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Номер извещения
31705098754
Уникальный номер закупки
17/2.1/0009452/ГКосмСист
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению праздничных мероприятий, посвященных 25-летию ОАО "Газпром космические системы"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 16:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
Почтовый адрес
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Контактный телефон
+7 495 504-29-18
Факс
+7 495 504-29-11
Адрес электронной почты
volkova_lv@gazprom-spacesystems.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волкова Людмила Валерьевна
Место рассмотрения предложений
141112, МО, г. Щёлково, ул. Московская, д. 77Б
Ключевые слова:
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Оказание услуг по проведению праздничных мероприятий, посвященных 25-летию ОАО "Газпром космические системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 10:00 GMT +305.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705098754Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению праздничных мероприятий, посвященных 25-летию ОАО "Газпром космические системы"141112, МО, г. Щёлково, ул. Московская, д. 77Б
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 15:0005.06.2017 15:0005.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705098754Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению праздничных мероприятий, посвященных 25-летию ОАО "Газпром космические системы"141112, МО, г. Щёлково, ул. Московская, д. 77Б
Подведение итогов не позднее
15.06.2017 15:0015.06.2017 15:0015.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705098754Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению праздничных мероприятий, посвященных 25-летию ОАО "Газпром космические системы"141112, МО, г. Щёлково, ул. Московская, д. 77Б
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.06.201715.06.2017 15:0015.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705098754Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению праздничных мероприятий, посвященных 25-летию ОАО "Газпром космические системы"141112, МО, г. Щёлково, ул. Московская, д. 77Б
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению праздничных мероприятий, посвященных 25-летию ОАО "Газпром космические системы"
Начальная цена
6 996 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Адрес местонахождения
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
94.99.16.000
93.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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