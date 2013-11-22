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Номер извещения
31300671225
Уникальный номер закупки
13_2.1_8665
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на аренду двигателей Д-36 для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.11.2013 15:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Контактный телефон
+7 495 719-18-27
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
rogulina.nv@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марцись Надежда Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Аренда двигателей Д-36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.11.2013 12:00 GMT +322.11.2013 12:0022.11.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300671225Дата и время окончания срока приема заявок Аренда двигателей Д-36Москва
Дата и время вскрытия заявок
22.11.2013 12:0022.11.2013 12:0022.11.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300671225Дата и время вскрытия заявок Аренда двигателей Д-36Москва
Подведение итогов не позднее
06.12.2013 17:0006.12.2013 17:0006.12.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300671225Подведение итогов не позднее Аренда двигателей Д-36Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда двигателей Д-36
Начальная цена
31 050 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
71.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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