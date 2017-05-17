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Номер извещения
31705097798
Уникальный номер закупки
17/2.2/0029490/ГАвиа
Наименование закупки
Поставка компрессорно-вакуумной системы КВС-КТМ для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 14:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Контактный телефон
+7 495 719-15-38
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
murashkin.ai@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мурашкин Александр Игоревич
Место рассмотрения предложений
https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
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Поставка компрессорно-вакуумной системы КВС-КТМ для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 12:00 GMT +317.05.2017 12:0017.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705097798Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компрессорно-вакуумной системы КВС-КТМ для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2017 15:0017.05.2017 15:0017.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705097798Дата и время вскрытия заявок Поставка компрессорно-вакуумной системы КВС-КТМ для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
Подведение итогов не позднее
24.05.2017 23:5924.05.2017 23:5924.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705097798Подведение итогов не позднее Поставка компрессорно-вакуумной системы КВС-КТМ для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компрессорно-вакуумной системы КВС-КТМ для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Начальная цена
588 544,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
26.51
26.51.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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