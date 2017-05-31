Поставка сигнальных лент, знаков, вилок, запасных частей к электрооборудованию (детали) и принадлежностей

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

Поставка сигнальных лент, знаков, вилок, запасных частей к электрооборудованию (детали) и принадлежностей

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Конфорка электрическая КЭТ-0,12/295Х417" Кол-во: 14

"Позиция 2" "Коробка клеммная соединительная У614АУ2 ТУ3464-027-01394366-2007" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Коробка протяжная У995М У3 ТУ36-2415-81" Кол-во: 26

"Позиция 4" "Коробка разветвительная низковольтная,4-х контактная, крышка на защепке КРН-4/1Р ФИАК.648212.007 ТУ" Кол-во: 50

"Позиция 5" "Коробка распаячная для скрытого монтажа 92х92х45" Кол-во: 20

"Позиция 6" "Коробка распределительная КЗНС-16 ТУ 3464-009-99856433-2011" Кол-во: 10

"Позиция 7" "Коробка распределительная КРТП 20х2" Кол-во: 16

"Позиция 8" "Корпус сварной навесной серии ST с монтажной платой производчства "Диэлектрические кабельные системы" (DKS). Код производителя: R5ST0863. Защита IP 65, порошковая окраска, цвет серый, материал - сталь, глубина 300мм, ширина 600, высота 800. ТУ 3433-0" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Кронштейн Триада КН-82 черный, для круговых антенн сотовой связи с основанием 86 мм. Рекомендуется для антенн Триада-993, 994, 2430, 2435, 2440, 2610, 2615, 2640. Артикул кронштейна: KN82. Производитель: НПФ Триада, Россия." Кол-во: 4

"Позиция 10" "Кронштейн Триада-КН-80 для направленных антенн сотовой связи. Рекомендуется для антенн Триада-935, 2135,2635. Артикул: KN80. ПРоизв одитель: НПФ Триада, Россия." Кол-во: 2

"Позиция 11" "Лента оградительная красно-белая 70мм 500м" Кол-во: 33

"Позиция 12" "Лента оградительная Опасная зона 250м" Кол-во: 33

"Позиция 13" "Лента оградительная с наклонными полосами 75мм 150м" Кол-во: 11

"Позиция 14" "Лента сигнальная 250м, белый с красным" Кол-во: 10

"Позиция 15" "Лента сигнальная ЛСЭ-150" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Лента сигнальная предупредительная 50мм 200м" Кол-во: 12

"Позиция 17" "Модем GSM\GPRS ПМ01-24.AB с интерфейсом RS-232/RS-485. ТУ 6571-001-46526536-2009. Производитель: ООО ПО ОВЕН." Кол-во: 2

"Позиция 18" "Модуль расширения Pixel-MR120-00-0 для контроллеров Pixel 125хх/SMH 2G/SMH 2Gi; 12 входов (NPN/PNP), кабель 80мм, внутр.шина" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Нагреватель шкафов управления НШУ-150А, номинальная мощность 150 Вт, 240x172x48, одностороннее оребрение, вес 2 кг. Производитель " Специальные системы и технологии". Код производителя: НШУ-150А. ТУ 3468-043-33006874-2004 с изм. 1." Кол-во: 3

"Позиция 20" "Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12 УХЛ1" Кол-во: 9

"Позиция 21" "Ограничитель перенапряжения ОПН-РВ-10/12,6/5/250 УХЛ1 с комплектом установки ОПН-РВ–ТШОЗ.442611.032 (Таврида-Электрик)" Кол-во: 14

"Позиция 22" "Патрон Е-27" Кол-во: 80

"Позиция 23" "Переключатель пакетный ТПКП(ППКП)-25А" Кол-во: 6

"Позиция 24" "Плата блока измерения (БИ) ИЖСК.687242.012 для выпрямителя В-ОПЕ-ТМ-1 серии Б" Кол-во: 3

"Позиция 25" "Плата блока управления БУ ИЖСК.656.116.033 для выпрямителя В-ОПЕ-ТМ-1 серии Б" Кол-во: 2

"Позиция 26" "Плата ПС ИЖСК.687243.086-04 для выпрямителя В-ОПЕ-ТМ-1-42-24-У1" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Плата управления ПУ-2М САНТ.687254.001 для выпрямителя В-ОПЕ-М6 производитель АО "Энергомера"" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Пост кнопочный КУ-91 1ExdIIBT5" Кол-во: 6

"Позиция 29" "Пост кнопочный КУ-93" Кол-во: 2

"Позиция 30" "Пост кнопочный ПКЕ 212/1" Кол-во: 10

"Позиция 31" "Пост кнопочный ПКЕ 212/2" Кол-во: 6

"Позиция 32" "Пост кнопочный ПКЕ-222-2У2" Кол-во: 8

"Позиция 33" "Пост кнопочный ПКТ-60" Кол-во: 2

"Позиция 34" "Пост управления кнопочный взрывозащищен с фиксацией кнопки КУ-92 1ExdllBT5 У2" Кол-во: 20

"Позиция 35" "Предохранитель высоковольтный типа ПКБ-10 У1 с патроном 0,5 А ТУ 3414-002-34377845-2003" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Предохранитель ПКТ 101-10-2-12,5 У3" Кол-во: 10

"Позиция 37" "Предохранитель ПКТ 101-10-3,2-20 У1" Кол-во: 2

"Позиция 38" "Предохранитель ПКТ 101-10-31,5-12,5 У3" Кол-во: 6

"Позиция 39" "Предохранитель ПКТ 103-10-80-20 У3 ГОСТ 2213-79" Кол-во: 3

"Позиция 40" "Контактор КТ-6063 УЗ 1000А 400V ТУ 3426-031-00213703-98" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Антенна Триада-MА 970 SOTA, GSM 900 МГц (5 дБи), на магните, для терминалов, RG 58 - 2 м, разъем SMA (f). Артикул: 970SMA-MA. Произ водитель: НПФ Триада, Россия." Кол-во: 2

"Позиция 42" "Антенна Триада-ВА 994 SOTA, GSM 900 МГц (8 дБи), 1800 МГц / 3G (9 дБи), врезная, RG58 A/U (с низкими потерями) - 2 м, разъём SMA(f). Артикул антенны: 994SMA/2-VA. Производитель: НПФ Триада, Россия." Кол-во: 4

"Позиция 43" "Блок БИП-3М РМЕА.436331.403 для выпрямителя В-ОПЕ-М6" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Блок питания Cisco IP Phone Power Injector For7900 Series Phones CP-PWR-INJ для IP телефонов Cisco выполненный по технологии POE. Н апряжение питания входное 220В, 50 Гц переменное. Напряжение питания выходное 48 В постоянное." Кол-во: 2

"Позиция 45" "Блок силовой РМЕА.687430.409 для выпрямителя В-ОПЕ-М1 производитель АО "Энергомера"" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Блок силовой САНТ.687430.001 для выпрямителя В-ОПЕ-М6" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Блок ТЭНов В3 181/190-7,5-6,5/2,4 220 для длиты электрической ABAT ЭП-4НЖ" Кол-во: 2

"Позиция 48" "Блок управления (БУ-3МВ) РМЕА.426474.423 для выпрямителя В-ОПЕ-М1" Кол-во: 2

"Позиция 49" "Блок управления БУ-2МВ РМЕА.426474.422 для выпрямителя В-ОПЕ-М6" Кол-во: 2

"Позиция 50" "Бокс ЩРН-П-12 модулей навесной пластик IP40 ИЭК арт.MKP12-N-12-40-10" Кол-во: 17

"Позиция 51" "Вилка RJ11 6P4C, CKC-Line J-RJ11-6P4C, НТЦ Энергия, ГОСТ 30988.2.2-2012" Кол-во: 180

"Позиция 52" "Вилка RJ11 6Р6С, CKC-Line J-RJ11-6P6C, НТЦ "Энергия", ГОСТ 30988.2.2-2012" Кол-во: 50

"Позиция 53" "Вилка RJ11 8P8C экранированная CKC-Line J-R45-8P8C-U НТЦ "Энергия", ГОСТ 30988.2.2-2012" Кол-во: 50

"Позиция 54" "Вилка переносная силовая 025 3Р+РЕ+N 32A 380V ИЭК" Кол-во: 9

"Позиция 55" "Вилка прямая с заземлением Универсал А1010 16 А 220В, Черный цвет, ГОСТ Р51322.4-99, IP 20." Кол-во: 30

"Позиция 56" "Вилка силовая 024 380В 3P+PE 32А IP44 ИЭК" Кол-во: 43

"Позиция 57" "Вилка штепсельная 250В 6А б/з А113" Кол-во: 10

"Позиция 58" "Вилка штепсельная 250В,10А" Кол-во: 20

"Позиция 59" "Вилка штепсельная с заземляющим контактом ТУ РБ 200278355120-2001" Кол-во: 30

"Позиция 60" "Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО) 2Р 16А 10МА ИЭК арт.MDV10-2- 016-010" Кол-во: 2

"Позиция 61" "Датчик движения ДД009 IEK арт.LLD10-009-1100-001" Кол-во: 15

"Позиция 62" "Заземление ЗПЛ-10 (до 10 Кв) со штангой" Кол-во: 2

"Позиция 63" "Заземление переносное ЗПЛЗ-ПТР-15 для наложения с земли на ВЛ до 15 кв" Кол-во: 3

"Позиция 64" "Изолятор проходной ИПУ-10/630/7,5 УХЛ1" Кол-во: 2

"Позиция 65" "Изолятор ПС-70Е подвесной стеклянный для воздушных линий 6-10кВ.ТУ 34- 279193" Кол-во: 30

"Позиция 66" "Изолятор ШС-10" Кол-во: 30

"Позиция 67" "Изолятор ШФ-10Г" Кол-во: 10

"Позиция 68" "Изолятор ШФ-20Г" Кол-во: 45

"Позиция 69" "Инвертор ИС3-24-600, изготовитель ООО"Сибконтакт" г.Новосибирск, ТУ 3415-003-86803794-2012" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Кабель удлинительный USB <B-->B> 1.8м" Кол-во: 10

"Позиция 71" "Калорифер электрический ТВ-5 (ТВ-5/7)" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Клиент гибкий тонкий HP t620 (J9A59EA)" Кол-во: 5

"Позиция 73" "Колодка клеммная из полипропилена, сечение провода 2,5 мм2 3 секции, код. 43103PL/Br, упаковка 50 шт., DKS, Россия, www.dkc.ru" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Колодка клеммная из полипропилена, сечение провода 6 мм2 3 секции, код DKS 43303PL/Br, упаковка 50 шт." Кол-во: 1

"Позиция 75" "Колпачек К-9 для изолятора ШФ шаг резьбы 6,4 для штыря Ш-24" Кол-во: 180

"Позиция 76" "Коммутатор D-Link DES-1016D/F1 10/100mbps 16-port" Кол-во: 4

"Позиция 77" "Комплект носимых знаков ограждения КЗО-1" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Комплект отбора КПО-1М" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Комплект плакатов электробезопасности (пластик, 7шт) ГОСТ 12.04.026-2003" Кол-во: 5

"Позиция 80" "Комплект устройств защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ 6 и 10 кВ тип УЗП-10/К (климатического исполнения и категории размещения У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69) по ТУ 3494-056-98952040-2011. № сертификата ГО 00.RU.1131.H00359 от 06.08.2014" Кол-во: 79

"Позиция 81" "Коннектор RJ-45 (8P8C) (в упаковке 2 шт.) Артикул: 2345 производитель "Дори",г. Мытищи," Кол-во: 200

"Позиция 82" "Консоль-приставка OpenStage 30T на 90 клавиш ЗАО Информтехника и Промсвязь г.Москва" Кол-во: 4

"Позиция 83" "Удлинитель на катушке УС1-4В-50/3,5(IP 44) (мод.УС1-43113) 4095 ПВС 3х1 ,5 3500Вт 16А 4розетки (IP 44) выключатель с защитой 50м ТУ 3468-ЭБ09- 11623313-94" Кол-во: 5

"Позиция 84" "Удлинитель Приоритет ПВС3х1,5 16А 50м IP44" Кол-во: 3

"Позиция 85" "Удлинитель Приоритет Техноэнерго ПВС3х1,5 16А 30м 4 розетки IP44" Кол-во: 4

"Позиция 86" "Удлинитель Титан 5 гнезд L=10 м с заземлением, выключатель с индикатором ПВС 3х1,5 16А мощность 3,5 кВт ГОСТ Р 51323.-99 (МЭК 60309-1-99), ГОСТ Р 51539-99" Кол-во: 2

"Позиция 87" "Удлинитель У1-10 марки Электробыт с литой вилкой и выносной розеткой 10 м ток 16А, 220В, мощность 3500Вт, ПВС 3х1,0 мм ГОСТ Р 51322.1-99, ГОСТ 27570.0-87, ГОСТ Р МЭК 335-1-94, ТУ 3468-ЭБ09-11623313-94" Кол-во: 2

"Позиция 88" "Удлинитель У1-5 марки Электробыт с литой вилкой и выносной розеткой 5 м ток 10А, 220В, мощность 2200Вт, ПВС 3х0,75 мм2 ГОСТ Р 51322.1-99" Кол-во: 2

"Позиция 89" "Указатель высокого напряжения,комбинированный, на 10-110кВ, в комплекте с ШЭУ-110-2-2,2. ТУ РБ 00039098.115-97. Россия" Кол-во: 22

"Позиция 90" "Указатель напряжения ПИН 90-2М ГОСТ 12.2.0070-75" Кол-во: 29

"Позиция 91" "Указатель напряжения ПИН-90" Кол-во: 9

"Позиция 92" "Указатель напряжения УВНИ-10 СЗ ИП" Кол-во: 3

"Позиция 93" "Устройство зарядное для аккумуляторных батарей 3-20А ЗУ АКБ. СТЦ-ГЦР-Ф-2013-01 Часть II. Код МТР: 509-2830-40114. Базис поставки: г .Москва." Кол-во: 1

"Позиция 94" "Устройство зарядное КОС-505 Производитель: Космос (Россия) Код матриала: 4607136511453" Кол-во: 8

"Позиция 95" "Устройство пускорегулирующее Эпра 250 Днат" Кол-во: 25

"Позиция 96" "Устройство УЗИП защиты от импульсных перенапряжений Hakel DTNVR 1/12/0,5/1500(LT)" Кол-во: 5

"Позиция 97" "Фильтр сетевой ZIS Pilot-XPro, 6 силовых розеток с заземляющим контактом, длина кабеля 5м., максимальная мощностью нагрузки 2,2 кВт," Кол-во: 19

"Позиция 98" "Фонарь прожектор Космос, Accu368LED в комплекте с аккумуляторной батареей и зарядным устройством арт:199404 ТРТС 004/2011" Кол-во: 1

"Позиция 99" "Фотореле ФР-602 макс.нагрузка 4400 Вт, IP4 IEK арт.LFR20-602-4400-003" Кол-во: 4

"Позиция 100" "Цифровое зарядное устройство Агрессор 8А арт. AGR/SBC-080 Brick "Автопрофи" ГОСТ Р МЭК 60335-2-29-98 ГОСТ Р 52161.2.29-2007" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Шкаф телекоммуникационный ШРН-Э-9.500 19 дюймов настенный разборный 9U (ВхШхГ) 476х600х520 мм дверь стекло" Кол-во: 3

"Позиция 102" "Шкаф ШРУ-3 трехфазный шкаф распределения и учета электроэнргии ГОСТ Р 51321.1-2000." Кол-во: 3

"Позиция 103" "Щит c монтажной панелью ЩМП, размеры: высота - 600мм, ширина - 600мм, глубина-400мм, степень защиты - IP65, ТУ 3431-001-18461115-2003." Кол-во: 3

"Позиция 104" "Щит заземления ЩЗ-П2" Кол-во: 5

"Позиция 105" "Щит ОЩВ-12 (63/16А) УХЛ4 щиток освещения" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Щит распределительный с цельнометаллической дверкой ЩРН 2-12-1-УХЛ4" Кол-во: 2

"Позиция 107" "Щит учетно-распределительный под электронный счетчик ЩРУЭН-1/12" Кол-во: 1

"Позиция 108" "Щит ЩРН-П-6" Кол-во: 5

"Позиция 109" "Щиток осветительный 220 380 в номинальный ток 63 а ОЩВ1-6 УХЛ4" Кол-во: 6

"Позиция 110" "Электрод сравнения медносульфатный модифицированный ЭС-8М-НГК, ТУ 4276-032-43750384-2008" Кол-во: 1

"Позиция 111" "Элемент нагревательный НСВ-200" Кол-во: 4

"Позиция 112" "Элемент сетевой CKC-Line J-RJ45-8P8C-S вилка RJ11 8P8C, неэкранированная, НТЦ "Энергия", ГОСТ 30988.2.2-2012" Кол-во: 1000

"Позиция 113" "Этикетка самоклеящаяся : 40х20 мм, символ 36В ИЭК (упаковка 100 шт.) арт.YPC10-0036V-1-100" Кол-во: 1

"Позиция 114" "Этикетка самоклеящаяся : 40х20 мм,символ 12В ИЭК (упаковка 100 шт.) арт.YPC10-0012V-1-100" Кол-во: 1

"Позиция 115" "Этикетка самоклеящаяся: 160х160х160, символ Молния ИЭК (упаковка 100шт) арт.YPC30-MOLNI-6-100" Кол-во: 1

"Позиция 116" "Этикетка самоклеящаяся: 30х30 мм, символ "Заземление" ИЭК (упаковка 96 шт.) арт.YPC20-ZAZEM-1-096" Кол-во: 5

"Позиция 117" "Этикетка самоклеящаяся: 40х20 мм, символ 220В (упаковка 100шт) арт.YPC10-0220V-1-100" Кол-во: 4

"Позиция 118" "Этикетка самоклеящаяся: 50х50х50, символ Молния ИЭК (упаковка 110шт) арт.YPC30-MOLNI-2-110" Кол-во: 4

"Позиция 119" "Этикетка самоклеящаяся: 90х38 мм, символ 220В (упаковка 21 шт) арт.YPC10-0220V-3-021" Кол-во: 2

"Позиция 120" "Ящик настенный ЩРН-М 395Х310Х220" Кол-во: 6

"Позиция 121" "Ящик ЯТП-0.25 220/12" Кол-во: 2

"Позиция 122" "Ящик ЯТП-0.25 220/36" Кол-во: 6

"Позиция 123" "Удлинитель 4х40м на металлической катушке 16А3х1,5 IP44" Кол-во: 25

"Позиция 124" "Предохранитель ПН-2 250А" Кол-во: 15

"Позиция 125" "Предохранитель ПР-2 100А" Кол-во: 10

"Позиция 126" "Предохранитель ПТ-110-10-20-31,5УЗ" Кол-во: 6

"Позиция 127" "Преобразователь напряжения ОРИОН ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПН-90, Максимальная выходная мощность-1500 Вт, Входное напряжение-12В, Выходное напря жение-220 В, Частота выходного напряжения-50 Гц, Вес-2,195кг. ТУ-4573-001-90734786-2012." Кол-во: 1

"Позиция 128" "Прожектор ИО-04-1000-001(10)" Кол-во: 2

"Позиция 129" "Прожектор светодиодный ПЛ-02 белый холодный" Кол-во: 5

"Позиция 130" "Пускатель магнитный ПМ 12-010-240 220В" Кол-во: 30

"Позиция 131" "Пускатель магнитный ПМ 12-160210 220В" Кол-во: 1

"Позиция 132" "Пускатель магнитный ПМ12-025100 220В" Кол-во: 2

"Позиция 133" "Пускатель магнитный ПМ12-025201 Iн=25А катушка на 220В, ГОСТ Р50460-92, ТУ16-8УНГФР.644236.033ГУ" Кол-во: 12

"Позиция 134" "Пускатель магнитный ПМ-12-100250-У3В Uк=220 ГОСТ Р50460-92, ТУ16-8УНГФР.644236.033ГУ" Кол-во: 1

"Позиция 135" "Пускатель магнитный ПМ12-160200 У3В, 220В, 100А" Кол-во: 2

"Позиция 136" "Пускатель магнитный ПМ12-160201 Iн=160А катушка на 220В, ООО Электроконтактор. ГОСТ Р50460-92, ТУ16-8УНГФР.644236.033ГУ." Кол-во: 2

"Позиция 137" "Пускатель магнитный ПМА 4200 380В 63А 2з+2р IP00 с реле" Кол-во: 5

"Позиция 138" "Пускатель магнитный ПМА-3210 220В" Кол-во: 3

"Позиция 139" "Пускатель магнитный ПМЕ-211 220В" Кол-во: 5

"Позиция 140" "Пускатель магнитный ПМЕ-222 220в" Кол-во: 9

"Позиция 141" "Пускатель магнитный ПМЛ 1210 220В с РТЛ 1006" Кол-во: 4

"Позиция 142" "Пускатель магнитный ПМЛ 1220 220В (9-13А)с РТЛ 1016 (9,5-14А)" Кол-во: 5

"Позиция 143" "Пускатель магнитный ПМЛ 1220 220В с РТЛ 1006 (0,95-1,6)" Кол-во: 3

"Позиция 144" "Пускатель магнитный ПМЛ 1220 220В с РТЛ 1008 (2,4-4)" Кол-во: 2

"Позиция 145" "Пускатель магнитный ПМЛ 1220 220В с РТЛ 1010 (3,8-6А)" Кол-во: 3

"Позиция 146" "Пускатель магнитный ПМЛ 3220 380в IP54 Т/Р ПС" Кол-во: 7

"Позиция 147" "Пускатель ПМЛ-1100 Н4В 220В с РТЛ1010" Кол-во: 2

"Позиция 148" "Разъединитель РЛНД 1.1-10Б/400НУХЛ1 с приводом ПРНЗ-10УХЛ1" Кол-во: 2

"Позиция 149" "Разъединитель РЛНД-1-10/400-НУХл1" Кол-во: 1

"Позиция 150" "Разъединитель трехполосный 10 кв 200а с заземляющими ножами и приводом ПРНЗ-10у1 РЛНД -10/200У1 (с приводом ПРНЗ-10УХЛ1) ТУ 16.520.150-83" Кол-во: 2

"Позиция 151" "Разъем РШ/ВШ-30А 380в" Кол-во: 5

"Позиция 152" "Рейка DIN оцинкованная YDN10-0030 (30см)" Кол-во: 10

"Позиция 153" "Рейка DIN перфорированная, длина 1000 мм. ГОСТ Р МЭК 60715-2003, артикул adr-1.0 EKF Electrotechnika" Кол-во: 2

"Позиция 154" "Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-11М-5-01" Кол-во: 18

"Позиция 155" "Трансформатор тока Т-066/100/5 КЛ05 5ВА" Кол-во: 15

"Позиция 156" "Удлинитель 20м 4 розетки ПВС 3х2,5(1,5) на пластиковой катушке и стойке 4-18-7039-20" Кол-во: 13

"Позиция 157" "Плата управления ПУ-3М РМЕА.687254.401 для выпрямителя В-ОПЕ-М1" Кол-во: 1

"Позиция 158" "Предохранитель ПН2 100А" Кол-во: 18

"Позиция 159" "Удлинитель У16-010 50М" Кол-во: 3

"Позиция 160" "Реле контроля фаз CZF-331 ТУ РБ 590618749.003-2004" Кол-во: 2

"Позиция 161" "Реле напряжения, перекоса и последовательности фаз РНПП-311М" Кол-во: 3

"Позиция 162" "Рубильник ЯВЗ-31-100А У2УХЛ-220В" Кол-во: 1

"Позиция 163" "Система кабельная структурированная Line PP-19"-24RJ-45-S-IDC-110 ГОСТ Р 53246-2008" Кол-во: 1

"Позиция 164" "Стартер 80 С-220" Кол-во: 1276

"Позиция 165" "Счетчик Ф68700В 1Н 220В 5-50А 3-х фазный, 4 ПР.Э" Кол-во: 5

"Позиция 166" "Тепловентилятор ТВ-12, 12кВт 380в" Кол-во: 1

"Позиция 167" "Трансформатор тока Т-0,66 150/5 КЛ0,5 5ВА" Кол-во: 6

"Позиция 168" "Коробка У-409" Кол-во: 10

"Позиция 169" "Корпус металлический серии ST. Код: R5ST0442. ТУ 3433-036-47022248-2013. Степень защиты: IP66. Размер корпуса ВхШхГ: 400x400x200 мм. Материала: каркас: сталь до 1,2 мм, порошковое покрытие RAL 7035; дверь: сталь до 1 ,5 мм, порошковое покрытие RAL 70" Кол-во: 1

"Позиция 170" "Коннектор RJ-45 кат.5 (упаковка 100шт)" Кол-во: 1

"Позиция 171" "Устройство ВРУ1М-28-64. Вводно-распределительное устройство ВРУ1М с одним вводом и автоматическими выключателями 250(6х100). Изготовитель ООО СКБ ПСИС г. Чебоксары. ГОСТ 15543.1-89" Кол-во: 1

"Позиция 172" "Устройство зажигания ИЗУ-Л2Т-2000-В-УХЛ2. Производства ООО НПП Лидер СВ г. Челябинск" Кол-во: 20

"Позиция 173" "Прожектор светодиодный ПЛ-01белый холодный" Кол-во: 3