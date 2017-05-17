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Номер извещения
31705098953
Уникальный номер закупки
17/2.2/0031454/ТГМахачкала
Наименование закупки
Поставка лакокрасочной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 17:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,
Почтовый адрес
367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13
Контактный телефон
+7 8722 51-95-64
Факс
+7 8722 51-99-54
Адрес электронной почты
Kadieva-AB@dgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кадиева Айшат Бамматгереевна
Место рассмотрения предложений
РФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача
Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лакокрасочной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 10:00 GMT +317.05.2017 10:0017.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705098953Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочной продукцииРФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2017 10:0017.05.2017 10:0017.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705098953Дата и время вскрытия заявок Поставка лакокрасочной продукцииРФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 14:0030.06.2017 14:0030.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705098953Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочной продукцииРФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лакокрасочной продукции
Начальная цена
553 593,87
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Адрес местонахождения
367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,
367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13
20.30
20.30.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2392
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 42
Кол-во: 35
Кол-во: 21
Кол-во: 54
Кол-во: 18
Кол-во: 27
Кол-во: 18
Кол-во: 27
Кол-во: 40
Кол-во: 24
Кол-во: 21
Кол-во: 800
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 5
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Кол-во: 22
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Кол-во: 10
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Кол-во: 30
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Кол-во: 19
Кол-во: 1033
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 50
Кол-во: 32
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