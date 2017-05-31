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Номер извещения
31705096891
Уникальный номер закупки
17/2.1/0011933/ВНИИГ
Наименование закупки
Обоснование конструкции эксплуатационных (газоконденсатных, нефтяных и нагнетательных) скважин Южно-Киринского месторождения. Разработка рекомендаций по производству буровых работ, вскрытию пласта и освоению скважин
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 11:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Почтовый адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Контактный телефон
+7 498 657-96-62
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@vniigaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дашкова Галина Викторовна
Место рассмотрения предложений
142717, Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1
Закупки и тендеры Услуги инженерно-технического характера Эта группировка не включает: - услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических наук, см. 72.19.2
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Обоснование конструкции эксплуатационных (газоконденсатных, нефтяных и нагнетательных) скважин Южно-Киринского месторождения. Разработка рекомендаций по производству буровых работ, вскрытию пласта и освоению скважин
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 14:00 GMT +331.05.2017 14:0031.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705096891Дата и время окончания срока приема заявок Обоснование конструкции эксплуатационных (газоконденсатных, нефтяных и нагнетательных) скважин Южно-Киринского месторождения. Разработка рекомендаций по производству буровых работ, вскрытию пласта и освоению скважин142717, Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 14:0031.05.2017 14:0031.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705096891Дата и время вскрытия заявок Обоснование конструкции эксплуатационных (газоконденсатных, нефтяных и нагнетательных) скважин Южно-Киринского месторождения. Разработка рекомендаций по производству буровых работ, вскрытию пласта и освоению скважин142717, Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1
Подведение итогов не позднее
15.06.2017 23:0015.06.2017 23:0015.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705096891Подведение итогов не позднее Обоснование конструкции эксплуатационных (газоконденсатных, нефтяных и нагнетательных) скважин Южно-Киринского месторождения. Разработка рекомендаций по производству буровых работ, вскрытию пласта и освоению скважин142717, Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.06.201715.06.2017 23:0015.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705096891Подведение итогов не позднее Обоснование конструкции эксплуатационных (газоконденсатных, нефтяных и нагнетательных) скважин Южно-Киринского месторождения. Разработка рекомендаций по производству буровых работ, вскрытию пласта и освоению скважин142717, Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обоснование конструкции эксплуатационных (газоконденсатных, нефтяных и нагнетательных) скважин Южно-Киринского месторождения. Разработка рекомендаций по производству буровых работ, вскрытию пласта и освоению скважин
Начальная цена
2 370 080,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Адрес местонахождения
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
71.12
71.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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