол-во: 18

    "Позиция 11"

    "Эмаль с молотковым эффектом коричневая ПРЕСТИЖ КОРИЧНЕВАЯ. Фасовка 2,7 кг"

    Кол-во: 27

    "Позиция 12"

    "Эмаль универсальная ПФ 115 Ленинградские Краски ОПТИМУМ. Цвет- белый полуглянцевый. Фасовка 2,7 кг. Для окраски дерева, металла (загрунтованного либо ранее окрашенного, т.е. без ржавчины) и оштукатуренных поверхностей по сфере применения подходит как"

    Кол-во: 40

    "Позиция 13"

    "Эмаль универсальная ПФ 115 Ленинградские Краски ОПТИМУМ. Цвет- Красный. Фасовка 2,7 кг. Для окраски дерева, металла (загрунтованного либо ранее окрашенного, т.е. без ржавчины) и оштукатуренных поверхностей по сфере применения подходит как для внутрен"

    Кол-во: 24

    "Позиция 14"

    "Эмаль универсальная ПФ 115 Ленинградские Краски ОПТИМУМ. Цвет- белый глянцевый. Фасовка 2,7 кг. Для окраски дерева, металла (загрунтованного либо ранее окрашенного, т.е. без ржавчины) и оштукатуренных поверхностей по сфере применения подходит как для"

    Кол-во: 21

    "Позиция 15"

    "Краска фасадная "Белоснежная" ВД-АК-1180 "ВГТ""

    Кол-во: 800

    "Позиция 16"

    "Растворитель 646"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Эмаль НЦ-11 синяя Ярославльские краски"

    Кол-во: 100

    "Позиция 18"

    "Краска аэрозольная синяя 500мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Колер Краска ТЕКС для тонирования водоразбавляемых красок, шпатлевок и штукатурок для фасадов и внутренних работ 0,75л №9 охра"

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "Эмаль пентафталевая ПФ-115 вишневая для окраски металлических, деревянных и других поверхностей"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Эмаль универсальная желтый ПФ 115 Ленинградские Краски ОПТИМУМ. Фасовка 2,7 кг. Для окраски дерева, металла (загрунтованного либо ранее окрашенного, т.е. без ржавчины) и оштукатуренных поверхностей по сфере применения подходит как для внутренних так "

    Кол-во: 32

    "Позиция 22"

    "Эмаль для радиаторов "Профи Текс". Фасовка 0.9 кг Цвет- белый глянцевый Предназначена для окраски батарей и радиаторов, труб системы водяного отопления, эксплуатируемых при температуре 75С, выдерживает кратковременный нагрев до 100С. Также может прим"

    Кол-во: 27

    "Позиция 23"

    "Эмаль алкидная глянцевая с титановым пигментом ПФ-115 голубая, в литографированной металлической банке весом 2,3кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Эмаль универсальная голубая ПФ 115 Ленинградские Краски ОПТИМУМ. Фасовка 2,7 кг. Для окраски дерева, металла (загрунтованного либо ранее окрашенного, т.е. без ржавчины) и оштукатуренных поверхностей по сфере применения подходит как для внутренних так"

    Кол-во: 13

    "Позиция 25"

    "Эмаль ПФ-115 красная. Фасовка 2,7 кг. (RAL 3020) для окраски металлических, деревянных и других поверхностей снаружи и внутри помещений(кроме окраски полов). Профи Текс"

    Кол-во: 22

    "Позиция 26"

    "Эмаль ПФ-115 светло-серая. Фасовка 2,7 кг. Ленинградские Краски ОПТИМУМ. Для окраски дерева, металла (загрунтованного либо ранее окрашенного, т.е. без ржавчины) и оштукатуренных поверхностей по сфере применения подходит как для внутренних так и для н"

    Кол-во: 53

    "Позиция 27"

    "Эмаль ПФ-115 синяя суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей литографированной металлической банке Профи Текс"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Колер Краска ТЕКС для тонирования водоразбавляемых красок, шпатлевок и штукатурок для фасадов и внутренних работ 0,75л №8 красно-коричневый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Колер Краска ТЕКС для тонирования водоразбавляемых красок, шпатлевок и штукатурок для фасадов и внутренних работ 0,75л №7 зеленое яблоко"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Колер Краска ТЕКС для тонирования водоразбавляемых красок, шпатлевок и штукатурок для фасадов и внутренних работ 0,75л №13 шоколадно-коричневый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Колер Краска ТЕКС для тонирования водоразбавляемых красок, шпатлевок и штукатурок для фасадов и внутренних работ 0,75л №11 черный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "Грунтовка на акриловой основе прозрачная фракции 0,3 для придания шероховатости гладким, плотным, слабовпитывающим основаниям, с целью увеличения адгезии наносимых в дальнейшем материалов предназначена для внутренних и наружных работ 5кг БОЛАРИС Бето"

    Кол-во: 80

    "Позиция 33"

    "Грунтовка Глубокого проникновения "Старатели". Для обеспечения лучшей адгезии наносимых материалов (штукатурок, шпатлевок, плиточных клеев и красок) к основаниям из гипсовых и цементных штукатурок, ГКЛ и ГВЛ, кирпича, а так же придания прочности пове"

    Кол-во: 19

    "Позиция 34"

    "Водно-дисперсионная моющаяся интерьерная краска Текс Универсал. 14 кг; Базис: A; Цвет: белоснежная; Глянец: глубокоматовая. Для окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.) по бето"

    Кол-во: 1033

    "Позиция 35"

    "Колер Краска ТЕКС для тонирования водоразбавляемых красок, шпатлевок и штукатурок для фасадов и внутренних работ 0,75л №20 сиреневый"

    Кол-во: 8

    "Позиция 36"

    "Колер Краска ТЕКС для тонирования водоразбавляемых красок, шпатлевок и штукатурок для фасадов и внутренних работ 0,75л №15 бежевый"

    Кол-во: 8

    "Позиция 37"

    "Колер Краска ТЕКС для тонирования водоразбавляемых красок, шпатлевок и штукатурок для фасадов и внутренних работ 0,75л №15 бежевый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 38"

    "Эмаль аэрозоль белая 500мл"

    Кол-во: 32

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить