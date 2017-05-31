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    Главная / Торги / Поставка сигнальных лент, знаков, вилок, запасных частей к электрооборудованию (детали) и принадлежностей (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Поставка сигнальных лент, знаков, вилок, запасных частей к электрооборудованию (детали) и принадлежностей (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2017 08:0031.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705098298Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сигнальных лент, знаков, вилок, запасных частей к электрооборудованию (детали) и принадлежностей450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705098298

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0023876/ТГУфа

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сигнальных лент, знаков, вилок, запасных частей к электрооборудованию (детали) и принадлежностей (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.05.2017 15:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    О продлении срока подведения итогов_.doc

    Извещение_продление.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Контактный телефон

    +7 347 237-28-16

    Факс

    +7 347 237-56-40

    Адрес электронной почты

    egalieva@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галиева Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сигнальных лент, знаков, вилок, запасных частей к электрооборудованию (детали) и принадлежностей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2017 08:00 GMT +331.05.2017 08:0031.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705098298Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сигнальных лент, знаков, вилок, запасных частей к электрооборудованию (детали) и принадлежностей450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Дата и время вскрытия заявок

    31.05.2017 13:0031.05.2017 13:0031.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705098298Дата и время вскрытия заявок Поставка сигнальных лент, знаков, вилок, запасных частей к электрооборудованию (детали) и принадлежностей450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 13:5016.06.2017 13:5016.06.2017 13:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705098298Подведение итогов не позднее Поставка сигнальных лент, знаков, вилок, запасных частей к электрооборудованию (детали) и принадлежностей450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 13:5016.06.2017 13:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705098298Подведение итогов не позднее Поставка сигнальных лент, знаков, вилок, запасных частей к электрооборудованию (детали) и принадлежностей450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сигнальных лент, знаков, вилок, запасных частей к электрооборудованию (детали) и принадлежностей

    Начальная цена

    2 533 352,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Не предусмотрен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Классификатор ОКПД2

    27.90.33.110

    Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конфорка электрическая КЭТ-0,12/295Х417"

    Кол-во: 14

    "Позиция 2"

    "Коробка клеммная соединительная У614АУ2 ТУ3464-027-01394366-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Коробка протяжная У995М У3 ТУ36-2415-81"

    Кол-во: 26

    "Позиция 4"

    "Коробка разветвительная низковольтная,4-х контактная, крышка на защепке КРН-4/1Р ФИАК.648212.007 ТУ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Коробка распаячная для скрытого монтажа 92х92х45"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Коробка распределительная КЗНС-16 ТУ 3464-009-99856433-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Коробка распределительная КРТП 20х2"

    Кол-во: 16

    "Позиция 8"

    "Корпус сварной навесной серии ST с монтажной платой производчства "Диэлектрические кабельные системы" (DKS). Код производителя: R5ST0863. Защита IP 65, порошковая окраска, цвет серый, материал - сталь, глубина 300мм, ширина 600, высота 800. ТУ 3433-0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Кронштейн Триада КН-82 черный, для круговых антенн сотовой связи с основанием 86 мм. Рекомендуется для антенн Триада-993, 994, 2430, 2435, 2440, 2610, 2615, 2640. Артикул кронштейна: KN82. Производитель: НПФ Триада, Россия."

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Кронштейн Триада-КН-80 для направленных антенн сотовой связи. Рекомендуется для антенн Триада-935, 2135,2635. Артикул: KN80. ПРоизв одитель: НПФ Триада, Россия."

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Лента оградительная красно-белая 70мм 500м"

    Кол-во: 33

    "Позиция 12"

    "Лента оградительная Опасная зона 250м"

    Кол-во: 33

    "Позиция 13"

    "Лента оградительная с наклонными полосами 75мм 150м"

    Кол-во: 11

    "Позиция 14"

    "Лента сигнальная 250м, белый с красным"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Лента сигнальная ЛСЭ-150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Лента сигнальная предупредительная 50мм 200м"

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "Модем GSM\GPRS ПМ01-24.AB с интерфейсом RS-232/RS-485. ТУ 6571-001-46526536-2009. Производитель: ООО ПО ОВЕН."

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Модуль расширения Pixel-MR120-00-0 для контроллеров Pixel 125хх/SMH 2G/SMH 2Gi; 12 входов (NPN/PNP), кабель 80мм, внутр.шина"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Нагреватель шкафов управления НШУ-150А, номинальная мощность 150 Вт, 240x172x48, одностороннее оребрение, вес 2 кг. Производитель " Специальные системы и технологии". Код производителя: НШУ-150А. ТУ 3468-043-33006874-2004 с изм. 1."

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12 УХЛ1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 21"

    "Ограничитель перенапряжения ОПН-РВ-10/12,6/5/250 УХЛ1 с комплектом установки ОПН-РВ–ТШОЗ.442611.032 (Таврида-Электрик)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 22"

    "Патрон Е-27"

    Кол-во: 80

    "Позиция 23"

    "Переключатель пакетный ТПКП(ППКП)-25А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "Плата блока измерения (БИ) ИЖСК.687242.012 для выпрямителя В-ОПЕ-ТМ-1 серии Б"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Плата блока управления БУ ИЖСК.656.116.033 для выпрямителя В-ОПЕ-ТМ-1 серии Б"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Плата ПС ИЖСК.687243.086-04 для выпрямителя В-ОПЕ-ТМ-1-42-24-У1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Плата управления ПУ-2М САНТ.687254.001 для выпрямителя В-ОПЕ-М6 производитель АО "Энергомера""

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Пост кнопочный КУ-91 1ExdIIBT5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Пост кнопочный КУ-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Пост кнопочный ПКЕ 212/1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Пост кнопочный ПКЕ 212/2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Пост кнопочный ПКЕ-222-2У2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 33"

    "Пост кнопочный ПКТ-60"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Пост управления кнопочный взрывозащищен с фиксацией кнопки КУ-92 1ExdllBT5 У2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Предохранитель высоковольтный типа ПКБ-10 У1 с патроном 0,5 А ТУ 3414-002-34377845-2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Предохранитель ПКТ 101-10-2-12,5 У3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Предохранитель ПКТ 101-10-3,2-20 У1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Предохранитель ПКТ 101-10-31,5-12,5 У3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 39"

    "Предохранитель ПКТ 103-10-80-20 У3 ГОСТ 2213-79"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Контактор КТ-6063 УЗ 1000А 400V ТУ 3426-031-00213703-98"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Антенна Триада-MА 970 SOTA, GSM 900 МГц (5 дБи), на магните, для терминалов, RG 58 - 2 м, разъем SMA (f). Артикул: 970SMA-MA. Произ водитель: НПФ Триада, Россия."

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Антенна Триада-ВА 994 SOTA, GSM 900 МГц (8 дБи), 1800 МГц / 3G (9 дБи), врезная, RG58 A/U (с низкими потерями) - 2 м, разъём SMA(f). Артикул антенны: 994SMA/2-VA. Производитель: НПФ Триада, Россия."

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Блок БИП-3М РМЕА.436331.403 для выпрямителя В-ОПЕ-М6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Блок питания Cisco IP Phone Power Injector For7900 Series Phones CP-PWR-INJ для IP телефонов Cisco выполненный по технологии POE. Н апряжение питания входное 220В, 50 Гц переменное. Напряжение питания выходное 48 В постоянное."

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Блок силовой РМЕА.687430.409 для выпрямителя В-ОПЕ-М1 производитель АО "Энергомера""

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Блок силовой САНТ.687430.001 для выпрямителя В-ОПЕ-М6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Блок ТЭНов В3 181/190-7,5-6,5/2,4 220 для длиты электрической ABAT ЭП-4НЖ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Блок управления (БУ-3МВ) РМЕА.426474.423 для выпрямителя В-ОПЕ-М1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Блок управления БУ-2МВ РМЕА.426474.422 для выпрямителя В-ОПЕ-М6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Бокс ЩРН-П-12 модулей навесной пластик IP40 ИЭК арт.MKP12-N-12-40-10"

    Кол-во: 17

    "Позиция 51"

    "Вилка RJ11 6P4C, CKC-Line J-RJ11-6P4C, НТЦ Энергия, ГОСТ 30988.2.2-2012"

    Кол-во: 180

    "Позиция 52"

    "Вилка RJ11 6Р6С, CKC-Line J-RJ11-6P6C, НТЦ "Энергия", ГОСТ 30988.2.2-2012"

    Кол-во: 50

    "Позиция 53"

    "Вилка RJ11 8P8C экранированная CKC-Line J-R45-8P8C-U НТЦ "Энергия", ГОСТ 30988.2.2-2012"

    Кол-во: 50

    "Позиция 54"

    "Вилка переносная силовая 025 3Р+РЕ+N 32A 380V ИЭК"

    Кол-во: 9

    "Позиция 55"

    "Вилка прямая с заземлением Универсал А1010 16 А 220В, Черный цвет, ГОСТ Р51322.4-99, IP 20."

    Кол-во: 30

    "Позиция 56"

    "Вилка силовая 024 380В 3P+PE 32А IP44 ИЭК"

    Кол-во: 43

    "Позиция 57"

    "Вилка штепсельная 250В 6А б/з А113"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "Вилка штепсельная 250В,10А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "Вилка штепсельная с заземляющим контактом ТУ РБ 200278355120-2001"

    Кол-во: 30

    "Позиция 60"

    "Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО) 2Р 16А 10МА ИЭК арт.MDV10-2- 016-010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Датчик движения ДД009 IEK арт.LLD10-009-1100-001"

    Кол-во: 15

    "Позиция 62"

    "Заземление ЗПЛ-10 (до 10 Кв) со штангой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Заземление переносное ЗПЛЗ-ПТР-15 для наложения с земли на ВЛ до 15 кв"

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "Изолятор проходной ИПУ-10/630/7,5 УХЛ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Изолятор ПС-70Е подвесной стеклянный для воздушных линий 6-10кВ.ТУ 34- 279193"

    Кол-во: 30

    "Позиция 66"

    "Изолятор ШС-10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 67"

    "Изолятор ШФ-10Г"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Изолятор ШФ-20Г"

    Кол-во: 45

    "Позиция 69"

    "Инвертор ИС3-24-600, изготовитель ООО"Сибконтакт" г.Новосибирск, ТУ 3415-003-86803794-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Кабель удлинительный USB <B-->B> 1.8м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Калорифер электрический ТВ-5 (ТВ-5/7)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Клиент гибкий тонкий HP t620 (J9A59EA)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 73"

    "Колодка клеммная из полипропилена, сечение провода 2,5 мм2 3 секции, код. 43103PL/Br, упаковка 50 шт., DKS, Россия, www.dkc.ru"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Колодка клеммная из полипропилена, сечение провода 6 мм2 3 секции, код DKS 43303PL/Br, упаковка 50 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Колпачек К-9 для изолятора ШФ шаг резьбы 6,4 для штыря Ш-24"

    Кол-во: 180

    "Позиция 76"

    "Коммутатор D-Link DES-1016D/F1 10/100mbps 16-port"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Комплект носимых знаков ограждения КЗО-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Комплект отбора КПО-1М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Комплект плакатов электробезопасности (пластик, 7шт) ГОСТ 12.04.026-2003"

    Кол-во: 5

    "Позиция 80"

    "Комплект устройств защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ 6 и 10 кВ тип УЗП-10/К (климатического исполнения и категории размещения У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69) по ТУ 3494-056-98952040-2011. № сертификата ГО 00.RU.1131.H00359 от 06.08.2014"

    Кол-во: 79

    "Позиция 81"

    "Коннектор RJ-45 (8P8C) (в упаковке 2 шт.) Артикул: 2345 производитель "Дори",г. Мытищи,"

    Кол-во: 200

    "Позиция 82"

    "Консоль-приставка OpenStage 30T на 90 клавиш ЗАО Информтехника и Промсвязь г.Москва"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "Удлинитель на катушке УС1-4В-50/3,5(IP 44) (мод.УС1-43113) 4095 ПВС 3х1 ,5 3500Вт 16А 4розетки (IP 44) выключатель с защитой 50м ТУ 3468-ЭБ09- 11623313-94"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Удлинитель Приоритет ПВС3х1,5 16А 50м IP44"

    Кол-во: 3

    "Позиция 85"

    "Удлинитель Приоритет Техноэнерго ПВС3х1,5 16А 30м 4 розетки IP44"

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "Удлинитель Титан 5 гнезд L=10 м с заземлением, выключатель с индикатором ПВС 3х1,5 16А мощность 3,5 кВт ГОСТ Р 51323.-99 (МЭК 60309-1-99), ГОСТ Р 51539-99"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Удлинитель У1-10 марки Электробыт с литой вилкой и выносной розеткой 10 м ток 16А, 220В, мощность 3500Вт, ПВС 3х1,0 мм ГОСТ Р 51322.1-99, ГОСТ 27570.0-87, ГОСТ Р МЭК 335-1-94, ТУ 3468-ЭБ09-11623313-94"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Удлинитель У1-5 марки Электробыт с литой вилкой и выносной розеткой 5 м ток 10А, 220В, мощность 2200Вт, ПВС 3х0,75 мм2 ГОСТ Р 51322.1-99"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Указатель высокого напряжения,комбинированный, на 10-110кВ, в комплекте с ШЭУ-110-2-2,2. ТУ РБ 00039098.115-97. Россия"

    Кол-во: 22

    "Позиция 90"

    "Указатель напряжения ПИН 90-2М ГОСТ 12.2.0070-75"

    Кол-во: 29

    "Позиция 91"

    "Указатель напряжения ПИН-90"

    Кол-во: 9

    "Позиция 92"

    "Указатель напряжения УВНИ-10 СЗ ИП"

    Кол-во: 3

    "Позиция 93"

    "Устройство зарядное для аккумуляторных батарей 3-20А ЗУ АКБ. СТЦ-ГЦР-Ф-2013-01 Часть II. Код МТР: 509-2830-40114. Базис поставки: г .Москва."

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Устройство зарядное КОС-505 Производитель: Космос (Россия) Код матриала: 4607136511453"

    Кол-во: 8

    "Позиция 95"

    "Устройство пускорегулирующее Эпра 250 Днат"

    Кол-во: 25

    "Позиция 96"

    "Устройство УЗИП защиты от импульсных перенапряжений Hakel DTNVR 1/12/0,5/1500(LT)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 97"

    "Фильтр сетевой ZIS Pilot-XPro, 6 силовых розеток с заземляющим контактом, длина кабеля 5м., максимальная мощностью нагрузки 2,2 кВт,"

    Кол-во: 19

    "Позиция 98"

    "Фонарь прожектор Космос, Accu368LED в комплекте с аккумуляторной батареей и зарядным устройством арт:199404 ТРТС 004/2011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Фотореле ФР-602 макс.нагрузка 4400 Вт, IP4 IEK арт.LFR20-602-4400-003"

    Кол-во: 4

    "Позиция 100"

    "Цифровое зарядное устройство Агрессор 8А арт. AGR/SBC-080 Brick "Автопрофи" ГОСТ Р МЭК 60335-2-29-98 ГОСТ Р 52161.2.29-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Шкаф телекоммуникационный ШРН-Э-9.500 19 дюймов настенный разборный 9U (ВхШхГ) 476х600х520 мм дверь стекло"

    Кол-во: 3

    "Позиция 102"

    "Шкаф ШРУ-3 трехфазный шкаф распределения и учета электроэнргии ГОСТ Р 51321.1-2000."

    Кол-во: 3

    "Позиция 103"

    "Щит c монтажной панелью ЩМП, размеры: высота - 600мм, ширина - 600мм, глубина-400мм, степень защиты - IP65, ТУ 3431-001-18461115-2003."

    Кол-во: 3

    "Позиция 104"

    "Щит заземления ЩЗ-П2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 105"

    "Щит ОЩВ-12 (63/16А) УХЛ4 щиток освещения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Щит распределительный с цельнометаллической дверкой ЩРН 2-12-1-УХЛ4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Щит учетно-распределительный под электронный счетчик ЩРУЭН-1/12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Щит ЩРН-П-6"

    Кол-во: 5

    "Позиция 109"

    "Щиток осветительный 220 380 в номинальный ток 63 а ОЩВ1-6 УХЛ4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 110"

    "Электрод сравнения медносульфатный модифицированный ЭС-8М-НГК, ТУ 4276-032-43750384-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Элемент нагревательный НСВ-200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 112"

    "Элемент сетевой CKC-Line J-RJ45-8P8C-S вилка RJ11 8P8C, неэкранированная, НТЦ "Энергия", ГОСТ 30988.2.2-2012"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 113"

    "Этикетка самоклеящаяся : 40х20 мм, символ 36В ИЭК (упаковка 100 шт.) арт.YPC10-0036V-1-100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Этикетка самоклеящаяся : 40х20 мм,символ 12В ИЭК (упаковка 100 шт.) арт.YPC10-0012V-1-100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Этикетка самоклеящаяся: 160х160х160, символ Молния ИЭК (упаковка 100шт) арт.YPC30-MOLNI-6-100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Этикетка самоклеящаяся: 30х30 мм, символ "Заземление" ИЭК (упаковка 96 шт.) арт.YPC20-ZAZEM-1-096"

    Кол-во: 5

    "Позиция 117"

    "Этикетка самоклеящаяся: 40х20 мм, символ 220В (упаковка 100шт) арт.YPC10-0220V-1-100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 118"

    "Этикетка самоклеящаяся: 50х50х50, символ Молния ИЭК (упаковка 110шт) арт.YPC30-MOLNI-2-110"

    Кол-во: 4

    "Позиция 119"

    "Этикетка самоклеящаяся: 90х38 мм, символ 220В (упаковка 21 шт) арт.YPC10-0220V-3-021"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Ящик настенный ЩРН-М 395Х310Х220"

    Кол-во: 6

    "Позиция 121"

    "Ящик ЯТП-0.25 220/12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "Ящик ЯТП-0.25 220/36"

    Кол-во: 6

    "Позиция 123"

    "Удлинитель 4х40м на металлической катушке 16А3х1,5 IP44"

    Кол-во: 25

    "Позиция 124"

    "Предохранитель ПН-2 250А"

    Кол-во: 15

    "Позиция 125"

    "Предохранитель ПР-2 100А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 126"

    "Предохранитель ПТ-110-10-20-31,5УЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 127"

    "Преобразователь напряжения ОРИОН ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПН-90, Максимальная выходная мощность-1500 Вт, Входное напряжение-12В, Выходное напря жение-220 В, Частота выходного напряжения-50 Гц, Вес-2,195кг. ТУ-4573-001-90734786-2012."

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Прожектор ИО-04-1000-001(10)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Прожектор светодиодный ПЛ-02 белый холодный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 130"

    "Пускатель магнитный ПМ 12-010-240 220В"

    Кол-во: 30

    "Позиция 131"

    "Пускатель магнитный ПМ 12-160210 220В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Пускатель магнитный ПМ12-025100 220В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Пускатель магнитный ПМ12-025201 Iн=25А катушка на 220В, ГОСТ Р50460-92, ТУ16-8УНГФР.644236.033ГУ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 134"

    "Пускатель магнитный ПМ-12-100250-У3В Uк=220 ГОСТ Р50460-92, ТУ16-8УНГФР.644236.033ГУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Пускатель магнитный ПМ12-160200 У3В, 220В, 100А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Пускатель магнитный ПМ12-160201 Iн=160А катушка на 220В, ООО Электроконтактор. ГОСТ Р50460-92, ТУ16-8УНГФР.644236.033ГУ."

    Кол-во: 2

    "Позиция 137"

    "Пускатель магнитный ПМА 4200 380В 63А 2з+2р IP00 с реле"

    Кол-во: 5

    "Позиция 138"

    "Пускатель магнитный ПМА-3210 220В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 139"

    "Пускатель магнитный ПМЕ-211 220В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 140"

    "Пускатель магнитный ПМЕ-222 220в"

    Кол-во: 9

    "Позиция 141"

    "Пускатель магнитный ПМЛ 1210 220В с РТЛ 1006"

    Кол-во: 4

    "Позиция 142"

    "Пускатель магнитный ПМЛ 1220 220В (9-13А)с РТЛ 1016 (9,5-14А)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 143"

    "Пускатель магнитный ПМЛ 1220 220В с РТЛ 1006 (0,95-1,6)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 144"

    "Пускатель магнитный ПМЛ 1220 220В с РТЛ 1008 (2,4-4)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "Пускатель магнитный ПМЛ 1220 220В с РТЛ 1010 (3,8-6А)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 146"

    "Пускатель магнитный ПМЛ 3220 380в IP54 Т/Р ПС"

    Кол-во: 7

    "Позиция 147"

    "Пускатель ПМЛ-1100 Н4В 220В с РТЛ1010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "Разъединитель РЛНД 1.1-10Б/400НУХЛ1 с приводом ПРНЗ-10УХЛ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 149"

    "Разъединитель РЛНД-1-10/400-НУХл1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Разъединитель трехполосный 10 кв 200а с заземляющими ножами и приводом ПРНЗ-10у1 РЛНД -10/200У1 (с приводом ПРНЗ-10УХЛ1) ТУ 16.520.150-83"

    Кол-во: 2

    "Позиция 151"

    "Разъем РШ/ВШ-30А 380в"

    Кол-во: 5

    "Позиция 152"

    "Рейка DIN оцинкованная YDN10-0030 (30см)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 153"

    "Рейка DIN перфорированная, длина 1000 мм. ГОСТ Р МЭК 60715-2003, артикул adr-1.0 EKF Electrotechnika"

    Кол-во: 2

    "Позиция 154"

    "Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-11М-5-01"

    Кол-во: 18

    "Позиция 155"

    "Трансформатор тока Т-066/100/5 КЛ05 5ВА"

    Кол-во: 15

    "Позиция 156"

    "Удлинитель 20м 4 розетки ПВС 3х2,5(1,5) на пластиковой катушке и стойке 4-18-7039-20"

    Кол-во: 13

    "Позиция 157"

    "Плата управления ПУ-3М РМЕА.687254.401 для выпрямителя В-ОПЕ-М1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Предохранитель ПН2 100А"

    Кол-во: 18

    "Позиция 159"

    "Удлинитель У16-010 50М"

    Кол-во: 3

    "Позиция 160"

    "Реле контроля фаз CZF-331 ТУ РБ 590618749.003-2004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 161"

    "Реле напряжения, перекоса и последовательности фаз РНПП-311М"

    Кол-во: 3

    "Позиция 162"

    "Рубильник ЯВЗ-31-100А У2УХЛ-220В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Система кабельная структурированная Line PP-19"-24RJ-45-S-IDC-110 ГОСТ Р 53246-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Стартер 80 С-220"

    Кол-во: 1276

    "Позиция 165"

    "Счетчик Ф68700В 1Н 220В 5-50А 3-х фазный, 4 ПР.Э"

    Кол-во: 5

    "Позиция 166"

    "Тепловентилятор ТВ-12, 12кВт 380в"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Трансформатор тока Т-0,66 150/5 КЛ0,5 5ВА"

    Кол-во: 6

    "Позиция 168"

    "Коробка У-409"

    Кол-во: 10

    "Позиция 169"

    "Корпус металлический серии ST. Код: R5ST0442. ТУ 3433-036-47022248-2013. Степень защиты: IP66. Размер корпуса ВхШхГ: 400x400x200 мм. Материала: каркас: сталь до 1,2 мм, порошковое покрытие RAL 7035; дверь: сталь до 1 ,5 мм, порошковое покрытие RAL 70"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Коннектор RJ-45 кат.5 (упаковка 100шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Устройство ВРУ1М-28-64. Вводно-распределительное устройство ВРУ1М с одним вводом и автоматическими выключателями 250(6х100). Изготовитель ООО СКБ ПСИС г. Чебоксары. ГОСТ 15543.1-89"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Устройство зажигания ИЗУ-Л2Т-2000-В-УХЛ2. Производства ООО НПП Лидер СВ г. Челябинск"

    Кол-во: 20

    "Позиция 173"

    "Прожектор светодиодный ПЛ-01белый холодный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 174"

    "Трансформатор ОС-33-730 УХЛ2"

    Кол-во: 6

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    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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