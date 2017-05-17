Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Водно-дисперсионная акриловая фасадная краска Универсал Текс. Фасовка: 13 кг; Базис: A; Цвет: белая; Глянец: матовая.Для окраски фасадов зданий и сооружений по минеральным поверхностям (бетонные основы, цементные штукатурки, не глянцевая строительная" Кол-во: 2392

"Позиция 2" "Эмаль НЦ-132 темно-зеленая" Кол-во: 30

"Позиция 3" "Эмаль НЦ-132 красная" Кол-во: 50

"Позиция 4" "Эмаль аэрозоль черная 500мл" Кол-во: 42

"Позиция 5" "Эмаль аэрозоль красная 500мл" Кол-во: 35

"Позиция 6" "Эмаль ПФ-115 Профи Текс темно-зеленая (изумрудная) для окраски металлических, деревянных и других поверхностей" Кол-во: 21

"Позиция 7" "Эмаль ПФ-115 темно-зеленая. Фасовка 2,7 кг. Ленинградские Краски ОПТИМУМ. Для окраски дерева, металла (загрунтованного либо ранее окрашенного, т.е. без ржавчины) и оштукатуренных поверхностей по сфере применения подходит как для внутренних так и для " Кол-во: 54

"Позиция 8" "Эмаль ПФ-115 Темно-Синяя. Фасовка 2,7 кг. Ленинградские Краски ОПТИМУМ. Для окраски дерева, металла (загрунтованного либо ранее окрашенного, т.е. без ржавчины) и оштукатуренных поверхностей по сфере применения подходит как для внутренних так и для на" Кол-во: 18

"Позиция 9" "Эмаль ПФ-115 черная. Фасовка 2,7 кг. Ленинградские Краски ОПТИМУМ. Для окраски дерева, металла (загрунтованного либо ранее окрашенного, т.е. без ржавчины) и оштукатуренных поверхностей по сфере применения подходит как для внутренних так и для наружны" Кол-во: 27

"Позиция 10" "Эмаль ПФ-115 Шоколадная. Фасовка 2,7 кг. Ленинградские Краски ОПТИМУМ. Для окраски дерева, металла (загрунтованного либо ранее окрашенного, т.е. без ржавчины) и оштукатуренных поверхностей по сфере применения подходит как для внутренних так и для нар" Кол-во: 18

"Позиция 11" "Эмаль с молотковым эффектом коричневая ПРЕСТИЖ КОРИЧНЕВАЯ. Фасовка 2,7 кг" Кол-во: 27

"Позиция 12" "Эмаль универсальная ПФ 115 Ленинградские Краски ОПТИМУМ. Цвет- белый полуглянцевый. Фасовка 2,7 кг. Для окраски дерева, металла (загрунтованного либо ранее окрашенного, т.е. без ржавчины) и оштукатуренных поверхностей по сфере применения подходит как" Кол-во: 40

"Позиция 13" "Эмаль универсальная ПФ 115 Ленинградские Краски ОПТИМУМ. Цвет- Красный. Фасовка 2,7 кг. Для окраски дерева, металла (загрунтованного либо ранее окрашенного, т.е. без ржавчины) и оштукатуренных поверхностей по сфере применения подходит как для внутрен" Кол-во: 24

"Позиция 14" "Эмаль универсальная ПФ 115 Ленинградские Краски ОПТИМУМ. Цвет- белый глянцевый. Фасовка 2,7 кг. Для окраски дерева, металла (загрунтованного либо ранее окрашенного, т.е. без ржавчины) и оштукатуренных поверхностей по сфере применения подходит как для" Кол-во: 21

"Позиция 15" "Краска фасадная "Белоснежная" ВД-АК-1180 "ВГТ"" Кол-во: 800

"Позиция 16" "Растворитель 646" Кол-во: 10

"Позиция 17" "Эмаль НЦ-11 синяя Ярославльские краски" Кол-во: 100

"Позиция 18" "Краска аэрозольная синяя 500мл" Кол-во: 10

"Позиция 19" "Колер Краска ТЕКС для тонирования водоразбавляемых красок, шпатлевок и штукатурок для фасадов и внутренних работ 0,75л №9 охра" Кол-во: 50

"Позиция 20" "Эмаль пентафталевая ПФ-115 вишневая для окраски металлических, деревянных и других поверхностей" Кол-во: 5

"Позиция 21" "Эмаль универсальная желтый ПФ 115 Ленинградские Краски ОПТИМУМ. Фасовка 2,7 кг. Для окраски дерева, металла (загрунтованного либо ранее окрашенного, т.е. без ржавчины) и оштукатуренных поверхностей по сфере применения подходит как для внутренних так " Кол-во: 32

"Позиция 22" "Эмаль для радиаторов "Профи Текс". Фасовка 0.9 кг Цвет- белый глянцевый Предназначена для окраски батарей и радиаторов, труб системы водяного отопления, эксплуатируемых при температуре 75С, выдерживает кратковременный нагрев до 100С. Также может прим" Кол-во: 27

"Позиция 23" "Эмаль алкидная глянцевая с титановым пигментом ПФ-115 голубая, в литографированной металлической банке весом 2,3кг" Кол-во: 4

"Позиция 24" "Эмаль универсальная голубая ПФ 115 Ленинградские Краски ОПТИМУМ. Фасовка 2,7 кг. Для окраски дерева, металла (загрунтованного либо ранее окрашенного, т.е. без ржавчины) и оштукатуренных поверхностей по сфере применения подходит как для внутренних так" Кол-во: 13

"Позиция 25" "Эмаль ПФ-115 красная. Фасовка 2,7 кг. (RAL 3020) для окраски металлических, деревянных и других поверхностей снаружи и внутри помещений(кроме окраски полов). Профи Текс" Кол-во: 22

"Позиция 26" "Эмаль ПФ-115 светло-серая. Фасовка 2,7 кг. Ленинградские Краски ОПТИМУМ. Для окраски дерева, металла (загрунтованного либо ранее окрашенного, т.е. без ржавчины) и оштукатуренных поверхностей по сфере применения подходит как для внутренних так и для н" Кол-во: 53

"Позиция 27" "Эмаль ПФ-115 синяя суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей литографированной металлической банке Профи Текс" Кол-во: 5

"Позиция 28" "Колер Краска ТЕКС для тонирования водоразбавляемых красок, шпатлевок и штукатурок для фасадов и внутренних работ 0,75л №8 красно-коричневый" Кол-во: 10

"Позиция 29" "Колер Краска ТЕКС для тонирования водоразбавляемых красок, шпатлевок и штукатурок для фасадов и внутренних работ 0,75л №7 зеленое яблоко" Кол-во: 10

"Позиция 30" "Колер Краска ТЕКС для тонирования водоразбавляемых красок, шпатлевок и штукатурок для фасадов и внутренних работ 0,75л №13 шоколадно-коричневый" Кол-во: 10

"Позиция 31" "Колер Краска ТЕКС для тонирования водоразбавляемых красок, шпатлевок и штукатурок для фасадов и внутренних работ 0,75л №11 черный" Кол-во: 30

"Позиция 32" "Грунтовка на акриловой основе прозрачная фракции 0,3 для придания шероховатости гладким, плотным, слабовпитывающим основаниям, с целью увеличения адгезии наносимых в дальнейшем материалов предназначена для внутренних и наружных работ 5кг БОЛАРИС Бето" Кол-во: 80

"Позиция 33" "Грунтовка Глубокого проникновения "Старатели". Для обеспечения лучшей адгезии наносимых материалов (штукатурок, шпатлевок, плиточных клеев и красок) к основаниям из гипсовых и цементных штукатурок, ГКЛ и ГВЛ, кирпича, а так же придания прочности пове" Кол-во: 19

"Позиция 34" "Водно-дисперсионная моющаяся интерьерная краска Текс Универсал. 14 кг; Базис: A; Цвет: белоснежная; Глянец: глубокоматовая. Для окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.) по бето" Кол-во: 1033

"Позиция 35" "Колер Краска ТЕКС для тонирования водоразбавляемых красок, шпатлевок и штукатурок для фасадов и внутренних работ 0,75л №20 сиреневый" Кол-во: 8

"Позиция 36" "Колер Краска ТЕКС для тонирования водоразбавляемых красок, шпатлевок и штукатурок для фасадов и внутренних работ 0,75л №15 бежевый" Кол-во: 8

"Позиция 37" "Колер Краска ТЕКС для тонирования водоразбавляемых красок, шпатлевок и штукатурок для фасадов и внутренних работ 0,75л №15 бежевый" Кол-во: 50