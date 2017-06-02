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Номер извещения
31705097366
Уникальный номер закупки
17/2.1/0031877/ТГУхта
Наименование закупки
Разработка проектной документации (материалы отвода и рекультивации земли) по объекту "Выезд на вдольтрассовый проезд МГ СРТО-Торжок в районе КС-3 Вуктыльского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году (063/17/2.1/0031877/ТГУхта/12.05.17/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 13:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-21-08
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
Tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рубцова Елена Ильинична
Место рассмотрения предложений
По месту Организатора
Закупки и тендеры Услуги инженерно-технического характера Эта группировка не включает: - услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических наук, см. 72.19.2
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Разработка проектной документации (материалы отвода и рекультивации земли) по объекту "Выезд на вдольтрассовый проезд МГ СРТО-Торжок в районе КС-3 Вуктыльского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 09:00 GMT +302.06.2017 09:0002.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705097366Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной документации (материалы отвода и рекультивации земли) по объекту "Выезд на вдольтрассовый проезд МГ СРТО-Торжок в районе КС-3 Вуктыльского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годуПо месту Организатора
Дата и время вскрытия заявок
02.06.2017 09:0002.06.2017 09:0002.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705097366Дата и время вскрытия заявок Разработка проектной документации (материалы отвода и рекультивации земли) по объекту "Выезд на вдольтрассовый проезд МГ СРТО-Торжок в районе КС-3 Вуктыльского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годуПо месту Организатора
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 14:0016.06.2017 14:0016.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705097366Подведение итогов не позднее Разработка проектной документации (материалы отвода и рекультивации земли) по объекту "Выезд на вдольтрассовый проезд МГ СРТО-Торжок в районе КС-3 Вуктыльского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годуПо месту Организатора
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 14:0016.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705097366Подведение итогов не позднее Разработка проектной документации (материалы отвода и рекультивации земли) по объекту "Выезд на вдольтрассовый проезд МГ СРТО-Торжок в районе КС-3 Вуктыльского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годуПо месту Организатора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектной документации (материалы отвода и рекультивации земли) по объекту "Выезд на вдольтрассовый проезд МГ СРТО-Торжок в районе КС-3 Вуктыльского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Начальная цена
582 298,95
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
71.12.19.000
71.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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