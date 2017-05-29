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Номер извещения
31705097816
Уникальный номер закупки
17/2.1/0022146/ИЮг
Наименование закупки
Оказание клининговых услуг для нужд ЗАО «Газпром инвест Юг» (0056/17/2.1/0022146/ИЮг/ЗП/ГОС/Э/10.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 14:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Анастасия Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по уборке офисных помещений для нужд ЗАО "Газпром инвест Юг" расположенных по адресу г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовл. 4, стр. 2, блок Г и стр. 5 Блок Е.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 15:00 GMT +329.05.2017 15:0029.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705097816Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке офисных помещений для нужд ЗАО "Газпром инвест Юг" расположенных по адресу г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовл. 4, стр. 2, блок Г и стр. 5 Блок Е.г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705097816Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по уборке офисных помещений для нужд ЗАО "Газпром инвест Юг" расположенных по адресу г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовл. 4, стр. 2, блок Г и стр. 5 Блок Е.г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 15:0009.06.2017 15:0009.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705097816Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке офисных помещений для нужд ЗАО "Газпром инвест Юг" расположенных по адресу г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовл. 4, стр. 2, блок Г и стр. 5 Блок Е.г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 15:0009.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705097816Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке офисных помещений для нужд ЗАО "Газпром инвест Юг" расположенных по адресу г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовл. 4, стр. 2, блок Г и стр. 5 Блок Е.г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по уборке офисных помещений для нужд ЗАО "Газпром инвест Юг" расположенных по адресу г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовл. 4, стр. 2, блок Г и стр. 5 Блок Е.
Начальная цена
754 748,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Газпром инвест Юг
Все закупки и тендеры ЗАО Газпром инвест Юг
Адрес местонахождения
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, д.8, стр.1
81.21.1
81.21.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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